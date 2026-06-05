Сегодня провозглашаем здравицу нашей Светлане!

Поздравляю бессменного СУПЕРадминистратора

Светлану с днём рождения!

Сегодня Свету поздравляем,

Она — наш яркий, летний день!

Как лучик солнца жарко светит,

Ей никогда сверкать не лень!

Светлана — имя твое светло,

Как ты и как твоя судьба,

Живи богато, а не бедно,

Будь счастлива не день, всегда!

И пусть глаза горят, как звезды,

А на лице улыбка счастья,

Светилась, как луна и солнце!

И прогоняла все ненастья!

Света, Светочка, Светлана

Имя светлое, как ты.

Все друзья тебе желают

Мира, света, красоты.

Будни-праздниками сделай,

Это просто для тебя.

Почему сегодня так светло?

Почему щебечет соловей?

Почему вокруг все расцвело

И весною пышит даже пень?

Светлана, ты так обаятельна,

И всегда чудесна, привлекательна.

Сегодня поздравляю я тебя,

Желаю быть счастливою всегда.

Чтоб счастья полон был твой дом,

И все были счастливы уж в нём.

Сегодня как-то по-особому светло,

Растаяли тревоги и волненья,

И для тебя душевное тепло,

Мои стихи, цветы и поздравленья.

В душе пусть пылкая живёт любовь,

Пусть согревает сердце и волнует кровь.

А ты, Светланочка, всегда светись,

На новые идеи смело заводись.

И денежный пусть дождь тебя польёт,

Удачу верную и яркую тебе пошлёт.

От счастья чаще улыбайся,

И жизнью красочной ты наслаждайся.

Для нашей Светланы желаем мы дружно,

Быть самой любимой, желанной и нужной,

Обворожительной, самой красивой,

Оригинальной и неповторимой!

Пусть в жизни происходит то, что радует,

И радует всё то, что происходит…

И будет настроенье замечательным

В любое время, при любой погоде.

Всегда ведь что-то есть своё, прекрасное

Зимою, летом и весною ранней.

И пусть обычный день легко становится

Днём исполнения любых желаний!

Ну, и по старой доброй традиции, где всегда считался самым лучшим подарок, сделанный своими руками, напоминаю ей ролик собственного изготовления.

И ещё один самодельный подарок, посвящённый нашей дорогой Светлане, уверена, что эта песня написана специально для неё и про неё!

С днём рождения, дорогая!!!

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