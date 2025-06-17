Кожура банана и ее полезные свойства

Кожура банана содержит огромное число питательных веществ, которые могут помочь справиться с различными недугами и заболеваниями. Кожура банана может быть использована для наружного применения, приготовления настойки, а также как удобрения для подкормки растений.

Кожура банана содержит:

Натрий

Калий

Марганец

Железо

Фосфор

Липиды

Белки

Клетчатка

Углеводы

Сапонины

Танины

Пектин

Оксалаты

Полиненасыщенные жиры

Аминокислоты

Антиоксиданты

Фруктовые кислоты

Природный воск

Подробнее кожура банана описана здесь.

Большинство людей привыкли выбрасывать кожуру банана в мусорное ведро. Но кожура банана содержит пищевые волокна, антиоксиданты и минеральные вещества, что делает ее стоящим продуктом.

Трудно поверить, но банановая кожура - это 100% натуральное средство для лечения и облегчения симптомов различных заболеваний. Она обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, что сильно помогает при решении определенных проблем со здоровьем.

Запоры

От запоров помогают пищевые волокна. И в мякоти банана есть диетические пищевые волокна, но большая их часть содержит все же кожура. Поэтому, если съесть кожуру, то это значительно улучшит перистальтику кишечника и облегчит процесс пищеварения, предотвращая запоры.

Бородавки

Кожура банана, а именно ее внутренняя сторона, содержит клетчатку, антиоксиданты и кислотные соединения, которые помогают регулировать уровень pH кожи. Это значительно облегчает борьбу с такими малоэстетичными образованиями на коже, как бородавки.

Для лечения кожура банана просто прикладывается к бородавке. Чтобы она не спадала ее можно закрепить при помощи пластыря. Лучше это делать на ночь, чтобы кожура банана не мешала днем заниматься своими делами. Повторять процедуру следует ежедневно до полного исчезновения бородавки.

Зуд после укуса насекомых

Благодаря своим противовоспалительным и успокаивающим свойствам кожура банана может стать прекрасной альтернативой для уменьшения неприятных симптомов после укуса насекомых. Следует приложить ее непосредственно к месту укуса. Это поможет уменьшить раздражение, зуд и покраснение кожи. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

Мышцы и суставы

Калий, который содержит кожура банана, необходим для восстановления и регуляции воспалительных процессов в организме, а потому он помогает уменьшать скопление жидкостей в тканях. При усвоении в организме калий регулирует уровень электролитов и снимает воспаление в мышцах и суставах. Потребляйте от 2 до 3 чашек чая (настоя) из кожуры банана в день.

Сердечно-сосудистая система

Кожура банана, которую мы привыкли выбрасывать, на самом деле является мощным лекарственным средством для защиты сердечно-сосудистой системы. Натуральные пищевые волокна уменьшают скопление холестерина, а калий и фосфор помогают регулировать артериальное давление. Для этих целей рекомендуется пить чай, в котором заварена кожура банана минимум три раза в неделю.

Акне

Кожура банана содержит органические кислоты, которые помогают регулировать уровень pH кожи. Это способствует уменьшению акне, а также помогает избавиться от «черных точек». Эти кислоты помогают удалить излишки кожного сала, накапливающегося в порах, а благодаря противовоспалительному эффекту размер прыщей быстро уменьшается.

Следует взять банановую кожуру и потереть ею пораженные участки кожи внутренней, белой стороной. Через15 минут следует протереть место водой и повторять процедуру каждый день.

Синяки

Для заживления следует приложить к месту ушиба банановую кожуру. Это может ускорить процесс его заживления. Кожура банана улучшает циркуляцию крови и облегчает процесс оксигенации клеток. Это способствует восстановлению поврежденных тканей. При желании можно приготовить и настой из банановой кожуры и пить его по 2 раза в день.

Головные боли

Мы привыкли бороться с головной болью с помощью таблеток. Если вдруг их не оказалось под рукой, можно воспользоваться полезными свойствами банановой кожуры, которая поможет облегчить неприятные симптомы. Кожура банана содержит минеральные вещества, клетчатку и антиоксиданты. Они способствуют улучшению циркуляции крови и снижают так называемый «окислительный стресс», вызывающий головную боль.

Следует приготовьте чай из банановой кожуры и пить его по 2-3 раза в день. Также можно приложить внутреннюю сторону кожуры банана ко лбу и к задней части шеи и подержать ее так в течение 15 минут.

Состояние кожи лица

Помассируйте кусочком кожуры от спелого банана кожу лица, втирая в нее содержимое мягкой внутренней стороны. Такой массаж можно проводить один раз в несколько дней. Кожура банана содержит натуральные фруктовые кислоты и питательные вещества. Они будут мягко отшелушивать кожу, а также питать, увлажнять и придавать ей мягкость. Некоторые отмечают даже уменьшение морщинок при такой регулярной процедуре.

Отбеливание зубов

Кожура банана с успехом может быть использована для отбеливания зубов. Для этого каждый раз после чистки зубов пастой притираем их мягкой стороной банановой кожуры. Это удалит пятна с эмали и нейтрализует потенциальный вред от химических веществ зубной пасты. Полученный эффект достигается благодаря высокой концентрации полезных для зубов минералов в кожуре.

Раздражение кожи после бритья

Часто после бритья мы сталкиваемся с неприятными последствиями, например, такими как:

- Зуд;

- Покраснение;

- Мелкие высыпания или их усиление;

- Нагноение отдельных прыщей.

Происходит это потому, что бритва травмирует верхний слой эпителия, из-за чего сальные железы и поры теряют естественную защиту. Помощь может оказать кожура банана. Как и в случае с уходом за кожей лица следует протереть кусочком кожуры от спелого банана кожу в местах покраснения, втирая в нее содержимое мягкой внутренней стороны.

Питание волос

Кожура банана может отлично насытить полезными веществами не только кожу, но и волосы. Очень полезна для прядей такая маска:

Банановую кожуру измельчают и смешивают с небольшим количеством теплой воды. Полученную маску накладывают на корни волос, и держат ее около 25-30 минут. Затем смывают.

Для укрепления волос (особенно тусклых, седых и ломких) можно банановую кожуру положить в шампунь. Такой простой совет позволит получить вместо безжизненных прядей, густые, блестящие и сильные волосы.

Вытягивание занозы

Иногда вытянуть занозу просто не удается. Особенно, если она застряла в пальчике ребенка. В этом случае не стоит паниковать, кожура банана и здесь придет на помощь. Просто наложите ее на болезненное место. В бананах содержатся ферменты, которые, словно магнит, выманят занозу прямо к поверхности кожи.

Восстановление кожаных изделий

Кожаные диваны, а также перчатки, куртки, ботинки со временем тускнеют. Устранить это поможет кожура банана, которая заставить изделия вновь заблестеть. Для этого нам понадобится не внешняя восковая, а мягкая внутренняя сторона банановой кожуры. Она-то и богата необходимыми для полировки фруктовыми кислотами. Достаточно просто протереть ею кожаную поверхность.

Полируем серебро

Как уже говорилось ранее, кожура банана содержит фруктовые кислоты, которые идеально подходят для полировки столового серебра и украшений. Протираем ее внутренней стороной серебро, чтобы восстановить его естественный блеск.

Защищаем растения от тли

Для борьбы с тлей следует взять несколько небольших кусочков кожуры от спелых бананов и разместить прямо под поверхностью почвы вокруг садовых растений, которые страдают от тли. Садовые вредители не выносят газы, которые выделяет при разложении кожура банана, поэтому они отправятся искать себе более подходящее жилье.

Некоторые садоводы предлагают развешивать бананы прямо на кустах. Да, тля может и исчезнуть, но разлагающийся банан привлечет тучи мошек и мушек, следовательно, этот способ избавления от тли вызывает некоторые сомнения.

Придаем блеск листьям растений

Кожура банана также используется для придания блеска листьям комнатных растений. Протрите мягкой стороной банановой кожуры листья, чтобы очистить их поверхность от пыли, грязи. Это с успехом можно проделать для восковых листьев таких растений, как кротон, фикус, монстера, калатея, хойя.

Подкормка семян и саженцев

Для семян. Кожура банана режется на мелкие кусочки, и эти кусочки закапываются у основания горшков, в которые вы собираетесь посадить семена. Такое скопление минералов даст вашим молодым растениям полный набор питательных веществ, которые помогут в развитии корней и повысят устойчивость к болезням. Семена при посадке не должны соприкасаться с кожурой, поскольку это может сжечь ростки и повредить корни.

Для компоста. Самый популярный и самый простой способ использования банановой кожуры - это отправить ее в компостную кучу. Кожура банана привнесет в компост содержащиеся в ней калий и фосфор, которые будут способствовать развитию корневой системы. Нужно учесть, что компост состоит из многих компонентов, поэтому следует дозировать содержание в нем банановой кожуры.

Для саженцев. Кожура банана также режется на несколько небольших кусочков, и они разбрасываются около саженца. В результате это будет давать такой же питательный эффект, как компостирование и закапывание кожуры, однако вероятность ожога растений сведется к минимуму. Все три методики могут с успехом использоваться для всех растений в саду.

Делаем мясо более сочным

Кожура банана используется и в кулинарии, например, при приготовлении жареного мяса. Для это следует выстлать кожурой дно сковородки, в которой мы планируем готовить мясо. Мясо при этом не пригорает и получается сочное и нежное.

Готовые продукты из банана

Крем

Капли

Сироп

Масло

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