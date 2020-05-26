Необычные имена в СССР

Фантазия советских родителей поистине не знала границ. Но все новые имена и производные формы можно условно разделить на несколько групп.
Географические названия и времена года
Выбрать имя можно было и по месяцу рождения: Декабрий, Декабрина, Ноябрина, Сентябрина, Февралин, Апрелина. Ну, и особо повезло тем, кого называла Октябренком.
Часто родителей вдохновляли реки, города и горы. Детям давали имена: Нева, Каир, Лима, Париж, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и даже Авксома — Москва наоборот.В фильме «Собачье сердце» имена девочкам выбирали на общем собрании. Источник: pinterest.ru
Природа и ресурсы
Рожденного в СССР ребенка легко могли окрестить Дубом, Березой, Азалией, Ольхой или Гвоздикой.
Математика, физика, химия и техника
Наука, развивавшаяся активными темпами, подсказывала родителям неплохие имена: Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Нэтта (от «нетто»), Дрезина, Ом, Электрина, Элина (электрификация + индустриализация). В чести были также минералы и химические элементы: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий, Аргент, Иридий.
Лозунги
Разумеется, как же без лозунгов, в честь которых детям придумывали имена-аббревиатуры:
Дазвсемир — от «Да здравствует всемирная революция!».
Даздранагон — от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма — от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда — от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Даздрасен — от «Да здравствует Седьмое ноября!».
Далис — от «Да здравствуют Ленин и Сталин!».
Дамир (а) — от лозунгов «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».
Дасдгэс — от «Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!»
Дележ — от сокращения лозунга «Дело Ленина живёт».
Делеор — от «Дело Ленина — Октябрьская революция».
Демир — от сокращения лозунга «Даёшь мировую революцию!».Первомайский лозунг. Источник: pinterest.ru
Революционная идеология и профессии
Русский язык обязан революции множеством новых слов и понятий, прочно укрепившихся в обиходе. Идеология стала еще одним источником вдохновения для поиска имен своим чадам: мальчик вполне мог получить имя:
Автодор — от сокращённого названия «Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог».
Агитпроп — от сокращённого названия (до 1934 года) Отдела агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б).
Баррикад (женский вариант имени — Баррикада).
Борец — от борцов за правое дело революции и не только.
Военмор — от сокращения словосочетания «военный моряк».
Вождь — тут все понятно.
Гласп — предположительно от «гласность печати».
Кармий, Кармия — от сокращения названия Красная армия
Кид — от сокращения словосочетания «коммунистический идеал».
Ким— от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.
Кравасил — (Красная армия всех сильней)
Кукуцаполь — от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза — царица полей».
Национал — от сокращения слова интернационал.
Пячегод — сокращение от лозунга «Пятилетку — в четыре года!».
Ревволь — от сокращения словосочетания «революционная воля».
Ревдар — от сокращения словосочетания «революционный дар».
Серп-И-Молот — сложносоставное имя; от советской геральдической эмблемы.
Женские имена часто повторяли мужские, но с добавлением буквы «а» на конце. Были и оригинальные:
Коммунэра — от сокращения словосочетания коммунистическая эра.
Искра — от нарицательного существительного (именно так зовут главную героиню повести Бориса Васильева «Завтра была война»).
Лаиля — от сокращения словосочетания «лампочка Ильича».
Люция — от Революция.
Победа — от нарицательного существительного.
Праздносвета — от сокращения словосочетания «праздник советской власти».
Реввола — от сокращения словосочетания «революционная волна».
Вожди, революционные деятели и герои СССР
Революционные деятели, вожди и «простые герои» СССР, дали, пожалуй, самую обильную почву для новых имен. Как правило, они составлялись из первых букв имени-фамилии, или же из фамилий нескольких человек, а иногда это была фамилия+лозунг:
Бестрева — от сокращения словосочетания «Берия — страж революции».
Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина.
Будёна — от фамилии С. М. Будённого.
Валтерперженка — от сокращения словосочетания «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».
Дзерж — по фамилии Ф. Э. Дзержинского.
Дзефа — от фамилии и имени Дзержинский, Феликс.
Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай.
Ледат — от Лев Давидович Троцкий.
Мэлис (Мэлс) — сокращение от фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.
В фильме «Стиляги» главный герой попадает на комсомольский суд после того, как отбрасывает последнюю букву своего имени.Стиляга Мэл. Источник: pinterest.ru
Нисерха — от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.
Орджоника — от фамилии Г. К. Орджоникидзе.
Юргоз — Юрий Гагарин облетел Землю.
Ленин
Особняком стояли имени, в основу которых было положено имя Ленина:
Варлен — Великая армия Ленина
Видлен — от сокращения словосочетания «великие идеи Ленина.
Вил (а) — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин.
Вилен (а) — сокращение от Владимир Ильич Ленин.
Виленор — от сокращения лозунга «В. И. Ленин — отец революции».
Вилиан — от сокращения словосочетания «В. И. Ленин и Академия наук».
Виливс — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин.
Вилик — Владимир Ильич Ленин и Коммунизм.
Вилич — сокращение от имени и отчества Владимир Ильич.
Вилюр (а) — имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих», «Владимир Ильич любит Россию» или «Владимир Ильич любит Родину».
Винун — от сокращения лозунга «Владимир Ильич не умрет никогда».
Замвил — от сокращения словосочетания «заместитель В. И. Ленина».
Идлен — от сокращения словосочетания «идеи Ленина».
Изаиль, Изиль — от сокращения словосочетания «исполнитель заветов Ильича».
Лелюд — от сокращения лозунга «Ленин любит детей».
Ленгенмир — от сокращения лозунга «Ленин — гений мира».
Леннор (а), Ленора — от сокращения лозунга «Ленин — наше оружие».
Нинель — от обратного прочтения фамилии Ленин.
Плинта — от сокращения словосочетания «партия Ленина и народная трудовая армия».
Иногда рядом с Лениным ставили и другие, не менее родные и знакомые советскому человеку, фамилии (некоторые из которых, правда, были впоследствии названы предателями):
Лентробух — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Бухарин.
Лентрош — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Шаумян.
Лес — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин.
Лестак — от сокращения лозунга «Ленин, Сталин, коммунизм!».
Лестабер — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин, Берия.
Сталин
Количество имен, образованных от имени Сталина, значительно меньше, чем аналогичных — от Ленина. Тем не менее, все они звучат громко:
Сталбер — от сокращения фамилий Сталин и Берия.
Стален — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.
Сталенберия — от сокращения Сталин, Ленин, Берия.
Сталенита — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.
Сталет — от сокращения фамилий Сталин, Ленин, Троцкий.
Сталив — от сокращения фамилии и инициалов Сталин И. В.
Сталик — от фамилии И. В. Сталина.
Сталина — также по фамилии Сталина.Актриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме «Завтра была война». Источник: pinterest.ru
Заимствованные имена
Довольно популярным стало называть детей в честь иностранных героев, имеющих отношение либо к делу революции, либо к искусству и науке. Так, в СССР стали появляться девочки по имени Анджела (в честь американской правозащитницы Анджелы Дэвис), Зарема (заимствованное имя, которому приписали смысл «за революцию мира»), Роза (в честь Розы Люксембург), Клара — как Цеткин. Мальчиков же называли Джон или Джонрид (по имени писателя), Юм — в честь философа Дэвида Юма, Равель (как французского композитора Мориса Равеля) или же Эрнст — в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана.
https://diletant.media/articles/25818549/
Более подробный список имён можно посмотреть ЗДЕСЬ
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