Superjet 100 — 11 лет с начала эксплуатации

Суперджет 100 — это региональный/ближнемагистральный пассажирский самолёт. В его производстве принимают участие ведущие российские и зарубежные компании — и каждая использовала для создания новой модели свои лучшие технологии. В результате получился современный, удобный и надёжный самолёт. Он серийно выпускается с 2011 года и активно эксплуатируется российскими авиаперевозчиками.

1. По состоянию на начало 2022 года Суперджеты эксплуатировался в 9 российских авиакомпаниях, а также в 7 государственных и ведомственных структурах России и зарубежья. 2. Superjet 100 представлен публике в сентябре 2007 года, первый полёт совершил в мае 2008 года. С 2011 года началась эксплуатация серийных самолётов. 3. В середине 2021 года число перевезенных на самолётах Superjet 100 пассажиров превысило 30 млн. 4. Все Суперджеты оснащены двумя турбовентиляторными двигателями SaM146 производства PowerJet. Он был специально разработан для Суперджета. 5. 6. В производстве задействовано несколько предприятий — в Воронеже, Новосибирске, Ульяновске. Сборка происходит в Комсомольске-на-Амуре. Впервые в отечественном гражданском самолётостроении использована бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов, автоматическая клёпка и другие технологии. 7. Цех сборки фюзеляжа (ЦСФ). Здесь производится стыковка готовых отсеков на стенде автоматической стыковки и установка крепежа по стыкам отсеков. 8. Цех сборки фюзеляжа состоит из четырёх производственных участков. 9. При производстве самолета Superjet 100 используется более 600 тысяч заклёпок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей. Около 10% площади поверхности самолёта составляют панели и навесные агрегаты из полимерных композиционных материалов. 10. При сборке фюзеляжа устанавливают каркас пола, монтируют двери для пассажиров, багажного отделения, сервисных работ. 11. После цеха сборки фюзеляжа самолёт перемещают в цех окончательной сборки (ЦОС). 12. В цехе окончательной сборки устанавливают оперение самолёта, крылья стыкуют с фюзеляжем, монтируют шасси, двигатели. Одновременно проверяют работоспособность систем самолёта, тестируют, оценивают качество. 13. В ЦОСе производится проверка функционирования шасси, подготовка воздушного судна к постановке под ток. Это финальная часть проверки оборудования — запитывают все бортовые системы самолёта и проверяют, как они функционируют и взаимодействуют друг с другом. 14. В процессе проверяют работу всех узлов — от электроники до отдельных механизмов. 15. Механизации крыла, рули направления и высоты, и другие детали выполнены из композиционных материалов. Алюминиевые части фюзеляжа покрыты жёлто-зелёной грунтовкой, а детали из композитных материалов белого цвета. 16. Отработка систем под током. Оборудование тестируется в рабочем режиме. 17. Когда самолёт будет готов к полётам — он отправляется в Ульяновск на покраску. 18. Используется конвейерный принцип сборки — одновременно на разных стадиях производства находится несколько машин. На выпуск одного лайнера уходит примерно 84 рабочих дня. 19. После завершения сборки самолёт передают на лётно-технические испытания. Как правило, лётная программа каждого нового самолёта состоит из восьми полётов, во время которых происходит тестирование систем в воздухе. 20. У Superjet 100 есть две модификации по дальности полёта — базовая (Basic/B) рассчитана на дальность до 3048 км, с увеличенной дальностью (LongRange/LR) — на 4578 км. 21. 22. Кабина пилотов. 23. Для управления используется боковая ручка — Superjet 100 стал первым российским серийным гражданским самолётом с «сайдстиком». 24. В управлении реализована концепция Human Centered Design — это позволило оптимизировать размещение рычагов управления и приборного оборудования. Теперь в случае внештатной ситуации завершить полёт сможет даже один пилот. 25. Кабина пилотов оснащена интуитивно понятными средствами управления, которые разрабатывались совместно с летчиками. 26. Из Комсомольска Superjet 100 совершает перелёт в Жуковский, где его принимают заказчики. 27. Центр технического обслуживания самолётов в Жуковском. 28. Работы с двигателем.

В двигателях Суперджет 100 реализована новая цифровая система управления третьего поколения FADEC, которая оптимизирует выполнение полётов и снижает расход топлива. Компоненты левого и правого двигателей взаимозаменяемы — один комплект деталей можно использовать для обслуживания и ремонта обоих агрегатов. В конструкции используется двустворчатая гондола. Такая конструкция упрощает обслуживание и доступ к быстросменным блокам. 29. В Жуковском по заказу эксплуатантов выполняются наиболее сложных процедуры технического обслуживания работ. 30. Комплексный пилотажный тренажёр самолета Superjet 100 в Жуковском. Аналогичные тренажеры установлены в учебных центрах в Шереметьево и Венеции, а также в Ульяновске – в университете гражданской авиации. 31. Оптимальное сочетание вместимости, дальности и комфорта самолета Superjet 100 позволило в последние годы десятки новых маршрутов в обход Москвы. 32. В 2021 году производство и поставки самолётов Superjet 100 выросли более чем в два раза: поставлено 28 воздушных судов, в том числе, 23 новых лайнера. По заявлению Минпромторга РФ, планируется производить по 40 самолетов Superjet 100 в год, а иностранный двигатель будет заменен на российский ПД-8.

https://gelio.livejournal.com/269837.html