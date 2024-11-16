Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Советский Союз, № 10, 1952

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
№ 1, 1952   № 2, 1952   № 3, 1952   № 4, 1952   № 5,1952  № 6,1952
№ 7,1952  № 8,1952  № 9, 1952       

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.

http://electro.nekrasovka.ru/books/6222549

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

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