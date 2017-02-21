Юнна Мориц: Буквально

Великолепен Захар Прилепин – писатель, музыкант, телеведущий, журналист, омоновец, общественный деятель, любитель фотосессий, король гуманитарных конвоев ополченцам Донбасса, советник правительства ДНР, фирменный красавец с харизмой всех позиций и оппозиций, друг полезных врагов, от которых зависят премии, должности, репутеты, влиятельные связи, рост возможностей – воз можностей, и этот великолепный Захар Прилепин сочинил великолепный скандал: он собрал батальон добровольцев для ДНР, закупил амуницию и оружие для сотен защитников Донбасса, получил звание майора, заявил, что ничем он не хуже Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и всех великих русских писателей, которые принимали участие в сражениях за Россию, и что любит он Украину, поэтому брать он будет её всю, сражаясь с нацистами, фашистами, бандеровцами.
Взрыв страшной силы, сотрясение мозгов либерзоны – либеральной зоны, вопли ужаса и возмущения в сетях, иностранное радио собирает отклики российских писателей, журналистов, политиков, которые не только не возмущались призывами уничтожить Россию, грохнуть её превентивным ударом, но часто выступали с ценными советами – как это сделать дружно, "единым голосом запада", коллективно и сообща.
Не дождётесь! Хрен вот! Захар Прилепин – тринадцать букв, прекрасное число, внутри – полсотни слов и более того, но всех первее – хрен и нахер!
Слова внутри захарприлепин вот какие: нахал, пахан, рапира, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, резина, лапа, липа, лира, пир, анализ, хиппи, зал, перила, приз, папаха, нерпа, плаха, репа, риза, плен, запал, арап, релиз, пенал, пар, запах, пара, перина, линза, низ, хрип, хан, лаз, пиала, прах, лапание, хапание, лепра, хина, прана, пахание, хазар, + хрен и нахер!
Захар Прилепин мне – не друг, я – не его Читатель. Для меня, вообще, никакое количество никаких премий не является знаком качества. Литературные, кинофильменные, живописные, театральные, "журналицкие" премии насквозь политизированы во всех странах. А Нобелевская премия мира была выдана авансом экспонату, с которым по количеству войск и убийств не сравнится никакое число батальонов Прилепина, которому вдруг российские друзья всех ненавистников России дружно желают смерти, - за что?.. За то, что батальоны добровольцев сражаться будут за Донбасс, за всех за нас? Сражаться с теми, кто Россию ненавидит фашизменно, бандеровски, - нельзя?.. Сдаваться надо, чтоб зачистили под корень, как везмечтали санитары-"либералы"? Скопиться и хотеть, чтоб на Донбассе угробили Прилепина? А хрен вот! Пускай там будут батальоны добровольцев, тогда каратели вернутся на свой майдан!
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