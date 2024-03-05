Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско.

После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике. В Казани стартовали "Игры будущего" международные соревнования, которые не имеют аналогов в мире. Такой формат соревнований используется впервые и вызвал неописуемый восторг среди участников. Вопреки запретам и угрозам на игры прилетели спортсмены со всего мира, из Европы, из Северной и Южной Америки, из Китая и многих других стран. Участники различных команд фотографируются перед началом торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани. Тем самым Россия поставила на место главу олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных чиновников, которые уверяли и во весь голос кричали, что никто из иностранных звезд не будет участвовать на международных соревнованиях, которые устраивает Россия.

Каково же было их изумление, когда они узнали, что спортсмены не только приехали в Казань, а еще и высказались о том, что такого спортивного праздника они не видели уже многие годы. Организация игр со слов приехавших иностранных делегаций и болельщиков, просто на высоте, формат игр очень интересен и российская публика очень дружелюбна и гостеприимна. Что же это за игры такие и почему на Западе поднялась такая истерика, давайте разберемся подробнее. Президент РФ Владимир Путин и главы государств осматривают зоны проведения международного турнира "Игры будущего" в Казани.

Итак, в Казани стартовали всемирные "Игры будущего" с призовым фондом в десять миллионов долларов, за который будут бороться команды из различных уголков планеты. "Игры будущего" это масштабное спортивное событие которое совмещает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Другими словами, эти игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт, этакое двоеборье, которое позволяет проверить навыки спортсменов в двух разных измерениях. Косплееры перед началом торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани.

Сейчас расскажу, как это выглядит на примере футбола.

Сначала команды играют в футбол на игровой приставке, а после этого сыграют в реальный футбол на футбольном поле. Забитые голы складываются и вот вам итоговый результат. В подобном формате проходят не только футбол, а также баскетбол, хоккей, различные единоборства, гонки и так далее. В мире такого еще никто не делал и это конечно же привело в восторг участников соревнований и разозлило чиновников из Международного Олимпийского Комитета.

По мнению Томаса Баха турнир организованный в России нарушает резолюцию ООН в которой говорится, что спорт должен быть независимым и такие крупные мероприятия должны проходить в атмосфере мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности и не допустимы в стране, которая участвует в конфликте и не поддерживает ценности Запада в сфере толерантности. Забавно, что олимпийский комитет ссылается именно на эту резолюцию ООН, явно забывая, что сам неоднократно пренебрегал ею в своих решениях по российским спортсменам.

Ведь именно Томас Бах рекомендовал всем спортивным организациям не участвовать в соревнованиях организованных Российской Федерацией и не допускать российских спортсменов к соревнованиям организованным в других странах. Каждой федерации следует не включать мероприятия организованные Россией в международный спортивный календарь и не признавать результаты спортсменов участвующих в подобных мероприятиях. Эту рекомендацию Томаса Баха поддержали ассоциации национальных олимпийских комитетов большинства западных стран, в которую с недавнего времени не входит Олимпийский Комитет России, а значит и выполнять эту резолюцию МОК мы не обязаны.

"Всем попыткам сорвать "Игры будущего" и предстоящие "Игры БРИКС", не у МОК, не у кого либо еще, теперь уже точно не получится. "Запретить "Игры будущего" невозможно, так как они к международному олимпийскому комитету и WADA не имеют никакого отношения", - выразила свое мнение по этому поподу депутат Государственной Думы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Это новый формат соревнований и желание тех или иных спортсменов приезжать на них, это дело самих спортсменов и единственное, что могут сделать недовольные чиновники из МОК, это угрожать спортсменам различными санкциями и не допусками к другим соревнованиям. Но по заверениям многих, такая практика может иметь обратный эффект, так как спортсмены могут отказаться от участия в соревнованиях проводимых самим Международным Олимпийским Комитетом, что вызовет раскол среди спортивного сообщества и приведет к потере зрелищности многих спортивных мероприятий.

Несмотря на все запреты и ограничения "Игры будущего" собрали множество команд из 107 стран мира и это говорит о том, что спортсменам по барабану, что там им советует Томас Бах.

Это новый формат соревнований, такого в мире еще не было и многим захотелось приехать и попробовать свои силы в столь необычных соревнованиях организованных Российской Федерацией. Тем более, что это только первый опыт проведения таких соревнований, в будущем планируются "Игры БРИКС", а это уже альтернатива Олимпийским Играм, что очень пугает главу МОК Томаса Баха. https://mpsh.ru/23984-mok-terj..