Мы из Советского Союза

13 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Вот поддержу. Дело не в национальности, а в гнилом нутре!Русский народ дол...
  • Светлана Митленко
    ""Света, я не жду от вас ответа, мои вопросы риторические, это мои размышления вслух и не более того, не надо на них ...Русский народ дол...
  • Борис Осипов
    Эти сцуки ещё за это не ответили...Американский поли...

История Москвы. Было-стало - 10

Первая часть   Вторая часть   Третья часть   
Четвёртая часть   Пятая часть   Шестая часть   
Седьмая часть   Восьмая часть  Девятая часть
Продолжаем путешествие...
____________

Камергерский переулок (1900 и 17 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Газетный переулок от ул. Тверской (1967 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Зоологический музей на Большой Никитской (1974 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большая Никитская в сторону Кремля (1979 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Романов переулок (1996 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Романов переулок, 3, с7 (1979 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Воздвиженка от Романова пер. (1940 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Дом в Крестовоздвиженском переулке (1982 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Школа имени Гнесиных (1996 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малый Знаменский, 10 (1972 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Музей искусств в Колымажном переулке (1902 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Волхонка, 9 (1987 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Серпуховский вал от дома 3 (1987 год и 20 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пересечение Серпуховского вала и Шаболовской улицы (1987 год и 20 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Шаболовка (1983 год и 20 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
3-я Тверская-Ямская к Лесной (1979 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
3-я Тверская-Ямская (1980 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чаянова улица (1980 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Поликлиника на 3-й Тверской-Ямской (1994 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
3-я Тверская-Ямская, 30 (1999 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
1-й Тверской-Ямской переулок от 3-й Тверской Ямской улицы (1992 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Оружейный переулок, м.
Маяковская (1979 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Садовая-Триумфальная, 14 (1981 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Угол Садовой-Триумфальной и Большой Дмитровки (1981 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Ссудная Казна в Настасьинском переулке (1923 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Музей Истории России на Тверской (1946 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская, 19 (1964 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская, 14 (1975 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская улица (1957 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская в Великую Отечественную войну (1942 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малый Спасоглинищевский от Большого Спасоглинищевского (1970 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Палаты на Маросейке (1990 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Маросейка, дом Хлебникова (1987 год и 21 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Стадион "Динамо" (1940 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Улица Зои Воскресенской от Беговой улицы (1970 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Беговая улица (1945 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Беговая, 5 (1985 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Поликарпова, 10 (1940 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Цветной бульвар (1995 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большой Каретный переулок (1960 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малый Каретный, 13 (1962 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пересечение Лихова переулка и Малого Каретного (1978 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Епархиальный дом, Лихов переулок (1910 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Сад Эрмитаж (1957 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Успенский пер. к ул Каретный ряд (1890 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Успенский переулок, 16 (1953 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Успенский переулок (1977 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малая Дмитровка (1910 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Церковь на Малой Дмитровке (1960 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Дом Сытина на Тверской (1987 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Гостиница "Минск" на Тверской (1963 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Мамоновский переулок (1939 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская, 24/2 (1990 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Остоженка, 16 (1930 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Дом на площади Маяковского (1941 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская-Ямская (1991 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская-Ямская (1956 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская-Ямская, 18 (1983 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Переулок Александра Невского от Тверской-Ямской(1905 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская- Ямская (1990 год и 22 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Остоженка, 20 (1996 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Остоженка, 26 (1990 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Остоженка, 30 (1996 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Церковь Сергия Радонежского на Остоженке (1910 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тимура Фрунзе улица (1995 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чудов переулок (1912 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тёплый переулок (1913 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Ул. Тимура Фрунзе (1951 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Дашков переулок от ул. Тимура Фрунзе (1912 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Зубовский переулок (1951 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Зубовская улица (1913 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пересечение Новоконюшенного переулка и Девичьего поля (1910 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Плющиха, 62, с1 (1976 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Плющиха (1980 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пречистенка, 19 (1976 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чистый переулок (1969 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чистый переулок (1995 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Церковь Успения в Могильцевском переулке (1928 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большой Власьевский от Могильцевского (1913 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большой Могильцевский переулок (1986 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Газовский переулок и Плотников. Пересечение. (1982 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Газовский переулок (1982 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Денежный переулок, 9 (1985 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Глазовский переулок, 8 (1917 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Денежный переулок (1900 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Денежный пер, 16 (1955 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Денежный пер. от Старого Арбата (1913 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Карманный переулок (1994 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Переулок Каменная Слобода (1911 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малый Каковинский переулок (1981 год и 23 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новинский бульвар 13/21 (1978 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 58 (1996 год и 24 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 54 (1986 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская улица (1953 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская улица (1991 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская (1979 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 36 (1986 год и 25 июля 2021 Года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 24 (1980 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 10 (1986 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская, 16 (1986 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Новослободская (1996 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Садовая-Триумфальная улица (1979 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Тверская (1970 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Перово (1980 год и 26 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
3-я Владимирская улица от Зелёного проспекта (1978 год и 25 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пересечение ул Макаренко и ул Чаплыгина (1977 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чаплыгина улица, от дома 20 (1997 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Фурманный переулок у дома 8 (1980 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чаплыгина, 9 (1979 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Школа 1621 в Большом Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большой Козловский, 12 (1988 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Бывший учебно- ремесленный приют в Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Мясницкой проезд (1916 год и 28 июля 2011 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Мясницкая, 43, к1 (1912 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Угол Мясницкой и Малый Харитоньевской (1982 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Гусятников переулок (1984 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
На Академика Сахарова (1935 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Палиха, 3, с1 (1985 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Палиха в сторону Новослободской (1989 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Палиха 13/1 (1995 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Перуновский переулок (1962 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Бывшая церковь в Перуновском переулке (1902 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Площадь Борьбы, 13 (1992 год и 28 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чернышевского переулок (1966 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Чернышевского, 4 (1987 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Особняк Шерупенкова в Достоевском переулке (1982 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Селезневская улица (1972 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Гостиница на Олимпийском проспекте (1991 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Трифоновский тупик (1958 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Малый Козихинский переулок (1978 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Дом на пересечении Трехпрудного и Малого Козинского (1983 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большой Палашевский 12 (1932 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Сытинский от Малого Палашевского (1984 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Сытинский, 5/10, с 1 (1984 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большая Дмитровка, 12 (1965 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большая Дмитровка, здание Академии Архитектуры (1939 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большая Дмитровка, 18/9 (1981 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Большая Дмитровка, 16 (1939 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Пассаж на Петровке (1911 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Вид с Астаховского моста (1937 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Верхняя Радищевская, 4 (1957 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Церковь на Верхней Радищевской (1980 год и 29 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
3-й Кадашёвский (1989 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
2-й Кадашёвский (1984 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Церковь во 2-м Кадашёвском переулке (1960 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
1-й Кадашёвский переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Вид на Болотную набережную (1964 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Старомонетный переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Болотная набережная (1997 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
Старомонетный, 5 (1967 год и 31 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 10
_______

На этом пока остановимся, продолжение следует...

https://t.me/moshistory

фото сегоднягорода Советского СоюзаЧёшевафотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх