Как прима Мариинки стала пациенткой № 360446 американской психушки

Пациентка № 360446 нью-йоркской клиники для бедных не помнила своего имени. Она говорила на непонятном языке и молча смотрела в окно. Медсёстры не догадывались, что перед ними Ольга Спесивцева — величайшая танцовщица двадцатого века, которой рукоплескали Париж и Лондон. Готовясь к роли безумной Жизели, она впустила безумие в собственный разум.

Эта история о том, как главный триумф стал ментальной ловушкой на двадцать лет. Из сиротского приюта на вершину Мариинки

Путь Спесивцевой к славе начался в Ростове-на-Дону. Она родилась 18 июля 1895 года в семье бедного провинциального актёра. Детей в семье было пятеро. После смерти отца мать не справилась с нуждой и отдала троих, включая Олю, в приют при доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Ольга Александровна Спесивцева. Около 1913 года

Это была трагедия — и одновременно счастливый билет. В приюте хрупкую девочку с огромными печальными глазами заметили и определили в Императорское театральное училище. Первым педагогом стала К. М. Куличевская. Уже на выпускном спектакле критики отметили: «Наиболее способной из молодых дочерей Терпсихоры считают Спесивцеву», — сообщала «Петербургская газета». Позже своё мастерство она совершенствовала у Екатерины Вазем и Агриппины Вагановой.

В 1913 году Ольга дебютировала на сцене Мариинского театра в балете «Раймонда». Числилась артисткой кордебалета, но сольные партии ей доверили почти сразу. Её танец поражал утончённостью и глубоким психологизмом. Ольга Спесивцева в балете «Эсмеральда». 1915 год

В 1918-м она стала ведущей танцовщицей, в 1920-м — примой-балериной.

Позже Дягилев скажет о ней:

«В мире родилось яблоко, его разрезали надвое. Одна половина — Анна Павлова. Другая — Ольга Спесивцева. Но Спесивцева тоньше и чище Павловой».

Роковая роль

Главной партией в жизни Спесивцевой стала Жизель — крестьянская девушка, сошедшая с ума от предательства. Дебют в этой роли состоялся в марте 1919 года. К подготовке балерина подошла с пугающей самоотдачей. Спесивцева в Мариинском театре. Петроград. 1917 год

Её гражданский муж Борис Каплун — родной племянник Урицкого, друг Зиновьева и управляющий делами Петросовета — доставал для неё пропуска в психиатрические лечебницы Петрограда. Каплун слыл любителем балета и, по некоторым сведениям, помог сохранить Мариинский театр после революции. Ольга Спесивцева в одной из своих сценических партий

Ольга часами наблюдала за пациентками. Фиксировала жесты, мимику, блуждающие взгляды, судорожные движения рук. Она добилась жуткой достоверности. Зрители замирали, когда её Жизель теряла рассудок. Критики писали о «трагической отрешённости» танца.

Но цена триумфа оказалась непомерной. Разум балерины постепенно стирал грань между ролью и жизнью. В дневнике появилась пророческая запись: «Я не должна танцевать Жизель — слишком вживаюсь в роль». Спесивцева в образе Жизели

Параллельно подступали другие беды. От холода и нищеты послереволюционного Петрограда Спесивцева заболела туберкулёзом. Выступления пришлось прервать. После лечения она вернулась на сцену, но хрупкий организм был уже надломлен.

Эмиграция и европейский триумф

В 1924 году Спесивцева уехала за границу под предлогом лечения. На родину она больше не вернулась: СССР официально отказал ей в праве на возвращение. Это стало тяжёлым ударом. Но в Европе её ждал ошеломительный успех. Ольга Спесивцева в Париже. 1924 год

Именно для Спесивцевой в парижской Гранд-Опера возродили классическую постановку «Жизели». 26 ноября 1924 года она вышла на эту сцену и покорила французскую публику. С 1924 по 1932 год Ольга была ведущей приглашённой балериной Гранд-Опера. В 1931-м получила звание этуали — высшую ступень балетной иерархии этого театра. Первой русской звездой на этой сцене именно она. Одно из парижских фото балерины

Она выступала в «Русских балетах» Дягилева и работала с Баланчиным и Лифарём. В 1927 году в Монте-Карло Баланчин специально для неё поставил балет «Кошка» на музыку Анри Соге. За границей трудную для произношения фамилию балерины нередко сокращали: афиши печатали «Ольга Спесива». Спесивцева в костюме для балета «Кошка» (La Chatte) — постановки Баланчина 1927 года

«Большевичка» и шпионка

В эмиграции к Спесивцевой относились настороженно. Называли «большевичкой» и шептались о связях с советской разведкой.

«Смотрели с подозрением, — вспоминал Серж Лифарь. — Всё это влияло на уже расшатанную нервную систему танцовщицы». Ольга Спесивцева и Серж Лифарь

Психическое здоровье Ольги стремительно ухудшалось. Ей казалось, что квартиру прослушивают, а на улице за ней идут агенты. Нервные срывы случались всё чаще. Контракты срывались, репетиции шли под угрозой. Жизнь, ещё недавно полная триумфов, рассыпалась. Ольга Спесивцева в балете «Умирающий лебедь». 1934 год

Без имени и памяти

В 1939 году Спесивцева переехала в США. Её сопровождал богатый поклонник Леонард Браун. Он обеспечивал ей покой и уход — но вскоре внезапно скончался от инфаркта. Единственная опора исчезла. Спесивцева в США. Начало 1940-х годов

Балерина потеряла память. Перестала ориентироваться во времени и пространстве. Забыла собственное имя. В 1943 году её поместили в бесплатную государственную психиатрическую больницу для бедных в штате Нью-Йорк. По воспоминаниям очевидцев, именно тогда она кричала, что она — Жизель. Спесивцева была одной из самых известных русских балерин своего времени

Здесь мировая звезда превратилась в «пациентку 360446». В полной изоляции и нищете она провела двадцать лет. Персонал больницы даже не подозревал, что пожилая женщина, молча глядящая в окно, когда-то заставляла рукоплескать лучшие театры мира.

Спасительное чудо

В 1952 году молодой американский танцовщик Дейл Эдвард Ферн случайно увидел фотографию Спесивцевой в образе Жизели. Он влюбился в этот трагический образ и захотел разыскать балерину. Через вдову Вацлава Нижинского Ромолу он узнал, что та жива и находится в лечебнице.

Ферн навещал Ольгу каждую неделю. Приносил цветы, писал письма. Он нашёл для неё русскоязычного врача — и тот помог балерине снова говорить на родном языке. Когда руководство клиники осознало, кто перед ними, отношение к пациентке кардинально изменилось. Ольга Спесивцева в своей комнате в пансионе Толстовского фонда

В 1963 году Спесивцева была выписана практически здоровым человеком. Она даже вышла замуж — за танцовщика и педагога Бориса Князева. Вместе они были недолго. Отголоски болезни давали о себе знать, и Князев ушёл.

Последние годы: тихая гавань

Оставшиеся 28 лет Ольга Александровна провела в пансионе Толстовского фонда в Вэлли-Коттедже, штат Нью-Йорк. Фонд основала в 1939 году Александра Толстая — младшая дочь великого писателя. На семидесяти акрах земли в тридцати милях к северу от Нью-Йорка располагался дом для престарелых эмигрантов. Тихий уголок старой России в Америке. Ольга Спесивцева и Александра Толстая. 1980-е годы

Балерина вела скромную жизнь и общалась с русскими эмигрантами. Ольга Спесивцева ушла из жизни 16 сентября 1991 года — в 96 лет. Её похоронили на русском православном кладбище Ново-Дивеевского монастыря в Нануэте, штат Нью-Йорк. Могила Ольги Спесивцевой на кладбище Ново-Дивеевского монастыря. Нануэт, штат Нью-Йорк

Спустя несколько лет Борис Эйфман увековечил её судьбу в балете. Премьера «Красной Жизели» состоялась 28 января 1997 года на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Балет поставлен на музыку Чайковского, Шнитке и Бизе и с тех пор не покидает репертуара труппы. Американская критика назвала его «самым совершенным творением Эйфмана» и одним из величайших балетов XX века. Так имя великой балерины вернулось на мировую сцену. Балет «Красная Жизель» Бориса Эйфмана — возвращение имени великой балерины на мировую сцену

История Ольги Спесивцевой — грозное напоминание о том, насколько тонка грань между великим даром и саморазрушением. Когда искусство требует от человека не просто таланта, а самой его души. Как вы считаете: должен ли гениальный артист полностью растворяться в роли ради достоверности — или это слишком высокая цена?