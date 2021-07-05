Страшный Суд

Какое-то странное жужжание ...

А-а-а, я глянул на свои швейцарские Luis Erard, сделанные лично для меня на заказ - такого с ними ещё не было: стрелки неслись с сумасшедшей скоростью, секундной вообще не было видно, а минутная с часовой, сливаясь в сплошное серое пятно, едва были различимы. Чёрненькая стрелка в маленьком циферблате "времени суток" безумно описывала круг за кругом, перелистывая дни и ночи как - "на раз - два". И при этом специальная стрелка "запаса хода" дрожала на месте "максимального завода". Не-е-е, ну такого просто не может быть, ну не бывает такого, с какой же скоростью должен колебаться маятник (хи-х - баланс по-научному, я ж всё-таки профессиональный часовщик)?

Ногтём постучал по сапфировому стеклу, не-а.... жу-жу осталось таким же, как и раньше.

Боже! Так это не часы "сбрендили", это, это ВРЕМЯ - несется сломя голову....

Я оглядел стоящих вокруг. Никто не замечал моего открытия, все были заняты своим делом. Интересно, если за секунду проходят сутки, то, сколько мы уже здесь - дней, недель, лет? И чего-то не видно, чтобы кто-то "на глазах" старел, или хотя бы обрастал щетиной.

Смешно ... прямо тут, сейчас "тикает" год за годом, а никто этого не замечает, и я сам этого не ощущаю физически, .. если только мои часы не врут. Но это вряд ли, с чего им врать-то?

Протиснувшись сквозь толпу задумчиво оцепеневших людей, я присел на корточки перед сидевшим на поверхности, хрупким, маленьким стариком, евреем.

- Представляете, тут у нас за каждые шесть минут, год проходит. Не верите? Вот сами посмотрите на часы, - начал я.

Старик грустно посмотрел на меня, и укоризненно качая головой, ответил на идиш: "Молодой человек, где это - у НАС, и где это - ТУТ? И какая разница который час ... мы уже никуда не опоздаем. И сколько-таки можно думать об ерунде, ТАМ всё думали об ерунде, так и ТУТ всё об той же ерунде ...?

Пора бы уже повзрослеть, молодой человек, и всерьёз задуматься." Я обиженно насупился - не хочет, как хочет, не буду рассказывать, задуматься, видишь ли, надо ... кстати, а о чём задуматься и ... с каких это пор я понимаю идиш?

А, ну да, с тех самых пор и понимаю ...

Я оглянулся вокруг: мы находились как бы в огромном светлом тоннеле с матово - белыми, как туман, стенами, такой же полукруглой поверхностью потолка и мягкой, неразличимой поверхностью под ногами. То есть даже не пол, так как не было видно ни его самого, ни структуры из чего он сделан, а именно "поверхность".

Людей было много, разных, ходили, стояли, сидели, причём сидели, как и на поверхности, так и на незримо-туманных выступах и в нишах стен...

Ни жарко, ни холодно - никак, может, просто у меня ощущений никаких не осталось?

Я не замечал, какого-то ни было движения вперёд или назад, потому что невозможно было разобраться, где вход, где выход, но то, что движение происходит, чувствовал внутренне...

- Так о чём задуматься-то? - снова я принялся донимать старика.

- О вечном, мой мальчик, о вечном, и о себе в этом вечном, - с той же грустью тихо ответил мне он и вконец отрешенно замолчал.

Что-то было жуткое в этих его, шепотом, произнесённых словах.

Я встал и решил пройтись, чтобы развеяться.

Какие разные лица...

Нет, не только я разгуливаю со спокойной рожей - вон та красивая женщина спокойно сидит в нише, расслабленно опираясь на стену.

Лет наверно тридцать пять - тридцать семь, и не то чтобы холёная, а как-то строго-красивая , как это бывает от природы, ну, вы понимаете.....

Запрокинув голову чуть назад, она закрыла глаза и небрежно, уверенно ждала.

Я подошёл и, уже было, окликнул женщину, когда вдруг заметил её напряженно лежащие на коленях руки, с побелевшими пальчиками, сжатыми в кулачки. Ого, не всё так просто, и её спокойствие обманчиво, подумал я, пятясь боком.....

Сколько я прошел, лавируя между людьми: сто, двести метров, или пару километров, как-то забыл даже шаги посчитать - может, сказывается состояние всеобщего оцепенения.

Я уже перестал разбирать лица, они все размазанно сливались в одно неопределённое, словно тысячу фотографий перелистнул ...

Откуда-то сзади меня схватил за рукав низенький толстячок, с широко раскрытыми, испуганными глазами.....

- Вы ТУДА, да?- прошипел он с придыханием.

-А Вы знаете что Там?! Как ЭТО будет?! ЭТО страшно?!

Я попробовал вытянуть свой рукав из его вспотевшей, вязкой руки, но он держал намертво, продолжая скороговоркой:

"Вы ж поймите, я же не знал, я не хотел, чтоб так получилось, Вы ТАМ скажите, пусть ТАМ примут во внимание ... у меня же сами знаете, вот ... здоровье, я потом даже лечился, у меня и справки все есть...."

- Какие справки?! - Ошарашено обалдел я. - Вы что, с ума сошли?

Толстячок как-то сразу сник, посерел и съёжился.

- Да, да, простите, справки, конечно - кому они теперь нужны, простите, - бормотал он.

- Но Вы всё равно скажите Там, объясните ... может, всё же что-то можно сделать....?

Он, наконец, отпустил мой рукав, и, отведя взгляд, будто стыдясь смотреть мне в глаза, остался стоять, растворяясь в толпе.

Его нервозность передалась мне, словно вирус страха мазнул сердце холодом.

Благодушное настроение испарилось, все мысли спутались, и в груди бешено застучало. Я вдруг почувствовал страх, ощутил кожей, увидел страх и неуверенность вокруг, в жестах и на лицах людей.

Мне стало понятно, почему все говорят тихо, шепотом - просто все боятся привлекать к себе внимание, просто каждый сейчас лишь сам с собой, и сам, в своем внутреннем одиночестве ждёт СВОЕГО ЧАСА.

Меня колотнула истерическая дрожь: чёрт, а, в самом деле - как Там? И что дальше, ну что, в конце концов - два лифта что ли, один вверх, другой вниз?? И куда мне??? Я вообще плохой или хороший? А-а-а! Чёрт, чёрт возьми! Что я такое говорю? ! О дьяволе, ведь здесь нельзя, даже имени его! Ч...т, Бл...н, о Господи! Что же можно-то, как говорить-то, если всю жизнь привык к этим словам!

Ох, ёлки-палки, ну хоть так-то наверное можно!

Ну ладно - стоп, остановиться, сосредоточиться, вспомнить всё, всё..., вспомнить всю жизнь до мелочей, честно, хотя бы для самого себя.

С самого начала, с детства, так: Сколько мне было - четыре или пять, ушёл без спросу из нашего двора ... родители чуть с ума тогда не сошли, пока искали по всему району, первый и последний раз в жизни тогда получил от отца подзатыльник, да такой, что летел метра три. Грех? Да, наверное, но ведь не смертельный, не соображал тогда, ребёнок же был ещё совсем.

А потом, уже в школе учился, летом в деревне у бабушки: смотрел по телеку кино и отщипывал кусочки от вареной курицы, лежащей на столе.

Всю семью оставил без обеда, до сих пор помню молчаливый взгляд матери...

Стыдно, правда стыдно, эгоист несчастный...

Щёки пылали, я дотронулся холодными пальцами до щёк, и незаметно оглянулся вокруг. Вроде никто и не смотрит на меня, не замечает моего состояния, а если и смотрят, то как-то сквозь меня.

Так, дальше: пил - грех, курил - тоже, но ведь не запойный же я был, не уносил из дома вещи (ещё чего не хватало - это ведь вообще идиотизм какой-то).

Вот ... я вспомнил! Всё похолодело внутри: она сидела и плакала, тихо, уткнувшись в ладошки, сквозь которые капали слёзы ... И плечи, мне почему-то особенно запомнились плечи, хрупкие родные плечи, сотрясаемые рыданием. У-у-у-у.......!! Господи, каким подлецом я себя тогда чувствовал! И та, другая. Я помню, как она уходила - как побитая собака ... и всё оборачивалась, надеясь поймать мой взгляд, а я нарочно не поднимал голову от внутренностей приёмника, ковыряясь там паяльником, щурился от дыма канифоли, делая вид, что ничего не понимаю. Да всё я понимал, понимал что никогда, что навсегда, что не мог и не смел говорить и убеждать. Понимал, что боюсь, просто струсил, потому что надо было выбирать...

О Господи! Мы одинаково несчастными делаем и умных, и дур, а вот счастья у нас на всех не хватает!

Виноват, виноват ... врал, обманывал, крал ... пусть у государства, но все же крал ... и завидовал, ох как я завидовал - чужому таланту, успеху, удаче. Ни копейки за всю жизнь в лотерею не выиграл! Боже, о чём я?! Какая ерунда!

А вот ещё тогда ... я ведь знал, что это плохо, и ненавидел себя, смеялся над собой, презирал, а всё равно делал ... тогда.

Хорошо хоть никто не знает об этом ...

Да, виноват, ну чего уж тут, заслужил....

Что ж так погано-то в душе, так горько, если бы раньше знать, да ещё раз попробовать пройти ...

Всё сначала, с самого, и всё помнить, и знать, и ... заново...

Хотя ... всё равно ведь пришлось бы выбирать, выбирать из выбора, которого ... нет.

И дело даже не в том, что всё предопределено, просто меняя что-то, и шагнув влево, оставляешь тех, кто справа, и даже когда стоишь не шевелясь, своим бездействием бросаешь, или не идёшь к кому-то, кто может совсем рядом и нуждается в тебе....

Это парадоксальный замкнутый круг какой-то.

Только от этого не легче.

Виноват, грешен, конечно, грешен, не убийца, не насильник, не негодяй в сущности, но тварь порядочная.

Будь что будет, что заслужил.

От этой мысли страху не убавилось, но я как-то разозлился на себя и от этого успокоился.

Только вот поскорее бы всё ЭТО кончилось, чтобы не ждать, чтобы хоть чем-нибудь заняться.

Я пошел быстрее, осторожно и предупредительно раздвигая людей, удивляясь, что извиняюсь перед ними на разных языках ...

Вереница лиц, рук, шуршание одежды, этот бесконечный тоннель, сколько времени я шёл, сколько лет, столетий, ожидая своей очереди, своего часа?

И куда? А какая разница, куда я шёл к входу, или выходу, здесь, по-моему, всё едино, главное, что шёл ...

Я не увидел выросшей передо мной стены, двери, или тупика, просто сделал шаг вперёд и переступил порог, хотя в сущности никакого порога и не было, ну черту переступил - какая разница как назвать...

Я шагнул и ... увидел ЕГО глаза - добрые, мудрые, с чуть заметной смешинкой, или может, мне это только показалось (я о смешинке).

Я стоял, и страх отпускал меня, он растворялся во мне ... я всё понял: мы все для НЕГО - ЕГО дети. Не нужно было больше лукавить, юлить, пытаться что-то скрыть, выглядеть лучше. Наконец-то можно было быть самим собой...

ОН просто о нас ВСЁ знал, просто понимал, просто любил...