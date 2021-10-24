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Осенняя Москва

Сегодня я хочу показать городские пейзажи в золоте. Недавно я пообещала одному человеку, что схожу в храм Живоначальной Троицы. Этот храм принадлежал приюту Бахрушина, который вовремя уберегли (хотя бы остатки), впрочем и от приюта тоже мало что осталось. Заодно посмотрим, что сделали с историческим памятником Алексеевской водостанции. Это не так далеко от моего дома. Повезло с солнечным деньком. Я буду ставить фото и по ходу расскажу.Осенняя МоскваРакетный бульвар в сторону метро ВДНХ. Видны купола Тихвинского собора.Осенняя МоскваВот сколько золота нападало.Осенняя МоскваВ солнечный день клены самые нарядные.Осенняя МоскваЗавораживающее шуршание под ногами.Осенняя МоскваРучей из листвы.Осенняя МоскваА листва на солнце прямо светится.Осенняя МоскваВыход на улицу Кибальчича.Осенняя МоскваУлица Кибальчича. И падающее золото.Осенняя МоскваИдем к Маломосковской улице.Осенняя МоскваХочется запомнить каждое дерево, поскольку эта красота осыпается горстями.Осенняя МоскваА вот и Маломосковская. Симпатичное здание, не правда ли? Построено в 50-х годах прошлого века. Раньше в нём располагалась квартальная теплостанция, снабжавшая теплом и горячей водой близлежащие микрорайоны. В 2012 г. котельную закрыли и теперь здесь магазин "Перекрёсток".Осенняя МоскваОсенняя МоскваА это в другую сторону. Маломосковская 22. На первом этаже всякие магазинчики и кафешки, На втором кажется арендованные разными фирмами помещения.

А за ними бывшие гаражи такси, а теперь ремонтные мастерские и шинный центр. Здесь хоть здание сохранили. А сколько сломано типографий. А сколько корпусов еще заброшенными стоят на Рижском переулке. Зато дома строятся тут по бешенным ценам.Осенняя МоскваА это напротив.Осенняя МоскваВиднеется жилой комплекс премиум-класса «ЭгоДом» по проекту мастерской «Сергей Скуратов Architects».Осенняя МоскваПрямо по курсу ул.Павла Корчагина, 2а. Библейский центр христиан веры евангельской «Слово жизни». Здание построено в 1975 г. Бывший дом культуры ОАО «Мосгипротранс» (до 2006 г.) Хороший когда-то был Дворец Культуры.Осенняя МоскваНо вернемся к ЭгоДому. Построен совсем недавно на месте промзоны. Когда-то тут был шиномонтаж и ремонтные мастерские.Осенняя МоскваПредставляет собой два корпуса, высота которых двенадцать и девять этажей.Осенняя МоскваОтдельно стоящая парикмахерская.Осенняя МоскваОсенняя МоскваЗаглянем внутрь двора.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваЕсли честно, то не очень-то хотелось жить в таком доме.Осенняя МоскваНа охраняемой территории также  располагаются детский садОсенняя Москваи подземная стоянка. Идём дальше.Осенняя МоскваРаньше тут можно было пройти, но теперь перегородили и идти надо к Водоприбору. Вернее к тому, что от него осталось.Осенняя МоскваЗато между домами попалась вот такая детская площадка. Никак кирпич лишний остался (шучу)Осенняя МоскваОсенняя МоскваЭто все что осталось от завода.Осенняя МоскваСкелет здания - это то, что строят на месте Алексеевской насосной станции (правда кое-что оставили) и заводаОсенняя МоскваНовоалексеевская ул., 16 стр.9. Одноэтажное производственное здание, построенное в 1890-х г.г.Осенняя МоскваНовоалексеевская ул., 16 стр.13. Здание конторы бывшей Алексеевской водокачки. Объект культурного наследия регионального значения «Административное здание с квартирой главного инженера, канцелярией и телефонной станцией, 1892 г.». В советское время было расположено заводоуправление.Осенняя МоскваСтройка с изнанкиОсенняя МоскваРядом с бывшей проходнойОсенняя МоскваНовоалексеевская ул., 16 стр.16. Двухэтажное нежилое здание, построенное в 1890-х гг. Но подойти ближе и рассмотреть пока нельзя. Там еще идет стройка.Осенняя МоскваЭто все здания бывшего завода Водоприбора.Осенняя МоскваВроде их собираются оставить и приспособить в жилом комплексе, частично в виде музея, частично отдав под кафе и магазины.Осенняя МоскваДаже фонари сохранили.Осенняя МоскваМы еще пройдемся к заводу с другой стороны, а пока идем по территории комплекса зданий приюта Бахрушина.Осенняя МоскваОсенняя МоскваЧто сегодня тут - не знаю.Осенняя МоскваЭто напротив (справа, если лицом встать к заводоуправлению) нежилое здание. Насколько я помню тут вроде заводская столовая была. Сейчас, конечно, ничего там нет.Осенняя МоскваИтак, проходим бывшее заводоуправление и идем дальше.Осенняя МоскваОткрыты были окна в подвал. Заглянула.Осенняя МоскваПроходим мимо жилых зданий.Осенняя МоскваИ вот показались первые оставшиеся здания от Бахрушинского приюта. Поблизости от Водоприбора, со стороны 1-го Рижского переулка, расположен комплекс зданий "Сиротского приюта имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных ". Он был заложен в 1896 году как детский приют для бедных и сирот православного вероисповедания. По проекту архитектора Карла Гиппиуса был выстроен детский городок, состоящий из шести отдельных домиков на 20-25 человек каждый.Осенняя МоскваБахрушинский Сиротский приют, 1913-1914. Фото: «Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению».

 

Бахрушинский приют был основан в 1896 году в подмосковном селе Алексеевское (ныне в черте Москвы). В его Уставе было сказано: «приют имеет целью бесплатно давать религиозное, нравственное и физическое воспитание и практическое ремесленное образование бедным детям мужского пола, покинутыми родителями». На него Бахрушины пожертвовали 600 тысяч рублей. Из них 150 тысяч предназначались непосредственно на строительство, а остальная сумма (450 тысяч) была положена под проценты на содержание приюта. Здесь дети жили с 4-6 лет, получали общее образование и овладевали профессией.

Центром приюта была церковь Живоначальной Троицы.Осенняя МоскваСиротский приют и Храм Троицы Живоначальной, 1913-1914. Фото: «Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению».

Храм при Бахрушинском приюте возвели в 1903 году. Он был расписан в русско-византийском стиле и богато украшен. После Октябрьской революции храм разграбили, купола храма и колокольни снесли, а стены и своды замазали краской. В 1929 году в храме сделали перепланировку под общежитие для учеников школы фабрично-заводского учреждения, а в бывших сиротских домиках приют Коминтерна поселил вывезенных из Испании детей-иммигрантов. После войны весь комплекс зданий, переданный издательству иностранной литературы «Мир», постепенно приходил в упадок.Осенняя МоскваВот так церковь выглядела в 1979 году.Осенняя МоскваКонечно,Осенняя Москваэто фото не мои.Осенняя МоскваМожно оценить масштаб бедствия.

Во времена Юрия Лужкова, судьба этого комплекса дореволюционной архитектуры начала вызывать у жителей серьезное беспокойство. Ходили слухи, что городская власть имеет виды на коммерческую застройку данной территории. Сейчас этим историческим зданиям угрожает уничтожение.
Комплекс зданий Бахрушинского приюта был построен в 1901 году по проекту известного московского архитектора Карла Карловича Гиппиуса. В центре возвышается церковь Троицы Живоначальной, освященная в 1903 году.Осенняя МоскваВот так она выглядела в 2014 году.

В 1999 году приютский храм начали восстанавливать, и он стал обретать первоначальный архитектурный облик. Восстановили, в том числе, и историческую 50-метровую колокольню: в 2017 году на место вернули купол, а спустя год на новую звонницу храма подняли 14 колоколов. Вес самого большого колокола типа «Благовестник» – почти 1,5 тонны, а самого маленького – 4 кг. Осенняя МоскваСегодня она пока еще частично в лесах. Идут работы.Осенняя МоскваИнтересно сделана стена (ее не было). Частично либо из старых кирпичей, либо специально сделаны под старину.Осенняя МоскваУж как только над этой красотой не издевались, но пришло время и вход восстановили в прежнем виде. Надо, наверное, спасибо сказать и имени Васнецова. Поскольку именно он по легенде (точных документов не найдено) расписывал храм.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваСняла поближе фигурные колонны, поддерживающие шатер над входом.Осенняя МоскваОсенняя МоскваШатер входа.Осенняя МоскваВедь надо было уничтожить такую красоту!Осенняя МоскваОсенняя МоскваЗашла я и во внутрь. Церковь действующая, но внутри тоже идет реставрация. Подготовили полотно для иконостаса.Осенняя МоскваА это то, что осталось от росписи купола.Осенняя МоскваОсенняя МоскваЗаменили окна.Осенняя МоскваОсенняя МоскваРаботы идут, но до восстановления живописи еще далеко.Осенняя МоскваОбошла храм.Осенняя Москва1-й Рижский пер., 2 стр.5. Одно из зданий бывшего Бахрушинского приюта. Построено в 1903 г.Осенняя МоскваНадеюсь, что и это здание будет восстановлено. Оно находится сбоку церкви.Осенняя МоскваОсенняя МоскваА рядом живое здание. Оно в аренде.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваДаже цветы были посажены.Осенняя МоскваОчень красивым будет собор, когда снимутся леса.Осенняя МоскваОсенняя МоскваНа лесах работникиОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваКолокола. На новой колокольне Храма Живоначальной Троицы при приюте Бахрушиных установили электронную звонницу. Теперь священнослужителям не нужно взбираться на 50-метровую высоту, а достаточно просто набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр – и тут же по округе разносится благостный церковный перезвон. Специальная компьютерная программа имеет в базе 80 мелодий и самые разные оттенки звучания – и для будней, и для праздничных случаев. На слух электронный звон не отличается от живого. Однако, по словам настоятеля храма, звонарь в храме все-таки появится, и тогда пульт будет лишь его помощником. Осенняя МоскваВидимо временная колокольня, которую поставили до того, как повесили на саму колокольню.Осенняя МоскваОсенняя МоскваВокруг церкви располагалось пять одноэтажных домиков, в каждом из которых проживало 20-25 человек. Увы, сегодня они находятся в заброшенном состоянии.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваСтарые окна, которые заменили.Осенняя МоскваПо этому объявлению видно, что к реставрации приступили в мае этого года (хотя частично она проделана раньше). Как мне сказали одно время реставрация была заморожена из-за отсутствия средств. Поскольку совершается она на частные пожертвования.Осенняя МоскваВот так будет в окончательном варианте, впрочем, большую работу уже проделали.Осенняя МоскваТеперь идем вдоль зданий приюта. Одно под арендой. Выглядит ничегоОсенняя МоскваА вот второе пока брошено.Осенняя Москва1-й Рижский пер., 2 стр.2. Одно из зданий бывшего Бахрушинского приюта. Здание разрушается. Когда-то в нем было издательство "Мир". Тут я встретила местную женщину и мы с ней разговорились. Она когда-то работала тут. Интересные вещи рассказала. Это здание было выкуплено женой Лужкова Батуриной. Ну да. Городская голова хозяин. Взял и продал охраняемое здание своей женушке. Организацию выселили. Она хотела снести и построить жилой дом. Очередной.Осенняя МоскваНо не судьба. Дом не сломали, но и делать она с ним ничего не хочет. А что. Хозяин - барин. Вот и ветшает здание. Никак ждет, что оно обрушится. Зря надеется. Кирпич тут каленый и ее переживет.Осенняя МоскваОсенняя МоскваИздали не так заметно бедственное положение. А напротив него 1-й Рижский пер., 2 стр.1. Бывшее странноприимное общежитие с богадельнейОсенняя МоскваЭто основное здание издательства "Мир". Половина здания занимают какие-то молодежные организации. А половина пустует.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваВид сбокуОсенняя МоскваОсенняя МоскваВзади возвышается здание ЭгоДома, которое в 9 этажей.Осенняя МоскваДом обшит коричневым сайдингом, чтоб вписать в структуру. Но вроде включен в реновацию, т.е. под снос.Осенняя МоскваНаверное сам дом за этими строениями. А тут какие-то ремонтные мастерские. А может склады.Осенняя МоскваБывшее Издательство Мир с тыла.Осенняя МоскваА мы двинемся к Алексеевской насосной станции. Бывшей. Новоалексеевская ул., 16 стр.10. Объект культурного наследия регионального значения «Водоподъёмное здание с котельной и дымовой трубой, 1892 г.». Но ближе не подойти. Все огорожено.Осенняя МоскваАлексеевская насосная станция, 1914 г. Вид на котельную, инженерный корпус (владение №16 по Новоалексеевской). Автор фото П.П.Павлов. Источник - "Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению"Осенняя МоскваНовоалексеевская ул., 16 стр.16. Двухэтажное нежилое здание, построенное в 1890-х гг.Осенняя МоскваНа пожертвования Веры Федоровны Бахрушиной было построено двухэтажное административное здание. Здесь разместились контора, дом притча, лазарет и квартиры служащих и настоятеля храма.Осенняя МоскваОсенняя МоскваА вот сзади и часть построенного комплекса "Серебряный фонтан". Вроде даже сдан в эксплуатацию.Осенняя МоскваКстати, жива историческая ограда, кованные решетки.Осенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваОсенняя МоскваЭтот тоже сдан уже.Осенняя МоскваНо вход только по пропускам. Пока или как всегда насовсем?Осенняя МоскваА это человейник на Староалексеевской. ЖК "Лайм". Улица напротив.Осенняя МоскваТам же. Напихали вплотную, а вот про структуру: дет.сады, школы и магазины... забыли. Когда все позаселят, то будет светопредставление.Осенняя МоскваА я возвращаюсь домой.Осенняя МоскваВот еще человейник, вид с Маломосковской. На маленьком пятачке земли размерами едва ли в 9 тыс. кв. м уже достроился комплекс «Нова» на 155 апартаментов и 2 жилых комплекса: один на 1147 квартир («1147»), второй – на 729 квартир («Лайм»). Вплотную к ним, как недавно с удивлением узнали аборигены, будут строить еще один дом – высотку по программе реновации (Староалексеевская улица, 3). На одном из форумов сообщается, что это будет 16-20 этажный четырехподъездный дом (подтвердить информацию не удалось). Расстояние между «Новой» и Староалексеевской, 3 составит немногим более 30 м.Осенняя МоскваРаньше на этом месте был старенький деревянный домик, имевший какой-то охранный статус памятника архитектуры и автобаза, а по соседству – территория небольшого завода «Водоприбор». Вместо домика теперь «Нова», вместо автобазы нам построили эти 3 громадины, а вместо завода – элитный ЖК «Серебряный фонтан» еще на 1034 квартиры! Инфраструктура при этом не строится совсем,  Новоалексеевская и Староалексеевская улицы (по одной полосе в каждую сторону) намертво встанут в пробках. 

В общей сложности квартал пополнится на несколько тысяч семей. Согласно информации с сайта московского cтройкомплекса, строительства муниципальных детских садов, школ и поликлиник в районе не предусматривается. При этом единственная в районе станция метро «Алексеевская» в часы пик уже испытывает явные сложности с пассажиропотоком – и это еще до заселения новых домов!Осенняя МоскваЕсли на карте, то вот участок по которому мы прошли: от Ракетного до Троицкой церкви и на Новоалексеевскую.Осенняя МоскваНа Новоалексеевской, напротив ЖК "Серебряный фонтан".Осенняя МоскваВдоль ограды.Осенняя МоскваВернулись к перекресткуОсенняя Москваи я почти дома. А золотой осени нет дел до человеческих заморочек.Осенняя МоскваДворники собирают листья в мешкиОсенняя МоскваИ на этом наша прогулка завершена.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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