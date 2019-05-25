Прогулка по цветущему ВДНХ и Ботаническому саду.

Мы с подругой ходили туда дважды. Первый раз на цветение черемухи и яблонь, а второй раз на цветение сирени. Не знаю, кратко опять не получится. Я очеень люблю этот период. Итак, первое посещение 12 мая. Начну с поля одуванчиков и черемухи на нашем бульваре, уж больно колоритно. Мимо этого тоже не могла пройти.

Не далеко от дома у гостиницы Представляете какая красивая фиалка? Я такой сорт впервые вижу. Вон ее сколько высадили А это уже ВДНХ. Цветущие каштаны. на главной алее Белые тюльпаны с мышиным гиацинтом. Начинает распускаться сирень, мы еще ее посмотрим. Ыветущий кустарник, но название не знаю. И пошли тюльпаны. Пройти мимо не могу. Вот объясните: как можно пройти мимо такой роскоши? Вот и я не могу! Поэтому показываю. Это клумба рядом с яблоневым садом имени Мичурина А на этом кадре видны смешные светильнички. Видно вечером подсвечивают цветы. А вот и цветущие яблоньки. Так как сад был очень старый (посадки 50 годов), то и яблони были уже старые. Практически весь сад был пересажен. Поэтому яблоньки молодые. Взади павильон Аквариума. Вот сад в перспективе. Дорожки сделаны по типу досчатых тротуаров. Судя по наименованиям, яблони разных сортов по нескольку деревьев. Интересно будет плоды посмотреть осенью. Видна церквушка. Там постоянно черезгромкую связь идут песнопения. Красиво! Сирень начинает цвести, но выборочно, махровая пока что в бутонах. Это мы подошли практически к прудам и фонтану Золотой Колос А это из старых яблонь. но не в саду Мичурина. Еще одна старая яблоня А это зацвела айва Роскошный цвет! Кривая рябина (их специально так растят), мимо нее никогда не прохожу. А это рябинка рядом цветет. Белая сирень. Это как понимаете позади павильона Космос, купол которого возвышается. Павильон Мясная промышленность. И рядом яблоня с розовыми цветами. Фонтан Золотой Колос, как раз за ним недалеко и начинается Ботанический сад. Вот он во всей красе! А это с другой стороны пруда. Все, теперь прямиком в Ботсад! Вот этой фиалки просто заросли. А пахнет она одуряюще! Маргаритка растет целыми полянами Некоторые растения я просто не знаю, поэтому лукавить не буду, а выставляю то, что сняла. Это айва В Ботсаду ее достаточно много. Убейте меня, но не знаю, что это за куст. Это тоже кустарник, а цветы похожи на разновидность орхидеи. Очень похоже на гортензию, но я не знаю такого сорта, чтоб цвела в мае. Пруд, кстати уже вывелись урята. Впереди здание администрации. А так как оно было построено в конце 40-х, то и облик имеет соответственный. Тогда любили строить в виде поместий. Роховая яблонька Цветущий кустарник Каштан, конечно, высоченный! В общем яблони цветут повсеместно! Очень нравится мне эти ивы. Это такая разновидность, которая растет сама как шар! Впервые я такие видела по трассе в Питер, тогда еще Ленинград. Была поражена. Они растут всегда рядом с водоемами. За цветами не видно даже листьев! Сирень Она вся разная А это цветы яблони И опять сирень А это декоративная яблоня с красными цветами А вот декоративная еще и с красноватыми листьями Видимо когда-то там была клумба и не все тюльпаны вырыли. Теперь оствшиеся цветут дикоросами. напоследжок акация. На сегодня завершаем прогулку, но самый расцвет сирени я покажу завтра. А это наша Тихвинская церковь и парк церковная горка