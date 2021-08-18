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    Спасибо огромное!!!! Будем стараться)))Нам 8 лет !

Прогуляемся по Зарядью

Решила пару дней назад побаловать себя прогулкой в парк Зарядье.Прогуляемся по Зарядью.До метро Китай-город, а там и парк рядом, пройтись немного по Варварке. Но пройдемся по ней в другой раз, поскольку там много старинных церквей. К счастью. избежавших печальной участи вечных перестроек и реконструкций центра, начиная с времен СССР. А ведь было в планах и их "удалить". Кстати, это церковь Георгия Победоносца на Псковской горке. А далее Собор Знаменского монастыря.Прогуляемся по Зарядью.Купол Киноконцертного зала.Прогуляемся по Зарядью.А это сам зал.Прогуляемся по Зарядью.В далеке золотится купол Храма Христа Спасителя.Прогуляемся по Зарядью.Высится колокольня Ивана Великого в Кремле.Прогуляемся по Зарядью.Как я понимаю, это пространство называется Луг.Прогуляемся по Зарядью.Да вот схема. На всякий случай сняла. Будем    вместе разбираться))).Прогуляемся по Зарядью.Это собор Знаменского монастыря, а в лесах его колокольня. Взгляд, скажу так: сзади. А дальше Собор Василия Блаженного. Совершенно ошеломляющая картина. Мне лично было непривычно, вместо каменных джунглей, вдруг увидеть эти сокровища чуть ли не в поле.Прогуляемся по Зарядью.Рядом с Собором Василия Блаженного видны Царская башня и левее Набатная.Прогуляемся по Зарядью.Начал накрапывать дождь.Прогуляемся по Зарядью.5 этажное здание - административно-офисное здание, эклектика, строение 1892 года, построено в стиле неоренессанс. Будущая гостиница. За ней  Храм святителя Николая Мирликийского «Красный Звон».

Прогуляемся по Зарядью.Вот тут хорошо видны Храм Василия Блаженного, а за ним Царская, Набатная и Константино-Елинская башни.Прогуляемся по Зарядью.Вот этот купол, судя по схеме, называется Стеклянная кора.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.ЛапчаткаПрогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Как вам вид на Кремль?Прогуляемся по Зарядью.А в другой стороны Собор Знаменского монастыря. Его колокольня и зеленый купол - церковь Максима Блаженного. А еще дальше Гостиный двор.Прогуляемся по Зарядью.Но тут начался дождь и мы решили прикрыться куполом, а заодно и посмотреть: что там?Прогуляемся по Зарядью.А там сад, если можно так назвать.Прогуляемся по Зарядью.Насажены растения, но... поскольку тропинки все посыпаны мелким   гравием, то пыть от ног густо покрывает растения.Прогуляемся по Зарядью.Капельное орошение.Прогуляемся по Зарядью.Даже камни покрыты пылью...Прогуляемся по Зарядью.Правда, гортензия цветет пышно.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Дикий сад, видно так задумано.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Пока мы его обходили, дождь вроде прекратился. Впереди сцена.Прогуляемся по Зарядью.Дождь накрапывает, но не сильно.Прогуляемся по Зарядью.Пошли дальше.Прогуляемся по Зарядью.Везде встречаются вот такие таблички с перечнем трав и растений.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Впереди та самая скрепка на Москву реку.Прогуляемся по Зарядью.Весьма интересные люки.Прогуляемся по Зарядью.А это нижняя, стоящая особняком, церковь Зачатия Святой Анны.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Идем по скрепке. Москворецкая набережная под нами и высотка на Котельнической.Прогуляемся по Зарядью.Москва река.Прогуляемся по Зарядью.Старейшая действующая тепловая электростанция России. Расположена на Раушской набережной в Москве, входит в состав ПАО «Мосэнерго». Электростанция носит имя Петра Гермогеновича Смидовича - партийного и государственного деятеля СССР.Прогуляемся по Зарядью.Офисное здание на Раушевской набережной  и теплоход Егорий.Прогуляемся по Зарядью.Ух, какой  занятный теплоходик.Прогуляемся по Зарядью.Их прилично бегает по Москва реке. И зазывал на них тоже полным-полно.Прогуляемся по Зарядью.Дом с башенкой заканчивает Раушскую набережную, это ещё одно известное здание - отель «Балчуг Кемпински Москва».Прогуляемся по Зарядью.Скрепка имеет деревянный пол.Прогуляемся по Зарядью.С нее сошли опять в луга.Прогуляемся по Зарядью.Золотарник.Прогуляемся по Зарядью.Тут меня заинтересовал совсем нижний ряд парка, почти на набережной.Прогуляемся по Зарядью.Занятный прудик под скрепкой.Прогуляемся по Зарядью.Дербенник иволистный блашПрогуляемся по Зарядью.Плакучая ива. А моя возле дома махнула аж до 4 этажа.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Интересное соседство.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Лилии и кувшинки в пруду присутствуют.Прогуляемся по Зарядью.Пруд и рядом дорога. Впечатляет.Прогуляемся по Зарядью.Для кого домик, не знаю. Уток нет, да и быть не может. Рядом Кремль и всех птиц гоняют ястребы, которых выпускают бить птиц.Прогуляемся по Зарядью.А по скрепке народ все гуляет. И видно, что продолжает крапать дождь. Но мы устойчивые, хоть и без зонтов.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Красивое пространство.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Идем дальше. Доцветают лилейники.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Посконник.Прогуляемся по Зарядью.Крупное и высокое растение.Прогуляемся по Зарядью.Анемона японская.Прогуляемся по Зарядью.Вот крупнее.Прогуляемся по Зарядью.Дербенник иволистный.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Идем далее, постепенно поднимаясь к Кремлю.Прогуляемся по Зарядью.Эта часть называется Березовая роща. Ну и так понятно.Прогуляемся по Зарядью.Уголок Хвойный лес.Прогуляемся по Зарядью.Ох ты, как усыпана рябина.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Сногсшибательный вид Кремля.Прогуляемся по Зарядью.Калина.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Опять начал накрапывать.Прогуляемся по Зарядью.Ой, рябина кудрявая... пою)))Прогуляемся по Зарядью.Виден кусок стены.Прогуляемся по Зарядью.Рябин много. Территория Смешанного леса.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Я дошла до конца. Хорошо видна Константино-Елиниская башня, она была построена на месте Тимофеевских ворот. Главной целью башни – была охрана столицы. Вокруг был выкопан огромный ров. Но, вскоре, надобность в охране пропала и башню превратили в пыточную, где содержались опасные преступники того времени.Прогуляемся по Зарядью.
Прогуляемся по Зарядью.Беклемишевская башня– одна из основных башен стены Московского Кремля. Построена она была в 1487 году. Названа в честь боярина И. Беклемишева. Дом его располагался около Кремля. Существует и другое название башни – Москворецкая. За ней купол Храма Христа Спасителя.Прогуляемся по Зарядью.Вид на Василия Блаженного. Странно смотреть через листву. Непривычно.Прогуляемся по Зарядью.А вот и работники парка.Прогуляемся по Зарядью.Непривычный вид Спасской башни.Прогуляемся по Зарядью.Цветок ветреницы.Прогуляемся по Зарядью.А эта рябинка меня привлекла нагнутой веткой, словно от груза ягод.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Мы почти на выходе. Это Купол.Прогуляемся по Зарядью.По крайней мере он так называется.Прогуляемся по Зарядью.Еще одна Березовая роща. Их на территории парка 2.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Тут я углядела какое-то яйцо.Прогуляемся по Зарядью.Колесики крутятся.Прогуляемся по Зарядью.В другой половинке яйца какие-то странные часы.Прогуляемся по Зарядью.А-а-а, понятно!Прогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Когда вышли к Василию, дождь уже не накрапывал, а серьезно припустил.Прогуляемся по Зарядью.Взгляд на Каменный мостПрогуляемся по Зарядью.Прогуляемся по Зарядью.Опять что-то возводят на Красной площади.Прогуляемся по Зарядью.Потом я поняла, что готовятся к фестивалю "Спасская башня", вроде скоро состоится.Прогуляемся по Зарядью.А мы бегом кинулись к ГУМу укрыться и совсем не пожалели. Но покажу это в следующий раз. И так много получилось. 

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