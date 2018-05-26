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Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССР

«Скорее всего, их вырастили приёмные родители из бездетных немецких семей. Возможно, они до сих пор живут в Германии и, не зная о своём происхождении, считают себя немцами»Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССР- Я не знаю, почему они оставили меня в живых. Мне было 10 лет: волосы каштановые, серые глаза - не совсем арийская внешность. Однако офицер СС сказал: «Она сгодится для «Лебенсборна». Всего в нашей деревне отобрали 23 ребёнка, остальных расстреляли или послали в конц-лагерь. Нас увезли в Польшу, в Лодзь. Там снова произвели отбор, оставив семь человек - шесть девочек и одного мальчика. Все светловолосые и голубоглазые… кроме меня. Сначала я содержалась в приюте «Лебенсборна», потом меня отдали на воспитание в немецкую семью в Познани. Я получила новые документы и новое имя - Ингеборг Шиллер. За 3 года я забыла родной язык - говорила только по-немецки. За слово, сказанное по-чешски, наказывали. Мне объясняли: «Теперь ты принадлежишь к расе господ, а это величайшая честь!»

«Их просто похищали»Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССР80-летняя пенсионерка Мария Долежалова-Шупикова беседует со мной на террасе своего дома в чешской деревне Лидице - неподалёку от Праги. 10 июня 1942 г. это селение было стёрто с лица земли дивизией СС «Принц Евгений» в качестве мести за ликвидацию партизанами обергруппенфюрера Гейдриха. Отпивая чай, Мария вспоминает: «Нас взяли в школе - прямо посреди урока. Сперва погнали в лагерь - мы спали на голой земле, в лохмотьях, все во вшах, хлебали баланду... Попав в бездетную немецкую семью, я была вне себя от счастья - Господи, я сыта и обута, живу в тепле! Вместе с чехами в приюте «Лебенсборна» в Лодзи также содержались польские и югославские дети. А вот русских я не встречала… Говорят, их свозили в особый детский дом - у города Кракова»

…Организация «Лебенсборн» (в переводе с немецкого - «источник жизни») была основана 12 декабря 1935 г. по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Первоначально её создали как сеть приютов, куда девушки Германии могли сдавать незаконнорождённых младенцев. От обоих родителей, сдающих мальчика, требовались справки о расовой чистоте, отсутствии хронических болезней и судимости. По словам Гиммлера, «Лебенсборн» - это «фабрика арийцев» для создания «идеальной нордической расы», которой предстоит заселить территории Чехии, Польши и СССР. С 1940 г. функции «Лебенсборна» расширились - организация приступила к открытию пунктов в захваченных странах Европы: 10 в Норвегии, 3 в Польше, 2 в Дании, по одному в Нидерландах, Франции и Люксембурге.Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССРОфициально в СССР не работал ни один приют «фабрики», однако и на Нюрнбергском процессе, и в интервью шефа «Лебенсборна» штандартенфюрера СС Макса Золльмана всплывала шокирующая информация. Согласно ей от 5 до 50 (!) тысяч детей из оккупированных областей СССР (современные Россия, Украина и Белоруссия), будучи в возрасте от нескольких месяцев до 3 лет, были отняты у родителей и отданы в «Лебенсборн» - в приюты либо на воспитание в немецкие семьи. Этот факт подтверждают сотни очевидцев.

- В 1941 г. руководство Третьего рейха отдало приказ начать программу онемечивания славян, - рассказывает историк Тадеуш Малицкий из Вроцлава. - «Лебенсборну» предписывалось «изымать» в Польше, Чехии, Югославии, а с лета 1943 г. и в СССР малышей с арийской внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами. Их отбирали у родителей, иногда просто похищали на улице. Зачастую в «Лебенсборн» отправляли детей партизан, включая и новорождённых: зафиксирован случай, когда немцы забрали в приют ребёнка 5 (!) дней от роду. После разгрома в 1942 г. партизанской ячейки в столице Словении дети подпольщиков в возрасте до 5 лет были посланы на «адаптацию» в «Лебенсборн», а их родители - расстреляны.Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССРНекоторым славянским малышам, которым предстояло стать арийцами, было лишь несколько дней от роду. Им говорили: «Теперь ты принадлежишь к расе господ»

«Родителей убивали сразу»

Герлинда Свиллен, пресс-секретарь ассоциации «Рождённые войной» (объединяющей тех, кто родился в Европе в 1939-1945 гг.), заявила в интервью «АиФ», что лично знает десятки случаев, когда русских и украинских детей похищали для приютов «Лебенсборна». «Если мать и отец сопротивлялись, эсэсовцы убивали их на глазах у ребёнка». Но самое страшное, пожалуй, другое. После победы домой вернулась лишь ЧЕТВЕРТЬ малолетних узников инкубаторов СС из Восточной Европы. Остальные растворились неизвестно где, и в их числе почти ВСЕ советские дети, отнятые нацистами у их родителей. 28 апреля 1945 г., перед вступлением американских войск в пригород Мюнхена Штайнхёринг, архив «Лебенсборна» был поспешно сожжён его сотрудниками (по другим данным - сброшен в реку). В результате досье о детях, попавших на усыновление в немецкие семьи в рамках «германизации», исчезли.

- Мне повезло, что я была в сознательном возрасте, - рассказывает Мария Долежалова-Шупикова. - Меня не смогли заставить забыть, кто я такая. Но я видела других детей, украденных эсэсовцами для «Лебенсборна», - самому младшему было две недели! Некоторым - от 1 года до 3 лет.Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССРИ если я забыла чешский язык, то… что же случилось с ними? Возможно, русские дети, попавшие в «Лебенсборн», живы и сейчас. Их вырастили приёмные родители из бездетных немецких семей, не пожелавшие с ними расстаться. Они могут жить в Германии и, не зная о своём происхождении, считать себя немцами.

…Для славянских детей в «Лебенсборне» имелась процедура «наречения именем». Ребёнка называли по-древнегермански - Зигфрид, Гудрун, Этельвольф. «Новорождённого» брал на руки офицер СС и держал перед алтарём, украшенным факелами, свастикой и портретом Гитлера. Изощрённая месть партизанам: «Да, вы сражались против нас, но ваши дети вырастут убеждёнными нацистами». К счастью, эти планы рухнули вместе с Третьим рейхом. Однако до сих пор нет точной информации о том, что случилось с тысячами советских детей, попавших в приюты «Лебенсборна»..Тайна «Лебенсборна». Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССРИсточник

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