ПУЗЫРЬКОВ Виктор Григорьевич (1918-1999) «И.В. Сталин на крейсере „Молотов”». 1949 г. За эту картину художник получил Сталинскую премию 3-й степени за 1950-й год. Копии картины несколько лет украшали интерьеры многих кают и кабинетов. На полотне изображены И.В. СТАЛИН, А.Н. КОСЫГИН, главком Военно-морского флота адмирал И.С. ЮМАШЕВ и командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. ОКТЯБРЬСКИЙ.

РАДОМАН Игорь Владимирович (1921-1992) «Сталин беседует с юнгой на крейсере „Молотов”». 1948 г.

Картон, масло. 60 х 50 см.

Летом 1947 года 68-летний Сталин предпринял последнее в своей жизни масштабное путешествие. Он внимательно приглядывался к тому, как восстанавливается страна после войны. Побывал в Курске, в Харькове, наконец, приехал в Ливадию, Сталин предпочёл остановиться в бывшей резиденции российских императоров – возможно, из-за приятных впечатлений, связанных с Ялтинской конференцией 1945 года. Именно в Ливадийском дворце проходили все пленарные заседания и встречи «Большой тройки»: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Правда, тогда дворец был предоставлен в распоряжение американцев, а советской делегации с её лидером определили Юсуповский дворец в Кореизе. Два с половиной года спустя после тех исторических событий Сталин в Крыму надолго не задержался – провёл всего одну ночь.

Его манило море. Генералиссимус решил предпринять путешествие на крейсере «Молотов», построенном незадолго до войны в Николаеве. «Молотов» в тот день шёл под флагом Главкома ВМС И.С. Юмашева в сопровождении эсминцев «Огневой» и «Лихой» и нескольких торпедных катеров.

Крейсер «Молотов».

Неподалёку, в Мухалатке, с семьёй отдыхал Алексей Николаевич КОСЫГИН – молодой, энергичный правительственный управленец. Узнав, что жена Косыгина работала в Кронштадте, в корабельных мастерских, Сталин улыбнулся: «Значит, вы, Клавдия Андреевна, морячка?». Под этим предлогом женщину взяли на борт крейсера «Молотов» – в триумфальное путешествие из Ялты в Сочи. В то лето Сталин резко выделил Косыгина: кроме Алексея Николаевича, на крейсер не позвали никого из правительственных или партийных чиновников. Даже МОЛОТОВА не пустили на крейсер «Молотов»: он сопровождал вождя на одном из кораблей эскорта.

Крымский писатель Пётр Егорович ГАРМАШ, служивший в это время старшиной I статьи на крейсере «Молотов», вспоминал: «Рано утром 19 августа, только начинало светать, мы бросили якорь на траверзе Ливадии. До этого наш крейсер неожиданно отозвали с флотских учений, и он вернулся в Севастопольскую бухту.

Два дня экипаж драил и без того блиставший корабль, были пополнены запасы топлива, воды и боеприпасов. А на камбузе появились продукты, которых прежде никогда не получали. Но к чему все эти приготовления – даже для офицеров оставалось загадкой. ˂...˃ И только в открытом море экипажу «Молотова» по корабельной трансляции объявили, что им выпала честь: принять у себя товарища Сталина! Новость для моряков была поистине ошеломляющей.

РАДОМАН Игорь Владимирович (1921-1992) «Матросы с крейсера „Молотов”». Наброски для картины «Сталин беседует с юнгой на крейсере „Молотов”». 1948 г.

Бумага, карандаш. Каждая 30 х 20 см.

˂...˃ Вахтенные и командир крейсера встречали гостей у трапа, мы – у кого была возможность – со своих мест в каком-то торжественном волнении наблюдали за происходящим. Сталин был в сером плаще. Он осторожно поднимался по трапу, за ним – зампред Совета Министров СССР КОСЫГИН с женой, рыжая такая особа, на палубе она потом не появлялась. За ними – начальник сталинской охраны генерал-лейтенант ВЛАСИК, секретарь ПОСКРЁБЫШЕВ и собственная охрана. Это были рослые парни в армейской форме. Все обратили внимание на их необычные автоматы – компактные такие, вроде бы венгерские, но точно не ППШ и не ППД.

Адмирал И.С. Юмашев, А.Н. Косыгин, И.В. Сталин, А.Н. Поскребышев и адмирал Ф.С. Октябрьский.

˂...˃ По Уставу ВМФ для встречи главы советского правительства всему личному составу корабля полагалось построиться на приветствие. Но Сталин попросил обойтись без церемоний, поскольку он в отпуске и отправляется на отдых в Сочи. Его провели в каюту флагмана – в носовой части крейсера, и «Молотов» взял курс к берегам Кавказа.

Генералиссимус, немного отдохнув, появился на полубаке, потом спустился по трапу на самолетную площадку возле передней трубы и там расположился в мягком кресле: кто-то из старшин подсуетился. Сталин выбил из трубки пепел, раскрошил две папиросы и набил её табаком.

Из воспоминаний командующего ЧФ вице-адмирала Ф.С. Октябрьского: «за 13 часов плавания Сталин 6 часов отдыхал, а остальное время... вёл беседы компанией за столом...» «Моей главной заботой было оградить нашего гостя от шума во время его отдыха. Задача не лёгкая, корабль привык всё делать по уставу, а тут приказывают делать всё по гражданскому обычаю, во всём нарушая устав. Жить без устава трудно: только всё наладишь – вдруг где-нибудь звонок. Приказал всё выключить, ходили на цыпочках. Перед походом мы старались укомплектовать наш оркестр хорошими музыкантами, думали веселить вождя. Все наши старания пропали даром. Не только оркестру, мною было запрещено играть на горне, давать дудку, звонить по телефонам, давать громкие команды. Но при ходе корабля 22 узла шум вентиляции, форсунок в котлах, шум от движения корабля заглушали всё».

После обеда по кораблю прозвучала команда: «Свободному от вахты личному составу собраться на юте». Сталин откликнулся на просьбу адмирала Ивана Степановича ЮМАШЕВА сфотографироваться с командой крейсера. Как свидетельствует Пётр Гармаш, день выдался солнечным и безветренным. Появление генералиссимуса среди экипажа было встречено аплодисментами, аплодировал и он морякам. Сталин был в фуражке с околышем; на сером френче, застёгнутом на пять пуговиц, – золотые погоны и Звезда Героя. Когда крейсер сбавил ход, моряки стали собираться вокруг него. Для вождя и адмиралов принесли скамеечку. Расстановкой руководил генерал Власик, он же и фотографировал.

Сталин И.В. и Косыгин А.Н. с офицерами и матросами крейсера.

«Я оказался рядом со Сталиным, – рассказывает Пётр Егорович Гармаш, – буквально в полуметре. И когда волнение прошло, уже бесцеремонно его рассматривал. Он воспринимался как самый обыкновенный человек – пожилой, невысокого роста, усатый, с приятной улыбкой на добродушном лице. ˂...˃ В какой-то момент он снял фуражку правой рукой, и я заметил на его макушке большую лысину. Это открытие меня очень удивило, потому что на портретах мы привыкли видеть вождя с седоватой шевелюрой».

Прибытие в Сочи Гармаш описал так: «когда сыграли аврал и все разбежались по расписанию, я остался на артиллерийской площадке кормовой зенитной батареи, как раз напротив трапа, и наблюдал, как с берега подходил катер. Катер причалил у трапа, и какой-то человек в элегантном коричневом костюме стал подниматься вверх. Я узнал в нем министра иностранных дел Вячеслава МОЛОТОВА. Он начал было подниматься на корабль, но и Сталин уже занес ногу на трап… Потом мне ребята из команды, подававшей трап, рассказывали, что, поздоровавшись, Молотов сказал: «Иосиф Виссарионович, а я хотел побывать на своем корабле». А тот ему: «Успеете, успеете еще».

Сталин сразу же прошел в салон катера, а Молотов оставался на корме и уже на ходу, прощаясь с моряками, выстроившимися вдоль борта, махал им шляпой...»

А это версия Ф.С. Октябрьского: «Нельзя не отметить ещё одно интересное событие – встречу товарищей Сталина и Молотова в Сочи. В.М. отдыхал в Сочи, ему было сообщено о прибытии Сталина, он прибыл в порт и, когда бросили якоря эсминцы, «Молотов» на якорь не вставал, В.М. на маленьком катерке МГБ, несмотря на волнишку до 3-х баллов (его порядочно обдавало) подошёл к крейсеру, но подняться на борт не смог. Дело было в следующем. Ввиду волны и ветерка нордового, я приказал капитану второго ранга Петрову на якорь не вставать, а поставить корабль левым бортом к волне и ветру и удерживаться таким образом машинами, чтобы у правого трапа было спокойно. После остановки корабля к правому борту подошёл СКА №639, хорошо встал. Мне доложили, что всё готово. Товарищ Сталин в это время находился со мной, на мостике, но я сделал оплошность, мне не нужно было докладывать о готовности к отбытию, а я доложил:

– Товарищ Сталин, всё готово, катер у трапа.

Сталин, довольный, что всё хорошо закончилось, ответил:

– Всё готово? Хорошо, пойдёмте.

Тут я вынужден был добавить:

– Товарищ Сталин, есть предположение, что вас пришёл встречать Вячеслав Михайлович. Катер в это время подходил к правому трапу, на его борту действительно оказался В.М., но подняться на борт крейсера, носящего его имя, ему не пришлось: товарищ Сталин не хотел возвращаться. Он прошёл на СКА №639, на него перешёл и В.М. Мы все стояли и смотрели на их встречу. Сталин и Молотов пожали друг другу руки и отбыли в Сочи.

Когда СКА отошёл от борта, один из матросов принёс одеяло и разостлал его на банке на правом борту. Волна-то била в левый борт, и брызги летели довольно изрядно. Товарищ Сталин сразу сел, рядом сели товарищи Косыгин и Молотов. Но как только катер отошёл, Сталин не удержался и с сожалением сказал:

– Жаль, Вячеслав Михайлович, что вам не удалось побывать на борту крейсера.

Он также с большим сожалением ответил:

– Ну что же, может когда-нибудь в другой раз...»

Увы, на крейсере «Молотов» Молотову побывать так и не довелось. По крайней мере, в биографических источниках такой момент не упомянут. А в августе 1957 года, после ХХ съезда КПСС, на котором ХРУЩЁВ сделал свой знаменитый доклад «О культе личности», где критике подвергся также и Молотов, крейсер получит новое имя «Слава». Моряки шутили, что имя Молотова так и не покинуло корабль – ведь его звали Вячеславом.

РАДОМАН Игорь Владимирович (1921-1992) «Матросы с крейсера „Молотов”». Наброски для картины «Сталин беседует с юнгой на крейсере „Молотов”». 1948 г.

Бумага, карандаш. Каждая 30 х 20 см.

О крейсере на сайте Черноморского флота.