Осенняя Москва

Сегодня я хочу показать городские пейзажи в золоте. Недавно я пообещала одному человеку, что схожу в храм Живоначальной Троицы. Этот храм принадлежал приюту Бахрушина, который вовремя уберегли (хотя бы остатки), впрочем и от приюта тоже мало что осталось. Заодно посмотрим, что сделали с историческим памятником Алексеевской водостанции. Это не так далеко от моего дома. Повезло с солнечным деньком. Я буду ставить фото и по ходу расскажу. Ракетный бульвар в сторону метро ВДНХ. Видны купола Тихвинского собора. Вот сколько золота нападало. В солнечный день клены самые нарядные. Завораживающее шуршание под ногами. Ручей из листвы. А листва на солнце прямо светится. Выход на улицу Кибальчича. Улица Кибальчича. И падающее золото. Идем к Маломосковской улице. Хочется запомнить каждое дерево, поскольку эта красота осыпается горстями. А вот и Маломосковская. Симпатичное здание, не правда ли? Построено в 50-х годах прошлого века. Раньше в нём располагалась квартальная теплостанция, снабжавшая теплом и горячей водой близлежащие микрорайоны. В 2012 г. котельную закрыли и теперь здесь магазин "Перекрёсток". А это в другую сторону. Маломосковская 22. На первом этаже всякие магазинчики и кафешки, На втором кажется арендованные разными фирмами помещения.

А за ними бывшие гаражи такси, а теперь ремонтные мастерские и шинный центр. Здесь хоть здание сохранили. А сколько сломано типографий. А сколько корпусов еще заброшенными стоят на Рижском переулке. Зато дома строятся тут по бешенным ценам. А это напротив. Виднеется жилой комплекс премиум-класса «ЭгоДом» по проекту мастерской «Сергей Скуратов Architects». Прямо по курсу ул.Павла Корчагина, 2а. Библейский центр христиан веры евангельской «Слово жизни». Здание построено в 1975 г. Бывший дом культуры ОАО «Мосгипротранс» (до 2006 г.) Хороший когда-то был Дворец Культуры. Но вернемся к ЭгоДому. Построен совсем недавно на месте промзоны. Когда-то тут был шиномонтаж и ремонтные мастерские. Представляет собой два корпуса, высота которых двенадцать и девять этажей. Отдельно стоящая парикмахерская. Заглянем внутрь двора. Если честно, то не очень-то хотелось жить в таком доме. На охраняемой территории также располагаются детский сад и подземная стоянка. Идём дальше. Раньше тут можно было пройти, но теперь перегородили и идти надо к Водоприбору. Вернее к тому, что от него осталось. Зато между домами попалась вот такая детская площадка. Никак кирпич лишний остался (шучу) Это все что осталось от завода. Скелет здания - это то, что строят на месте Алексеевской насосной станции (правда кое-что оставили) и завода Новоалексеевская ул., 16 стр.9. Одноэтажное производственное здание, построенное в 1890-х г.г. Новоалексеевская ул., 16 стр.13. Здание конторы бывшей Алексеевской водокачки. Объект культурного наследия регионального значения «Административное здание с квартирой главного инженера, канцелярией и телефонной станцией, 1892 г.». В советское время было расположено заводоуправление. Стройка с изнанки Рядом с бывшей проходной Новоалексеевская ул., 16 стр.16. Двухэтажное нежилое здание, построенное в 1890-х гг. Но подойти ближе и рассмотреть пока нельзя. Там еще идет стройка. Это все здания бывшего завода Водоприбора. Вроде их собираются оставить и приспособить в жилом комплексе, частично в виде музея, частично отдав под кафе и магазины. Даже фонари сохранили. Мы еще пройдемся к заводу с другой стороны, а пока идем по территории комплекса зданий приюта Бахрушина. Что сегодня тут - не знаю. Это напротив (справа, если лицом встать к заводоуправлению) нежилое здание. Насколько я помню тут вроде заводская столовая была. Сейчас, конечно, ничего там нет. Итак, проходим бывшее заводоуправление и идем дальше. Открыты были окна в подвал. Заглянула. Проходим мимо жилых зданий. И вот показались первые оставшиеся здания от Бахрушинского приюта. Поблизости от Водоприбора, со стороны 1-го Рижского переулка, расположен комплекс зданий "Сиротского приюта имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных ". Он был заложен в 1896 году как детский приют для бедных и сирот православного вероисповедания. По проекту архитектора Карла Гиппиуса был выстроен детский городок, состоящий из шести отдельных домиков на 20-25 человек каждый. Бахрушинский Сиротский приют, 1913-1914. Фото: «Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению».

Бахрушинский приют был основан в 1896 году в подмосковном селе Алексеевское (ныне в черте Москвы). В его Уставе было сказано: «приют имеет целью бесплатно давать религиозное, нравственное и физическое воспитание и практическое ремесленное образование бедным детям мужского пола, покинутыми родителями». На него Бахрушины пожертвовали 600 тысяч рублей. Из них 150 тысяч предназначались непосредственно на строительство, а остальная сумма (450 тысяч) была положена под проценты на содержание приюта. Здесь дети жили с 4-6 лет, получали общее образование и овладевали профессией.

Центром приюта была церковь Живоначальной Троицы. Сиротский приют и Храм Троицы Живоначальной, 1913-1914. Фото: «Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению».

Храм при Бахрушинском приюте возвели в 1903 году. Он был расписан в русско-византийском стиле и богато украшен. После Октябрьской революции храм разграбили, купола храма и колокольни снесли, а стены и своды замазали краской. В 1929 году в храме сделали перепланировку под общежитие для учеников школы фабрично-заводского учреждения, а в бывших сиротских домиках приют Коминтерна поселил вывезенных из Испании детей-иммигрантов. После войны весь комплекс зданий, переданный издательству иностранной литературы «Мир», постепенно приходил в упадок. Вот так церковь выглядела в 1979 году. Конечно, это фото не мои. Можно оценить масштаб бедствия.

Во времена Юрия Лужкова, судьба этого комплекса дореволюционной архитектуры начала вызывать у жителей серьезное беспокойство. Ходили слухи, что городская власть имеет виды на коммерческую застройку данной территории. Сейчас этим историческим зданиям угрожает уничтожение.

Комплекс зданий Бахрушинского приюта был построен в 1901 году по проекту известного московского архитектора Карла Карловича Гиппиуса. В центре возвышается церковь Троицы Живоначальной, освященная в 1903 году. Вот так она выглядела в 2014 году.

В 1999 году приютский храм начали восстанавливать, и он стал обретать первоначальный архитектурный облик. Восстановили, в том числе, и историческую 50-метровую колокольню: в 2017 году на место вернули купол, а спустя год на новую звонницу храма подняли 14 колоколов. Вес самого большого колокола типа «Благовестник» – почти 1,5 тонны, а самого маленького – 4 кг. Сегодня она пока еще частично в лесах. Идут работы. Интересно сделана стена (ее не было). Частично либо из старых кирпичей, либо специально сделаны под старину. Уж как только над этой красотой не издевались, но пришло время и вход восстановили в прежнем виде. Надо, наверное, спасибо сказать и имени Васнецова. Поскольку именно он по легенде (точных документов не найдено) расписывал храм. Сняла поближе фигурные колонны, поддерживающие шатер над входом. Шатер входа. Ведь надо было уничтожить такую красоту! Зашла я и во внутрь. Церковь действующая, но внутри тоже идет реставрация. Подготовили полотно для иконостаса. А это то, что осталось от росписи купола. Заменили окна. Работы идут, но до восстановления живописи еще далеко. Обошла храм. 1-й Рижский пер., 2 стр.5. Одно из зданий бывшего Бахрушинского приюта. Построено в 1903 г. Надеюсь, что и это здание будет восстановлено. Оно находится сбоку церкви. А рядом живое здание. Оно в аренде. Даже цветы были посажены. Очень красивым будет собор, когда снимутся леса. На лесах работники Колокола. На новой колокольне Храма Живоначальной Троицы при приюте Бахрушиных установили электронную звонницу. Теперь священнослужителям не нужно взбираться на 50-метровую высоту, а достаточно просто набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр – и тут же по округе разносится благостный церковный перезвон. Специальная компьютерная программа имеет в базе 80 мелодий и самые разные оттенки звучания – и для будней, и для праздничных случаев. На слух электронный звон не отличается от живого. Однако, по словам настоятеля храма, звонарь в храме все-таки появится, и тогда пульт будет лишь его помощником. Видимо временная колокольня, которую поставили до того, как повесили на саму колокольню. Вокруг церкви располагалось пять одноэтажных домиков, в каждом из которых проживало 20-25 человек. Увы, сегодня они находятся в заброшенном состоянии. Старые окна, которые заменили. По этому объявлению видно, что к реставрации приступили в мае этого года (хотя частично она проделана раньше). Как мне сказали одно время реставрация была заморожена из-за отсутствия средств. Поскольку совершается она на частные пожертвования. Вот так будет в окончательном варианте, впрочем, большую работу уже проделали. Теперь идем вдоль зданий приюта. Одно под арендой. Выглядит ничего А вот второе пока брошено. 1-й Рижский пер., 2 стр.2. Одно из зданий бывшего Бахрушинского приюта. Здание разрушается. Когда-то в нем было издательство "Мир". Тут я встретила местную женщину и мы с ней разговорились. Она когда-то работала тут. Интересные вещи рассказала. Это здание было выкуплено женой Лужкова Батуриной. Ну да. Городская голова хозяин. Взял и продал охраняемое здание своей женушке. Организацию выселили. Она хотела снести и построить жилой дом. Очередной. Но не судьба. Дом не сломали, но и делать она с ним ничего не хочет. А что. Хозяин - барин. Вот и ветшает здание. Никак ждет, что оно обрушится. Зря надеется. Кирпич тут каленый и ее переживет. Издали не так заметно бедственное положение. А напротив него 1-й Рижский пер., 2 стр.1. Бывшее странноприимное общежитие с богадельней Это основное здание издательства "Мир". Половина здания занимают какие-то молодежные организации. А половина пустует. Вид сбоку Взади возвышается здание ЭгоДома, которое в 9 этажей. Дом обшит коричневым сайдингом, чтоб вписать в структуру. Но вроде включен в реновацию, т.е. под снос. Наверное сам дом за этими строениями. А тут какие-то ремонтные мастерские. А может склады. Бывшее Издательство Мир с тыла. А мы двинемся к Алексеевской насосной станции. Бывшей. Новоалексеевская ул., 16 стр.10. Объект культурного наследия регионального значения «Водоподъёмное здание с котельной и дымовой трубой, 1892 г.». Но ближе не подойти. Все огорожено. Алексеевская насосная станция, 1914 г. Вид на котельную, инженерный корпус (владение №16 по Новоалексеевской). Автор фото П.П.Павлов. Источник - "Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению" Новоалексеевская ул., 16 стр.16. Двухэтажное нежилое здание, построенное в 1890-х гг. На пожертвования Веры Федоровны Бахрушиной было построено двухэтажное административное здание. Здесь разместились контора, дом притча, лазарет и квартиры служащих и настоятеля храма. А вот сзади и часть построенного комплекса "Серебряный фонтан". Вроде даже сдан в эксплуатацию. Кстати, жива историческая ограда, кованные решетки. Этот тоже сдан уже. Но вход только по пропускам. Пока или как всегда насовсем? А это человейник на Староалексеевской. ЖК "Лайм". Улица напротив. Там же. Напихали вплотную, а вот про структуру: дет.сады, школы и магазины... забыли. Когда все позаселят, то будет светопредставление. А я возвращаюсь домой. Вот еще человейник, вид с Маломосковской. На маленьком пятачке земли размерами едва ли в 9 тыс. кв. м уже достроился комплекс «Нова» на 155 апартаментов и 2 жилых комплекса: один на 1147 квартир («1147»), второй – на 729 квартир («Лайм»). Вплотную к ним, как недавно с удивлением узнали аборигены, будут строить еще один дом – высотку по программе реновации (Староалексеевская улица, 3). На одном из форумов сообщается, что это будет 16-20 этажный четырехподъездный дом (подтвердить информацию не удалось). Расстояние между «Новой» и Староалексеевской, 3 составит немногим более 30 м. Раньше на этом месте был старенький деревянный домик, имевший какой-то охранный статус памятника архитектуры и автобаза, а по соседству – территория небольшого завода «Водоприбор». Вместо домика теперь «Нова», вместо автобазы нам построили эти 3 громадины, а вместо завода – элитный ЖК «Серебряный фонтан» еще на 1034 квартиры! Инфраструктура при этом не строится совсем, Новоалексеевская и Староалексеевская улицы (по одной полосе в каждую сторону) намертво встанут в пробках.

В общей сложности квартал пополнится на несколько тысяч семей. Согласно информации с сайта московского cтройкомплекса, строительства муниципальных детских садов, школ и поликлиник в районе не предусматривается. При этом единственная в районе станция метро «Алексеевская» в часы пик уже испытывает явные сложности с пассажиропотоком – и это еще до заселения новых домов! Если на карте, то вот участок по которому мы прошли: от Ракетного до Троицкой церкви и на Новоалексеевскую. На Новоалексеевской, напротив ЖК "Серебряный фонтан". Вдоль ограды. Вернулись к перекрестку и я почти дома. А золотой осени нет дел до человеческих заморочек. Дворники собирают листья в мешки И на этом наша прогулка завершена.