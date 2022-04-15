Советские торты

Я часто ставлю темы о современных мастерах, занимающихся украшением тортов. А давайте вспомним вот о чём. Приблизительно к шестидесятым годам прошлого века в Советском Союзе выпекалось более семидесяти названий разнообразных тортов. Но все они уникальными не были. Некоторые имели незначительные различия: украшение, характер, дизайн отделки, сочетание отдельных ингредиентов. По вкусовым же качествам они почти ничем не отличались. В целом ассортимент их был разделен на несколько категорий: песочные, бисквитные, слоеные, пряничные, миндальные и вафельные. Наиболее популярными среди населения были именно бисквитные торты.

В целом ассортимент советских тортов был разделен на несколько категорий: песочные, бисквитные, слоеные, пряничные, миндальные и вафельные

Ингредиенты и отделка тортов

Независимо от того, какая основа для торта бралась (это мог быть как бисквит, так и вафли и так далее), ингредиенты во всех случаях использовались одни и те же:

мука пшеничная высший сорт;

много сахара и сахарной пудры;

цельное молоко;

сгущенка;

сливочное масло;

яйца;

крахмал;

патока;

шоколад;

агар-агар;

начинки из фруктов;

орехи;

какао-порошок;

разрыхлители;

ароматизаторы;

лимонная кислота;

вино десертное или коньяк;

пищевые красители.

Готовые бисквиты резали слоями, пропитывали и создавали шедевры отечественной кулинарии – декорировали

В качестве отделки использовались сахарный сироп, которым пропитывались коржи, желе, помадки, кремы, фруктовые начинки, цукаты, бисквитная крошка, в некоторых случаях шоколадные фигурки и фрукты.

Бисквитная основа готовилась стандартным образом. Сначала взбивались яйца и сахар, затем туда добавлялась мука, ароматизаторы, для некоторых тортов брали какао и масло. Тесто помещали в формы и ставили в духовку для выпечки. Готовые бисквиты резали слоями, пропитывали и создавали шедевры отечественной кулинарии – декорировали.

1. «Отелло»

Один из немногих тортов, коржи которого были пропитаны коньячным сладким сиропом. Форма торта была квадратной. И между слоев, и снаружи использовался сливочный крем. Украшался готовый бисквитный торт тоже этим кремом.

2. «Прага» Торт Прага можно назвать одним из наиболее известных в СССР

Этот торт можно назвать одним из наиболее известных. Рассказывали о нем очень много в разных источниках, а те люди, которые жили еще во времена СССР, и сейчас помнят его вкус. Торт имел круглую форму. Между слоями делалась прослойка из масляного крема, в который добавлялись яичные желтки и порошок-какао. По бокам и сверху его сначала смазывали фруктовой начинкой, а затем покрывали шоколадной глазурью. Самым вкусным он был из самого ресторана "Прага", который продавали в Кулинарии, прасположенной в том же здании, что и ресторан.

3. «Сказка»

Торт Сказка нередко покупали просто попить чай с семьей или направляясь в гости, без особого повода

Этот торт тоже был не менее популярным среди советского населения. К тому же, его нередко покупали просто попить чай с семьей или направляясь в гости, без особого повода. Стилизован этот торт был под деревянное полено и имел соответствующий вид – продолговатый. Бисквитные слои пропитывались сначала сахарным сиропом, затем промазывались одним из кремов. Это мог быть крем шарлотт, гляссе или масляный. Украшали его шоколадно-сливочным или сливочным кремом, бисквитной крошкой и цукатами.

4. «Осень»

В данном произведении советских кулинаров тоже просматривается «природная» тематика

В данном произведении советских кулинаров тоже просматривается «природная» тематика. Торт чем-то напоминал предыдущее изделие (состав, пропитка), только имел форму квадрата, по бокам и сверху его смазывали кремом, затем еще добавляли шоколадную глазурь и украшения в виде грибочков. Бока посыпались крошкой.

5. «Пионерский»

На полках магазинов можно было встретить и круглый вариант торта, и квадратный

На полках магазинов можно было встретить и круглый вариант торта, и квадратный. Пропитка была обычная – сахарный сироп, а прослойка – крем сливочный с пралине. Готовый торт покрывался сверху помадкой. В качестве украшений выступал все тот же крем, цукаты, орехи (их делали в патоке) и стандартная бисквитная крошка.

6. «Ванильный»

Украшением для торта Ванильный служили красивые и вкусные грибы

Это был круглый бисквитный торт с пропитанными сладким сиропом коржами и прослойками сливочно-шоколадного и сливочного крема. Сверху он покрывался специальной шоколадной помадкой. Украшением для него служили красивые и вкусные грибы, ножка которых была бисквитной, а шляпка из воздушного безе.

7. «Подарочный»

Подарочный торт имел прослойки из сливочного крема, а также коньячную пропитку

Торт появлялся в продаже в двух вариациях. Он мог иметь как круглую форму, так и квадратную. Но других различий не было. То есть и рецепт, и украшение было практически идентичным. Данный торт имел прослойки из сливочного крема, а также коньячную пропитку. И по бокам, и сверху его обмазывали кремом и посыпали жареными измельченными орехами, а также для посыпки использовали сахарную пудру.

8. «Трюфель»

Бисквитные слои торта Трюфель были очень хорошо пропитаны сладким сиропом и смазаны сливочно-шоколадным кремом

По аналогии с предыдущим десертом, данный торт также выпускался и в круглом, и в квадратном варианте. Бисквитные слои были очень хорошо пропитаны сладким сиропом и смазаны сливочно-шоколадным кремом. Снаружи тоже торт покрывался кремом, только шоколадным. Плюс к этому, его посыпали шоколадной крошкой, а украшением служили фигурки из того же шоколада. Десерт обладал удивительным нежным вкусом.

9. «Шоколадный»

Чего-чего, а шоколада в торте Шоколадный было более чем достаточно

Уже название говорит само за себя. Чего-чего, а шоколада здесь было более чем достаточно. Все слои были пропитаны именно сливочным шоколадным кремом. Только наружная часть была покрыта шоколадной глазурью, поверх которой были кремовые украшения и фигурки из бисквитного теста в такой же глазури.

10. «Кофейный»

В качестве пропитки в данном случае использовался кофейный очень сладкий сироп

В качестве пропитки в данном случае использовался кофейный очень сладкий сироп. Крем тоже был кофейным, естественно, сливочным. Украшался десерт шоколадным и кофейным кремами. Сверху дополнительно его посыпали бисквитной крошкой и жареными измельченными орехами.

11. «Ореховый»

Название полностью соответствует содержанию, так как в данном торте даже крем был ореховым. Снаружи его покрывали помадкой. Для украшений использовались цукаты и все тот же ореховый крем.

12. «Калач»

Название торта полностью оправдывалось его внешним видом. А он был практически копией русского классического калача. Внутреннее содержимое, естественно, отличалось. Торт пропитывался сладким традиционным сиропом, слои смазывались кремом (использовался именно шоколадный). Снаружи его полностью смазывали взбитыми яичными белками. В ряде магазинов его практически нельзя было купить уже к середине шестидесятых годов прошлого столетия.

Торты «безымянные» и выполненные на заказ

Обе эти категории стояли отдельно от уже перечисленной продукции. Что касается «безымянных», то их обычно обозначали, как «бисквитный с кремом», «бисквитно-фруктовый» и так далее. Отличались они друг от друга только прослойкой и некоторыми тонкостями дизайна. В СССР были торты, которые купить в магазинах было практически невозможно, их заказывали по образцу из каталога. В зависимости от пожеланий заказчика, эти торты могли весить два, три и больше килограммов. Обычно заказывали один из двух видов таких тортов: литерный или фигурный. В первом случае главное отличие от традиционных тортов заключалось лишь в необычной отделке и размере. Фигурные же стояли вообще особняком. Торты могли украшать самые разные шоколадно-кремовые фигуры в виде бутылок шампанского, белочек и зайчиков, корзинок с цветами и прочего.

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