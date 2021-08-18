Прогуляемся по Зарядью

Решила пару дней назад побаловать себя прогулкой в парк Зарядье. До метро Китай-город, а там и парк рядом, пройтись немного по Варварке. Но пройдемся по ней в другой раз, поскольку там много старинных церквей. К счастью. избежавших печальной участи вечных перестроек и реконструкций центра, начиная с времен СССР. А ведь было в планах и их "удалить". Кстати, это церковь Георгия Победоносца на Псковской горке. А далее Собор Знаменского монастыря. Купол Киноконцертного зала. А это сам зал. В далеке золотится купол Храма Христа Спасителя. Высится колокольня Ивана Великого в Кремле. Как я понимаю, это пространство называется Луг. Да вот схема. На всякий случай сняла. Будем вместе разбираться))). Это собор Знаменского монастыря, а в лесах его колокольня. Взгляд, скажу так: сзади. А дальше Собор Василия Блаженного. Совершенно ошеломляющая картина. Мне лично было непривычно, вместо каменных джунглей, вдруг увидеть эти сокровища чуть ли не в поле. Рядом с Собором Василия Блаженного видны Царская башня и левее Набатная. Начал накрапывать дождь. 5 этажное здание - административно-офисное здание, эклектика, строение 1892 года, построено в стиле неоренессанс. Будущая гостиница. За ней Храм святителя Николая Мирликийского «Красный Звон».

Вот тут хорошо видны Храм Василия Блаженного, а за ним Царская, Набатная и Константино-Елинская башни.

Вот этот купол, судя по схеме, называется Стеклянная кора.

Лапчатка

Как вам вид на Кремль?

А в другой стороны Собор Знаменского монастыря. Его колокольня и зеленый купол - церковь Максима Блаженного. А еще дальше Гостиный двор.

Но тут начался дождь и мы решили прикрыться куполом, а заодно и посмотреть: что там?

А там сад, если можно так назвать.

Насажены растения, но... поскольку тропинки все посыпаны мелким гравием, то пыть от ног густо покрывает растения.

Капельное орошение.

Даже камни покрыты пылью...

Правда, гортензия цветет пышно.

Дикий сад, видно так задумано.

Пока мы его обходили, дождь вроде прекратился. Впереди сцена.

Дождь накрапывает, но не сильно.

Пошли дальше.

Везде встречаются вот такие таблички с перечнем трав и растений.

Впереди та самая скрепка на Москву реку.

Весьма интересные люки.

А это нижняя, стоящая особняком, церковь Зачатия Святой Анны.

Идем по скрепке. Москворецкая набережная под нами и высотка на Котельнической.

Москва река.

Старейшая действующая тепловая электростанция России. Расположена на Раушской набережной в Москве, входит в состав ПАО «Мосэнерго». Электростанция носит имя Петра Гермогеновича Смидовича - партийного и государственного деятеля СССР.

Офисное здание на Раушевской набережной и теплоход Егорий.

х, какой занятный теплоходик.

Их прилично бегает по Москва реке. И зазывал на них тоже полным-полно.

Дом с башенкой

заканчивает Раушскую набережную, это ещё одно известное здание - отель «Балчуг Кемпински Москва».

Скрепка имеет деревянный пол.

С нее сошли опять в луга.

Золотарник.

Тут меня заинтересовал совсем нижний ряд парка, почти на набережной.

Занятный прудик под скрепкой.

Дербенник иволистный блаш

Плакучая ива. А моя возле дома махнула аж до 4 этажа.

Интересное соседство.

Лилии и кувшинки в пруду присутствуют.

Пруд и рядом дорога. Впечатляет.

Для кого домик, не знаю. Уток нет, да и быть не может. Рядом Кремль и всех птиц гоняют ястребы, которых выпускают бить птиц.

А по скрепке народ все гуляет. И видно, что продолжает крапать дождь. Но мы устойчивые, хоть и без зонтов.

Красивое пространство.

Идем дальше. Доцветают лилейники.

Посконник.

Крупное и высокое растение.

Анемона японская.

Вот крупнее.

Идем далее, постепенно поднимаясь к Кремлю. Эта часть называется Березовая роща. Ну и так понятно. Уголок Хвойный лес. Ох ты, как усыпана рябина. Сногсшибательный вид Кремля. Калина. Опять начал накрапывать. Ой, рябина кудрявая... пою))) Виден кусок стены. Рябин много. Территория Смешанного леса. Я дошла до конца. Хорошо видна Константино-Елиниская башня, она была построена на месте Тимофеевских ворот. Главной целью башни – была охрана столицы. Вокруг был выкопан огромный ров. Но, вскоре, надобность в охране пропала и башню превратили в пыточную, где содержались опасные преступники того времени.

Дербенник иволистный.Идем далее, постепенно поднимаясь к Кремлю.Эта часть называется Березовая роща. Ну и так понятно.Уголок Хвойный лес.Ох ты, как усыпана рябина.Сногсшибательный вид Кремля.Калина.Опять начал накрапывать.Ой, рябина кудрявая... пою)))Виден кусок стены.Рябин много. Территория Смешанного леса.Я дошла до конца. Хорошо видна Константино-Елиниская башня, она была построена на месте Тимофеевских ворот. Главной целью башни – была охрана столицы. Вокруг был выкопан огромный ров. Но, вскоре, надобность в охране пропала и башню превратили в пыточную, где содержались опасные преступники того времени.

Беклемишевская башня

Вид на Василия Блаженного. Странно смотреть через листву. Непривычно. А вот и работники парка. Непривычный вид Спасской башни. Цветок ветреницы. А эта рябинка меня привлекла нагнутой веткой, словно от груза ягод. – одна из основных башен стены Московского Кремля. Построена она была в 1487 году. Названа в честь боярина И. Беклемишева. Дом его располагался около Кремля. Существует и другое название башни – Москворецкая. За ней купол Храма Христа Спасителя.Вид на Василия Блаженного. Странно смотреть через листву. Непривычно.А вот и работники парка.Непривычный вид Спасской башни.Цветок ветреницы.А эта рябинка меня привлекла нагнутой веткой, словно от груза ягод.

Мы почти на выходе. Это Купол.

По крайней мере он так называется.

Еще одна Березовая роща. Их на территории парка 2.

Тут я углядела какое-то яйцо.

Колесики крутятся.

В другой половинке яйца какие-то странные часы.

А-а-а, понятно!

Когда вышли к Василию, дождь уже не накрапывал, а серьезно припустил.

Взгляд на Каменный мост

Опять что-то возводят на Красной площади.

Потом я поняла, что готовятся к фестивалю "Спасская башня", вроде скоро состоится.

А мы бегом кинулись к ГУМу укрыться и совсем не пожалели. Но покажу это в следующий раз. И так много получилось.