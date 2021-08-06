История Москвы. Было-стало - 10

Первая часть Вторая часть Третья часть
Четвёртая часть Пятая часть Шестая часть
Седьмая часть Восьмая часть Девятая часть
Продолжаем путешествие...
____________
Камергерский переулок (1900 и 17 июля 2021 года)
Газетный переулок от ул. Тверской (1967 год и 19 июля 2021 года)
Зоологический музей на Большой Никитской (1974 год и 19 июля 2021 года)
Большая Никитская в сторону Кремля (1979 год и 19 июля 2021 года)
Романов переулок (1996 год и 19 июля 2021 года)
Романов переулок, 3, с7 (1979 год и 19 июля 2021 года)
Воздвиженка от Романова пер. (1940 год и 19 июля 2021 года)
Дом в Крестовоздвиженском переулке (1982 год и 19 июля 2021 года)
Школа имени Гнесиных (1996 год и 19 июля 2021 года)
Малый Знаменский, 10 (1972 год и 19 июля 2021 года)
Музей искусств в Колымажном переулке (1902 год и 19 июля 2021 года)
Волхонка, 9 (1987 год и 19 июля 2021 года)
Серпуховский вал от дома 3 (1987 год и 20 июля 2021 года)
Пересечение Серпуховского вала и Шаболовской улицы (1987 год и 20 июля 2021 года)
Шаболовка (1983 год и 20 июля 2021 года)
3-я Тверская-Ямская к Лесной (1979 год и 21 июля 2021 года)
3-я Тверская-Ямская (1980 год и 21 июля 2021 года)
Чаянова улица (1980 год и 21 июля 2021 года)
Поликлиника на 3-й Тверской-Ямской (1994 год и 21 июля 2021 года)
3-я Тверская-Ямская, 30 (1999 год и 21 июля 2021 года)
1-й Тверской-Ямской переулок от 3-й Тверской Ямской улицы (1992 год и 21 июля 2021 года)
Оружейный переулок, м. Маяковская (1979 год и 21 июля 2021 года)
Садовая-Триумфальная, 14 (1981 год и 21 июля 2021 года)
Угол Садовой-Триумфальной и Большой Дмитровки (1981 год и 21 июля 2021 года)
Ссудная Казна в Настасьинском переулке (1923 год и 21 июля 2021 года)
Музей Истории России на Тверской (1946 год и 21 июля 2021 года)
Тверская, 19 (1964 год и 21 июля 2021 года)
Тверская, 14 (1975 год и 21 июля 2021 года)
Тверская улица (1957 год и 21 июля 2021 года)
Малый Спасоглинищевский от Большого Спасоглинищевского (1970 год и 21 июля 2021 года)
Палаты на Маросейке (1990 год и 21 июля 2021 года)
Маросейка, дом Хлебникова (1987 год и 21 июля 2021 года)
Стадион "Динамо" (1940 год и 22 июля 2021 года)
Улица Зои Воскресенской от Беговой улицы (1970 год и 22 июля 2021 года)
Беговая улица (1945 год и 22 июля 2021 года)
Беговая, 5 (1985 год и 22 июля 2021 года)
Поликарпова, 10 (1940 год и 22 июля 2021 года)
Цветной бульвар (1995 год и 22 июля 2021 года)
Большой Каретный переулок (1960 год и 22 июля 2021 года)
Малый Каретный, 13 (1962 год и 22 июля 2021 года)
Пересечение Лихова переулка и Малого Каретного (1978 год и 22 июля 2021 года)
Епархиальный дом, Лихов переулок (1910 год и 22 июля 2021 года)
Сад Эрмитаж (1957 год и 22 июля 2021 года)
Успенский пер. к ул Каретный ряд (1890 год и 22 июля 2021 года)
Успенский переулок, 16 (1953 год и 22 июля 2021 года)
Успенский переулок (1977 год и 22 июля 2021 года)
Малая Дмитровка (1910 год и 22 июля 2021 года)
Церковь на Малой Дмитровке (1960 год и 22 июля 2021 года)
Дом Сытина на Тверской (1987 год и 22 июля 2021 года)
Гостиница "Минск" на Тверской (1963 год и 22 июля 2021 года)
Мамоновский переулок (1939 год и 23 июля 2021 года)
Тверская, 24/2 (1990 год и 23 июля 2021 года)
Остоженка, 16 (1930 год и 23 июля 2021 года)
Дом на площади Маяковского (1941 год и 22 июля 2021 года)
Тверская-Ямская (1956 год и 22 июля 2021 года)
Тверская-Ямская, 18 (1983 год и 22 июля 2021 года)
Переулок Александра Невского от Тверской-Ямской(1905 год и 22 июля 2021 года)
Тверская- Ямская (1990 год и 22 июля 2021 года)
Остоженка, 20 (1996 год и 23 июля 2021 года)
Остоженка, 26 (1990 год и 23 июля 2021 года)
Остоженка, 30 (1996 год и 23 июля 2021 года)
Церковь Сергия Радонежского на Остоженке (1910 год и 23 июля 2021 года)
Тимура Фрунзе улица (1995 год и 23 июля 2021 года)
Чудов переулок (1912 год и 24 июля 2021 года)
Тёплый переулок (1913 год и 24 июля 2021 года)
Ул. Тимура Фрунзе (1951 год и 23 июля 2021 года)
Дашков переулок от ул. Тимура Фрунзе (1912 год и 23 июля 2021 года)
Зубовский переулок (1951 год и 23 июля 2021 года)
Зубовская улица (1913 год и 23 июля 2021 года)
Пересечение Новоконюшенного переулка и Девичьего поля (1910 год и 23 июля 2021 года)
Плющиха, 62, с1 (1976 год и 23 июля 2021 года)
Плющиха (1980 год и 23 июля 2021 года)
Пречистенка, 19 (1976 год и 24 июля 2021 года)
Чистый переулок (1969 год и 24 июля 2021 года)
Церковь Успения в Могильцевском переулке (1928 год и 23 июля 2021 года)
Большой Власьевский от Могильцевского (1913 год и 23 июля 2021 года)
Большой Могильцевский переулок (1986 год и 24 июля 2021 года)
Газовский переулок и Плотников. Пересечение. (1982 год и 14 июля 2021 года)
Газовский переулок (1982 год и 24 июля 2021 года)
Денежный переулок, 9 (1985 год и 24 июля 2021 года)
Глазовский переулок, 8 (1917 год и 24 июля 2021 года)
Денежный переулок (1900 год и 24 июля 2021 года)
Денежный пер, 16 (1955 год и 24 июля 2021 года)
Денежный пер. от Старого Арбата (1913 год и 24 июля 2021 года)
Карманный переулок (1994 год и 24 июля 2021 года)
Переулок Каменная Слобода (1911 год и 24 июля 2021 года)
Малый Каковинский переулок (1981 год и 23 июля 2021 года)
Новинский бульвар 13/21 (1978 год и 24 июля 2021 года)
Новослободская, 58 (1996 год и 24 июля 2021 года)
Новослободская, 54 (1986 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская улица (1953 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская улица (1991 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская (1979 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская, 36 (1986 год и 25 июля 2021 Года)
Новослободская, 24 (1980 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская, 10 (1986 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская, 16 (1986 год и 25 июля 2021 года)
Новослободская (1996 год и 25 июля 2021 года)
Садовая-Триумфальная улица (1979 год и 25 июля 2021 года)
Тверская (1970 год и 25 июля 2021 года)
Перово (1980 год и 26 июля 2021 года)
3-я Владимирская улица от Зелёного проспекта (1978 год и 25 июля 2021 года)
Пересечение ул Макаренко и ул Чаплыгина (1977 год и 28 июля 2021 года)
Чаплыгина улица, от дома 20 (1997 год и 28 июля 2021 года)
Фурманный переулок у дома 8 (1980 год и 28 июля 2021 года)
Чаплыгина, 9 (1979 год и 28 июля 2021 года)
Школа 1621 в Большом Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)
Большой Козловский, 12 (1988 год и 28 июля 2021 года)
Бывший учебно- ремесленный приют в Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)
Мясницкой проезд (1916 год и 28 июля 2011 года)
Мясницкая, 43, к1 (1912 год и 28 июля 2021 года)
Угол Мясницкой и Малый Харитоньевской (1982 год и 28 июля 2021 года)
Гусятников переулок (1984 год и 28 июля 2021 года)
На Академика Сахарова (1935 год и 28 июля 2021 года)
Палиха, 3, с1 (1985 год и 29 июля 2021 года)
Палиха в сторону Новослободской (1989 год и 29 июля 2021 года)
Палиха 13/1 (1995 год и 29 июля 2021 года)
Перуновский переулок (1962 год и 29 июля 2021 года)
Бывшая церковь в Перуновском переулке (1902 год и 29 июля 2021 года)
Площадь Борьбы, 13 (1992 год и 28 июля 2021 года)
Чернышевского переулок (1966 год и 29 июля 2021 года)
Чернышевского, 4 (1987 год и 29 июля 2021 года)
Особняк Шерупенкова в Достоевском переулке (1982 год и 29 июля 2021 года)
Селезневская улица (1972 год и 29 июля 2021 года)
Гостиница на Олимпийском проспекте (1991 год и 29 июля 2021 года)
Трифоновский тупик (1958 год и 29 июля 2021 года)
Малый Козихинский переулок (1978 год и 29 июля 2021 года)
Дом на пересечении Трехпрудного и Малого Козинского (1983 год и 29 июля 2021 года)
Большой Палашевский 12 (1932 год и 29 июля 2021 года)
Сытинский от Малого Палашевского (1984 год и 29 июля 2021 года)
Сытинский, 5/10, с 1 (1984 год и 29 июля 2021 года)
Большая Дмитровка, 12 (1965 год и 29 июля 2021 года)
Большая Дмитровка, здание Академии Архитектуры (1939 год и 29 июля 2021 года)
Большая Дмитровка, 18/9 (1981 год и 29 июля 2021 года)
Большая Дмитровка, 16 (1939 год и 29 июля 2021 года)
Пассаж на Петровке (1911 год и 29 июля 2021 года)
Вид с Астаховского моста (1937 год и 29 июля 2021 года)
Верхняя Радищевская, 4 (1957 год и 29 июля 2021 года)
Церковь на Верхней Радищевской (1980 год и 29 июля 2021 года)
3-й Кадашёвский (1989 год и 31 июля 2021 года)
2-й Кадашёвский (1984 год и 31 июля 2021 года)
Церковь во 2-м Кадашёвском переулке (1960 год и 31 июля 2021 года)
1-й Кадашёвский переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)
Вид на Болотную набережную (1964 год и 31 июля 2021 года)
Старомонетный переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)
Болотная набережная (1997 год и 31 июля 2021 года)
Старомонетный, 5 (1967 год и 31 июля 2021 года)
_______
На этом пока остановимся, продолжение следует...
Свежие комментарии