День смеха. Мастер-класс

Сегодня – день смеха. Некоторые дают этому дню другие наименования, но понятие смеха в любом из них обязательно присутствует.

Лично я не берусь решать такую тяжелейшую задачу – рассмешить наших читателей. Пусть это сделает человек, над шутками которого мы смеемся уже более ста лет.

Итак – мастер-класс ведет Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Он взял себе творческий псевдоним, о происхождении которого спорят до сих пор. Мне нравится следующее объяснение: Клеменс работал помощником лоцмана, и в его обязанности входило промерять глубину перед носом корабля. Крик «марк твен» (англ. mark twain, дословно — «метка двойка») означал, что согласно отметке на лотлине достигнута минимальная глубина, пригодная для прохождения речных судов — 2 морские сажени (≈ 3,7 м). Согласитесь, что для сатирика и юмориста псевдоним, означающий «на грани фола» – не только весьма глубок по скрытому смыслу, но и заставляющий усмехнуться человека, который этот смысл осознал.

Эпизоды из жизни Марка Твена:

1. "Свинья"... Всего одно это слово было написано в письме, адресованном писателю Марку Твену. Видимо, кто-то желал злостно оскорбить его, но, откровенно говоря, трусил, отчего решил написать анонимное письмо. Однако Марк Твен был очень остроумным человеком - он быстро придумал, как ответить обидчику и пристыдить его.

Марк Твен пошел в местную газету и попросил дать объявление от своего имени. В его содержании было указано следующее: Обычно я получаю письма без подписи. Вчера я впервые получил подпись без письма.

2. Как-то путешествуя по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд был проходящим, и он попросил разбудить его вовремя. При этом писатель сказал проводнику:

— Я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду кричать. Так не обращайте на это внимание и обязательно высадите меня в Дижоне.

Когда Марк Твен проснулся, было уже утро и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать.

— Я никогда не был так сердит, как сейчас! — кричал он.

— Тот американец, которого я ночью высадил в Дижоне, сердился гораздо сильнее, чем Вы сейчас – удивился проводник.

3. На одном из приёмов Марк Твен беседовал с дамой. У него было весёлое настроение, и он сказал:

— Вы очаровательны.

Нелюбезная особа ответила:

— К сожалению, я не могу Вас отблагодарить таким же комплиментом.

Писатель засмеялся:

— А Вы сделайте, как я – соврите!

4. Местная газета в погоне за сенсацией опубликовала в разделе новостей заметку: "Ходят слухи, что великий американский писатель Марк Твен умер"

Тогда Марк Твен оплатил и опубликовал в этой газете на первой странице (что стоило много дороже, чем в разделе новостей) следующее сообщение: "Слухи о моей смерти были сильно преувеличены".

5. Однажды Марк Твен получил письмо, но не простое, а доплатное (оплата пересылки получателем). В то время такие письма стоили раз в пять дороже обыкновенных. Письмо было от шапочного знакомого и состояло из пары фраз типа: «Как поживаете, дорогой друг? У меня всё в порядке, чего и вам желаю».

Не такой человек был Марк Твен, чтобы оставить прикол без ответа. Поэтому через некоторое время шапочный знакомый получил от Марка Твена доплатную посылку килограмм на 10 весом. В посылке был огромный булыжник и записка: «Дорогой друг! Этот камень упал с моей души, когда я узнал из вашего письма, что у вас всё в порядке».

6. Когда Марк Твен был редактором журнала, много времени у него занимало чтение рукописей. Как-то раз, посмотрев на переполненную мусорную корзину, он вздохнул и сказал:

— Как жалко, что я не был редактором в то время, когда люди писали на каменных плитах. Какую прекрасную виллу я бы мог построить из присланных рукописей!

7. Однажды Марк Твен получил пачку плохих стихов под заголовком «Почему я живой?». Возвращая рукопись неведомому стихотворцу, Марк Твен написал ему:

«Потому, что послали стихи по почте, а не пришли в редакцию лично».

8. Однажды, когда Марк Твен ехал в поезде, в купе вошел контролер. Марк Твен стал искать билет по карманам, но безуспешно. Наконец контролер, который знал писателя в лицо, сказал:

— Ладно, не беспокойтесь. Предъявите свой билет, когда я буду идти обратно. А если вы его не найдете, тоже не беда. Это мелочь.

— Нет уж, какая там мелочь, — запротестовал Марк Твен. — Я обязательно должен найти этот проклятый билет, иначе как я узнаю, куда я еду?!

9. Приехав в один из лондонских отелей, Марк Твен увидел в книге регистрации гостей такую запись: «Лорд N с камердинером». Знаменитый писатель в этой книге сделал и свою запись: «Марк Твен с чемоданом».

10. Молодая симпатичная дама интересуется у М. Твена:

— Правда ли, что все люди произошли от обезьян.

— Да.

— Все-все и даже я?

— Да, но вы от очень хорошенькой.

11. Марк Твен, будучи редактором газеты, напечатал однажды разгромное обличение некоего N. В статье была фраза: «Господин N не заслуживает даже того, чтобы ему плюнули в лицо». Господин N подал в суд, и выиграл дело – суд обязал газету опубликовать опровержение. В очередном номере газеты было напечатано: «Выполняя решение суда «Об опубликовании опровержения», публикуем информацию, опровергающую опубликованную в нашей газете за такое-то число: вместо слов «Господин N не заслуживает даже того, чтобы ему плюнули в лицо» следует читать «Господин N заслуживает того, чтобы ему плюнули в лицо».

Афоризмы Марка Твена

Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.

Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты тоже можешь стать великим.

Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.

Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к друзьям; а если тебе ничего не нужно — иди к родственникам.

Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.

Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.

«Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы.

Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой.

Секрет того, чтобы добиться чего-то – начать.

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце.

Возраст — это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете — его нет.

Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю! Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения?

Нет людей более грубых, чем чересчур утонченные натуры.

Бывает, конечно, что и правда сходит человеку с рук. Но хлипкая, глупая, неумелая ложь не продержится и двух лет — исключение составляет клевета. Она практически неуязвима.

Единственный способ сохранить здоровье — есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется делать.

«Дети и дураки всегда говорят правду», — гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят.

Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали.

Курить бросить легко. Я сам бросал тысячу раз.

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, — это верный признак того, что пора меняться.

Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть — вот идеальная жизнь.

Пессимизм — это всего лишь слово, которым слабонервные называют мудрость.

Лето — это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься зимой было очень холодно.

Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример

Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать.

Морщины должны только обозначать места, где раньше были улыбки.

Тысячи гениев живут и умирают безвестными — либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.

Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности.

Нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий свою шутку.

Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.

Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих.

Истина — самое ценное, что у нас есть. Давайте ее экономить.

Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут

Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать

Все мы сделаны из одного теста, причем довольно низкого качества

Цивилизация — это бесконечное накопление ненужных вещей

Человеку, который всегда говорит правду, не проходится помнить, что он говорил.