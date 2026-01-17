Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Жутко.«Европу выкидываю...
  • юра федулов
    Так то ж была АРМИЯ!!! Советская Армия!Маньчжурский блиц...
  • Светлана Митленко
    Это вы сделали из мух каклеты и пытаетесь ими накормить. Редактор отвечает не только за сотрудников, но и за выпускае...Сталин и заговор ...

Трудное счастье актера-фронтовика Алексея Ванина

101 год назад, 9 января 1925 года, родился заслуженный артист России Алексей Ванин (1925-2012)Алексей Ванин. Фото из открытых источниковАлексей Ванин.А. Ванин. Фото из открытых источниковА. Ванин. 
Шукшин говорил об Алексее Ванине: «Леша никогда не предаст и не подведет. Чего же больше? Он – искренний…» Поэтому без проб утвердил его в «Калину красную», а затем в картину «Степан Разин», которую снять не успел.

«Алтайский самородок с пудовыми кулачищами» «Чемпион мира» Алексей Ванин действительно никогда никого не подводил и не предавал. Был героем на войне, чемпионом на борцовском ковре, «жил и душу рвал» в кадре. Ошибся он всего однажды, по глупости, и за эту ошибку ответил сполна. Правда, еще с женами долго не везло.
Кто-то скажет: «Кто такой Ванин? Где он играл?» Пересмотрите фильмы «Чемпион мира», «Карьера Димы Горина», «Джентльмены удачи», «Вечный зов», «Калина красная», «Они сражались за Родину»… Для непрофессионального актера, случайно оказавшегося в кино, такие роли и такая фильмография - это тоже своего рода подвиг.С В. Шукшиным в фильме "Они сражались за Родину", 1974 годС В. Шукшиным в фильме "Они сражались за Родину", 1974 год

АЛТАЙСКИЙ БОГАТЫРЬ АЛЕША ЗАХАРОВИЧ
Из народных сказок мы знаем, какой недюжинной силищей славились русские богатыри: в младенчестве «просили» запеленать себя в кольчугу, в детстве - гнули подковы, сидели в седле и ловко орудовали мечом…
А вот будущий спортсмен и актер Алексей Ванин был не былинным, а вполне реальным советским «Алешей Поповичем» или «Добрыней Никитичем».
«Каждый день, - рассказывал он о своем детстве, - мать с восходом солнца уходила работать в поле, меня оставляла в доме за старшего. А я, бывало, так увлекусь, качая деревянные люльки младших брата и сестры, что бедные дети оттуда повылетают.

Какая нянька может быть из пятилетнего пацана?! Я хулиганил в детстве, бороться любил».
Алексей родился 9 января 1925 года на Алтае - в поселке Благовещенка Ребрихинского района. Все его родственники по отцовской линии были рослыми и крепкими мужиками – пахали землю, ковали железо в кузне. А папа, Захар Михайлович, и вовсе был героической личностью: в Гражданскую воевал в Первой конной армии, был лично знаком с Буденным и Дыбенко, верхом и с шашкой наголо сражался против врангелевцев, гонялся за бандой батьки Махно, участвовал во взятии Перекопа, за свою храбрость награду получал из рук Клима Ворошилова.
Алексей говорил, что отец был немногословным, вспоминать о тех боях не любил, но редкие его рассказы о том суровом времени произвели на него неизгладимое впечатление и в какой-то степени воспитали.
«Дядя мой тоже боевым мужиком был, - делился Ванин на склоне лет, - в 1920-е стал кавалером ордена Красного Знамени – высшей награды тех лет. В этих рассказах я находил близких моему сердцу героев. Мне тоже хотелось ходить в атаку, отстреливаться, пускаться в погоню».
А еще Ванины были работящими, после Гражданки с утра до позднего вечера трудились на выделенном советской властью участке земли. Поэтому жили в достатке – в хозяйстве были лошади, коровы, овцы, куры, гуси. Алексей как старший из детей (у него были брат Гектарий и сестра Валентина) с ранних лет помогал взрослым: приглядывал за младшими, ухаживал за скотиной и огородом, заготавливал дрова, сено, скакал верхом, рыбачил, ходил в лес по грибы-ягоды. Любимой забавой мальчишек Благовещенки была борьба, и здоровяк, крепыш Леша Ванин частенько выходил победителем в поединках даже с ребятами постарше.
Его безмятежное детство закончилось внезапно. С началом коллективизации Ваниных занесли в разряд «кулаков» (и почему-то «троцкистов», хотя в их селе о Троцком слыхивать не слыхивали), чуть ли не врагов трудового народа. Отобрали скот, большую часть имущества… Родного брата Захара Михайловича, сельского кузнеца, арестовали…
Сам Ванин-старший чудом избежал ареста. Спасло то, что он был в отъезде, и жена, Пелагея Ивановна, каким-то образом успела передать через знакомых: «Не приезжай, посадят».С родителями. Фото из открытых источниковС родителями. 
В результате семья оказалась в Кузбассе - в шахтерском городе Киселевске Кемеровской области. Там Алексей окончил семилетнюю школу, где серьезно увлекся рисованием и художественной самодеятельностью. Причем был в школьном драматическом кружке настоящим заводилой.
«Мы придумывали постановки, - вспоминал актер, - писали тексты, выступали и даже издавали литературные произведения. Уже в молодости, начиная с четвертого класса, меня тянуло к театральному искусству, киношному…»
Но работать 16-летний Ванин пошел на шахту – стране нужен был уголь, рабочие руки. За смену он разгружал с платформ по 60 тонн «черного золота». А затем началась война…
Юноша сразу решил идти на фронт, но в военкомате получил отказ:
«Детей не берем! Приходи, когда исполнится 18».
Тогда Ванин пошел на хитрость. Поехал в Барнаул к родственнику, который работал в паспортном столе, соврал, что потерял свидетельство о рождении (метрику). А получая новый документ, соврал еще раз: дескать, родился 13 февраля 1924-го. То есть прибавил себе лишних 11 необходимых для призыва месяцев.
Любопытно, что когда потом Ванина спрашивали, зачем он рвался защищать Родину, которая его семью «раскулачивала», он отвечал:
«Меня не Родина раскулачивала. А защищать я ее пошел, потому что стране моей смертельная беда грозила».А. Ванин (слева), 1943 годА. Ванин (слева), 1943 год

«НАДО БЫ ЛЕШКУ ПОПРИДЕРЖАТЬ!»
Стрелок Алексей был отменный – с детства с отцом и дядей «мотался с ружьем за утками и зайцами». Стал лучшим на первых же учебных стрельбах. Поэтому в августе 1942-го был зачислен в снайперскую роту 150-й Сталинской добровольческой стрелковой дивизии сибиряков. Боевое крещение получил на Калининском фронте – в 50 км от Москвы.
«Прямо с поезда, и сразу – в бой».
Ванин рассказывал, что бойцы постарше оберегали необстрелянный молодняк.
«Я однажды случайно подслушал их разговор обо мне: «Надо бы Лешку попридержать – уж больно он ретивый, сгоряча на пулю нарвется».
А мне действительно хотелось сделать что-то стоящее. Не просто чтобы покрасоваться – на фронте не выпендривались, – а играло во мне естество молодое».
На Калининском фронте он получил свое первое ранение и первую боевую награду – медаль «За отвагу». Затем в составе пулемётного батальона участвовал в боях за Ворошиловград и Старобельск. А вскоре получил и орден Красной Звезды.
«...В боях уничтожил 30 фрицев, кроме того он шел в атаку и гранатами забрасывал противника, продвигаясь вперед, - говорилось в наградном листе к ордену.
- Тов. Ванин мужественно сражался и в последней атаке был ранен».
Второе ранение он получил под Лисичанском. Вот как об этом вспоминал Алексей Захарович:
«Мы уже форсировали реку Донец, склон прошли наверх, и тут как немец попер! Артиллерия, пулеметы! Наши отступили, а я в окопе остался, отстреливался. Я ранен в бедро, нога прострелена насквозь, рука вся в крови. И уже смотрю - жилы все наружу… И что делать? Разорвал на себе рубашку, перевязал худо-бедно и пополз в густой траве к проволочным заграждениям. Вижу: немцы совсем рядышком, наших раненых добивают. Как они меня не увидели?..
У меня от потери крови галлюцинации начались. Ползу, и мне кажется, что кто-то протягивает котелок с водой. Тяну к нему руку и… утыкаюсь в землю. К вечеру отыскал-таки дырку в заграждении и дополз до своих».
После госпиталя старшего сержанта Ванина отправили в полковую разведку. Там он ходил в тыл к немцам за «языком», прыгал с парашютом и не раз был на волосок от гибели. Однажды, возвращаясь с задания, в темноте разведчики зашли на минное поле, но никто не подорвался.
«Бог нас спас!, - считал Ванин.
- Повезло и в другой раз. Вышел я из нашей землянки подышать свежим воздухом. Отошел немного. А через минуту в землянку прямой наводкой попал снаряд, и все разнесло в щепки вместе с людьми… Война есть война. Или ты будешь живой, или ты будешь раненый, или ты будешь убитый. Другого не дано».
Третье ранение Алексей получил в боях за освобождение Польши. Затем сражался за Бреслау, Дрезден…
Война для двадцатилетнего воина-победителя закончилась в Праге (медаль «За освобождение Праги»). Демобилизовавшись, Ванин вернулся в Киселевск. Решил стать художником - для начала устроился в местный театр рисовать афиши. А по вечерам занимался классической борьбой.
Там «алтайского самородка с пудовыми кулачищами» заметил знаменитый борец-классик, довоенный чемпион Москвы Василий Иванович Анисимов.
Кстати, легендарная личность – Анисимов воевал (орден боевого Красного Знамени), раненым попал в плен, несколько раз бежал, ловили, затем - концлагерь «Заксенхаузен» под Берлином, тиф, опять побег…
После войны Василий Иванович оказался в Киселевске (не простили плен), где начал тренировать молодых борцов, в том числе Ванина.С В. Меркурьевым в фильме "Чемпион мира"С В. Меркурьевым в фильме "Чемпион мира"А. Ванин и Владимир Гуляев в фильме "Чемпион мира", 1955 годА. Ванин и Владимир Гуляев в фильме "Чемпион мира", 1955 годКадр из фильма "Чемпион мира", 1955 годКадр из фильма "Чемпион мира", 1955 год

«ЧЕМПИОН МИРА»
Выиграв городской турнир, «алтайский самородок» вскоре стал чемпионом Кемеровской области, Сибири, взял «серебро» чемпионата СССР в Минске… В 1949 году перспективного «полутяжа» пригласили в Москву. Там Ванин получил «мастера спорта СССР», попал в сборную страны, выиграл немало медалей. В 1956 году даже был кандидатом на поездку на Олимпийские игры в Мельбурн. И, возможно, поехал бы…
Но чуть раньше в его жизнь вмешался Его Величество Случай.
В 1953 году режиссер Владимир Гончуков начал подбирать актеров для своего фильма «Чемпион мира». По всей стране был объявлен конкурс на исполнителя главной роли – молодого деревенского кузнеца Ильи Громова, который становится чемпионом мира по классической борьбе. В числе 33 претендентов оказался и Алексей Ванин. Чтобы выбрать лучшего «Громова», Гончуков со всеми кандидатами (а на роль претендовали и профессиональные актеры, и борцы) сделал кинопробы.
«Я к тому времени был уже известным борцом, и знавшие меня киномеханики пригласили на просмотр отснятых проб, - вспоминал Ванин.
- Как только увидел на экране себя, мне стало безумно смешно. Чего только я не делал: и щипал себя, и губу прикусывал – не могу справиться, хохочу и все тут. Когда в зале зажгли свет, к моему ужасу оказалось, что в первом ряду сидит комиссия, утверждавшая актеров на роли, в том числе Сергей Аполлинариевич Герасимов, известнейший кинорежиссер. Ну, думаю, все, провалился. Трое суток не спал со стыда, а потом звонит помощник режиссера: «Должен тебя огорчить…» «Ну, – думаю, – наверное, деньги за истраченную пленку вычтут». А он продолжает: «Придется тебе, брат, целый год сниматься в кино».
Фильм «Чемпион мира» стал событием для своего времени - в 1955 году его посмотрели 28 млн зрителей. В нем снимались Василий Меркурьев (тренер Громова), красавица Надежда Чередниченко (возлюбленная Громова), актер-фронтовик Владимир Гуляев, Муза Крепкогорская, Иван Рыжов и другие замечательные актеры.В фильме "За власть Советов", 1956 годВ фильме "За власть Советов", 1956 годВ фильме "Карьера Димы Горина", 1961 годВ фильме "Карьера Димы Горина", 1961 год
Стала картина судьбоносной и для Алексея Ванина. Он по-прежнему член сборной Союза, действующий тренер, но его заметили режиссеры. В течение нескольких лет Алексей снялся в фильмах «За власть Советов» (1956 год), «Ночной патруль» (1957), «Золотой эшелон» (1959), «Девичья весна» (1960), в советско-французской драме «Леон Гаррос ищет друга» (1960)… Да, роли небольшие, порой эпизоды, однако его типаж – богатырского сложения добродушный парень, работяга или военный – чрезвычайно востребован.
На съемках «Золотого эшелона» Ванин познакомился с Василием Шукшиным. Узнав, что тот с Алтая - земляк, Шукшин бросился его обнимать… Позже Алексей Захарович скажет:
«Моя жизнь делится на три части – до встречи с Шукшиным, после встречи и после смерти Василия Макаровича».
В 1961 году Ванин сыграл довольно заметную роль (Пантелея, члена бригады Геннадия Дробота) в лирической комедии «Карьера Димы Горина». Любопытно, что эта картина у него уже седьмая по счету, а, например, у снимавшегося в этой ленте Владимира Высоцкого – вторая.
Там был интересный эпизод. По сюжету монтажники бригады Дробота строили в горах высоковольтную линию электропередач. Срочно нужно было снимать сцену, как монтажники залезают на опору высотой 42 метра, а заменявшие их в кадре дублеры-каскадеры по какой-то причине не приехали. Режиссер пообещал заплатить по 40 рублей «тем, кто заберется на верхотуру». Все актеры похватали монтажные пояса, и наперегонки полезли…
«Я помню, осилил метров семь, - рассказывал актер Николай Казаков.
- Как глянул вниз, – так и остановился. А на самый верх забрались лишь артист и спортсмен Алексей Ванин и Высоцкий».
Ванин вспоминал:
«С Володей мы много были вместе на тех съемках. Он читал нам стихи, песни пел, а мы ему подпевали. Я ему некоторые приемы борьбы показывал. Володя расспрашивал меня о войне».

УРОКИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
После «Карьеры Димы Горина» в жизни Алексея Ванина произошел еще один крутой поворот. На этот раз криминальный. Как установило следствие, «во время служебной командировки в Венгрию он пытался провезти через границу 30 секундомеров – для продажи».
Из 21 века это «преступление» кажется совсем смехотворным. Тем не менее, Ванин был осуждён на три года за контрабанду. А выйдя через полтора года на свободу (за примерное поведение), был исключен из партии, уволен из ЦСКА. На киностудии имени Горького его «личное дело» отправили в архив. Никто из режиссеров не хотел связываться с бывшим зеком. В память о былых спортивных заслугах Ванина «со скрипом» взяли тренером в «Локомотив», где зарплата была такая маленькая, что ее едва хватало на еду. Чтобы прокормить семью, по ночам он разгружал вагоны, но, не выдержав такой жизни, жена ушла и подала на развод…В. Шукшин и А. Ванин. Фото из открытых источниковВ. Шукшин и А. Ванин.Кадр из фильма "Ваш сын и брат", 1965 годКадр из фильма "Ваш сын и брат", 1965 год
В этот момент единственным, кто протянул Ванину руку помощи, оказался Василий Шукшин. Он как раз снимал киноповесть «Ваш сын и брат» (1965) и специально для своего земляка придумал большую роль - циркового силача Игнатия Воеводина.
«Я никак не мог оставить Лёшу Ванина в беде, - говорил Шукшин. 
- Мы с ним земляки. В Сибири принято помогать своим».
С этих съемок началась их крепкая дружба. Именно Шукшина Ванин всю жизнь считал своим учителем. Вспоминал, как во время работы над фильмом «Ваш сын и брат» решил посоветоваться с Василием Макаровичем, «не попробовать ли ему играть по системе Станиславского?»
На что тот ответил:
«Ну их на хрен, эти системы! Играть нужно в водевиле или когда ты бабе голову морочишь после гулянки, доказывая, будто был на партсобрании. В кино надо жить, душу рвать».
Этот урок Ванин запомнил на всю жизнь.
Забегая вперед…
Годы спустя, Алексей Захарович сыграл одну из важных ролей в легендарной «Калине красной» (1973), снимался с Шукшиным в его последнем фильме «Они сражались за Родину» (1974). Он же встречал цинковый гроб с телом Василия Макаровича из Волгограда, вместе с Шолоховым и коллегами дошел до Брежнева, чтобы режиссера и писателя разрешили похоронить на Новодевичьем кладбище, и до конца своих дней не верил, что Шукшин умер своей смертью…В. Шукшин, А. Ванин и Л. Федосеева-Шукшина в фильме "Калина красная", 1973 годВ. Шукшин, А. Ванин и Л. Федосеева-Шукшина в фильме "Калина красная", 1973 годВ фильме "Джентльмены удачи", 1971 годВ фильме "Джентльмены удачи", 1971 годКадр из комедии "Джентльмены удачи", 1971 годКадр из комедии "Джентльмены удачи", 1971 год

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ
Еще в середине 1960-х поддержали Ванина режиссеры-фронтовики – Станислав Ростоцкий и Владимир Басов. Первый дал ему эпизод в своей драме по Лермонтову «Герой нашего времени» (1965), второй – снял в роли санитара в военной эпопее «Щит и меч» (1968). И постепенно «лед тронулся»…
А затем Алексей Захарович появился в эпизоде, который в бывшем СССР, уверен, знают все. В комедии «Джентльмены удачи» (1971) он сыграл бывшего подельника Доцента - вора, начавшего честную жизнь. Помните, знаменитый диалог на лестничной клетке?
« - Слушай, Доцент, я тебе говорил, что завязал? Говорил?
- Н-ну, говорил.
- Я тебе говорил, что лучше не приходи?
- Г-говорил.
- Говорил тебе: с лестницы спущу? Говорил?
- Г-говорил.
- Ну вот и не обижайся!»
…И Доцент пулей вылетает с лестницы на улицу… Небольшой, но какой яркий образ!
Алексей Ванин рассказывал об этих съемках:
«Пригласили... Сказали, что буду сниматься с Евгением Леоновым, – кто же от такого откажется? Когда Леонов узнал, что я борец, мастер спорта, он ходил-ходил по площадке, где мы снимали, потом подходит ко мне:
«Знаешь, я ведь... это... не борец. Ты уж, пожалуйста, брось меня так, чтобы… ну, там поосторожнее».
Я чувствую, он перепугался. Говорю:
«Жень, ты мой любимый актер, что ж я тебя буду бросать как борца? Немного подтолкну, а ты сам уже сделай, чтобы все видели, что летишь кубарем». Он потом, когда отсняли этот эпизод, меня обнимал»."Вечный зов", 1973-1983 гг.В фильме "Афоня", 1975 годВ фильме "Афоня", 1975 год"Позови меня в даль светлую", 1977 год
С начала 1970-х Алексей Ванин, что называется, - нарасхват. От одних названий – уже дух захватывает!
«Вечный зов» (1973), «Агония» (1974), «Афоня» (1975), «Они сражались за Родину (1975), «Трын-трава» (1976), «Ты – мне, я – тебе» (1976), «Позови меня в даль светлую» (1977)… Снялся даже в «Гардемаринах» и их продолжении (1987-1991), фильме «Любить по-русски-2» (1996). Кого только не играл – секретаря райкома, лесника, американского сенатора, надзирателя, полицейского, командующего войсками, милиционера, уголовного авторитета и даже члена Политбюро ЦК КПСС… Итого - 81 роль.
Причем все это время продолжал тренировать молодых спортсменов, бороться на турнирах ветеранов.
Его фильмография могла быть еще больше, недостатка в предложениях не было. Но в последние годы Алексей Захарович первым делом спрашивал у режиссеров:
«Убийства в вашем фильме есть?»
- «Есть».
– «Разврат есть?»
- «Есть».
И отказывался, не читая сценария. «Это» ему было неинтересно.А. Ванин. Фото из открытых источниковА. Ванин.А. Ванин. Фото из открытых источниковА. Ванин. Фото из открытых источниковА. Ванин и А. Панкратов-Черный на "Шукшинских чтениях", 2009 годА. Ванин и А. Панкратов-Черный на "Шукшинских чтениях", 2009 год
«СТРАШНЕЕ ВСЕГО, КОГДА ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ»
Ванину было чем заняться. В 1998 году он получил звание «заслуженного артиста России» - довольно редкий случай для непрофессионала. В конце 1990-х организовал в подмосковной Щербинке ежегодный турнир по греко-римской борьбе «на призы Алексея Ванина».
В 71 год женился в шестой раз – на Нине Ивановне Михайличенко, и, как уверял, «впервые был по-настоящему счастлив в личной жизни». Общался с двумя дочерями от прежних браков, рисовал картины, писал стихи, встречался со школьниками, ездил на встречи ветеранов. И пока были силы – снимался.С шестой женой Ниной Ивановной. Фото из открытых источниковС шестой женой Ниной Ивановной. 
Его последняя роль – в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006). Потом стало сдавать здоровье – сказались фронтовые раны и многочисленные травмы, полученные на борцовском ковре. Больницы, операции…
«Я все свои роли в кино исполнил без дублеров и каскадеров, на войне совершал опасные прыжки с парашютом и несколько раз был ранен, - говорил Алексей Захарович незадолго до смерти.
- Там было страшно. Но еще страшнее, когда приходит старость. Вот приходит сейчас старость, и я чувствую неравновесие души».
Алексея Ванина не стало 22 мая 2012 года на 88-м году жизни.
Вдова Нина Ивановна Михайличенко рассказывала:
«Он чувствовал себя хорошо. Мы даже собирались с внучкой на дачу. А несколько дней назад у него опять отняли деньги, когда он ходил снимать их в сбербанк.. Он очень переживал по этому поводу. Был такой доверчивый… Так вот в тот день он проснулся очень рано. Мы с ним сидели, солнышко в затылок светило. Он захотел выйти на балкон. Я его проводила, посадила. Сама пошла на кухню. Возвращаюсь, а он уже без сознания... Я заорала, побежала к соседям. Я и в скорую звонила, и в больницу, и в милицию, и участковому врачу».
«Скорая» в тот день к ним в квартиру на Алтуфьевском шоссе ехала 7 часов.
«Чисто шукшинский герой», фронтовик, спортсмен и актер Алексей Ванин похоронен в Москве на Владыкинском кладбище.Могила А. Ванина на Владыкинском кладбище. Фото из открытых источниковМогила А. Ванина на Владыкинском кладбище. 

наверх