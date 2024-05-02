«Разделяю твоё желание установить мир». Почему переписка Николая II и Вильгельма II не предотвратила мировую войну

Королева Виктория считала, что если европейские империи будут возглавлять родственники, то на континенте воцарится мир. Она ошибалась: Первая мировая война началась, когда Россией, Германией и Великобританией правили не самые дальние родственники. Так, император Германии Вильгельм II и царь Николай II были троюродными братьями — оба были праправнуками Павла I, Вильгельм также был двоюродным братом жены Николая.

Императоры познакомились в 1884 году, когда Вильгельм посетил Петербург и вручил Николаю орден Чёрного орла по случаю его совершеннолетия. Между ними завязалась переписка. В 1904 году Николай просил Вильгельма стать крёстным новорождённому наследнику престола Алексею, кайзер с радостью согласился. Вильгельм II и Николай II в 1905 году

Следует отметить, что Николай и Вильгельм не слишком-то любили друг друга из-за разницы характеров. Вильгельм был громким и эксцентричным, обожал находиться в центре внимания. Николай, напротив, запомнился современникам как спокойный, поддающийся чужому влиянию (или делающим вид, что поддаётся), склонным к уединению. Но всё же они регулярно встречались и переписывались на английском языке (с ошибками) вплоть до начала боевых действий.

В личной переписке они называли друг друга «дорогими Вилли и Никки» (Dearest Nicky, Dearest Willy), но в официальной придерживались полных имён. Тон общения всегда оставался предупредительным и сдержанным. Общее количество сообщений составляет несколько десятков.

Переписку двух императоров начали публиковать в 1917 году в журнале «Былое», когда Вильгельм ещё не лишился престола, а Николая ещё не расстреляли. Сначала вышли оригиналы телеграмм на английском и русском. Позже, уже после расстрела, в печать попали личные письма — по одной из версий их нашли в личных вещах Николая II. Бывший кайзер (друга по переписке он пережил на 20 с лишним лет) подтверждал подлинность, но критиковал сам факт публикации.

Рассказываем, что обсуждали два императора в роковые для Европы годы и может ли изучение их переписки изменить понимание исторических процессов.

Бьёркский договор

Ключевым моментом российско-германских отношений начала ХХ века стал Бьёркский договор 1905 года, обсуловленный сложной внешнеполитической обстановкой. Существенную роль в заключении договора сыграли личные отношения Николая II и Вильгельма II, представленные в переписке 1905–1907 годов. С одной стороны, можно заметить взаимное уважение монархов. Так, об инциденте на Доггер-Банки (эскадра Рожественского обстреляла неизвестные судна) Вильгельм заявлял, что очень жалеет «о случившимся в Северном море» [1].

В то же время кайзер использовал сложившийся кризис в отношениях Петербурга и Лондона. Вильгельм продвигал идею русско-германского союза, акцентируя внимание русского монарха на том, что Россия и Германия должны встретить опасность со стороны Англии вместе.

В 1904—1905 годах Николай II вёл себя с кузеном нейтрально. Краткость и чёткость — одни из ярких свойств телеграмм русского императора. Николай обращался к собеседнику учтиво, к личным отношениям апеллировал, только когда речь шла о чрезвычайно важных событиях. Например, Николай сердечно благодарил Вильгельма за телеграмму в период Русско-японской войны (кайзер подталкивал его к экспансии на Дальнем Востоке). На предложение Вильгельма создать русско-германский союз Николай II отреагировал сдержанно:

«Германия, Россия и Франция должны объединиться. Не набросаешь ли ты проект такого договора?» [2]

Николай II

Самодержец подчёркивал, что часто думал о коалиции. Однако данный шаг вовсе не был проявлением сердечных чувств или слабохарактерности. Соглашаясь на русско-германский союз, Николай II преследовал исключительно практическую цель — вывести Россию из внешнеполитического кризиса.

После провала союза на короткое время переписка свелась к обмену поздравлениями и совсем лишилась политической составляющей.

Боснийский кризис

Следующим ярким моментом в отношениях Никки и Вилли стал Боснийский кризис 1908–1909 годов. Каждый правителей преследовал свои цели, что ярко отразилось в переписке.

Николай II главной задачей считал сохранение мира. Император отчётливо осознавал, что действиями Вены руководит Берлин. Поэтому Николай был вынужден обратиться к кайзеру. Он привёл ряд аргументов, которые должны были остудить импульсивного кузена.

Русский император писал, что во имя старой дружбы необходимо дать понять Вене, что возможная война — это опасность для Европы. Чтобы сохранить общеевропейский мир, Николай II был готов уговорить Сербию согласиться на аннексию Боснии и Герцеговины. В обмен он просил кузена воздействовать на Вену. В качестве козыря Николай II привёл аргумент, что разрыв отношений между Россией и Австро-Венгрией, безусловно, повлияет на русско-германские отношения и отношения между ним и кайзером. Вильгельм II и Николай II

Вильгельм II продвигал идею мирового владычества Германии и на просьбы российского императора не обращал внимания. Кайзер писал, что якобы узнал о присоединении Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии позднее, чем Николай.

В целом поведение Вильгельма II в период Боснийского кризиса крайне неоднозначно. С одной стороны, он был уверен, что Германия и Россия должны действовать вместе. С другой — в силу импульсивной натуры указывал на промахи, по его мнению, российской внешней политики:

«Теперь уже стало вполне ясно, что за последние два года русская политика постепенно всё более и более отклонялась от нас, всё теснее примыкая к комбинации держав нам враждебных» [3].

Боснийский кризис ясно показал, что личные отношения монархов зашли в тупик, выхода из которого не предвиделось.

Сараевское убийство

Последняя личная встреча двух императоров состоялась в мае 1913 года, когда Николай приезжал в Берлин на свадьбу дочери кайзера. Однако финалом отношений Николая II и Вильгельма II стал обмен телеграммами летом 1914 года. Русский император главной целью видел, как и прежде, сохранение общеевропейского мира. Понимая, что за действиями Вены стоит Берлин, он вновь обратился к кайзеру. Николай II приводил аргументы, которые показывали бессмысленность начавшегося конфликта:

«Бесчестная война была объявлена слабой стране. Возмущение в России, полностью разделяемое мною, огромно. Предвижу, что очень скоро давление сломит меня и я буду вынужден принять чрезвычайные меры, которые могут привести к войне. Чтобы избежать такого бедствия, как общеевропейская война, я прошу тебя во имя нашей старой дружбы сделать всё, что в твоих силах, чтобы остановить твоих союзников, прежде чем они зайдут слишком далеко».

Уступки, на которые пошла Сербия, были настолько существенны, что невозможно было ожидать, что суверенная страна сможет предложить что-то ещё. Русский государь предлагал передать Сараевский вопрос на решение Гаагской конференции. Вместе с тем Николай II решил подстраховаться и предупредил кузена, что на границе с Австрией началась мобилизация армии. Он дал слово, что русские войска не предпримут никаких действий:

«Сердечно благодарю тебя за твоё посредничество, которое ныне даёт мне надежду, что всё ещё может решиться миром. Технически невозможно остановить наши военные приготовления, которые являются необходимым ответом на австрийскую мобилизацию. Мы далеки от того, чтобы желать войны. До тех пор, пока продолжаются переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не произведут никаких провокационных действий. В этом торжественно даю тебе моё слово».

Николай пытался убедить кузена, чтобы тот надавил на Вену и усмирил её боевой пыл.

Вильгельм II снова проигнорировал аргументы русского императора. Одержимый идеей мировой гегемонии Германии и поддерживаемый генералами-«ястребами», он всячески старался раздуть конфликт с помощью Вены.

«Я получил твою телеграмму и разделяю твоё желание установить мир. Но, как я сообщил тебе в своей первой телеграмме, я не могу считать действия Австрии против Сербии „бесчестною“ войною. Австрия на собственном опыте знает, что сербским обещаниям на бумаге совершенно нельзя верить. Я разумею так, что действия австрийцев следует оценивать как стремление получить полную гарантию того, что сербские обещания станут реальными фактами. Это моё суждение основывается на утверждении австрийского кабинета о том, что Австрия не желает каких бы то ни было территориальных завоеваний за счёт сербских земель».

Кайзер был уверен, что для России наилучшим выходом будет остаться в стороне от конфликта. В ответ на предложение рассмотреть Сараевский вопрос на международной конференции Вильгельм оставил на телеграмме пометку нецензурного содержания. Когда же кайзер узнал о мобилизации русской армии, то был в гневе. Он написал Николаю, что его посредничество стало призрачным. Это было равноценно отказу от помощи русскому императору. Николай II на балконе Зимнего дворца перед провозглашением манифеста о вступлении России в войну. Фотоателье Карла Буллы. 20 июля 1914 года. Источник: russiainphoto.ru

Итоги

Личная переписка Николая II и Вильгельма II существенно повлияла на русско-германские отношения, в том числе на заключение Бьёркского договора. После провала союза двух империй между монархами началась тонкая дипломатическая игра.

Боснийский кризис показал, что отношения русского самодержца и немецкого кайзера зашли в тупик. Сараевские события 1914 года окончательно поссорили Николая и Вильгельма. Ни один из монархов не мог уступить другому, так как руководствовался, в первую очередь, государственными интересами. Николай II ставил своей главной целью не вовлечь Российскую империю в назревавшую войну и сохранить общеевропейский мир. Вильгельм II видел Германию как мирового сухопутного гегемона и использовал весьма агрессивные методы для реализации создания Германии.

Разногласия двух монархов стали одной из причин, из-за которой приблизилось начало Мировой войны.

Примечания

Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894–1914 гг. / с предисловием М. Н. Покровского. М.: Государственное издательство, 1923. С. 70.

Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II: в 2‑х т. Нижний

Новгород: Чёрная Сотня, 2013. Т. 1. С. 284.

Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894–1914 гг. / с предисловием М. Н. Покровского. М.: Государственное издательство, 1923. С. 144.

Рекомендуемая литература

1. Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894–1914 гг. / с предисловием М. Н. Покровского. М.: Государственное издательство, 1923. 198 с.

2. Аветян А. С. Русско-германские дипломатические отношения накануне первой мировой войны, 1910–1914. М.: Наука, 1985. 285 с.

3. Баиов А. К. Истоки великой мировой драмы и её режиссёры. Таллин-Ревель, 1927.

4. Боханов А. Н. Николай II. М.: Вече, 2008. 524 c.

5. Мультатули П. В. Император Николай II. Мученик. М.: Издательство Вече, 2018. 677 с.

6. Макдоно Д. Последний кайзер — Вильгельм Неистовый. М.: АСТ, 2004. 746 с.

7. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II: в 2‑х т. Нижний Новгород: Чёрная Сотня, 2013. Т. 2. 345 с.

Довмонт Веров

https://vatnikstan.ru/history/perepiska-imperatorov/