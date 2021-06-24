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Предатели Порт-Артура. Кто продал японцам военные секреты?

Предатели Порт-Артура. Кто продал японцам военные секреты?Русские моряки в Порт-Артуре, 1904

Предатели были всегда и во всех странах. И что удивительно, их действия – казалось бы, действия всего одного человека! – оказывали на страну едва ли не решающее влияние.

Сноуден стал спусковым механизмом по изменению отношения к США. Теперь даже западные страны все меньше и меньше верят в американскую демократию и чистоту помыслов ее правителей. Родченков столкнул российский спорт в пропасть, а Навальный требует все новой и новой крови  от российской экономики, которую, по его мнению, должны обложить еще большими несусветными санкциями. Лично пишет всевозможные списки. И экономика действительно сильно страдает.

Во Второй мировой войне действия контрразведок, основанная на вербовке агентов во вражеских лагерях, имела если не решающее, то, конечно же, важнейшее значение. И преуменьшать заслуги «агента Вертера» - нашего собирательного образа разведчика в немецкой рейхсканцелярии – тоже не стоит. Документы о важнейших операциях вермахта чуть ли не тотчас попадали со стола Гитлера на стол Сталина.

Но обо всех этих фактах мы знаем достаточно хорошо. А знаете ли вы, что наше поражение в российско-японской войне, наша Цусима, случилась тоже по воле предателей…

В 1928 году жители нашей страны обсуждали возмутительную новость из лондонского суда: некий офицер-эмигрант Игорь Зелинский потребовал у Японии 150 млн рублей за предательство Порт-Артура.

Предатели Порт-Артура. Кто продал японцам военные секреты?Истец утверждал, что ещё во время русско-японской войны передал противнику план расположения мин в районе города, однако обещанных ему за это денег так и не получил.

Согласно журнальной хронике начала века, события тогда развивались весьма драматично.Предатели Порт-Артура. Кто продал японцам военные секреты?Поиск возможных предателей в рядах русских японцы вели по личному указанию главы генштаба маршала Аритомо Ямагата – пока не нашли их в лице штабных офицеров Игоря Зелинского, Владимира Ворского и Александра Фёдорова. В письме к швейцарскому адвокату Зелинский рассказывал, что передал врагу не только карты минных полей, но и сведения о количестве русских солдат в Порт-Артуре и Владивостоке. При этом он заключил с Ямагатой предварительное соглашение, предусматривающее выплату Японией 138 млн йен в случае победы над Россией.

После того, как в августе 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор, Фёдоров и Ворский выехали за деньгами в Нагасаки, но вместо наличных получили лишь три векселя – каждый на 46 млн йен.

Домой из Японии Фёдоров вернулся в одиночестве – его компаньона, Ворского, застрелили неизвестные. В Одессе Фёдоров встретился с Зелинским, которому передал копию договора и один из векселей.

Зелинский приехал в швейцарскую Лозанну, где передал копию договора в банк. Ему была обещана крупная сумма денег. Но только если он сумеет предоставить оригинал договора. В противном случае обналичить вексель было невозможно, так как фамилии предъявителя в нём не значилось.

Нужным документом Зелинский обзавёлся лишь через несколько лет – после смерти Фёдорова. Он депонировал его вместе с тремя векселями уже в британском банке, что и послужило поводом к судебному разбирательству. На момент подачи иска японцы так и не выкупили ни одного векселя.

Между тем, у банка возникло сомнение в их подлинности – вопреки правилам оформления документов японская сторона подписалась не под текстом, а сбоку, к тому же задом наперёд.

И вот вопрос - а был ли вексель?

Примечательно, что ни в каких русскоязычных первоисточниках, кроме статьи Павла Чупровского в 15-м номере журнала «Огонёк» за 1928 год, имя графа Зелинского не упоминается. Возможно, пересказавшие этот сюжет советские журналисты неверно записали фамилию истца.Предатели Порт-Артура. Кто продал японцам военные секреты?Ведь по данным исследователя Валерия Ярхо, речь шла не об Игоре Зелинском, а об Игоре Талинском – известном авантюристе своего времени.

Талинский, пользуясь векселем, в течение 17 лет вёл беззаботную жизнь в Швейцарии, используя документ с подписью Аритомо Ямагато как обеспечение по кредитам. Старые кредиты он гасил за счет новых, но, в конце концов, не смог заплатить банку крупную сумму.

Когда ситуация получила публичную огласку, выяснилось, что Талинский провернул небывалую аферу. Дело в том, что первоначально подпись Ямагато стояла не на векселе… а на портрете генерала, подаренном им актрисе Саре Бернар. Через третьи руки украденный у импресарио актрисы портрет попал в руки Талинского, и тот свёл подпись на отдельный лист, а уже затем написал на нём текст векселя. Дополнительно фальсификатор приложил к документу добытый где-то оттиск печати японского императора – результат оказался настольно внушительным, что в подлинность бумаг верили даже самые искушенные банкиры. Вероятно, бдительность кредиторов притуплял и графский титул заемщика.

Так это или нет, мы сейчас не узнаем. Примечательно, что японские дипломаты, которые столкнулись с этим делом, не стали оспаривать тот факт, что их генштаб действительно мог заключить какой-то тайный договор с русскими, однако подлинность документов Талинского не признали. Чем закончилось судебное разбирательство в Лондоне, и понёс ли мошенник наказание, история умалчивает.
… В общем, весьма мутная история...

https://el-tolstyh.livejournal.com/10032586.html

https://russian7.ru/post/iudy-port-artura-chto-stalo-s-preda...

историяСветлана Митленко
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