Хорошие новости об инновациях на несколько миллиардов за год и детях, рожденных в СССР

Дорогой экипаж!

Вдохновения и мотивации пост.

Не собирался писать именно это, но потом написал и решил, что не буду редактировать.

И, даже если кто-то отпишется, – я никого не держу. Просто в это турбулентное время, хочется продолжать дарить вам надежду в лучшее, а не поощрять самоуничижение, что долгое время было модно демонстрировать в сторону России.

Я не поддерживаю попыток постоянно говорить нам только о том, где мы неправы. Нет государств с белоснежной историей – те же британцы с французами платили золотом за скальпы, срезаемые с индейцев, которых они «окультуривали» и говорили, как правильно жить и во что верить. С живых и мертвых. Сжигая наследие. Стирая культуру поколений и историю. Ничего не напоминает в сегодняшней геополитике, когда за миллиарды долларов покупаются смерти славян и палестинцев в пользу будущего захвата их ресурсов? Поэтому, чья бы корова мычала – не надо нам говорить, как жить, какая у нас история, что в ней хорошо, а что плохо. Сами разберемся.

Мы не просто страна, первой отправившая человека в космос (к слову, и первую женщину, первого афроамериканца (привет, США) и еще много первых). Менделеев – изобрел таблицу элементов. Павлов изучил и объяснил принципы работы безусловных рефлексов. Майя Плисецкая так танцевала Джульетту, что местами кажется, что она вообще не ходит, а парит над сценой. Айвазовский – величайший маринист мира. Филонов – гениальнейший художник-авангардист планетарного масштаба. Булгаков – тупо гений в почти метафизическом плане. Достоевский… я лично знаю пару иностранцев, что после прочтения «Идиота» начали понимать, зачем иногда мы пьем ледяную водочку с борщом, сальцем и чесночком и молча смотрим в окно, думая о бесконечности. Более того, они сами начинали это делать:) Кто-то скажет, мол, ну это же великие предки, а что сегодня Россия сделала?

Но и тут резонно хочется ответить – ну не надоело вам постоянно пытаться загнать целое поколение современных людей в самобичевание и самообсирание вместо того, чтобы вдохновлять их на созидание? Ведь современным нам – тоже есть, чем гордится:

Математик Григорий Перельман доказал, на секундочку, долгие годы считавшуюся недоказуемой гипотезу Пуанкаре. Евгений Водолазкин написал «Лавр» – великое произведение, бриллиант российской литературы, которое переживет всех ныне живущих. Я не претендую на сравнение с Водолазкиным, но я тоже свой посильный вклад в литературу России внес – на “Книгу года России” нельзя попасть за красивые глаза. Шеф-повар Андрей Шмаков получил за ресторан SAVVA звезду Мишлена, – это за невкусную еду? Или за гениальную? Госуслуги и все, что делает команда Сергея Собянина и Максута Шадаева – это магия (иначе как назвать, что мы все делаем сегодня по клику и за день, хотя еще недавно это было на бумаге и занимало годы). А вы пробовали фермерские сыры российские или наше вино? Или воронежские стейки? Или деревенские помидоры «бычье сердце»? Они волшебны! Про медицину в США и Европе я даже не буду начинать – это дно, по сравнению с РФ. Примеров невероятное количество! И все равно кто-то ПОСТОЯННО недовольно гундит и пытается вопить, что Россия живет не так и «надо чтоб было, как в США».

Надо кому?! Им? Или нам? Я уже не говорю про Камилу Валиеву и что она – золотая фигуристка и история все расставит по местам. Камила, если ты это читаешь – иди вперед и не оборачивайся. Твоя цель не там. А мы – с тобой.

При этом я уже говорил и еще раз скажу, почему я так говорю. Я родился в стране, которой нет. СССР. Но она была. И я ее помню. Люблю. И ее кровь в моих венах. Ее мысли в моих глазах. Песни Утесова и Цоя – в моих губах. И все эти достижения, что я перечислил выше, – они наши, общие, детей, рожденных в СССР и в Российской Империи – русских, белорусов, украинцев, азербайджанцев, армян, грузин, казахов, узбеков, киргизов, молдаван, таджиков, туркмен, латышей, литовцев, эстонцев (это были 15 республик СССР), но еще и огромного количества народностей и этносов – от карелов до ненцев (никого не хотел забыть). Это все сделали мы и наши деды и бабки, отцы и матери. Это наше общее прошлое. И когда кто-то его ломает, настраивая нас друг против друга, я лично – жестко против. Я за то, чтобы мы считали себя одной семьей. Были сильны вместе. А не срались на потеху фондам типа «Blackrock», стремящимся скупить все наши ресурсы за копейки под соусом экспорта псевдодемократии силами спецслужб стран НАТО, в первую очередь, американских.

Я это к тому все, что нам с вами, всем, кто родился в СССР и нашим детям, – есть чем гордится. Мы не орки. Мы не твари. Мы не быдло. Мы страна с великой культурой и инженерной школой. С правом на свой путь. С правом на свою позицию в международной геополитике, экономике и стратегических приоритетах Человечества. И, если кому-то временно кажется, что это не так и можно нам указывать, что можно, что нельзя — это их выбор. Не наш с вами. Мы не обязаны никого слушать. Наша армия в свое время стояла в Париже. Я не говорю, что «можем повторить», но я напоминаю о том, что мы из Парижа спокойно и честно вышли. Ничего не ломали, в дворцах не срали (как это делали французы в захваченной Наполеоном Москве и эти позорные факты подробно задокументированы) – да, наши солдаты и офицеры выпили много вина и испортили многих женщин (хотя исторические факты говорят о том, что это еще вопрос, кто кого совращал), но в сухом остатке, – ушли обратно в Россию с песней и провожали нашу армию как друзей, мужей и собутыльников, а не как врагов. А все долги русских офицеров и солдат за выпивку и прочие неприятности, граф Воронцов, командующий русскими войсками в Париже, оплатил ИЗ СВОИХ ЛИЧНЫХ ДЕНЕГ. Ибо честь мундира и слово дворянина. Поэтому каждый, кто хочет назвать Россию империей зла – или не знает историю, или осознанный манипулятор. И я хз, что страшнее.

Я люблю нашу историю. Неоднозначную, но нашу.

И поэтому, каждый день, когда я открываю глаза и начинаю работать, мне хочется делать так, чтобы было не стыдно перед ними. Теми, кто уже утонул в реке времени, но когда-то жил, создавал и умирал за нас – за призрачную надежду, что нам, их правнукам, будет житься капельку лучше. Мы обязаны соответствовать им. Хотя бы пытаться. Поднимать жопу каждый день и совершать то, чего другие не могут.

И сегодня мне не стыдно.

Сегодня хочется поделиться радостью, которая может быть кого-то из вас, особенно, если на вас давит информационный фон негатива, – вдохновит. Придаст сил. Даст надежду.

Многие из вас знают, что где-то год назад в периметре МТС был создан R&D центр Futurecrew (экипаж будущего), который я возглавляю наряду с другими своими обязанностями. Нам удалось за год собрать более 250 невероятно талантливых ребят уровня «бог» – инженеров, аналитиков, разработчиков, лидеров продуктов, экспертов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, больших данных, криптографии, распределенных реестров, маркетинга, продаж, юристов, финансистов и еще много чего. У нас работают лучшие мозги из Сбера, Тинькофф, Kaspersky, Bi.Zone, PositiveTechnologies, 2ГИС, Ростелеком, Солар, Билайн, Orange, Google, Yandex, Microsoft и многих других выдающихся компаний. И команда постоянно растет. Мы даже объявлений не даем – работает сарафанное радио.

За год мы с нуля создали 7 прорывных продуктов. И еще 11 находятся в стадии проработки. Причем мы не занимаемся импортозамещением ради импортозамещения. Команда занимается именно созданием того, чего нет. Это инновационная кибербезопасность, приватная связь нового типа, это своя проприетарная операционная система, которой нет аналогов (ибо это не перекрашенный Linux, за который еще придется расплатиться всем, кто пошел простым путем, а не сложным, но правильным), это система MFA-контроля доступа, в которой обязательная сдача биометрии не требуется, так как в нашей системе ценностей человек обязан иметь право никому ничего про себя не рассказывать для того, чтобы ему какой-то торгаш тут же попытался что-то впарить.

К сожалению, про все продукты рассказать не могу. Всему свое время – мы выводим их на рынок максимально тихо. Но радостная новость в том, что с момента создания центра Futurecrew и до сегодняшнего утра, то есть, где-то за год, мы получили подписанных контрактов на наши продукты и предзаказов на несколько миллиардов рублей. Те из вас, кто пытался хоть раз делать инновации, знаете, насколько важны именно коммерческие предзаказы на ранней фазе, в момент достижения Product Market Fit. И радостная новость – мы это сделали. Причем с нуля – с момента «ноль людей, ноль строчек кода». То есть, технически, мы не просто создали в России центр прорывных инноваций, но и смогли сделать то, что даже для Кремниевой долины является невероятным – смогли сделать его бизнесом.

Вопреки геополитике. Санкциям. Нытью. Фразам «надо валить». Скепсису. Троллингу (который и не прекращается). Упырям и бездельникам, декадами привыкшим осваивать деньги в промышленных масштабах, а не покупать по-настоящему нужные своей компании продукты (чего мы на рынке только не встречали, пытаясь делать первые продажи). И еще тысяче стен. Но были и помощники – Акционеры, Президент МТС, члены Правления и СД, что поверили в нас, – нашлись и светлые люди вокруг.

Стены были, есть и будут. Успех – это не наличие стен. А умение идти от стены к стене без потери энтузиазма. Наш случай. Точную цифру прибыли и предзаказов Futurecrew юристы мне раскрывать запретили, так как в начале марта МТС будет публиковать официальную финансовую отчетность за 2023 и публиковать цифры до этого – нельзя. К тому же, подписанные коммерческие предзаказы все же не являются выручкой 2023 года. Но это не умаляет радости. И это миллиардЫ рублей. А не копейки.

Хочу сказать важную вещь: продукты и контракты Futurecrew – не мое достижение, это дело рук потрясающей команды. Воистину экипажа звездолета. Где часть людей – родилась в новом веке. Но ядро, каркас, – это дети, рожденные в СССР.

Дети, которые выжили.

Дети, которые помнят, зачем это все.

И пока мы живы – нашим старикам стыдно не будет.

p.p.s

Если вы реально эксперт и любите свое дело (второе качество – критично, ибо только тот человек, кто занимается тем, что любит, способен делать это лучше других), если вы системный архитектор, senior full-stack разработчик, архитектор GUI/CJ, системный или бизнес-аналитик, специалист по ИИ, большим данным, блокчейн, робототехнике, связи, операционным системам, кибербезопасности и вы хотите не просто работать ради работы, но быть частью чего-то большего, чем каждый из нас по отдельности, – смело пишите на futurecrew@mts.ru

https://blog.cheresh.me/2024/02/20/billions-in-innovations-a...