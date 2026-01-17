Трудное счастье актера-фронтовика Алексея Ванина

101 год назад, 9 января 1925 года, родился заслуженный артист России Алексей Ванин (1925-2012) Алексей Ванин. А. Ванин.

Шукшин говорил об Алексее Ванине: «Леша никогда не предаст и не подведет. Чего же больше? Он – искренний…» Поэтому без проб утвердил его в «Калину красную», а затем в картину «Степан Разин», которую снять не успел.

«Алтайский самородок с пудовыми кулачищами» «Чемпион мира» Алексей Ванин действительно никогда никого не подводил и не предавал. Был героем на войне, чемпионом на борцовском ковре, «жил и душу рвал» в кадре. Ошибся он всего однажды, по глупости, и за эту ошибку ответил сполна. Правда, еще с женами долго не везло.

Кто-то скажет: «Кто такой Ванин? Где он играл?» Пересмотрите фильмы «Чемпион мира», «Карьера Димы Горина», «Джентльмены удачи», «Вечный зов», «Калина красная», «Они сражались за Родину»… Для непрофессионального актера, случайно оказавшегося в кино, такие роли и такая фильмография - это тоже своего рода подвиг. С В. Шукшиным в фильме "Они сражались за Родину", 1974 год

АЛТАЙСКИЙ БОГАТЫРЬ АЛЕША ЗАХАРОВИЧ

Из народных сказок мы знаем, какой недюжинной силищей славились русские богатыри: в младенчестве «просили» запеленать себя в кольчугу, в детстве - гнули подковы, сидели в седле и ловко орудовали мечом…

А вот будущий спортсмен и актер Алексей Ванин был не былинным, а вполне реальным советским «Алешей Поповичем» или «Добрыней Никитичем».

«Каждый день, - рассказывал он о своем детстве, - мать с восходом солнца уходила работать в поле, меня оставляла в доме за старшего. А я, бывало, так увлекусь, качая деревянные люльки младших брата и сестры, что бедные дети оттуда повылетают.

Какая нянька может быть из пятилетнего пацана?! Я хулиганил в детстве, бороться любил».

Алексей родился 9 января 1925 года на Алтае - в поселке Благовещенка Ребрихинского района. Все его родственники по отцовской линии были рослыми и крепкими мужиками – пахали землю, ковали железо в кузне. А папа, Захар Михайлович, и вовсе был героической личностью: в Гражданскую воевал в Первой конной армии, был лично знаком с Буденным и Дыбенко, верхом и с шашкой наголо сражался против врангелевцев, гонялся за бандой батьки Махно, участвовал во взятии Перекопа, за свою храбрость награду получал из рук Клима Ворошилова.

Алексей говорил, что отец был немногословным, вспоминать о тех боях не любил, но редкие его рассказы о том суровом времени произвели на него неизгладимое впечатление и в какой-то степени воспитали.

«Дядя мой тоже боевым мужиком был, - делился Ванин на склоне лет, - в 1920-е стал кавалером ордена Красного Знамени – высшей награды тех лет. В этих рассказах я находил близких моему сердцу героев. Мне тоже хотелось ходить в атаку, отстреливаться, пускаться в погоню».

А еще Ванины были работящими, после Гражданки с утра до позднего вечера трудились на выделенном советской властью участке земли. Поэтому жили в достатке – в хозяйстве были лошади, коровы, овцы, куры, гуси. Алексей как старший из детей (у него были брат Гектарий и сестра Валентина) с ранних лет помогал взрослым: приглядывал за младшими, ухаживал за скотиной и огородом, заготавливал дрова, сено, скакал верхом, рыбачил, ходил в лес по грибы-ягоды. Любимой забавой мальчишек Благовещенки была борьба, и здоровяк, крепыш Леша Ванин частенько выходил победителем в поединках даже с ребятами постарше.

Его безмятежное детство закончилось внезапно. С началом коллективизации Ваниных занесли в разряд «кулаков» (и почему-то «троцкистов», хотя в их селе о Троцком слыхивать не слыхивали), чуть ли не врагов трудового народа. Отобрали скот, большую часть имущества… Родного брата Захара Михайловича, сельского кузнеца, арестовали…

Сам Ванин-старший чудом избежал ареста. Спасло то, что он был в отъезде, и жена, Пелагея Ивановна, каким-то образом успела передать через знакомых: «Не приезжай, посадят». С родителями.

В результате семья оказалась в Кузбассе - в шахтерском городе Киселевске Кемеровской области. Там Алексей окончил семилетнюю школу, где серьезно увлекся рисованием и художественной самодеятельностью. Причем был в школьном драматическом кружке настоящим заводилой.

«Мы придумывали постановки, - вспоминал актер, - писали тексты, выступали и даже издавали литературные произведения. Уже в молодости, начиная с четвертого класса, меня тянуло к театральному искусству, киношному…»

Но работать 16-летний Ванин пошел на шахту – стране нужен был уголь, рабочие руки. За смену он разгружал с платформ по 60 тонн «черного золота». А затем началась война…

Юноша сразу решил идти на фронт, но в военкомате получил отказ:

«Детей не берем! Приходи, когда исполнится 18».

Тогда Ванин пошел на хитрость. Поехал в Барнаул к родственнику, который работал в паспортном столе, соврал, что потерял свидетельство о рождении (метрику). А получая новый документ, соврал еще раз: дескать, родился 13 февраля 1924-го. То есть прибавил себе лишних 11 необходимых для призыва месяцев.

Любопытно, что когда потом Ванина спрашивали, зачем он рвался защищать Родину, которая его семью «раскулачивала», он отвечал:

«Меня не Родина раскулачивала. А защищать я ее пошел, потому что стране моей смертельная беда грозила». А. Ванин (слева), 1943 год

«НАДО БЫ ЛЕШКУ ПОПРИДЕРЖАТЬ!»

Стрелок Алексей был отменный – с детства с отцом и дядей «мотался с ружьем за утками и зайцами». Стал лучшим на первых же учебных стрельбах. Поэтому в августе 1942-го был зачислен в снайперскую роту 150-й Сталинской добровольческой стрелковой дивизии сибиряков. Боевое крещение получил на Калининском фронте – в 50 км от Москвы.

«Прямо с поезда, и сразу – в бой».

Ванин рассказывал, что бойцы постарше оберегали необстрелянный молодняк.

«Я однажды случайно подслушал их разговор обо мне: «Надо бы Лешку попридержать – уж больно он ретивый, сгоряча на пулю нарвется».

А мне действительно хотелось сделать что-то стоящее. Не просто чтобы покрасоваться – на фронте не выпендривались, – а играло во мне естество молодое».

На Калининском фронте он получил свое первое ранение и первую боевую награду – медаль «За отвагу». Затем в составе пулемётного батальона участвовал в боях за Ворошиловград и Старобельск. А вскоре получил и орден Красной Звезды.

«...В боях уничтожил 30 фрицев, кроме того он шел в атаку и гранатами забрасывал противника, продвигаясь вперед, - говорилось в наградном листе к ордену.

- Тов. Ванин мужественно сражался и в последней атаке был ранен».

Второе ранение он получил под Лисичанском. Вот как об этом вспоминал Алексей Захарович:

«Мы уже форсировали реку Донец, склон прошли наверх, и тут как немец попер! Артиллерия, пулеметы! Наши отступили, а я в окопе остался, отстреливался. Я ранен в бедро, нога прострелена насквозь, рука вся в крови. И уже смотрю - жилы все наружу… И что делать? Разорвал на себе рубашку, перевязал худо-бедно и пополз в густой траве к проволочным заграждениям. Вижу: немцы совсем рядышком, наших раненых добивают. Как они меня не увидели?..

У меня от потери крови галлюцинации начались. Ползу, и мне кажется, что кто-то протягивает котелок с водой. Тяну к нему руку и… утыкаюсь в землю. К вечеру отыскал-таки дырку в заграждении и дополз до своих».

После госпиталя старшего сержанта Ванина отправили в полковую разведку. Там он ходил в тыл к немцам за «языком», прыгал с парашютом и не раз был на волосок от гибели. Однажды, возвращаясь с задания, в темноте разведчики зашли на минное поле, но никто не подорвался.

«Бог нас спас!, - считал Ванин.

- Повезло и в другой раз. Вышел я из нашей землянки подышать свежим воздухом. Отошел немного. А через минуту в землянку прямой наводкой попал снаряд, и все разнесло в щепки вместе с людьми… Война есть война. Или ты будешь живой, или ты будешь раненый, или ты будешь убитый. Другого не дано».

Третье ранение Алексей получил в боях за освобождение Польши. Затем сражался за Бреслау, Дрезден…

Война для двадцатилетнего воина-победителя закончилась в Праге (медаль «За освобождение Праги»). Демобилизовавшись, Ванин вернулся в Киселевск. Решил стать художником - для начала устроился в местный театр рисовать афиши. А по вечерам занимался классической борьбой.

Там «алтайского самородка с пудовыми кулачищами» заметил знаменитый борец-классик, довоенный чемпион Москвы Василий Иванович Анисимов.

Кстати, легендарная личность – Анисимов воевал (орден боевого Красного Знамени), раненым попал в плен, несколько раз бежал, ловили, затем - концлагерь «Заксенхаузен» под Берлином, тиф, опять побег…

После войны Василий Иванович оказался в Киселевске (не простили плен), где начал тренировать молодых борцов, в том числе Ванина. С В. Меркурьевым в фильме "Чемпион мира" А. Ванин и Владимир Гуляев в фильме "Чемпион мира", 1955 год Кадр из фильма "Чемпион мира", 1955 год

«ЧЕМПИОН МИРА»

Выиграв городской турнир, «алтайский самородок» вскоре стал чемпионом Кемеровской области, Сибири, взял «серебро» чемпионата СССР в Минске… В 1949 году перспективного «полутяжа» пригласили в Москву. Там Ванин получил «мастера спорта СССР», попал в сборную страны, выиграл немало медалей. В 1956 году даже был кандидатом на поездку на Олимпийские игры в Мельбурн. И, возможно, поехал бы…

Но чуть раньше в его жизнь вмешался Его Величество Случай.

В 1953 году режиссер Владимир Гончуков начал подбирать актеров для своего фильма «Чемпион мира». По всей стране был объявлен конкурс на исполнителя главной роли – молодого деревенского кузнеца Ильи Громова, который становится чемпионом мира по классической борьбе. В числе 33 претендентов оказался и Алексей Ванин. Чтобы выбрать лучшего «Громова», Гончуков со всеми кандидатами (а на роль претендовали и профессиональные актеры, и борцы) сделал кинопробы.

«Я к тому времени был уже известным борцом, и знавшие меня киномеханики пригласили на просмотр отснятых проб, - вспоминал Ванин.

- Как только увидел на экране себя, мне стало безумно смешно. Чего только я не делал: и щипал себя, и губу прикусывал – не могу справиться, хохочу и все тут. Когда в зале зажгли свет, к моему ужасу оказалось, что в первом ряду сидит комиссия, утверждавшая актеров на роли, в том числе Сергей Аполлинариевич Герасимов, известнейший кинорежиссер. Ну, думаю, все, провалился. Трое суток не спал со стыда, а потом звонит помощник режиссера: «Должен тебя огорчить…» «Ну, – думаю, – наверное, деньги за истраченную пленку вычтут». А он продолжает: «Придется тебе, брат, целый год сниматься в кино».

Фильм «Чемпион мира» стал событием для своего времени - в 1955 году его посмотрели 28 млн зрителей. В нем снимались Василий Меркурьев (тренер Громова), красавица Надежда Чередниченко (возлюбленная Громова), актер-фронтовик Владимир Гуляев, Муза Крепкогорская, Иван Рыжов и другие замечательные актеры. В фильме "За власть Советов", 1956 год В фильме "Карьера Димы Горина", 1961 год

Стала картина судьбоносной и для Алексея Ванина. Он по-прежнему член сборной Союза, действующий тренер, но его заметили режиссеры. В течение нескольких лет Алексей снялся в фильмах «За власть Советов» (1956 год), «Ночной патруль» (1957), «Золотой эшелон» (1959), «Девичья весна» (1960), в советско-французской драме «Леон Гаррос ищет друга» (1960)… Да, роли небольшие, порой эпизоды, однако его типаж – богатырского сложения добродушный парень, работяга или военный – чрезвычайно востребован.

На съемках «Золотого эшелона» Ванин познакомился с Василием Шукшиным. Узнав, что тот с Алтая - земляк, Шукшин бросился его обнимать… Позже Алексей Захарович скажет:

«Моя жизнь делится на три части – до встречи с Шукшиным, после встречи и после смерти Василия Макаровича».

В 1961 году Ванин сыграл довольно заметную роль (Пантелея, члена бригады Геннадия Дробота) в лирической комедии «Карьера Димы Горина». Любопытно, что эта картина у него уже седьмая по счету, а, например, у снимавшегося в этой ленте Владимира Высоцкого – вторая.

Там был интересный эпизод. По сюжету монтажники бригады Дробота строили в горах высоковольтную линию электропередач. Срочно нужно было снимать сцену, как монтажники залезают на опору высотой 42 метра, а заменявшие их в кадре дублеры-каскадеры по какой-то причине не приехали. Режиссер пообещал заплатить по 40 рублей «тем, кто заберется на верхотуру». Все актеры похватали монтажные пояса, и наперегонки полезли…

«Я помню, осилил метров семь, - рассказывал актер Николай Казаков.

- Как глянул вниз, – так и остановился. А на самый верх забрались лишь артист и спортсмен Алексей Ванин и Высоцкий».

Ванин вспоминал:

«С Володей мы много были вместе на тех съемках. Он читал нам стихи, песни пел, а мы ему подпевали. Я ему некоторые приемы борьбы показывал. Володя расспрашивал меня о войне».

УРОКИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

После «Карьеры Димы Горина» в жизни Алексея Ванина произошел еще один крутой поворот. На этот раз криминальный. Как установило следствие, «во время служебной командировки в Венгрию он пытался провезти через границу 30 секундомеров – для продажи».

Из 21 века это «преступление» кажется совсем смехотворным. Тем не менее, Ванин был осуждён на три года за контрабанду. А выйдя через полтора года на свободу (за примерное поведение), был исключен из партии, уволен из ЦСКА. На киностудии имени Горького его «личное дело» отправили в архив. Никто из режиссеров не хотел связываться с бывшим зеком. В память о былых спортивных заслугах Ванина «со скрипом» взяли тренером в «Локомотив», где зарплата была такая маленькая, что ее едва хватало на еду. Чтобы прокормить семью, по ночам он разгружал вагоны, но, не выдержав такой жизни, жена ушла и подала на развод… В. Шукшин и А. Ванин. Кадр из фильма "Ваш сын и брат", 1965 год

В этот момент единственным, кто протянул Ванину руку помощи, оказался Василий Шукшин. Он как раз снимал киноповесть «Ваш сын и брат» (1965) и специально для своего земляка придумал большую роль - циркового силача Игнатия Воеводина.

«Я никак не мог оставить Лёшу Ванина в беде, - говорил Шукшин.

- Мы с ним земляки. В Сибири принято помогать своим».

С этих съемок началась их крепкая дружба. Именно Шукшина Ванин всю жизнь считал своим учителем. Вспоминал, как во время работы над фильмом «Ваш сын и брат» решил посоветоваться с Василием Макаровичем, «не попробовать ли ему играть по системе Станиславского?»

На что тот ответил:

«Ну их на хрен, эти системы! Играть нужно в водевиле или когда ты бабе голову морочишь после гулянки, доказывая, будто был на партсобрании. В кино надо жить, душу рвать».

Этот урок Ванин запомнил на всю жизнь.

Забегая вперед…

Годы спустя, Алексей Захарович сыграл одну из важных ролей в легендарной «Калине красной» (1973), снимался с Шукшиным в его последнем фильме «Они сражались за Родину» (1974). Он же встречал цинковый гроб с телом Василия Макаровича из Волгограда, вместе с Шолоховым и коллегами дошел до Брежнева, чтобы режиссера и писателя разрешили похоронить на Новодевичьем кладбище, и до конца своих дней не верил, что Шукшин умер своей смертью… В. Шукшин, А. Ванин и Л. Федосеева-Шукшина в фильме "Калина красная", 1973 год В фильме "Джентльмены удачи", 1971 год Кадр из комедии "Джентльмены удачи", 1971 год

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ

Еще в середине 1960-х поддержали Ванина режиссеры-фронтовики – Станислав Ростоцкий и Владимир Басов. Первый дал ему эпизод в своей драме по Лермонтову «Герой нашего времени» (1965), второй – снял в роли санитара в военной эпопее «Щит и меч» (1968). И постепенно «лед тронулся»…

А затем Алексей Захарович появился в эпизоде, который в бывшем СССР, уверен, знают все. В комедии «Джентльмены удачи» (1971) он сыграл бывшего подельника Доцента - вора, начавшего честную жизнь. Помните, знаменитый диалог на лестничной клетке?

« - Слушай, Доцент, я тебе говорил, что завязал? Говорил?

- Н-ну, говорил.

- Я тебе говорил, что лучше не приходи?

- Г-говорил.

- Говорил тебе: с лестницы спущу? Говорил?

- Г-говорил.

- Ну вот и не обижайся!»

…И Доцент пулей вылетает с лестницы на улицу… Небольшой, но какой яркий образ!

Алексей Ванин рассказывал об этих съемках:

«Пригласили... Сказали, что буду сниматься с Евгением Леоновым, – кто же от такого откажется? Когда Леонов узнал, что я борец, мастер спорта, он ходил-ходил по площадке, где мы снимали, потом подходит ко мне:

«Знаешь, я ведь... это... не борец. Ты уж, пожалуйста, брось меня так, чтобы… ну, там поосторожнее».

Я чувствую, он перепугался. Говорю:

«Жень, ты мой любимый актер, что ж я тебя буду бросать как борца? Немного подтолкну, а ты сам уже сделай, чтобы все видели, что летишь кубарем». Он потом, когда отсняли этот эпизод, меня обнимал». "Вечный зов", 1973-1983 гг. В фильме "Афоня", 1975 год "Позови меня в даль светлую", 1977 год

С начала 1970-х Алексей Ванин, что называется, - нарасхват. От одних названий – уже дух захватывает!

«Вечный зов» (1973), «Агония» (1974), «Афоня» (1975), «Они сражались за Родину (1975), «Трын-трава» (1976), «Ты – мне, я – тебе» (1976), «Позови меня в даль светлую» (1977)… Снялся даже в «Гардемаринах» и их продолжении (1987-1991), фильме «Любить по-русски-2» (1996). Кого только не играл – секретаря райкома, лесника, американского сенатора, надзирателя, полицейского, командующего войсками, милиционера, уголовного авторитета и даже члена Политбюро ЦК КПСС… Итого - 81 роль.

Причем все это время продолжал тренировать молодых спортсменов, бороться на турнирах ветеранов.

Его фильмография могла быть еще больше, недостатка в предложениях не было. Но в последние годы Алексей Захарович первым делом спрашивал у режиссеров:

«Убийства в вашем фильме есть?»

- «Есть».

– «Разврат есть?»

- «Есть».

И отказывался, не читая сценария. «Это» ему было неинтересно. А. Ванин. А. Ванин. Фото из открытых источников А. Ванин и А. Панкратов-Черный на "Шукшинских чтениях", 2009 год

«СТРАШНЕЕ ВСЕГО, КОГДА ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ»

Ванину было чем заняться. В 1998 году он получил звание «заслуженного артиста России» - довольно редкий случай для непрофессионала. В конце 1990-х организовал в подмосковной Щербинке ежегодный турнир по греко-римской борьбе «на призы Алексея Ванина».

В 71 год женился в шестой раз – на Нине Ивановне Михайличенко, и, как уверял, «впервые был по-настоящему счастлив в личной жизни». Общался с двумя дочерями от прежних браков, рисовал картины, писал стихи, встречался со школьниками, ездил на встречи ветеранов. И пока были силы – снимался. С шестой женой Ниной Ивановной.

Его последняя роль – в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006). Потом стало сдавать здоровье – сказались фронтовые раны и многочисленные травмы, полученные на борцовском ковре. Больницы, операции…

«Я все свои роли в кино исполнил без дублеров и каскадеров, на войне совершал опасные прыжки с парашютом и несколько раз был ранен, - говорил Алексей Захарович незадолго до смерти.

- Там было страшно. Но еще страшнее, когда приходит старость. Вот приходит сейчас старость, и я чувствую неравновесие души».

Алексея Ванина не стало 22 мая 2012 года на 88-м году жизни.

Вдова Нина Ивановна Михайличенко рассказывала:

«Он чувствовал себя хорошо. Мы даже собирались с внучкой на дачу. А несколько дней назад у него опять отняли деньги, когда он ходил снимать их в сбербанк.. Он очень переживал по этому поводу. Был такой доверчивый… Так вот в тот день он проснулся очень рано. Мы с ним сидели, солнышко в затылок светило. Он захотел выйти на балкон. Я его проводила, посадила. Сама пошла на кухню. Возвращаюсь, а он уже без сознания... Я заорала, побежала к соседям. Я и в скорую звонила, и в больницу, и в милицию, и участковому врачу».

«Скорая» в тот день к ним в квартиру на Алтуфьевском шоссе ехала 7 часов.

«Чисто шукшинский герой», фронтовик, спортсмен и актер Алексей Ванин похоронен в Москве на Владыкинском кладбище. Могила А. Ванина на Владыкинском кладбище.