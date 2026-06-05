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Мы из Советского Союза

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Сегодня провозглашаем здравицу нашей Светлане!

Поздравляю бессменного СУПЕРадминистратора
Светлану с днём рождения!

Сегодня Свету поздравляем,
Она — наш яркий, летний день!
Как лучик солнца жарко светит,
Ей никогда сверкать не лень!

Светлана — имя твое светло,
Как ты и как твоя судьба,
Живи богато, а не бедно,
Будь счастлива не день, всегда!

И пусть глаза горят, как звезды,
А на лице улыбка счастья,
Светилась, как луна и солнце!


И прогоняла все ненастья!

Света, Светочка, Светлана
Имя светлое, как ты.
Все друзья тебе желают
Мира, света, красоты.
Будни-праздниками сделай,
Это просто для тебя.

Почему сегодня так светло?
Почему щебечет соловей?
Почему вокруг все расцвело
И весною пышит даже пень?

Светлана, ты так обаятельна,
И всегда чудесна, привлекательна.
Сегодня поздравляю я тебя,
Желаю быть счастливою всегда.
Чтоб счастья полон был твой дом,
И все были счастливы уж в нём.

Сегодня как-то по-особому светло,
Растаяли тревоги и волненья,
И для тебя душевное тепло,
Мои стихи, цветы и поздравленья.

В душе пусть пылкая живёт любовь,
Пусть согревает сердце и волнует кровь.
А ты, Светланочка, всегда светись,
На новые идеи смело заводись.
И денежный пусть дождь тебя польёт,
Удачу верную и яркую тебе пошлёт.
От счастья чаще улыбайся,
И жизнью красочной ты наслаждайся.

Для нашей Светланы желаем мы дружно,
Быть самой любимой, желанной и нужной,
Обворожительной, самой красивой,
Оригинальной и неповторимой!

Пусть в жизни происходит то, что радует,
И радует всё то, что происходит…
И будет настроенье замечательным
В любое время, при любой погоде.
Всегда ведь что-то есть своё, прекрасное
Зимою, летом и весною ранней.
И пусть обычный день легко становится
Днём исполнения любых желаний!

Ну, и по старой доброй традиции, где всегда считался самым лучшим подарок, сделанный своими руками, напоминаю ей ролик собственного изготовления.

И ещё один самодельный подарок, посвящённый нашей дорогой Светлане, уверена, что эта песня написана специально для неё и про неё!

С днём рождения, дорогая!!!

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Чёшева
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