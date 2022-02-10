Галопом по Европам или мир уже не будет прежним

Начну статью одним очень вкусным репостом. Сама уже на данную тему писала, но всё же решила перед подведением итогов вновь совершить галоп по Европам, чтобы заявленная тема статьи была полностью раскрыта.

Поехали. Европа в не понимает, как жить дальше: Россия перестала решать её проблемы

Цивилизованная Европа оказалась в непривычной для себя ситуации: никто не хочет решать её проблемы. За сотни лет Европа привыкла, что где-то неподалеку есть Россия, которая всегда поможет, пойдет на уступки, откликнется на просьбу, войдет в положение… Поймёт и простит. Освободит от Наполеона, организует Брусиловский прорыв, отвлечет на себя дивизии вермахта, пока «союзники» высаживаются в Нормандии, спасёт от фашизма, обеспечит зерном и газом, сделает скидку, купит пармезан и хамон. В Европе уже давно привыкли считать, что Россия специально существует для того, чтобы европейцам хорошо жилось. Обычное колониальное мышление: «все, кто не мы – наши колонии».

И вдруг что-то сломалось, что-то пошло не так. Россия повернулась спиной и у Европы сразу начались проблемы. Они думали, что всё кончится отказом от пармезана и яблок. Оказалось, что Москва готова отказаться практически от всего европейского. Она думает о себе.

Ни угрозы, ни просьбы ее больше не тревожат. И сразу же выяснилось, что грозить-то и не чем: грозилка сломалась.

Столкнувшись с кризисом, Европа попыталась было решить его старым дедовским способом: надавить на Россию: «Ну-ка нам газу, да побольше, да подешевле!». Не выходит. Попробовали угрожать штрафами за нарушение каких-то там их правил. Получили цену на газ 1500 за куб. Ого!

Цифры в европейских платежках увеличились в разы, дорожает электричество, в Англии, Франции, Италии, Чехии, Польше, Литве останавливаются заводы, возник дефицит удобрений, дорожает продовольствие… И это только начало кризиса. ООН уже кричит о возможном мировом продовольственном кризисе и голоде. Посевная без удобрений это как-то не по-европейски.

Не хватает удобрений? ОК, Россия ввела квоты на их экспорт, чтобы у нас удобрений было столько, сколько нужно. Нужен лес? Купите у нас, но уже не бревна, как раньше, а переработанную древесину. Газ дорогой? Так это же хорошо. Для нас. А вы нас не интересуете, господа европейцы. Это не наши проблемы, решайте их сами. «Сама, сама». Россия не допускает европейские компании до госзакупок? А с чего вы взяли, что она должна их допускать? Кто так решил? Правила пишем мы. Вы потеряли миллиарды из за санкций? В следующий раз думайте головой. Если, конечно, она у вас есть.

После того, как Газпром заявил о планах построить еще один трубопровод в Китай (а не в Европу), там и вовсе началась паника: они теряют свой последний козырь. Крыть больше нечем.

Баста, карапузики, кончилися танцы. Просвещенные европейцы пока не доросли до нормальных экономических отношений. Им нужно сдать экзамен на зрелость, научиться жить в мире, где кроме Европы, есть и другие страны со своими интересами. Научитесь – хорошо, не научитесь – мир прекрасно обойдется и без вас. Учите матчасть, у вас же там много книжек понаписано про экономику и про интересы. Нобелевских лауреатов по экономике целое стадо, спросите у них, как работает экономика.

Россия равнодушно смотрит на европейские метания. Её это не касается. Она решила перестать метать бисер перед сви….. ми. Пусть они хоть раз попробуют решить свои проблемы сами, а не за наш счёт. Не получается? Ну, так кто ж вам доктор? Мы много раз предлагали жить по нормальным, взаимовыгодным правилам, чтобы было хорошо всем: и нам, и вам. Мы им предлагали жить по-человечески, цивилизованно, они отказались: гордость не позволяет. Спесь. Гордыня это тяжкий грех, господа, кайтесь. Кайтесь и платите.

«Самое дорогое на земле это глупость, потому что за неё дороже всего приходится платить» (ц). Зря, зря в Европе не смотрят советскую классику: в отличие от пустой и пошлой голливудчины, в нашей классике есть над чем подумать.

*****

Теперь смело можем подводить итоги геополитической стратегии руководства России.

Как только с газом и удобрениями в Европе случилась печалька, так в Кремль на встречу к Путину сразу же заторопились: премьер-министр Венгрии Орбан, премьер-министр Германии Шольц, президент Франции Макрон. Европейцы теперь с Россией хотят договариваться, а не санкции против нашей страны вводить. Ой-вей!

Однако ни просто так по-дружбе, ни за деньги договориться с Россией - больше не получится. Теперь от Европы нужны политические уступки, и главной из них является - убрать американские базы со своей территории. Вон Орбан отказался принимать американский военный контингент, так сразу же получил цену на газ в 5 раз дешевле, чем в целом в Европе.

"Терапия от Миллера" - хорошее лекарство для глупой головы. И главное - оно завсегда лучше "Шойговой терапии". Так что лучше бы на ней остановиться, не доводя лечение до крайности. "Шойговая терапия" конечно же тоже несет свет и тепло, просто далеко не все эти свет и тепло переживут. Вот в чем закавыка...

Наш любимец - Генсек НАТО Столтенберг похоже об этом догадался, поэтому сбежал из Североатлантического альянса ... в норвежский Центробанк.

Еще один наш любимчик - Боррель тоже стал о чём-то догадываться, поэтому перестал винить Россию в энергетическом кризисе Европы:

"На протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вот такие вот чудеса творит "терапия от Миллера".))) Лечит она глупую европейскую голову. Однозначно!

Ну а мы, пока европейские овощи зреют, приступили к окончательному сворачиванию американской Доктрины Монро.

О стратегическом союзе с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа Путин уже договорился.

Кстати, в Никарагуа наши военные специалисты уже присутствуют. Об этом нам поведал посол России в Никарагуа Хохликов (с фамилией нашего дипломата настоящий троллинг США получился))).

Хохоликов подчеркнул – сотрудничество Москвы и Манагуа в оборонной сфере не направлено против других стран. Российские военные специалисты в Никарагуа работают на законных основаниях, добавил посол.

Он также обвинил США в грубых попытках навязать странам Латинской Америки свои условия силой.

«Это противоречит <…> цивилизованным отношениям между государствами, а в конечном итоге негативно сказывается на жизни обычных граждан», — сказал Хохоликов. По его словам, Вашингтон пытается «повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро».

Как тебе подобное, дядя Сэм? Выкусил со своей доктриной Монро?)

Перед началом Олимпийских Игр в Пекине в Кремль приезжал президент Аргентины. Президент Аргентины Альберто Фернандес не только поддержал позицию президента России, но и заявил, что Аргентина может стать "входными воротами" для России в Латинскую Америку:

"Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами".

Отличный плацдарм! Мы конечно же его используем и российский Зонтик Аргентине предоставим. Ну а деньги для развития нашего плацдарма уже пообещали дать китайцы. Россия же не ишак, чтобы за весь мир работать, а потом всем бедным родственникам из-за рубежа свои деньги раздавать.

Тема "братушек" в современной России, проводящей прагматичную политику, давно закрыта. Зато открыта иная тема - предоставление БЕЗОПАСНОСТИ. И вот она приносит свои ПЛОДЫ. Большие! Геополитические! Поэтому на очереди за российским Зонтиком сейчас стоит Бразилия, президент которой едет в Кремль с таким же предложением, с каким обратился к Путину президент Аргентины.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вашингтон быстро теряет Латинскую Америку и ее ресурсы.

С доктриной Монро что-то пошло не так ...

Планомерно и поступательно Африка поворачивается задом к Западу. И сейчас во многих африканских столицах наряду с государственными флагами, развеваются флаги России, потому что мы предоставили ту самую БЕЗОПАСНОСТЬ африканским странам. То есть еще и Африка с ее ресурсами теперь наша!

Ну и конечно важные договоренности в день открытия ОИ были подписаны в Пекине между Путиным и Си. Так что вся стратегия Киссинджера - не дать образоваться союзу России и Китая - накрылась медным тазом 4 февраля 2022 года.

Итог российско-китайских переговоров однозначен:

Однополярный мир приказал долго жить. Запад во главе с США - теперь меньшинство.

Американцы же несколько лет проводили политику отстаивания интересов различных меньшинств. Так что опыт у них имеется. Пусть теперь радужными флагами машут, привлекая к себе наше внимание.) Ведь у новой G-2 в приоритете ресурсная и продовольственная безопасность. А кто не с нами, то получайте: безнефть, безгаз, безудобрений. Если не хотите вымереть от голода и холода, то меняйте радужный флаг на белый, ага.

Красивая Игра в Пекине получилась! Аплодирую стоя!

Осталось разобрать последний момент. Выяснить, как обстоят внутренние дела в самих США?

Американцы сейчас пыжатся, собираясь заняться реиндустриализацией. Новый "Закон о конкуренции Америки 2022 года" объемом 2900 страниц предусматривает выделение почти 300 млрд долларов на исследования и разработки, включая 52 млрд долларов в виде грантов на субсидирование производства полупроводниковой продукции. Также на протяжении шести лет будет выделено 45 млрд долларов на решение проблем с цепочками поставок, которые усугубили нынешний дефицит микросхем.

Океюшки, дамы и господа из американского Конгресса. Выделить свеженапечатанной бумаги с портретами мертвых американских президентов вы можете сколько угодно. Хоть сотни миллиардов, хоть сотни триллионов. К примеру, на свое ВПК вы итак выделяете под триллион долларов ежегодно. И как итог? Бежите отовсюду, роняя тапки.) Потому что утратили технологии, поэтому и не можете создать новые виды вооружений, хотя бы приближенные к новым российским. А про американских "доблестных" вояк, я вообще лучше промолчу. Им лучше в спортивных соревнованиях по улепетыванию участие принимать. По этому виду спорта они станут чемпионами мира, не иначе.

Малость попинав Пентагон с его оборонно-промышленным комплексом и светлоликой армией трансгендеров, вновь вернусь к теме реиндустриализации США.

Вот здесь очень хорошая статья относительно американских внутренних проблем. И написал ее ни какой-нибудь там российский ненавистник Америки. Рекомендую всем прочитать статью Майкла Снайдера по ссылке, ну а я выделю только интересные моменты, которые имеют прямое отношение к реиндустриализации США.

Снайдер приводит вот такую любопытную информацию:

"Отчет ADP в среду показал, что в январе было потеряно 301 000 рабочих мест в частном секторе…

И PNC прогнозирует, что отчёт о работе в пятницу может показать общую потерю 400 000 рабочих мест в прошлом месяце…

Отражая ужесточение рынка труда, количество вакансий выросло до 10,92 миллиона, что значительно превышает оценку FactSet в 10,28 миллиона и на 1,4% больше, чем в ноябре. "

В сухом остатке имеем:

Вакансий на рынке труда - практически 11 миллионов.

Потеряно рабочих мест - 301 тысяча.

То есть в приведенных данных мы видим явную несрастуху. Тут либо с вакансиями какая-то лажа, но эта самая малая из печалек США. Либо на имеющиеся вакансии предприятия не могут найти квалифицированную рабочую силу. И вот это уже не просто большая проблема, а фиаско. Полное. Если на уже существующие рабочие места в США не удается найти квалифицированных инженеров и рабочих, то о какой вообще реиндустриализации может речь идти, а? Деньги то печатный станок нарисует, но вот инженеров и квалифицированных рабочих НЕТ.

Хозяева Казино долгое время были уверены, что всё-всё-всё и даже больше смогут купить, поэтому не вкладывались ни в собственную инфраструктуру, которая сейчас на ладан дышит, ни в образование собственных граждан. Тем самым Казино само себя надуло во всех смыслах, начиная от супер надутого биржевого пузыря, и заканчивая неквалифицированной рабочей силой, которой проще сидеть на халявных пособиях, выплевываемых печатным станком, чем идти и получать специальность, чтобы затем найти достойную работу.

Так за счет КОГО будет происходить реиндустриализация США? Это ж не щеки надувать, грозясь ввести новые санкции против России, а ПРОБЛЕМА. Реальная. Впору кричать: "SOS". Потому что ни за год, ни за пятилетку Белому дурдомику ее не решить. А это значит, что тот внутренний пожар, который с конца 2019 года заливается триллионными вливаниями, а они в свою очередь уже привели к инфляции - она вырвалась наружу внутри США, и к нехватке товаров, в среднесрочной перспективе будет НЕ остановить. Загорится так, что мало никому не покажется. И это я еще молчу о нехватке ресурсов в США для новой индустриализации. Хотя зачем банкроту ресурсы? Лишние они ему, ага.)

Так что относительно США мы можем смело констатировать:

Деградировала Америка до такого состояния, что точку невозврата она уже прошла. Вашингтону осталось только ... "адские санкции" против России ввести, и после этого сразу же падет последний американский бастион - доллар ФРС. Тогда статусом "региональная держава" США не отделаются. Вот такая вот селяви у Белого дурдомика.

Аминь...

Ну а мы сейчас можем полюбоваться, как руководство России одновременно свело все звенья Геополитической Игры к одной точке - к точке невозврата для полностью деградировавшего Вашингтона.

Вот это и есть - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ стратегической мысли! Играя слабыми фигурами, взяли и Победили бывшего гегемона, у которого в наличие была вся остальная колода с козырями и джокером! Молодцы!

https://cont.ws/@id424201523/2201706