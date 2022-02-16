Прототипы фильма "Аты-баты, шли солдаты"

Как снимался фильм «Аты-баты, шли солдаты»

Как принято считать, прототипом показанного в фильме боя, стал бой взвода лейтенанта Широнина в марте 1943 года в районе Харькова – уникальный бой, за который весь личный состав взвода стал Героями Советского Союза. Все 25 человек наличного состава.

Не совсем понятно, почему прототипом считается именно это событие, потому что там похожа только общая канва – бой взвода бронебойщиков против немецкой танковой группировки. В фильме события происходят в 1944 году, реальный бой случился в 1943. В фильме, исходя из параллельной ветви событий, может сложиться ощущение, что подвиг взвода лейтенанта Суслина по прозвищу «Суслик», наивного и романтичного мальчишки, талантливо сыгранного будущим Шараповым, Владимиром Конкиным, остался забыт, в том числе и потомками участников боя, многие из которых не очень догадываются в начале фильма, зачем они собрались. Но не суть. Фильм все равно прекрасен, Быков неповторим, и вообще «Аты-баты, шли солдаты» - наглядный и хрестоматийный пример того, как надо снимать патриотические фильмы.

А теперь перейдем к бою героев-широнинцев: взвода под командованием лейтенанта Петра Широнина, остановившего немцев на железнодорожном переезде у села Тарановка.

Для начала надо отметить, что немцы прорвались к этому населенному пункту не неожиданно.

Они наступали на Харьков и, опережая события, надо отметить, что это немецкое наступление закончилось поражением наших войск. Что не отменяет героизма конкретного взвода и конкретного 78 гвардейского стрелкового полка, в составе которого дрался взвод Широнина.

Важный момент – в составе взвода лейтенанта Широнина дралось несколько бывших моряков, ставших морскими пехотинцами. Дело в том, что 25-я гвардейская срелкова дивизия начинала как 71-я морская стрелковая бригада – а это как раз морские пехотинцы. В фильме это нашло отражение в виде персонажа Ивана Сайко по прозвищу «Балтика». На самом деле бывших моряков в составе 78-го полка было больше.

Как и с любой широко известной историей подвига, есть некоторая путаница с тем, когда конкретно был совершен подвиг и сколько танков атаковало позиции взвода. Если посмотреть большинство статей в этих самых Интернетах, то там указывается, что бой был 2 марта 1943 года. Если же взять наградные листы – то там сообщается, что это случилось 5 марта. На самом деле самый упорный бой на позициях 78 гвардейского СП был именно 2 марта. Поэтому логично предположить, что именно в этот день взвод Широнина и совершил свой подвиг. Журнал боевых действий 25 гв. стрелковой дивзии указывает, что немецкие атаки на Тарановку начались именно в этот день и они были ожесточенными, а 5 марта полк дрался в самом селе в районе церкви с «мелкими группами противника».

2 марта и на следующий день 78-му полку вообще досталось капитально. Всего одна фраза из оперативной сводки дивизии за 3 марта:

«…Поддерживающих средств полк не имеет…» - более чем наглядно говорит о том, каково было бойцам этого полка 2 марта. Тот же взвод Широнина поддерживало 45-мм орудие, подбитое в ходе упорного боя. Первая статья о подвиге взвода Широнина в газете "Боевая тревога"

Важный момент – у Тарановки оборонялся не только взвод Широнина в отрыве от остальных, а весь 78-й гвардейский стрелковый полк. Но 25 человек этого взвода оказались на острие немецкого удара и рубились до последнего, не оставив своих позиций, несмотря на атакующие танки и то, что дело дошло до рукопашной. Поэтому возникает путаница, сколько танков атаковали позиции взвода Широнина: в одних рассказах звучит 30 танков, в других – 25 танков и 15 бронетранспортеров. На самом деле количество атаковавших танков указано в ЖБД дивизии для всего полка. И там, сразу после боя, количество танков, атаковавших Тарановку, звучало так:

«сначала противник бросил в атаку 15 танков и до батальона автоматчиков, атака была отбита. Противник подтянул силы - … до 40 танков, начал неоднократно атаковать…» Журнал Боевых Действий 25-й гвардейской стрелковой дивизии

То есть, немцы атаковали большими силами, вводя танки по частям. Видимо, первая атака пришлась как раз на позиции взвода Широнина и была им отбита. Так что подвиг был. И еще какой! Но не надо забывать и о том, что остальной полк тоже дрался геройски, однополчане с соседних участков в дальнейшем вытащили уцелевших бойцов из упорно дравшегося взвода. Оперативные сводки 25-й гв. сд за 2, 3 и 6 марта 1943 года

Кстати, в той кутерьме, которая творилась в ходе боев за Тарановку, продолжавшихся со 2 по 5 марта 1943 года, не стоит удивляться и тому, что сначала решили, что из 25 человек взвода уцелел только тяжелораненый командир – Петр Широнин. И это нашло отражение в наградных документах. На самом деле оказалось, что еще пять бойцов также уцелели, были тяжело ранены и попали в госпитали. В каше тяжелого многодневного боя и общей сложной обстановки на фронте нет ничего удивительного, что тот факт, что уцелел не один, а шесть человек, выяснилось уже после того, как документы на награждение ушли по инстанциям. Петр Широнин после войны

В любом случае 18 мая 1943 года все 25 бойцов взвода Широнина стали Героями Советского Союза. Пять из них дожили до Победы. Еще один – Василий Исаков сложил свою голову в боях за Украину, в августе 1943года.

«Порой удивляешься, как два десятка человек могли устоять против многочисленных бронированных машин. Позиции взвода атаковали 35 немецких танков и бронемашин. Перед каждой атакой враг обрабатывал позиции широнинцев артиллерией и наносил удары с воздуха. Но герои всякий раз встречали гитлеровцев огнём из винтовок и ручных пулемётов. А после того, как вражеский танк раздавил единственную противотанковую пушку, уничтожали машины противника ручными гранатами. Горстка смельчаков, многие из которых были ранены, продолжала вести бой. Когда прибыло подкрепление, на поле боя обнаружили тела убитых гвардейцев и несколько тяжелораненых бойцов без сознания... Позже все 25 солдат были удостоены звания Героя Советского Союза», - рассказывает Артём Широнин (правнук героя - прим.). Стенд памяти героев-широнинцев в одноименном музее села Тарасовка

Вот как значение сражения отмечено в книге Георгия Деборина «Истории Второй мировой войны»: «...Пять суток стрелковый взвод лейтенанта Широнина оборонял железнодорожный переезд, где пересекались железнодорожная и шоссейная дороги. Взвод прикрывал дороги, идущие на Харьков, в направлении, где немцы хотели нанести главный удар. Захват этого переезда позволил бы противнику подтянуть ближе бронепоезда и открыть движение всем видам боевой техники по основной дороге, что в условиях весеннего бездорожья имело решающее значение...». Такой вид имела братская могила широнинцев до 1983-го. Моряки тихоокеанцы и воины сибиряки совместно с местными жителями и школьниками ухаживали за ней.

Но, после фильма Леонида Быкова было принято решение о полном преобразовании памятного мемориала. Памятник гвардейцам-широнинцам в селе Тарановка (Харьковская область)

Один из героев-широнинцев Юрий Чёрный-Диденко в послевоенные годы издал свои воспоминания «Сказание о первом взводе». На развороте книги он написал от руки: «Изолированно, без героических действий при обороне Тарановки наших артиллеристов, миномётчиков, пулемётчиков, автоматчиков, разведчиков, сапёров, связистов, ПТРовцев [ПТР – противотанковое ружьё] и других подразделений полка подвига бы не получилось. Взвод погиб геройской смертью (почти весь), но обороняемый рубеж был нашим более недели. В этом суть подвига». Книга Юрия Чёрного-Диденко о подвиге широнинцев – «Сказание о первом взводе»

А именем Петра Широнина была названа улица в Харькове, а железнодорожная станция Тарановка в Змиевском районе Харьковской области переименована в Широнино. Правда не знаю точно осталось ли наименование в свете сегодняшних событий, когда бандеровцы подчищают всё! Вот такой подвиг, обросший в дальнейшем массой легенд и ставший основой для трогательного, отличного фильма.

Украинские школьные следопыты ещё в 1970-е гг. собрали большое количество документов, связанных с боем «украинских панфиловцев», как называли их в советских учебниках истории. Память время окажется судьёй строгим и безжалостным. Опросы нынешних школьников и жителей свидетельствуют, что в Харькове о широнинцах и их подвиге знают мало, несмотря на то, что именно здесь в советские годы о них было издано несколько книг тиражом в десятки тысяч экземпляров, а в школах и музеях об этом рассказывали всем и всегда. В музее широнинцев

И раньше было хотя бы внутреннее понимание того, что люди, чьи имена давно и официально увековечены, совершили в своей жизни нечто выдающееся: «Как панфиловцы под Москвой...». Но память о подвиге взвода, где вместе с русскими сражались и украинцы, в самом селе Тарановка бережно сохраняется и по сей день. Каждый год 9 марта на поле боя собираются чешские (в боях за Тарановку принимал участие чехословацкий батальон совместно с советскими войсками), украинские и российские реконструкторы, чтобы инсценировать значительный эпизод той великой войны. Встречались в 2013 году с местными жителями и потомки широнинцев из других областей России. Особо запомнилась встреча с последним, оставшимся в живых на тот момент, Дмитрием Крячко. 90-летний полковник приехал на братскую могилу, где вместе с другими именами погибших героев выбита и его фамилия. Стирать не позволил, так объяснив удивлённому народу свое решение: «Пусть я навечно буду со своими товарищами».

Последний раз так было на 70-ю годовщину - 23 февраля 2013-го

Конечно же, в любом художественном фильме, даже, основанном на реальных событиях, всегда есть место режиссерской задумке или вставке. В фильме Леонида Быкова есть и узбек, и много украинцев, сибиряков, ну а про моряков уже известно. В составе взвода Широнина (тихоокеанцев) были представители всего Советского Союза, и, настало время, назвать всех поименно и ту малую родину, которая взрастила таких героев:

русского лейтенанта Петра Широнина из Кировской области;

украинца старшину Сергея Нечипуренко из Казахстана;

русского старшину Сергея Зимина из Горьковской (ныне Нижегородской) области;

русского старшего сержанта Александра Болтушкина из Вологодщины;

украинца старшего сержанта Ивана Вернигоренко из Николаевской области;

русского сержанта Александра Сухина из Оренбуржья;

русских сержантов Николая Кирьянова и Ивана Седых из Калининской (ныне Тверской) области;

русского сержанта Василия Грудинина из Поволжья;

рядовых стрелков – русских Ивана Букаева из Луганской области;

Ивана Визгалина из Краснодарского края;

Якова Злобина из Воронежской области;

Василия Исакова из Тамбовщины;

Василия Павлова с Вологодчины;

Ивана Силаева и Андрея Скворцова из Горьковской области;

Николая Субботина и Степана Фаждеева из Харькова;

Александра Торопова из Ярославской области;

Александра Тюрина из Тулы;

Ивана Чертенкова из Курской области;

Петра Шкодина из Белгородской области;

белоруса Алексея Крайко из Минской области;

украинцев Павла Гертмана из Харькова и Василия Танцуренко из Приморья.

Только всю свою жизнь боролся Петр Николаевич за то, чтобы все бойцы его взвода были признаны Героями, а не те только, кто был указан в списке награжденных Родиной. Ведь всю свою жизнь командир взвода помнил, что в его маленьком, но стойком подразделении в те памятные дни было не 25, а 27 бойцов, принявших, не только дневной бой 2 марта, но и тот, что был раньше…

Нет в списке гвардии сержанта Комарова, погибшего при авианалете, как нет и гвардии рядового Петренко, получившего в тот же день тяжелое ранение. Видимо, посчитали, что Герои лишь те, кто вступил в бой днем 2 марта, а сам Широнин, так не считал и всегда говорил, что: «Нас, украинских панфиловцев, было почти столько же – 27».

И вспоминая в эти славные дни о 75-летии подвига широнинцев, мы отдадим должное всем тем, кто встал на защиту Родины 2 марта у села Тарановка на Харьковщине, как вспомним и их имена, их подвиг и подвиг всех тех, о которых мы поем: «От героев былых времен, не осталось порой имен»… Нет! Остались все их имена!

https://zen.yandex.ru/media/valerongrach/trogatelnyi-film-at...

https://odnarodyna.org/content/geroi-boyov-za-harkov-lyudvik..

https://samara.aif.ru/society/details/25_shironincev_v_1943_...

http://ross-bel.ru/istoriya-i-sovremennost/news_post/oni-sra...

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/19075