Россия значительно продвинулась в развитии беспилотных технологий, и это грозит серьезными неприятностями авиации США. Обозреватель индийского издания EurAsian Times Аритра Банерджи оценил возможности «смертоносного дуэта» Су-57 и ударного дрона С-70. Эксклюзивный пересказ этой статьи подготовила для своих читателей «ПолитРоссия».

Индийский аналитик указывает: ведущие военные державы мира делают особую ставку на беспилотные технологии. В частности, жесткая конкуренция наблюдается в сфере создания дронов, действующих по принципу «верный ведомый».

«Эти ударные беспилотные летательные аппараты предназначены для усиления боевой мощи истребителей и снижения рисков для пилотов», – поясняет Аритра Банерджи.

Вашингтон утверждает, что добился значительных успехов в реализации своей программы Skyborg, которая нацелена на внедрение возможностей искусственного интеллекта для управления БПЛА. Однако Москва может поставить под угрозу лидерство США в этой сфере благодаря тандему истребителя Су-57 (по классификации НАТО – «Преступник») и дрона С-70 «Охотник», подчеркивает автор статьи.

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Принцип «верный ведомый» предполагает использование беспилотника в качестве сопровождения пилотируемого боевого самолета.

Дрон может привлекаться к выполнению задач высокого риска, например для идентификации противника, подавления вражеских средств ПВО. БПЛА также способны отвлечь на себя неприятельский огонь.

Банерджи уточняет: успехи в развитии беспилотных технологий обеспечивают преимущество не только в условиях реального боя. Речь идет и о стратегической выгоде.

«Эта концепция набирает популярность во всем мире и рассматривается как одна из революционных в военном деле», – объясняет индийский аналитик.

По мнению обозревателя EurAsian Times, российский беспилотник С-70 «Охотник» является одним из самых грозных представителей современных ударных дронов. Он обладает впечатляющими характеристиками: его взлетная масса составляет порядка 20 тонн, радиус действия – 6000 км, а скорость – около 1000 км/ч. Не менее важны и стелс-возможности, указывает Аритра Банерджи.

Он напоминает, что российский истребитель Су-57 неоднократно подвергался критике на Западе за недостаточный уровень скрытности. Это, по мнению некоторых экспертов, ограничивает его способность проникать в глубокий тыл противника. Однако с появлением «Охотника» в качестве ведомого ситуация может кардинально измениться, подчеркивает аналитик индийского портала.

«Этот беспилотник обладает впечатляющей дальностью действия и может нести внушительный арсенал, предназначенный как для воздушного боя, так и для наземных атак. Это позволит тандему Су-57 и С-70 проникать во вражеский тыл и наносить точные удары по неприятельским целям», – констатирует автор статьи.

Федеральное агентство новостей /

В роли «верного ведомого» сможет успешно выполнять еще один ударный российский боевой беспилотник – «Гром», пишет EurAsian Times. Он уступает по дальности действия «Охотнику», однако, по мнению индийского аналитика, тем не менее способен эффективно выполнять разведывательные миссии и атакующие задачи.

Использование беспилотных технологий – один из главных трендов войны будущего, уверен Аритра Банерджи. Он отмечает, что Москва сумела за короткий срок добиться впечатляющих результатов в разработке боевых дронов. Это должно встревожить Вашингтон, считает автор статьи.