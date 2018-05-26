Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССР

«Скорее всего, их вырастили приёмные родители из бездетных немецких семей. Возможно, они до сих пор живут в Германии и, не зная о своём происхождении, считают себя немцами» - Я не знаю, почему они оставили меня в живых. Мне было 10 лет: волосы каштановые, серые глаза - не совсем арийская внешность. Однако офицер СС сказал: «Она сгодится для «Лебенсборна». Всего в нашей деревне отобрали 23 ребёнка, остальных расстреляли или послали в конц-лагерь. Нас увезли в Польшу, в Лодзь. Там снова произвели отбор, оставив семь человек - шесть девочек и одного мальчика. Все светловолосые и голубоглазые… кроме меня. Сначала я содержалась в приюте «Лебенсборна», потом меня отдали на воспитание в немецкую семью в Познани. Я получила новые документы и новое имя - Ингеборг Шиллер. За 3 года я забыла родной язык - говорила только по-немецки. За слово, сказанное по-чешски, наказывали. Мне объясняли: «Теперь ты принадлежишь к расе господ, а это величайшая честь!»

«Их просто похищали» 80-летняя пенсионерка Мария Долежалова-Шупикова беседует со мной на террасе своего дома в чешской деревне Лидице - неподалёку от Праги. 10 июня 1942 г. это селение было стёрто с лица земли дивизией СС «Принц Евгений» в качестве мести за ликвидацию партизанами обергруппенфюрера Гейдриха. Отпивая чай, Мария вспоминает: «Нас взяли в школе - прямо посреди урока. Сперва погнали в лагерь - мы спали на голой земле, в лохмотьях, все во вшах, хлебали баланду... Попав в бездетную немецкую семью, я была вне себя от счастья - Господи, я сыта и обута, живу в тепле! Вместе с чехами в приюте «Лебенсборна» в Лодзи также содержались польские и югославские дети. А вот русских я не встречала… Говорят, их свозили в особый детский дом - у города Кракова»

…Организация «Лебенсборн» (в переводе с немецкого - «источник жизни») была основана 12 декабря 1935 г. по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Первоначально её создали как сеть приютов, куда девушки Германии могли сдавать незаконнорождённых младенцев. От обоих родителей, сдающих мальчика, требовались справки о расовой чистоте, отсутствии хронических болезней и судимости. По словам Гиммлера, «Лебенсборн» - это «фабрика арийцев» для создания «идеальной нордической расы», которой предстоит заселить территории Чехии, Польши и СССР. С 1940 г. функции «Лебенсборна» расширились - организация приступила к открытию пунктов в захваченных странах Европы: 10 в Норвегии, 3 в Польше, 2 в Дании, по одному в Нидерландах, Франции и Люксембурге. Официально в СССР не работал ни один приют «фабрики», однако и на Нюрнбергском процессе, и в интервью шефа «Лебенсборна» штандартенфюрера СС Макса Золльмана всплывала шокирующая информация. Согласно ей от 5 до 50 (!) тысяч детей из оккупированных областей СССР (современные Россия, Украина и Белоруссия), будучи в возрасте от нескольких месяцев до 3 лет, были отняты у родителей и отданы в «Лебенсборн» - в приюты либо на воспитание в немецкие семьи. Этот факт подтверждают сотни очевидцев.

- В 1941 г. руководство Третьего рейха отдало приказ начать программу онемечивания славян, - рассказывает историк Тадеуш Малицкий из Вроцлава. - «Лебенсборну» предписывалось «изымать» в Польше, Чехии, Югославии, а с лета 1943 г. и в СССР малышей с арийской внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами. Их отбирали у родителей, иногда просто похищали на улице. Зачастую в «Лебенсборн» отправляли детей партизан, включая и новорождённых: зафиксирован случай, когда немцы забрали в приют ребёнка 5 (!) дней от роду. После разгрома в 1942 г. партизанской ячейки в столице Словении дети подпольщиков в возрасте до 5 лет были посланы на «адаптацию» в «Лебенсборн», а их родители - расстреляны. Некоторым славянским малышам, которым предстояло стать арийцами, было лишь несколько дней от роду. Им говорили: «Теперь ты принадлежишь к расе господ»

«Родителей убивали сразу»