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История кобальтовой сетки

Красивый геометрический узор «Кобальтовая сетка» уже давно стал визитной карточкой Императорского фарфорового завода (г. Санкт-Петербург). Его узнают и заграницей, считая одним из символом русского фарфора. Эту синюю сеточку создала художница завода Анна Адамовна Яцкевич (1904-1952) в 1944 году.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 1Впервые посуда с таким узором вышла в 1944 году, а была она не синей, а золотой. Но художнице не понравилось, как золотая сетка смотрится на готовой продукции и она изменила цвет на последующих моделях с золотого на насыщенно синий, кобальтовый. Так впервые появился этот узор.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 2Сервиз именно в таком цветовой исполнении в 1958 году получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Это стало большой неожиданностью, так как в отличии от многих экспонатов выставки сервиз не создавался специально для нее, а был в ассортимента завода уже больше 10 лет и являлся примером классической фарфоровой продукции ЛФЗ (тогда еще Ломоносовский фарфоровый завод). С того времени за узором и закрепилось название «Кобальтовая сетка». Сразу после выставки популярность на эту модель посуды в Советском Союзе резко возросла. Многие мечтали иметь на своем столе если уж не сервиз, то хотя бы чайную чашечку со знаменитой синей сеточкой.

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История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 3

 

История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 4А что за стало его прототипом и откуда взяла художница эту идею?

Существует две основных версии как у художницы Анны Яцкевич возникла идея этого рисунка и какая из них правильная спорят до сих пор. По первой версии идея «кобальтовой сетки» была навеяна другим сервизом с сеточкой. Это сервиз XVIII века, созданный самим Дмитрием Виноградовым для Елизаветы Петровы, который носит название «Собственный». В 1944 году фарфоровому заводу исполнялось 200 лет и главный художник Н. М. Суетин посоветовал художникам фабрики подготовить к этому событию изделия на классические мотивы из истории русского фарфора. Он и подсказал Анне Адамовне попробовать сделать рисунок по аналогии с Собственным сервизом Елизаветы Петровны. В этом сервизе на ажурной сетке были вписаны маленькие розовые цветочки.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 5По второй версии идея кобальтовой сетки возникла у Анны Абрамовны по аналогии с заклеенными крест накрест окнами домов в блокадном Ленинграде. Художница пережила блокаду, потеряла мать и сестру в голодные годы и таким образом хотела увековечить их память.История кобальтовой сеткиСами художники в большинстве своем склоняются к этой версии, но пока официальной версией считается первая.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 6У Анны Яцкевич есть еще один рисунок, известный, пожалуй, каждому, кто хоть раз сталкивался с фарфором ЛФЗ. Знаменитый логотип ЛФЗ ( придуман в 1936г. и ставился вплоть до 2006 года на всех изделиях), изображенный на изделиях, выпущенных на заводе, также принадлежит ей.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 7К сожалению Анна Адамовна не дожила до дня, когда разработанная ей роспись стала известной и одной из самых любимых, она скончалась в 1952 году.

Кобальтовая сетка всегда рисовалась вручную, но в последнее время завод перешел на декорирование деколью (переводная картинка), чтобы снизить цену на изделия с кобальтовой сеткой и сделать их более доступными. По мнению коллекционеров и любителей фарфора деколь конечно же проигрывает ручной росписи, но это уже совсем другая история.

Не так давно появились и новые интерпретации классической кобальтовой сетки. Это «Сетка Блюз» (красная сетка), «Сетка Джаз» (золотая сетка) и Платиновая сетка. Эти «сетки» так же выполняются с помощью картинок-переводок, а не ручной росписи.История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 8

История знаменитого узора «Кобальтовая сетка» от ИФЗ, фото № 9История кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиНе знаю как вам, а мне кажется что все-таки самый уютный из всех оригинальный узор Анны Адамовны, тот самый кобальтовый.История кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сеткиИстория кобальтовой сетки
советское искусствоСветлана Митленкофотоностальгия
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