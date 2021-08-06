История Москвы. Было-стало - 10

Камергерский переулок (1900 и 17 июля 2021 года)

Газетный переулок от ул. Тверской (1967 год и 19 июля 2021 года)

Зоологический музей на Большой Никитской (1974 год и 19 июля 2021 года)

Большая Никитская в сторону Кремля (1979 год и 19 июля 2021 года)

Романов переулок (1996 год и 19 июля 2021 года)

Романов переулок, 3, с7 (1979 год и 19 июля 2021 года)

Воздвиженка от Романова пер. (1940 год и 19 июля 2021 года)

Дом в Крестовоздвиженском переулке (1982 год и 19 июля 2021 года)

Школа имени Гнесиных (1996 год и 19 июля 2021 года)

Малый Знаменский, 10 (1972 год и 19 июля 2021 года)

Музей искусств в Колымажном переулке (1902 год и 19 июля 2021 года)

Волхонка, 9 (1987 год и 19 июля 2021 года)

Серпуховский вал от дома 3 (1987 год и 20 июля 2021 года)

Пересечение Серпуховского вала и Шаболовской улицы (1987 год и 20 июля 2021 года)

Шаболовка (1983 год и 20 июля 2021 года)

3-я Тверская-Ямская к Лесной (1979 год и 21 июля 2021 года)

3-я Тверская-Ямская (1980 год и 21 июля 2021 года)

Чаянова улица (1980 год и 21 июля 2021 года)

Поликлиника на 3-й Тверской-Ямской (1994 год и 21 июля 2021 года)

3-я Тверская-Ямская, 30 (1999 год и 21 июля 2021 года)

1-й Тверской-Ямской переулок от 3-й Тверской Ямской улицы (1992 год и 21 июля 2021 года)

Оружейный переулок, м.Маяковская (1979 год и 21 июля 2021 года)

Садовая-Триумфальная, 14 (1981 год и 21 июля 2021 года)

Угол Садовой-Триумфальной и Большой Дмитровки (1981 год и 21 июля 2021 года)

Ссудная Казна в Настасьинском переулке (1923 год и 21 июля 2021 года)

Музей Истории России на Тверской (1946 год и 21 июля 2021 года)

Тверская, 19 (1964 год и 21 июля 2021 года)

Тверская, 14 (1975 год и 21 июля 2021 года)

Тверская улица (1957 год и 21 июля 2021 года)

Беговая, 5 (1985 год и 22 июля 2021 года)

Цветной бульвар (1995 год и 22 июля 2021 года)

Большой Каретный переулок (1960 год и 22 июля 2021 года)

Малый Каретный, 13 (1962 год и 22 июля 2021 года)

Пересечение Лихова переулка и Малого Каретного (1978 год и 22 июля 2021 года)

Епархиальный дом, Лихов переулок (1910 год и 22 июля 2021 года)

Сад Эрмитаж (1957 год и 22 июля 2021 года)

Успенский пер. к ул Каретный ряд (1890 год и 22 июля 2021 года)

Успенский переулок, 16 (1953 год и 22 июля 2021 года)

Успенский переулок (1977 год и 22 июля 2021 года)

Малая Дмитровка (1910 год и 22 июля 2021 года)

Церковь на Малой Дмитровке (1960 год и 22 июля 2021 года)

Дом Сытина на Тверской (1987 год и 22 июля 2021 года)

Гостиница "Минск" на Тверской (1963 год и 22 июля 2021 года) Мамоновский переулок (1939 год и 23 июля 2021 года) Тверская, 24/2 (1990 год и 23 июля 2021 года) Остоженка, 16 (1930 год и 23 июля 2021 года) Дом на площади Маяковского (1941 год и 22 июля 2021 года)

Церковь Сергия Радонежского на Остоженке (1910 год и 23 июля 2021 года)

Тимура Фрунзе улица (1995 год и 23 июля 2021 года) Чудов переулок (1912 год и 24 июля 2021 года) Тёплый переулок (1913 год и 24 июля 2021 года) Ул. Тимура Фрунзе (1951 год и 23 июля 2021 года) Дашков переулок от ул. Тимура Фрунзе (1912 год и 23 июля 2021 года)Зубовский переулок (1951 год и 23 июля 2021 года)Зубовская улица (1913 год и 23 июля 2021 года)Пересечение Новоконюшенного переулка и Девичьего поля (1910 год и 23 июля 2021 года)Плющиха, 62, с1 (1976 год и 23 июля 2021 года)Плющиха (1980 год и 23 июля 2021 года)Пречистенка, 19 (1976 год и 24 июля 2021 года)Чистый переулок (1969 год и 24 июля 2021 года)

Новослободская (1996 год и 25 июля 2021 года)

Садовая-Триумфальная улица (1979 год и 25 июля 2021 года)

Тверская (1970 год и 25 июля 2021 года)

Перово (1980 год и 26 июля 2021 года)

3-я Владимирская улица от Зелёного проспекта (1978 год и 25 июля 2021 года)

Старомонетный, 5 (1967 год и 31 июля 2021 года)

Тверская в Великую Отечественную войну (1942 год и 21 июля 2021 года)Малый Спасоглинищевский от Большого Спасоглинищевского (1970 год и 21 июля 2021 года)Палаты на Маросейке (1990 год и 21 июля 2021 года)Маросейка, дом Хлебникова (1987 год и 21 июля 2021 года)Стадион "Динамо" (1940 год и 22 июля 2021 года)Улица Зои Воскресенской от Беговой улицы (1970 год и 22 июля 2021 года)Беговая улица (1945 год и 22 июля 2021 года)Поликарпова, 10 (1940 год и 22 июля 2021 года)Тверская-Ямская (1991 год и 22 июля 2021 года)Тверская-Ямская (1956 год и 22 июля 2021 года)Тверская-Ямская, 18 (1983 год и 22 июля 2021 года)Переулок Александра Невского от Тверской-Ямской(1905 год и 22 июля 2021 года)Тверская- Ямская (1990 год и 22 июля 2021 года)Остоженка, 20 (1996 год и 23 июля 2021 года)Остоженка, 26 (1990 год и 23 июля 2021 года)Остоженка, 30 (1996 год и 23 июля 2021 года)Чистый переулок (1995 год и 24 июля 2021 года)Церковь Успения в Могильцевском переулке (1928 год и 23 июля 2021 года)Большой Власьевский от Могильцевского (1913 год и 23 июля 2021 года)Большой Могильцевский переулок (1986 год и 24 июля 2021 года)Газовский переулок и Плотников. Пересечение. (1982 год и 14 июля 2021 года)Газовский переулок (1982 год и 24 июля 2021 года)Денежный переулок, 9 (1985 год и 24 июля 2021 года)Глазовский переулок, 8 (1917 год и 24 июля 2021 года)Денежный переулок (1900 год и 24 июля 2021 года)Денежный пер, 16 (1955 год и 24 июля 2021 года)Денежный пер. от Старого Арбата (1913 год и 24 июля 2021 года)Карманный переулок (1994 год и 24 июля 2021 года)Переулок Каменная Слобода (1911 год и 24 июля 2021 года)Малый Каковинский переулок (1981 год и 23 июля 2021 года)Новинский бульвар 13/21 (1978 год и 24 июля 2021 года)Новослободская, 58 (1996 год и 24 июля 2021 года)Новослободская, 54 (1986 год и 25 июля 2021 года)Новослободская улица (1953 год и 25 июля 2021 года)Новослободская улица (1991 год и 25 июля 2021 года)Новослободская (1979 год и 25 июля 2021 года)Новослободская, 36 (1986 год и 25 июля 2021 Года)Новослободская, 24 (1980 год и 25 июля 2021 года)Новослободская, 10 (1986 год и 25 июля 2021 года)Новослободская, 16 (1986 год и 25 июля 2021 года)Пересечение ул Макаренко и ул Чаплыгина (1977 год и 28 июля 2021 года)Чаплыгина улица, от дома 20 (1997 год и 28 июля 2021 года)Фурманный переулок у дома 8 (1980 год и 28 июля 2021 года)Чаплыгина, 9 (1979 год и 28 июля 2021 года)Школа 1621 в Большом Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)Большой Козловский, 12 (1988 год и 28 июля 2021 года)Бывший учебно- ремесленный приют в Козловском переулке (1913 год и 28 июля 2021 года)Мясницкой проезд (1916 год и 28 июля 2011 года)Мясницкая, 43, к1 (1912 год и 28 июля 2021 года)Угол Мясницкой и Малый Харитоньевской (1982 год и 28 июля 2021 года)Гусятников переулок (1984 год и 28 июля 2021 года)На Академика Сахарова (1935 год и 28 июля 2021 года)Палиха, 3, с1 (1985 год и 29 июля 2021 года)Палиха в сторону Новослободской (1989 год и 29 июля 2021 года)Палиха 13/1 (1995 год и 29 июля 2021 года)Перуновский переулок (1962 год и 29 июля 2021 года)Бывшая церковь в Перуновском переулке (1902 год и 29 июля 2021 года)Площадь Борьбы, 13 (1992 год и 28 июля 2021 года)Чернышевского переулок (1966 год и 29 июля 2021 года)Чернышевского, 4 (1987 год и 29 июля 2021 года)Особняк Шерупенкова в Достоевском переулке (1982 год и 29 июля 2021 года)Селезневская улица (1972 год и 29 июля 2021 года)Гостиница на Олимпийском проспекте (1991 год и 29 июля 2021 года)Трифоновский тупик (1958 год и 29 июля 2021 года)Малый Козихинский переулок (1978 год и 29 июля 2021 года)Дом на пересечении Трехпрудного и Малого Козинского (1983 год и 29 июля 2021 года)Большой Палашевский 12 (1932 год и 29 июля 2021 года)Сытинский от Малого Палашевского (1984 год и 29 июля 2021 года)Сытинский, 5/10, с 1 (1984 год и 29 июля 2021 года)Большая Дмитровка, 12 (1965 год и 29 июля 2021 года)Большая Дмитровка, здание Академии Архитектуры (1939 год и 29 июля 2021 года)Большая Дмитровка, 18/9 (1981 год и 29 июля 2021 года)Большая Дмитровка, 16 (1939 год и 29 июля 2021 года)Пассаж на Петровке (1911 год и 29 июля 2021 года)Вид с Астаховского моста (1937 год и 29 июля 2021 года)Верхняя Радищевская, 4 (1957 год и 29 июля 2021 года)Церковь на Верхней Радищевской (1980 год и 29 июля 2021 года)3-й Кадашёвский (1989 год и 31 июля 2021 года)2-й Кадашёвский (1984 год и 31 июля 2021 года)Церковь во 2-м Кадашёвском переулке (1960 год и 31 июля 2021 года)1-й Кадашёвский переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)Вид на Болотную набережную (1964 год и 31 июля 2021 года)Старомонетный переулок (1968 год и 31 июля 2021 года)Болотная набережная (1997 год и 31 июля 2021 года)_______