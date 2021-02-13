История кобальтовой сетки

Красивый геометрический узор «Кобальтовая сетка» уже давно стал визитной карточкой Императорского фарфорового завода (г. Санкт-Петербург). Его узнают и заграницей, считая одним из символом русского фарфора. Эту синюю сеточку создала художница завода Анна Адамовна Яцкевич (1904-1952) в 1944 году. Впервые посуда с таким узором вышла в 1944 году, а была она не синей, а золотой. Но художнице не понравилось, как золотая сетка смотрится на готовой продукции и она изменила цвет на последующих моделях с золотого на насыщенно синий, кобальтовый. Так впервые появился этот узор. Сервиз именно в таком цветовой исполнении в 1958 году получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Это стало большой неожиданностью, так как в отличии от многих экспонатов выставки сервиз не создавался специально для нее, а был в ассортимента завода уже больше 10 лет и являлся примером классической фарфоровой продукции ЛФЗ (тогда еще Ломоносовский фарфоровый завод). С того времени за узором и закрепилось название «Кобальтовая сетка». Сразу после выставки популярность на эту модель посуды в Советском Союзе резко возросла. Многие мечтали иметь на своем столе если уж не сервиз, то хотя бы чайную чашечку со знаменитой синей сеточкой.

А что за стало его прототипом и откуда взяла художница эту идею?

Существует две основных версии как у художницы Анны Яцкевич возникла идея этого рисунка и какая из них правильная спорят до сих пор. По первой версии идея «кобальтовой сетки» была навеяна другим сервизом с сеточкой. Это сервиз XVIII века, созданный самим Дмитрием Виноградовым для Елизаветы Петровы, который носит название «Собственный». В 1944 году фарфоровому заводу исполнялось 200 лет и главный художник Н. М. Суетин посоветовал художникам фабрики подготовить к этому событию изделия на классические мотивы из истории русского фарфора. Он и подсказал Анне Адамовне попробовать сделать рисунок по аналогии с Собственным сервизом Елизаветы Петровны. В этом сервизе на ажурной сетке были вписаны маленькие розовые цветочки. По второй версии идея кобальтовой сетки возникла у Анны Абрамовны по аналогии с заклеенными крест накрест окнами домов в блокадном Ленинграде. Художница пережила блокаду, потеряла мать и сестру в голодные годы и таким образом хотела увековечить их память. Сами художники в большинстве своем склоняются к этой версии, но пока официальной версией считается первая. У Анны Яцкевич есть еще один рисунок, известный, пожалуй, каждому, кто хоть раз сталкивался с фарфором ЛФЗ. Знаменитый логотип ЛФЗ ( придуман в 1936г. и ставился вплоть до 2006 года на всех изделиях), изображенный на изделиях, выпущенных на заводе, также принадлежит ей. К сожалению Анна Адамовна не дожила до дня, когда разработанная ей роспись стала известной и одной из самых любимых, она скончалась в 1952 году.

Кобальтовая сетка всегда рисовалась вручную, но в последнее время завод перешел на декорирование деколью (переводная картинка), чтобы снизить цену на изделия с кобальтовой сеткой и сделать их более доступными. По мнению коллекционеров и любителей фарфора деколь конечно же проигрывает ручной росписи, но это уже совсем другая история.

Не так давно появились и новые интерпретации классической кобальтовой сетки. Это «Сетка Блюз» (красная сетка), «Сетка Джаз» (золотая сетка) и Платиновая сетка. Эти «сетки» так же выполняются с помощью картинок-переводок, а не ручной росписи.