Необычные имена в СССР

Фантазия советских родителей поистине не знала границ. Но все новые имена и производные формы можно условно разделить на несколько групп.

Географические названия и времена года

Выбрать имя можно было и по месяцу рождения: Декабрий, Декабрина, Ноябрина, Сентябрина, Февралин, Апрелина. Ну, и особо повезло тем, кого называла Октябренком.

Часто родителей вдохновляли реки, города и горы. Детям давали имена: Нева, Каир, Лима, Париж, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и даже Авксома — Москва наоборот. В фильме «Собачье сердце» имена девочкам выбирали на общем собрании. Источник: pinterest.ru

Природа и ресурсы

Рожденного в СССР ребенка легко могли окрестить Дубом, Березой, Азалией, Ольхой или Гвоздикой.

Математика, физика, химия и техника

Наука, развивавшаяся активными темпами, подсказывала родителям неплохие имена: Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Нэтта (от «нетто»), Дрезина, Ом, Электрина, Элина (электрификация + индустриализация). В чести были также минералы и химические элементы: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий, Аргент, Иридий.

Лозунги

Разумеется, как же без лозунгов, в честь которых детям придумывали имена-аббревиатуры:

Дазвсемир — от «Да здравствует всемирная революция!».

Даздранагон — от «Да здравствует народ Гондураса!».

Даздраперма — от «Да здравствует Первое мая!».

Даздрасмыгда — от «Да здравствует смычка города и деревни!».

Даздрасен — от «Да здравствует Седьмое ноября!».

Далис — от «Да здравствуют Ленин и Сталин!».

Дамир (а) — от лозунгов «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».

Дасдгэс — от «Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!»

Дележ — от сокращения лозунга «Дело Ленина живёт».

Делеор — от «Дело Ленина — Октябрьская революция».

Демир — от сокращения лозунга «Даёшь мировую революцию!». Первомайский лозунг. Источник: pinterest.ru

Революционная идеология и профессии

Русский язык обязан революции множеством новых слов и понятий, прочно укрепившихся в обиходе. Идеология стала еще одним источником вдохновения для поиска имен своим чадам: мальчик вполне мог получить имя:

Автодор — от сокращённого названия «Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог».

Агитпроп — от сокращённого названия (до 1934 года) Отдела агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б).

Баррикад (женский вариант имени — Баррикада).

Борец — от борцов за правое дело революции и не только.

Военмор — от сокращения словосочетания «военный моряк».

Вождь — тут все понятно.

Гласп — предположительно от «гласность печати».

Кармий, Кармия — от сокращения названия Красная армия

Кид — от сокращения словосочетания «коммунистический идеал».

Ким— от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.

Кравасил — (Красная армия всех сильней)

Кукуцаполь — от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза — царица полей».

Национал — от сокращения слова интернационал.

Пячегод — сокращение от лозунга «Пятилетку — в четыре года!».

Ревволь — от сокращения словосочетания «революционная воля».

Ревдар — от сокращения словосочетания «революционный дар».

Серп-И-Молот — сложносоставное имя; от советской геральдической эмблемы.

Женские имена часто повторяли мужские, но с добавлением буквы «а» на конце. Были и оригинальные:

Коммунэра — от сокращения словосочетания коммунистическая эра.

Искра — от нарицательного существительного (именно так зовут главную героиню повести Бориса Васильева «Завтра была война»).

Лаиля — от сокращения словосочетания «лампочка Ильича».

Люция — от Революция.

Победа — от нарицательного существительного.

Праздносвета — от сокращения словосочетания «праздник советской власти».

Реввола — от сокращения словосочетания «революционная волна».

Вожди, революционные деятели и герои СССР

Революционные деятели, вожди и «простые герои» СССР, дали, пожалуй, самую обильную почву для новых имен. Как правило, они составлялись из первых букв имени-фамилии, или же из фамилий нескольких человек, а иногда это была фамилия+лозунг:

Бестрева — от сокращения словосочетания «Берия — страж революции».

Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина.

Будёна — от фамилии С. М. Будённого.

Валтерперженка — от сокращения словосочетания «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».

Дзерж — по фамилии Ф. Э. Дзержинского.

Дзефа — от фамилии и имени Дзержинский, Феликс.

Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай.

Ледат — от Лев Давидович Троцкий.

Мэлис (Мэлс) — сокращение от фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

В фильме «Стиляги» главный герой попадает на комсомольский суд после того, как отбрасывает последнюю букву своего имени. Стиляга Мэл. Источник: pinterest.ru

Нисерха — от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.

Орджоника — от фамилии Г. К. Орджоникидзе.

Юргоз — Юрий Гагарин облетел Землю.

Ленин

Особняком стояли имени, в основу которых было положено имя Ленина:

Варлен — Великая армия Ленина

Видлен — от сокращения словосочетания «великие идеи Ленина.

Вил (а) — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин.

Вилен (а) — сокращение от Владимир Ильич Ленин.

Виленор — от сокращения лозунга «В. И. Ленин — отец революции».

Вилиан — от сокращения словосочетания «В. И. Ленин и Академия наук».

Виливс — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин.

Вилик — Владимир Ильич Ленин и Коммунизм.

Вилич — сокращение от имени и отчества Владимир Ильич.

Вилюр (а) — имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих», «Владимир Ильич любит Россию» или «Владимир Ильич любит Родину».

Винун — от сокращения лозунга «Владимир Ильич не умрет никогда».

Замвил — от сокращения словосочетания «заместитель В. И. Ленина».

Идлен — от сокращения словосочетания «идеи Ленина».

Изаиль, Изиль — от сокращения словосочетания «исполнитель заветов Ильича».

Лелюд — от сокращения лозунга «Ленин любит детей».

Ленгенмир — от сокращения лозунга «Ленин — гений мира».

Леннор (а), Ленора — от сокращения лозунга «Ленин — наше оружие».

Нинель — от обратного прочтения фамилии Ленин.

Плинта — от сокращения словосочетания «партия Ленина и народная трудовая армия».

Иногда рядом с Лениным ставили и другие, не менее родные и знакомые советскому человеку, фамилии (некоторые из которых, правда, были впоследствии названы предателями):

Лентробух — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Бухарин.

Лентрош — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Шаумян.

Лес — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин.

Лестак — от сокращения лозунга «Ленин, Сталин, коммунизм!».

Лестабер — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин, Берия.

Сталин

Количество имен, образованных от имени Сталина, значительно меньше, чем аналогичных — от Ленина. Тем не менее, все они звучат громко:

Сталбер — от сокращения фамилий Сталин и Берия.

Стален — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.

Сталенберия — от сокращения Сталин, Ленин, Берия.

Сталенита — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.

Сталет — от сокращения фамилий Сталин, Ленин, Троцкий.

Сталив — от сокращения фамилии и инициалов Сталин И. В.

Сталик — от фамилии И. В. Сталина.

Сталина — также по фамилии Сталина. Актриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме «Завтра была война». Источник: pinterest.ru

Заимствованные имена

Довольно популярным стало называть детей в честь иностранных героев, имеющих отношение либо к делу революции, либо к искусству и науке. Так, в СССР стали появляться девочки по имени Анджела (в честь американской правозащитницы Анджелы Дэвис), Зарема (заимствованное имя, которому приписали смысл «за революцию мира»), Роза (в честь Розы Люксембург), Клара — как Цеткин. Мальчиков же называли Джон или Джонрид (по имени писателя), Юм — в честь философа Дэвида Юма, Равель (как французского композитора Мориса Равеля) или же Эрнст — в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана.

https://diletant.media/articles/25818549/

Более подробный список имён можно посмотреть ЗДЕСЬ