Экономика России справилась с шоком от санкций всего за месяц

Первый пошёл: Россия забирает все акции у владельцев компании "Кучуксульфат" по той причине, что 30 лет назад переход в собственность данного предприятия каким-то людям признан незаконным, такое решение вынесли в прокуратуре.

Акционеры лишатся доли и активов, которые будут потрачены на покрытие ущерба, нанесённого российской экономике. Такое решение является примером для дальнейшей череды пересмотра итогов приватизации, во время которой непонятные организации вдруг стали владеть крупными заводами. А может быть лучше продать заранее свою долю в таком предприятии, чтобы его не забрали как "Кучуксульфат"?

Данное предприятие - крупнейшее в Европе производство сульфат-натрия, владеть таким заводом и класть прибыль себе в карман иностранным владельцам больше не получится, 100% акций передано государству. Этот пример станет показательным для остальных, можно либо продать долю, как это предлагали сразу, либо в последствии лишиться всех денег, когда будут забирать принудительно.

Если бы не было нарушений во время приватизации, то беспокоиться было бы конечно не о чем. Есть ли гарантия, что это нарушение не найдут у других? Никто не станет рисковать и держать активы в такой ситуации, когда их могут отобрать, поэтому в ближайшее время гарантированно начнётся процесс по массовой продаже доли в таких компаниях.

Единственный в России такой завод "Кучуксульфат" - это первая ласточка, ставьте лайк, если давно ждали весну!

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Ну и это еще не все.

Чем Россия может ответить на западные санкции? Да так, что мало точно никому не покажется.

Удивительно, какой все же Путин терпеливый и тактичный человек. В его власти полностью обрушить мировую экономику, а он не только этого не делает, но даже еще ни разу не намекнул, как именно может это сделать. И речь совсем не о газе, который при желании можно заменить углем.

Уголь даже дешевле выйдет. И его полно в Германии, в Польше, в США, в Австралии и некоторых других странах коллективного Запада. Пускай это и не так экологично, но европейцы уже давно забыли думать об экологии из-за энергокризиса, и признали, например, атомную энергию зеленой.

Для них "зеленое" это то, что в данный момент выгодно. Просто с газом и оплатой в рублях за него мы их врасплох застали. Не готова у них сейчас логистика, чтобы резко от него отказаться. Но, вообще, со временем, это не такая большая проблема, как другой наш козырь в санкционной борьбе.

Козырь №1 - Мариупольский неон

Есть такой интересный газ - неон называется. Его используют при производстве микросхем. А без микросхем сегодня не обходится ни одно современное устройство - от чайника до компьютера. Так уж получилось, благодаря некоторым наработкам Советского Союза, что именно Россия является на данный момент главным производителем этого газа.

Не трудно себе представить, что станет с мировой экономикой, если наша доля в 50% производства всего неона возьмет и исчезнет с рынка. Это по цепочке остановит не только производство, собственно, самих микросхем, а вообще большей части мировой экономики, потому что на электронику сегодня завязано производство большинства товаров и цепочек поставок.

Но тут еще интересны любопытные детали. Неон перед применением нужно очистить. А промышленные установки по очистке неона, так уж получилось при распаде СССР, оказались на территории современной Украины. Да не где-нибудь, а в том самом Мариуполе, где засели нацисты.

Точнее, подобных завода на Украине два. В Мариуполе более крупный - "Ингаз", а есть еще "Крионин", расположенный в Одессе. Тут волей не волей лезет в голову мысль, что, возможно, украинские нацики держат Мариуполь не столько по своим убеждениям, сколько в интересах Запада.

И Британия не спроста так беспокоится за Одессу и планирует направить больше оружия украинцам для обороны этого города. Когда нами будут взяты эти города, Западу станет нечем крыть - придется отменять свои санкции, иначе у них встанут все цепочки поставок и вся их экономика.

Мы-то газ и нефть найдем кому продать, благо у нас этого добра хватает. А что будут делать они, если кроме как готовым продуктом, торговать им больше нечем, а произвести этот продукт без неона они не смогут?

В свете этих рассуждений боевые действия на Украине приобретают уже несколько более интересный расклад. И стоит только удивляться терпению Путина, что в эти заводы до сих пор не прилетели "Калибры" - в рамках проекта "декоммунизация". Заводы-то им коммунисты строили.

А ведь есть еще такой электронный газ со сложным названием - гексафторбутадиен, который также используется при производстве микросхем. Мы и тут контролируем около половины мирового рынка. Производство - г. Пермь. Это так, к слову, чтобы украинцы не возомнили лишнего, подумав, что весь мир клином сошелся только на них одних.

Козырь №2 - Искусственные сапфиры

Другая интересная штуковина, которую производит Россия и без которой не обойтись западной экономике, это искусственные сапфиры. Их используют при производстве смартфонов, телевизоров, в гражданской и военной оптике, в космической отрасли и даже в новом Iphone 13.

В частности, при производстве экрана, сенсора распознавания по лицу, а в более ранних моделях - в сенсорах отпечатка пальца. На долю России приходится около 40% производства искусственных сапфиров, а по некоторым более узким направлениям мы имеем долю до 70% рынка.

Интересно, что станет с капитализацией Apple, если мы им перекроем поставки этого компонента? И что станет с американцами, которые даже из-за дефицита туалетной бумаги готовы штурмом брать Капитолий, а без смартфонов и вовсе вынесут Байдена из Белого дома в дом престарелых.

Хотя, на самом деле, в производстве этих смартфонов участвует практически весь мир, а американцы где-то там в Калифорнии только иконки для приложений рисуют. Весело же будет мировой экономике, если без наших искусственных сапфиров производства остановятся.

Но и тут Путин вежливо молчит, зато сама компания Apple пафосно заявила об уходе с нашего рынка. Но пафос быстро испарится, если мы начнем поступать так же, как поступают сейчас с нами. И в США это отлично понимают, а потому устройства Apple на нашей территории до сих пор работают, хотя технически их могли бы превратить в "кирпич".

Козырь №3 - Палладий, титан и т.д.

Россия также контролирует около 45% рынка палладия и является страной с самыми большими его запасами. Этот металл по большей части используют для производства катализаторов для всех современных автомобилей. И без него автомобильная промышленность Запада встанет.

А еще его используют для производства электроники, особенно там, где требуется повышенная надежность, а это измерительная аппаратура, космос и, что особенно чувствительно - военная промышленность.

Примерно похожая ситуация с титаном, без которого США и Европа не смогут производить самолеты. В общем-то, список можно продолжать и дальше, но не буду сильно затягивать статью, смысл уже и так, думаю, понятен - без наших поставок западная экономика буквально рухнет.

Почему мы не вводим санкции?

Почему же Путин до сих пор не проучил этих выскочек хорошим манерам и не остановил поставки? Думаю, потому что это и на нас тоже отразится. Мы пока что часть мировой экономики, и нужно время, чтобы поднять свое производство и перестать зависеть от западных производителей.

Наш президент проявляет терпение и выдержку, хотя может уничтожить экономику Запада меньше, чем за год, ведь запасов комплектующих у них осталось буквально на 2-3 месяца. Но сначала нужно наладить выпуск собственных товаров, а уж потом мы им за все обязательно припомним.

Впрочем, для такой страны, как наша, не проблема наладить выпуск обычных игрушек, туалетной бумаги и других потребительских товаров.

Ведь мы производим и куда более сложные вещи - атомные ледоколы, лучшие в мире системы ПВО, гиперзвуковое оружие, подводные лодки и много чего еще такого, что мало кто в мире делает, а некоторые вещи не делает кроме нас вообще никто. Так что мы-то без них точно проживем.

Нам для построения полноценной страны нужно сделать гораздо меньше, чем странам Запада, чтобы не опуститься до уровня Африки, если мы введем собственные санкции. Вот поэтому они не вводят действительно жестких для нас санкций, типа полного запрета наших энергоресурсов.

А только портят жизнь по мелочи, боясь наших ответных и действительно "адских" санкций - адских, без всякого преувеличения. И понимая, что свой газ мы найдем куда продать, пускай и не сразу. А вот им в этом случае будет невозможно что-либо произвести, продать и свести концы с концами без наших критически важных компонентов и ресурсов.

Пишет автор канала ЯД Шёпот Кремля https://cont.ws/@chetverikova/2254102