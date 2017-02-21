Юнна Мориц: Буквально

Великолепен Захар Прилепин – писатель, музыкант, телеведущий, журналист, омоновец, общественный деятель, любитель фотосессий, король гуманитарных конвоев ополченцам Донбасса, советник правительства ДНР, фирменный красавец с харизмой всех позиций и оппозиций, друг полезных врагов, от которых зависят премии, должности, репутеты, влиятельные связи, рост возможностей – воз можностей, и этот великолепный Захар Прилепин сочинил великолепный скандал: он собрал батальон добровольцев для ДНР, закупил амуницию и оружие для сотен защитников Донбасса, получил звание майора, заявил, что ничем он не хуже Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и всех великих русских писателей, которые принимали участие в сражениях за Россию, и что любит он Украину, поэтому брать он будет её всю, сражаясь с нацистами, фашистами, бандеровцами.



Взрыв страшной силы, сотрясение мозгов либерзоны – либеральной зоны, вопли ужаса и возмущения в сетях, иностранное радио собирает отклики российских писателей, журналистов, политиков, которые не только не возмущались призывами уничтожить Россию, грохнуть её превентивным ударом, но часто выступали с ценными советами – как это сделать дружно, "единым голосом запада", коллективно и сообща.