Немного о хорошем

На Кольском полуострове продолжается строительство гигантской верфи для создания кораблей из железобетона. Такие суда — не выдумка и не новшество. Почему они не идут «камнем» на дно? И какие перспективы этот проект сулит России? Project SFERA Live — Подписывайтесь...

Бетонный корабль: миф или реальность?

Казалось бы, железобетон совсем не предназначен для производства судов. Но этот способ кораблестроения известен уже более 100 лет. Основными производителями ж/б кораблей были Франция, США, Великобритания и др. В СССР же активное развитие железобетонного судостроения началось после Октябрьской революции. Бетонные дебаркадеры вводились в эксплуатацию целыми сериями. При этом верхняя их часть была деревянной. Они и по сей день в рабочем состоянии. Их преобразовали под речные вокзалы, гостиницы, рестораны и др.

Метод создания кораблей из железобетона обладает рядом преимуществ. Во-первых, экономичность. Стоимость строительных деталей из бетона дешевле стальных конструкций. Во-вторых, долговечность. Таким судам не страшны ни коррозия, ни огонь. Ну и третье достоинство — упрощенная технология изготовления.

Есть у подобных кораблей и минусы: неповоротливость, медлительность, непригодность для ремонта.

По этим причинам чаще всего их применяли в мирных целях, а не в военных.

Казалось бы, фрегат из бетона должен уйти на дно, подобно камню. Но он держится на плаву. Конечно, благодаря закону Архимеда.

При этом стоит отметить, что плотность стали в 3 раза выше, чем у железобетона. 1м3 ж/б конструкции весит около 2,5 тонн, а стальной — 8 тонн. Project SFERA Live

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«Кольская верфь»

Сегодня строительство таких кораблей достаточно ограничено, хотя оно выгоднее, чем стальное производство. В России эту ситуацию намерены исправить.

В поселке Белокаменка под Мурманском сооружают новую верфь для производства судов из железобетона. Она будет иметь 2 самых больших в России сухих дока. Судоверфь назвали «Центр Строительства Крупнотоннажных Морских Сооружений». Проект оценивается предположительно в 120 млрд рублей. Занятный факт: эта сумма — половина стоимости возведения Крымского моста. Как думаете, это данный проект обошелся так дёшево или Крымский мост — так дорого? Project SFERA Live — Поставьте лайк...

ЦСКМС будет конструировать не просто ж/б корабли, а целые плавучие заводы. Их основная задача — добыча и сжижение природного газа в Арктике. Можно сказать, что это новый вид морских буровых платформ, объединенных в систему. Габариты этих заводов довольно внушительны — по 600 000 тонн каждый. Для сооружения таких «великанов» в проекте заложены 2 сухих дока размерами 400 на 175 м. То есть их общая площадь составит 14 футбольных полей.

«Кольская верфь» предоставит около 15 000 рабочих мест. Уже сейчас на стройке задействованы 10 000 человек. При таких масштабах планируется выпустить несколько десятков газодобывающих платформ. Project SFERA Live — Подписывайтесь...

Россия нацелена стать государством № 1 в Арктике, которая изобилует полезными ископаемыми. А заводы-платформы пригодятся для добычи и других важных природных ресурсов.

Есть ли будущее у бетонных судов и какое оно? Что вы думаете об этом?

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https://enciklopediya-tehniki.ru/na-kolskom-poluostrove-dlya...