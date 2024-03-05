Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско.
После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике. В Казани стартовали "Игры будущего" международные соревнования, которые не имеют аналогов в мире. Такой формат соревнований используется впервые и вызвал неописуемый восторг среди участников. Вопреки запретам и угрозам на игры прилетели спортсмены со всего мира, из Европы, из Северной и Южной Америки, из Китая и многих других стран.Участники различных команд фотографируются перед началом торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани.Тем самым Россия поставила на место главу олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных чиновников, которые уверяли и во весь голос кричали, что никто из иностранных звезд не будет участвовать на международных соревнованиях, которые устраивает Россия.
Каково же было их изумление, когда они узнали, что спортсмены не только приехали в Казань, а еще и высказались о том, что такого спортивного праздника они не видели уже многие годы. Организация игр со слов приехавших иностранных делегаций и болельщиков, просто на высоте, формат игр очень интересен и российская публика очень дружелюбна и гостеприимна. Что же это за игры такие и почему на Западе поднялась такая истерика, давайте разберемся подробнее.Президент РФ Владимир Путин и главы государств осматривают зоны проведения международного турнира "Игры будущего" в Казани.
Итак, в Казани стартовали всемирные "Игры будущего" с призовым фондом в десять миллионов долларов, за который будут бороться команды из различных уголков планеты. "Игры будущего" это масштабное спортивное событие которое совмещает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Другими словами, эти игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт, этакое двоеборье, которое позволяет проверить навыки спортсменов в двух разных измерениях.Косплееры перед началом торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани.
Сейчас расскажу, как это выглядит на примере футбола.
Сначала команды играют в футбол на игровой приставке, а после этого сыграют в реальный футбол на футбольном поле. Забитые голы складываются и вот вам итоговый результат. В подобном формате проходят не только футбол, а также баскетбол, хоккей, различные единоборства, гонки и так далее. В мире такого еще никто не делал и это конечно же привело в восторг участников соревнований и разозлило чиновников из Международного Олимпийского Комитета.
По мнению Томаса Баха турнир организованный в России нарушает резолюцию ООН в которой говорится, что спорт должен быть независимым и такие крупные мероприятия должны проходить в атмосфере мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности и не допустимы в стране, которая участвует в конфликте и не поддерживает ценности Запада в сфере толерантности.Забавно, что олимпийский комитет ссылается именно на эту резолюцию ООН, явно забывая, что сам неоднократно пренебрегал ею в своих решениях по российским спортсменам.
Ведь именно Томас Бах рекомендовал всем спортивным организациям не участвовать в соревнованиях организованных Российской Федерацией и не допускать российских спортсменов к соревнованиям организованным в других странах. Каждой федерации следует не включать мероприятия организованные Россией в международный спортивный календарь и не признавать результаты спортсменов участвующих в подобных мероприятиях. Эту рекомендацию Томаса Баха поддержали ассоциации национальных олимпийских комитетов большинства западных стран, в которую с недавнего времени не входит Олимпийский Комитет России, а значит и выполнять эту резолюцию МОК мы не обязаны.
"Всем попыткам сорвать "Игры будущего" и предстоящие "Игры БРИКС", не у МОК, не у кого либо еще, теперь уже точно не получится. "Запретить "Игры будущего" невозможно, так как они к международному олимпийскому комитету и WADA не имеют никакого отношения", - выразила свое мнение по этому поподу депутат Государственной Думы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Это новый формат соревнований и желание тех или иных спортсменов приезжать на них, это дело самих спортсменов и единственное, что могут сделать недовольные чиновники из МОК, это угрожать спортсменам различными санкциями и не допусками к другим соревнованиям. Но по заверениям многих, такая практика может иметь обратный эффект, так как спортсмены могут отказаться от участия в соревнованиях проводимых самим Международным Олимпийским Комитетом, что вызовет раскол среди спортивного сообщества и приведет к потере зрелищности многих спортивных мероприятий.
Несмотря на все запреты и ограничения "Игры будущего" собрали множество команд из 107 стран мира и это говорит о том, что спортсменам по барабану, что там им советует Томас Бах.
Это новый формат соревнований, такого в мире еще не было и многим захотелось приехать и попробовать свои силы в столь необычных соревнованиях организованных Российской Федерацией. Тем более, что это только первый опыт проведения таких соревнований, в будущем планируются "Игры БРИКС", а это уже альтернатива Олимпийским Играм, что очень пугает главу МОК Томаса Баха. https://mpsh.ru/23984-mok-terj..
Сколько стоят Игры будущего
Уже на церемонии открытия соревнований в Казани президент России Владимир Путин договорился с Касым-Жомартом Токаевым передать эстафету Игр в следующем году Казахстану. Интерес высшего руководства стран к уникальным соревнованиям не мог не отразиться на их бюджете.Игры будущего (Фото DR)
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщал, что в 2023-м на Игры будущего было выделено 1,8 млрд рублей, в 2024-м эта сумма увеличится вдвое — 3,6 млрд рублей. Еще один миллиард на нужды соревнований вложит принимающая сторона Татарстан, инфраструктура которой, благодаря Универсиаде-2013 и чемпионату мира-2018 по футболу, не требует новых дорогостоящих вложений. То есть общий бюджет Олимпиады для киберспортсменов составит более 6 млрд рублей.
«В истории России с точки зрения киберспортивных соревнований — это самый большой призовой фонд. Партнеры-спонсоры оказали нам неоценимую услугу, потому что весь призовой фонд — это партнерский фонд. Мы ни копейки от государства в бюджет призовых не взяли. Для спонсорства мы отбирали лидеров рынка, компании, которые разделяют наши ценности, которые направлены в будущее и развивают продукты, которые нравятся молодежи. Был многоуровневый отбор, и это была долгая кропотливая работа. У нас все партнеры эксклюзивные», — рассказал нам глава оргкомитета Игр будущего Игорь Столяров.
Самый большой кусок от призового фонда достанется победителям в фиджитал-футболе, который курирует «Газпром», и фиджитал-баскетболе, который спонсирует «Сбер», — по $1,25 млн. По $1 млн от YOTA получат победители по Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Меньше всего ($50 000) предусмотрено для победителей в Speedrun и VR ритм-симуляторе.
Технологическим партнером Игр будущего стал «ВКонтакте», который занимается разработкой метавселенной для соревнований. Организаторам с самого начала пришлось столкнуться с проблемой — из-за санкций крупнейшие издатели игр (Microsoft, Rockstar, CD Projekt, Electronic Arts) прекратили продажи в России. Так, например, фиджитал-единоборства проводятся не на платформе игры в UFC, а по правилам Mortal Kombat, после чего уже бойцы перемещаются в октагон.
Есть и другие задачи, с которыми организаторам приходится сталкиваться ежедневно, — хакер-атаки.
«У нас система наблюдения и безопасности отлажена на высшем уровне. Мы не в первый раз проводим такие масштабные спортивные мероприятия, а эти имеют определенную специфику, потому что здесь много киберспорта, много открытой IT-инфраструктуры. Все требует своего уровня защиты, зная, в каком неспокойном мире мы живем. Пока все хорошо. У нас есть инциденты «зеленого уровня», которые мы быстро купируем — хакер-атаки быстро обиваются. В таких условиях мы живем последние три года и справляемся», — уверяет Столяров.
О величине бюджета Игр будущего можно смело судить и по церемонии открытия. В России привыкли с размахом открывать (и закрывать) соревнования международного уровня — шоу в Сочи-2014 обошлось организаторам в 1,6 млрд рублей: почти четверть от официально объявленного бюджета всех Игр будущего.
Но и оргкомитет фиджитал-игр явно не стал экономить на церемонии открытия, показав перед главами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Сербии и Белоруссии все лучшее, что мог, — танцующих роботов-собак (одна из которых, словно повторив судьбу нераскрывшейся снежинки в Сочи-2014, упала замертво), летающего космонавта, 107 моделей, одетых в цвета 107 представленных на соревнованиях стран, и многое-многое другое, о чем зрители будут помнить еще долго.
Оргкомитет Игр будущего рассчитывает, что соревнования на ведущих стриминговых платформах принесут им суммарно 3 млрд просмотров: «У нас есть система дистрибуции контента. Первый слой — глобальные платформы типа YouTube, Twitch, ВК. Второй слой — у нас есть контракты с медиахолдингами со всего мира, в том числе в Бразилии, ОАЭ, два контракта в Китае, и других дружественных и нейтральных странах, где мы можем присутствовать на телевизоре с цифровой обвязкой. Третий слой — у нас есть свои аккаунты практически во всех социальных сетях, в том числе в китайских, бразильских и индийских. Четвертый слой — это стримеры, которые окучивают свою аудиторию».
Зачем нужны Игры будущего
«Классно. Организация впечатляющая. Я сам киберспортсмен и очень люблю видеоигры. Надеюсь, через такие соревнования для всех можно будет донести, что киберспорт — это тоже спорт, а также работа для тех, кто им занимается. Атмосфера Игр будущего абсолютно сопоставима с атмосферой крупнейших международных соревнований, по организации и масштабу — крутая история. Соскучились по такой атмосфере, когда много иностранных спортсменов к нам приехало. Обалденно», — поделился с нами впечатлениями от Игр будущего чемпион Национальной баскетбольной лиги в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов.
На соревнования приехало около 2000 тысяч спортсменов из 107 стран. По словам Столярова, есть ребята из Франции, Испании, Канады и США. «У нас открытая архитектура соревнований — клубный формат. У нас Игры без границ и политических барьеров. Мы про спорт. Мы про состязательность и здоровый дух соревновательности», — объясняет Столяров.
Атмосфера в Казани действительно соответствует духу Олимпийских игр, пусть здесь и не встретить такого количества титулованных атлетов, которых можно будет встретить в Париже этим летом. Но организаторы верят, что за такими играми есть будущее, а участники соревнований — те, кто уверенно чувствует себя за приставкой и так же неплох на реальной площадке, — в скором времени станут кумирами миллионов.
https://www.forbes.ru/sport/506804-prizy-na-million-atlety-i...
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