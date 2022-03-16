Игра началась. Интересный аналитический материал Ирины Плотниковой

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Сегодня утром после четырёх дней беспрерывного анализа новостей я достигла такой степени дзена, что мой дух ушёл в астрал и ненадолго завис над шариком. Ну, что вам сказать, друзья? Похоже, что Третья мировая, о необходимости которой для спасения экономики США так долго говорили умные люди, таки началась. Тот мир, в котором мы жили, умер.

Ястреб на мыльном пузыре

Пока война материализуется в виде прокси-конфликта на Украине, но не обольщайтесь. На самом деле происходит не совсем то, что мы видим, если читать исключительно украинскую или российскую пропаганду. По факту же, Ястреб, Медведь и Дракон приступили к новому разделу мира. Сейчас идёт схватка за тёлку. Простите, за Европу.

Причем, Европа Штатам нужна исключительно как возможность сгрузить на неё свой госдолг, а потом высосать старушку досуха. Чему способствовали бы давние проекты ещё времён Обамы: Трансатлантическое и Транстихоокеанское парнтнёрство. То ещё счастье для Европы, там, кстати, вовремя это поняли и отказались. Но сейчас Европе выбирать уже не приходится. Поскольку старушка уже практически утратила политическую субъектность.

Этому способствовали дестабилизировавшие её орды беженцев с Ближнего Востока, выступления «желтых жилетов», антиковидные волнения.

Суть в том, что нынешний конфликт был неизбежен в исторической перспективе. Его первопричина – структурный кризис экономики США. Это спекулятивная экономика, основанная на возможности бесконтрольно печатать основную мировую валюту – доллар. Благо, станок под боком, принадлежит частной лавочке под названием Федеральная резервная система. Но свойство экономики таково, что денежная масса не может быть ничем не обеспеченной. Каждая бумажка должна иметь под собой золото или товар. Но своё производство Штаты беспечно перекинули в Китай, где имелась дешёвая рабочая сила. А собственное население принялось радостно жить в кредит. А лишняя долларовая масса связывается за счёт игры на бирже, где торгуются не сами товары, а идеи товаров, выраженные в определённом количестве баксов. Также могущество США основано на том, что после Второй мировой войны все основные мировые валюты привязаны к доллару США. Россия попала в эту зависимость несколько позже – в 1991 году. Иными словами, даже Россия, чтобы напечатать n-ое количество рублей, должна ввести в страну определённое количество «вечнозелёных». Но дело в том, что такое положение не может продолжаться вечно. На сегодняшний день государственный долг США достиг таких размеров, что вернуть его когда-либо физически невозможно. Можно только продлить время агонии на несколько лет, втянув в долларовую систему как можно больше стран. Но вот беда – у Европы своя валюта. И довольно крепкая.

С 1991 года Ястреб собирался питаться тушей сдохшего Медведя. Двадцать лет процветания западному миру обеспечила именно присоединение к ЕС бывших стран социалистического лагеря, которые последовательно деиндустриализировались и превращались в рынки сбыта. По сути, сегодня некоторые европейские страны живут на положении древнеримских паразитов, которым дают корку хлеба за то, что они развлекают хозяина за столом. В таком положении сегодня существует, скажем, Прибалтика, полностью утратившая не только свою крупную промышленность, но и транзитный потенциал.

Первый звонок о том, что американский долларовый пузырь начинает схлопываться, прозвучал в начале кризиса 2007 года. Именно тогда аналитики впервые сказали о том, что для спасения экономики США и структурной её перестройки лучше всего подошла бы новая мировая война. Напомним, что именно благодаря Второй мировой Америка окончательно выбралась из Великой депрессии и стала мировым кредитором.

Украина – цэ Европа?

Итак, все готовились жрать Медведя. Европа, кстати, тоже, не стоит обольщаться. Старушке критически нужны дешёвые ресурсы. В идеале – так вообще даром. Но когда в Мюнхенской речи Путина прозвучало, что Медведь вполне себе жив и даже претендует на свою тайгу, Ястреб и прочие мелкие звери вокруг него, также собиравшиеся отведать медвежатины, не поверили и посмеялись. Более того, первому попробовать медвежатины предложили украинскому Табаки. Потому что его не жалко.

С программным заявлением о том, что Украина — не Россия, выступил ещё президент Кучма. Это был первый сигнал того, что страна начинает дрейф в сторону от российского берега. Но она продолжала играть важнейшую транзитную роль в транспортировке российского газа. В десятые годы, в период сланцевого бума, США вознамерились войти со своим сжиженным газом на рынок Европы, вытеснив оттуда Россию. Это тоже неплохо поддержало бы перегретую американскую экономику. Для этого необходимо было поджечь транзитную территорию, вынудив прекратить поставки. Тогда и начал форсироваться проект «Украина – цэ Европа».

Неонацизм на Украине взращивали, как минимум, со времён первого майдана в 2004 году всё президентство Ющенко. Правление Януковича ничего в этом не изменило, а когда оно стало помехой, его попросту смели на втором майдане в 2014 году. С этим закономерно не согласились русскоязычные регионы Украины. Крым провёл референдум и окончательно причалил к берегам России. Объявили о своей независимости от Украины ДНР и ЛНР. В ходе «русской весны» свои народные республики пытались создать также в Харькове, Одессе. Выступления антимайдановцев проходили в Запорожье. Харьковскую народную республику откровенно сдали тогдашние лидеры области и города Добкин и Кернес. Обошлось хотя бы без крови. Одесский антимайдан разгромили и запугали, когда сожгли больше 40 человек в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. А с 26 мая Украина начала военную операцию на Донбассе, в результате которой погибли уже десятки тысяч человек.

Кстати, одним из первых заявлений после победы Евромайдана было о том, что Украина воюет с Россией. И это было сказано ещё до ухода Крыма. А нацисты из «Правого сектора» сразу же пригрозили взорвать газопровод. Думается, для США это был бы идеальный выход, разом поставивший бы Европу на колени. Америка осталась бы единственным поставщиком СПГ.

Но нацики трубу так и не подорвали, а попытки давления на Россию вызвали обратных эффект. Цены на газ стремительно упали, чего не сумела пережить сланцевая отрасль США. Россия осталась монополистом на европейском рынке, протянула «Северный поток-2», а потом очень здорово наварилась на глупейшем решении Евросоюза перейти от долгосрочных газовых контрактов к спотовым ценам.

Это вновь повысило актуальность антироссийского проекта на Украине. Причём, он с самого начала был заточен на то, что рано или поздно ликвидировать его Россия придёт сама. Проект был беспроигрышный, поскольку борьбу с нацизмом русские считают своей священной миссией. Если бы Россия не решилась пресечь неонацизм, Украина стала бы членом НАТО, а что до минимума сокращало подлётное время натовских ракет к Москве и другим крупным городам России. Не менее выгодно для Штатов и силовое решение вопроса с нацистами Россией, так как это позволяет вовлечь противника в конфликт, который его ослабит максимально и надолго.

При этом Украина совершенно не осознаёт, что она села играть в большую игру с карточными шулерами. И что в этой игре большие дяди держат её за фраера ушастого. Причём, Россия её даже долго жалела. К слову, она и сейчас качает газ через украинскую ГТС. Остальным игрокам Украина живой не нужна. Нужно подороже продать её труп России. Чтобы Медведь в схватке с обречённым Шакалом получил как можно больше ран и потерял как можно больше крови. И потому никакие переговоры, сколько бы их ни было, не принесут на Украину мира. До тех пор, пока русские не возьмут Киев. Есть смутная надежда, что фронт ВСУ начнёт распадаться после того, как падёт Харьков. Но думаю, что и тогда Зеленскому не дадут разговаривать с Россией о мире. Потому что это решает не Шакал. Решает Ястреб. А Ястребу нужна война до последнего украинца. Именно поэтому вместо организации регулярного народного ополчения на улицы просто выбросили десятки тысяч стволов и выпустили из тюрем уголовников. В общем, как говорил Дава Гоцман: «Мама, не ходите до ветру, там волки!»

Как ни парадоксально, но идеальным выходом для Украины стала бы как можно более скорая и максимально бескровная победа над ней России. Русские всеми силами пытаются минимизировать потери среди мирного населения. А потом Россия всё равно победит. Но украинцы заплатят за промедление гораздо дороже.

Отак, малята! Цугцванг!

Сегодня часто звучит один из любимых аргументов условных «миротворцев»: почему Россия не взяла Донбасс под защиту сразу тогда, восемь лет назад? Тому есть несколько причин. Первая — то, что сами жители Донбасса голосовали за независимость от Украины, а не за присоединение к России. И вторая — на тот момент у России не было для такого шага ни военного, ни экономического потенциала. Единственное, чем сумели помочь — это формированием народной милиции республик и организацией гуманитарных конвоев. Думаю, всё же не без участия российских сил той или иной форме состоялись знаменитые Дебальцевский и Иловайский котлы, где сварили крупные силы ВСУ. В результате были подписаны Минск 1.0 и Минск 2.0. Сразу было понятно, что Украина никогда не пойдёт на их выполнение. Но в тот момент Россия критически не была готова к войне. Слишком велика была зависимость от западных экономик.

Всё время, пока тянулись разговоры вокруг Минских соглашений, Россия модернизировала свой военно-технический потенциал, напилила кучу вундервафель, в реальность которых вначале даже не поверив, обозвав демонстрацию «мультиками Путина». Но возможности этих мультиков были обкатаны в Сирии, где российские военные, ликвидируя ИГИЛ (запрещённая в России организация), получили реальный опыт боевых действий. Заодно у России появился однозначный союзник в том регионе, а США существенно ослабили свои позиции на Ближнем Востоке.

Пока держался Донбасс, у России фактически состоялся союз с Китаем, возможно ситуативный, но неоценимый в данный момент. Затем США позорно ушли из Афганистана, бросив своих союзников. Таким образом, геополитическая роль США в качестве мирового жандарма оказалась под вопросом. Накопились внутренние проблемы, связанные с огромным госдолгом, движением BLM и нарастанием изоляционистских идей, наиболее активно озвучиваемых Трампом.

В политике США в послевоенные годы прослеживается чёткая закономерность: республиканцы склонны концентрироваться на решении внутренних экономических и политических проблем для усиления геополитической роли страны; демократы же, как правило, предпочитают переносить проблемы на внешний театр. Недаром Россия получила некоторую передышку в период президентства Трампа, который объявил, что США должны сосредоточить силы и ресурсы внутри страны, чтобы вновь сделать её великой. В среднесрочной перспективе такая Америка могла бы создать для России больше проблем. Но Трампа смели, фальсифицировав выборы. В настоящее время во власти находятся демократы. Со всеми вытекающими. Третья мировая для них — неплохой повод обнулить госдолг и реформировать доллар. Реплика в сторону: так что не торопитесь запасаться «вечнозелёными». Если конфронтация с Россией и Китаем зайдёт слишком далеко, эти две страны могут просто отказаться использовать доллар во внешнеторговых операциях и перейти к расчёту в национальных валютах. И это полностью хаотизирует мировую экономику. А доллары в один момент превратятся в резанную бумагу по щелчку пальцев разноглазого консультанта с немецкой фамилией. И для мира это будет не менее страшно, чем ядерная война. Именно поэтому этот козырь ещё не выбросили на стол. К тому же Китай является держателем большого количества американских треджерис – долговых обязательств. Так что к этому Медведь и Дракон прибегнут только в крайнем случае.

Но в этой обстановке хитрость для США состояла в том, чтобы развязать конфликт так, чтобы ослабить того из геополитических соперников Ястреба, с которым завяжется схватка. Медведь силён в военно-технической области, но слабее в экономической. Дракон могут экономически, но в военно-техническом отношении он уступает и Медведю, и Ястребу. Для США критически необходимо было не допустить союза между двумя этими державами. Отсюда постоянные вбросы в медиапространстве о китайцах, заполонивших Сибирь, скупающих русский лес и т.д, и т.п. У определённой части россиян успела сформироваться синофобия, но, по счастью, не у российского руководства.

Как поджигали Украину

С момента прихода к власти Байдена стоял вопрос только о том, где полыхнёт раньше: в Южно-Китайском море возле Тайваня или на Украине. С 2021 году, когда Украину стали активно накачивать оружием и провоцировать к силовому решению проблемы Донбасса, стало ясно, что противостояние начнётся именно там. К концу года это стало совершенно очевидно.

С другой стороны, очевидно, что Путин решил воспользоваться ситуацией, когда casus belli, условно говоря, создала сама на всю голову отбитая Украина. Сейчас открывается практически единственное в обозримом будущем историческое окно, когда власть США над миром может быть свергнута сравнительно небольшой ценой. Ядерная триада России и гиперзвук напрочь отбивают желание НАТО на данном историческом отрезке противоборствовать с Россией собственными руками на полях сражений. Благодаря санкциям, Россия сумела заместить импорт во многих отраслях, нарастила золотой запас и до минимума сократила долларовые активы. Достигнуты договорённости с Китаем, странами БРИКС, усилены позиции на Ближнем Востоке. И США пока не продвинулись в создании гиперзвукового оружия. Через несколько лет ситуация может радикально измениться.

Напомним, что нападение России на Украину США анонсировали ещё с ноября. В начале января была предпринята экспресс-попытка нанести удар по России через Казахстан. Народными протестами из-за цен на автогаз решили воспользоваться, активировав все спящие ячейки, чтобы спешно переформатировать РК под США. Или хотя бы создать там зону нестабильности. Молниеносное обращение Токаева к ОДКБ и столь же молниеносное подавление мятежа говорят о том, что кукловоды и выгодополучатели этого проекта базировались как раз за рубежом. Реплика в сторону: привет всем тем, кто до сих пор верит, что это была народная революция!

Итак, карты розданы, стволы вынуты из кобуры и лежат на коленях игроков, а за столом одни шулера. В этих условиях Путин пошёл ва-банк, потребовав НАТО вернуться в границы 1997 года. После того, как это предложение было отвергнуто, судьба будущего театра военных действий определилась окончательно — Украина. Хотя вчера высокопоставленные китайские военные уже громко подняли тему Тайваня. Если Дракон перейдёт в наступление одновременно с Медведем, Ястреб теряет либо марионеточные территории, либо лицо. А вероятнее — и то, и другое.

Но сейчас на Украине идёт схватка не только за Донбасс, и даже не за Украину. Хотя отбитый на всю башку Шакал с ядерным оружием, о создании которого накануне конфликта тявкнул в Мюнхене Зеленский, Медведю под боком совсем не нужен. Но по моему сугубо личному и совершенно непрофессиональному мнению, схватка сейчас идёт за Европу.

Может показаться, что сейчас Европа монолитно сплотилась против России. По факту позиции её будут зависеть от того, кто победит в этом конфликте. Победа России может привести к фрагментации Евросоюза, и тогда каждая из стран начнёт самостостоятельно определять своё отношение с новым центром силы. Напомним, что в мирное время особые позиции в отношении России уже высказывали Венгрия, Чехия, Германия. Сербия и вовсе однозначно поддерживает Россию. Что же произойдёт, когда власть Вашингтона над Европой пошатнётся? Там появится целый ряд игроков с выраженной политической субъектностью. Из-под ига, вероятнее всего, выйдут крупнейшие экономики — Франция и Германия. Последняя, к слову, сильно нуждается в российских ресурсах. Польша может попытаться собрать новую Речь Посполитую. Не стану пока думать, насколько её амбиции возможно реализовать. А Британия уже сейчас готовится перехватить роль геополитического жандарма у слабеющих США.

В Латинской Америке из под влияния США охотно вырвутся многие страны. Поддержку России в регионе выразили уже Куба, Никарагуа и Бразилия.

В том случае, если Россия потерпит поражение, это будет означать, что опустится железный занавес 2.0, отсекая Европу от российских ресурсов. Собственно, он и так опустится, вопрос только в том, по какой границе и насколько плотный. Но Европа уже сейчас испытывает дефицит газа и удобрений. А ведь Россия, кроме прочего, это ещё и основная доля мирового экспорта редкоземельных металлов, без которых не может существовать никакая электроника.

По иронии судьбы, России, которую сейчас выставляют агрессором, как раз нужен мир и стабильные транзитные территории в Европе и в Азии. Вспомним предложение Путина о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Потому что такое положение служит взаимному обогащению Европы и России. И Китая, который активно прокладывает новый шёлковый путь.

Но не Америке. У Ястреба почти не осталось времени. Структурный кризис в экономике, до предела напряжённый долларовый пузырь требует для отсрочки хоть какой-то территории, которую можно доить, чтобы отсрочить ещё на несколько лет громкий «бум». Эта зона - Европа. Которая в случае поражения России достанется Америке целиком. Причём, сгодится даже Пиррова победа, в случае, если Россия затратит на усмирение Украины критическое количество сил и ресурсов.

О Русском мире и «сторонниках мира»

Есть у нынешнего конфликта ещё одна сторона, о которой не задумываются сердобольные «пораженцы». Если Россия потерпит поражение на Украине, плохо придётся русским во всех странах постсоветского пространства. Если же она победит в минимальные сроки и с минимальными потерями, позиции русской ирреденты в постсоветских странах резко улучшатся. В настоящее время тенденция ухудшения отношения к русским уже прослеживается в Казахстане среди коренного населения. Вы этого хотите, господа? Ещё несколько донбассов, на которые вы точно так же не будете обращать внимание, считая это делом, которое вас не касается? Нет уж, спасибо, господа с чистыми лицами!

Вот потому операцию России на Украине в массе поддерживает русскоязычное население бывших советских республик. Они понимают, что в противном случае северный полярный зверёк придёт и к ним.

Кстати, победа России, на мой взгляд, вовсе не означает переучреждение Союза. Точно не в том виде, в каком он существовал прежде. Тесный экономический союз — да. Политический — в качестве независимых и дружественных режимов. Если в Евразии возникнет новый полюс силы, республики сами к нему притянутся. Собственно, это мы сейчас наблюдаем в отношении Грузии и Армении. Правительства там, прямо скажем, к России недружественны. Но Грузия отказалась поддерживать санкции, а в Армении вывесили громадный баннер в поддержку русских воинов. Что это с ними?

Возможно, до гордых кавказских народов дошло, что миропорядок стремительно меняется. И Эрдоган в этих условиях не упустит шанса запустить свой проект Великого Турана, учредить Порту 2.0. В этих условиях под крылом России им быть так же выгодно, как 200 лет назад.

К слову, амбиции новоосманов существенно сдерживает то, что экономически Турция очень зависит от России. Поражение России даст шанс Эрдогану построить новую Порту. Не факт, что удастся. России выгоднее иметь Турцию нейтральной, имея в виду её контроль над проливами.

Какова может быть судьба казахстанского Барса с том случае, если в новом миропорядке победят скооперировавшиеся Медведь и Дракон? Для Китая Казахстан — транзитная территория нового шёлкового пути. И в таком качестве он нужен мирным и стабильным. Для России это безопасность медвежьего подбрюшья. Так что дружественному России и стабильному Казахстану ничего не грозит со стороны соседей. Но любая дестабилизация страны увеличивает риски, что кто-нибудь из соседей вынужден будет вмешаться для наведения порядка. Совершенно нежелательная ситуация. Потому столь молниеносной была реакция на январский мятеж в Казахстане стран ОДКБ.

Иной может оказаться судьба Прибалтики. Во-первых, русскоговорящее население там давно ущемляется. А во-вторых, Россия не будет вечно летать в Калининград над Балтикой. Так что свирепым прибалтийским «тиграм» придется либо пересмотреть свою политику в отношении России и русскоязычных в своих странах, либо ждать вежливых зелёных человечков в обозримой перспективе. Победившая Россия долго терпеть враждебные страны, от которых зависит судьба её эксклава, точно не будет.

Но всех этих вещей не понимают и не хотят понимать те, кто сегодня кричит: «Мне стыдно за Россию! Нет войне!» Ребята, вы ещё не поняли, что идёт реальный передел мира? И если ваша страна проиграет, то Ястреб и прочие стервятники и шакалы придут лакомиться вами. Травоядная философия хороша в мирное время и на кухне. Но если вы попытаетесь вытащить её на площади, то государство перейдёт к консолидации по законам военного времени. Недаром вчера в медиапространстве активно цитировалась статья «Измена Родине». А общественный запрос на ликвидацию «пятой колонны» - гламурных сытеньких либералов, судя по всему, в стране очень велик. Путин хорошо знает историю. Думаю, он помнит, к чему привело то, что в России в период Первой мировой не зачистили всех «пораженцев». Пока он либеральничает. Дядя Вова вообще очень добрый и терпеливый. Вы просто этого не цените.

Можно сколько угодно кричать: «Нет войне!» Но по факту война уже идёт. Она не была объявлена, но тихо велась всё это время, пока НАТО подползало к границам России. Сейчас конфликт переходит в горячую фазу. В эти дни мы наблюдали, как шулера за покерным столом активно повышали ставки. Наложили все мыслимые санкции на Россию, закрыли небо, отключили от SWIFT. Канцлер Германии даже брякнул, что его стране не стыдно за нацистское прошлое. Япония заявила, что Россия оккупировала Курилы. Тогда Путин достал револьвер из-под стола и сказал, что дальше будет задействована ядерная триада России. И Америка быстро заявила: «Я пас!» Полагаю, что до ядерного конфликта не дойдёт. Все всё понимают.

И только глупая, наивная Украина, изначально предназначенная в этой игре на роль жертвы, до сих пор тешит себя иллюзиями относительно того, что весь мир с ней. Волки тоже любят овец. В качестве мяса.

Вместо заключения

Хочу заметить, что все эти многабукаф — сугубо моя имхастая имха. Основанная на анализе открытых источников и собственных представлениях о геополитике. Возможно, ошибочных. Кто не согласен, можете посмеяться и пройти мимо.

Будь у меня доллары, я бы их скинула сегодня по максимально высокому курсу. И запаслась гречкой и солью. (А вот это лишнее) Зима будет долгой (какая зима? Весна на подходе!).

Ирина Плотникова

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