80 лет назад были опубликованы самые пронзительные солдатские стихи «Жди меня, и я вернусь»

Дата — в истории и в литературе. 80 лет назад газета «Правда» опубликовала стихи Константина Симонова «Жди меня». Простые, понятные и пронзительные слова он написал для любимой женщины. Жизнь распорядилась так, что они — для всех. И на все времена.

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Январь 1942 года. Блицкриг захлебнулся, немцы отброшены от Москвы. Первые проблески надежды для солдат. И в этот момент, словно у самой надежды, у слов, которые хочется высказать или написать в письме домой, появляется конкретная форма. Два небольших столбца на второй полосе очередного номера «Правды».

Константин Симонов — поэт-корреспондент. Он пройдет всю войну, пропустит ее через себя, и оставит на страницах. Бесчисленных статей, заметок, в прозе и в стихах. Но «Жди меня» словно стоит особняком. Письмо или молитва, прочесть шепотом или громко пропеть, оно звучит, и его слушают — тогда и сейчас.

Стихотворение было опубликовано в январе 1942 года, но написано еще летом 1941-го. Прямо с фронта Симонов приехал к своему другу Льву Кассилю. Он провел здесь совсем немного времени, всего несколько дней между командировками. Здесь, на втором этаже, поэт и напишет, словно в бреду, подряд три стихотворения.

Начало войны, один из самых тяжелых периодов. И «Жди меня» было настоящим письмом своей возлюбленной. Актрисе Валентине Серовой.

«Так он и говорил друзьям, что это такая, личная информация и как бы текст для собственного употребления, но, конечно, как всякий поэт, он читал это близким друзьям, товарищам. И он замечал, что это им нравится, воздействует на них», — рассказывает доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького Фарит Нагимов.

Его просили переписать стихотворение — хоть на маленький клочок бумаги. Снова и снова. Так, еще задолго до публикации строчки пойдут по фронтам. В газетах же сначала боялись печатать, говорили, слишком личное, не время. Но когда время пришло, уже миллионы солдат не вырезали из газет, нет, аккуратно переписывали эти стихи и отправляли родным. В Музее Победы такие фронтовые письма встречаются за все годы войны.

«Одно такое письмо написал партизан Смуров своей сестре Ольге. В 1943 году он как раз таки и пишет: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Вот такая трофейная немецкая открытка фронтовика Дорнова, который в феврале 1945 года пишет своей дочке: «Жди меня, моя маленькая, и я вернусь», — рассказывает специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Актриса Татьяна Пилецкая хорошо помнит, когда впервые услышала эти строчки. В тылу их переписывали и перечитывали с такой же надеждой, как и на фронте.

«Приглашенные актеры, а мы сидели все в зале, маленькие, читали это стихотворение. После которого я плакала! Я плакала, меня успокаивали педагоги! Понимаете, как это действовало, даже на ребенка», — вспоминает она.

В 1943 году стихотворение перенесется на киноэкраны. Симонов сам напишет сценарий, в главной роли, конечно же, Валентина Серова. Для семьи режиссера Карена Шахназарова этот фильм, и это стихотворение особенные. Он смотрел его в детстве со своим отцом, которого семья все-таки дождалась с фронта.

«Они читали эти стихи. Они любили эти стихи. Эту картину постоянно показывали, они ее всегда смотрели. И когда ты смотрел такие фильмы, и читал такие стихотворения, по крайней мере для меня, ты понимал, почему Советский Союз выиграл эту войну», — отмечает кинорежиссер.

Старый потрепанный том, один край погрызла собака. Для Алексея Симонова эта книга самая ценная. Его отец, великий поэт, также перелистывал эти страницы. Здесь «Жди меня» в его авторской редакции. Добавлено «посвящение» Валентине Серовой, которого не было в первой публикации.

«Великие стихи редко бывают написаны. Они бывают продиктованы. Вот ему так продиктовало. Что? Талант, Бог, творческий ангел, не знаю. Но это ему так продиктовало. Трудно сказать, почему оно обрело такую популярность. Наверное, потому что оно диктовалось от души к душе», — говорит: кинорежиссер, сын поэта Константина Симонова Алексей Симонов.

Петр Дерягин

https://e-news.su/history/410731-80-let-nazad-byli-opublikovany-samye-pronzitelnye-soldatskie-stihi-zhdi-menja-i-ja-vernus.html