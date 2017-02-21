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Юнна Мориц: Буквально

 

Юнна Мориц: Буквально

Великолепен Захар Прилепин – писатель, музыкант, телеведущий, журналист, омоновец, общественный деятель, любитель фотосессий, король гуманитарных конвоев ополченцам Донбасса, советник правительства ДНР, фирменный красавец с харизмой всех позиций и оппозиций, друг полезных врагов, от которых зависят премии, должности, репутеты, влиятельные связи, рост возможностей – воз можностей, и этот великолепный Захар Прилепин сочинил великолепный скандал: он собрал батальон добровольцев для ДНР, закупил амуницию и оружие для сотен защитников Донбасса, получил звание майора, заявил, что ничем он не хуже Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и всех великих русских писателей, которые принимали участие в сражениях за Россию, и что любит он Украину, поэтому брать он будет её всю, сражаясь с нацистами, фашистами, бандеровцами.

Взрыв страшной силы, сотрясение мозгов либерзоны – либеральной зоны, вопли ужаса и возмущения в сетях, иностранное радио собирает отклики российских писателей, журналистов, политиков, которые не только не возмущались призывами уничтожить Россию, грохнуть её превентивным ударом, но часто выступали с ценными советами – как это сделать дружно, "единым голосом запада", коллективно и сообща.

В свете такой восторженной, отечественной и международной ненависти к России – русофобщины! – Захар Прилепин великолепен, он "идёт на вы!" на войну, рискуя собственной жизнью, и за ним пойдут батальоны добровольцев, даже если майор Прилепин будет в это время отлучаться на свои литературно-музыкальные гастроли. Возмущенцы желают ему погибели, чтобы дети Прилепина получили его в "белом рефрижираторе", именно эти отклики собирает, организует, реализует коллективное русофобище, притом сообщая, что других мнений, взглядов и комментариев там нет. Более осторожные и знакомые с историей литературы предваряют свои вопли вежливыми поклонами, отмечая литературные успехи этого автора, но гибель его желанна, и мечта о ней хлещет у них из каждого крана, - ведь потом сочиняются мемуары, которые нарасхват!

Не дождётесь! Хрен вот! Захар Прилепин – тринадцать букв, прекрасное число, внутри – полсотни слов и более того, но всех первее – хрен и нахер!

Слова внутри захарприлепин вот какие: нахал, пахан, рапира, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, резина, лапа, липа, лира, пир, анализ, хиппи, зал, перила, приз, папаха, нерпа, плаха, репа, риза, плен, запал, арап, релиз, пенал, пар, запах, пара, перина, линза, низ, хрип, хан, лаз, пиала, прах, лапание, хапание, лепра, хина, прана, пахание, хазар, + хрен и нахер!

Захар Прилепин мне – не друг, я – не его Читатель. Для меня, вообще, никакое количество никаких премий не является знаком качества. Литературные, кинофильменные, живописные, театральные, "журналицкие" премии насквозь политизированы во всех странах. А Нобелевская премия мира была выдана авансом экспонату, с которым по количеству войск и убийств не сравнится никакое число батальонов Прилепина, которому вдруг российские друзья всех ненавистников России дружно желают смерти, - за что?.. За то, что батальоны добровольцев сражаться будут за Донбасс, за всех за нас? Сражаться с теми, кто Россию ненавидит фашизменно, бандеровски, - нельзя?.. Сдаваться надо, чтоб зачистили под корень, как везмечтали санитары-"либералы"? Скопиться и хотеть, чтоб на Донбассе угробили Прилепина? А хрен вот! Пускай там будут батальоны добровольцев, тогда каратели вернутся на свой майдан!
Юнна Мориц: Буквально
И если завтра хлынет компромат, что всю гуманитарку спёр Прилепин, что он разбогател, воруя деньги, торгуя кокаином, динамитом, гранатами, а также пулемётами, что у него в Европе – замки, виллы, публичные дома и казино, а на Донбассе добывает он алмазы, и золото, и платину, и нефть, - я разве захочу, чтоб он погиб??? Нет, я прочту полсотни слов, что есть внутри, где буквы, их тринадцать, сливаются в захарприлепин. И в каждом слове там идёт кино, где мой сценарий: "Не дождётесь! Хрен вот! Наhер!"

via
Светлана Митленко
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