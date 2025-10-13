История жизни и преданности царского телохранителя

Верность царю и Отечеству для многих солдат дореволюционной России была не пустым звуком. Они помнили о присяге даже после падения империи, многие из них не изменили ей до самой смерти. Несмотря на множество примеров верности и самоотверженности, история казака Тимофея Ящика, телохранителя императорской семьи, особая.
Мы знаем об этом человеке из воспоминаний сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны, которой казак неоднократно спасал жизнь.Тимофей Ксенофонтович Ящик родился в 1878 году в станице Новоминская, в большой семье. У него было четыре брата и две сестры, что по тем временам было не редкость в семьях кубанских казаков. Отец его был потомственным казаком — человеком заслуженным и очень уважаемым. Известно, что семья Тимофея владела большим хозяйством и жила в полном достатке.Тимофей Ксенофонтович Ящик
Но казачья судьба — не пахать землю и ухаживать за виноградом, а служить Родине. Поэтому в 22 года Тимофей покинул отчий дом и поступил в Ейский казачий полк, находившийся в Тифлисе (сейчас Тбилиси). Статного, двухметрового красавца с громовым голосом сразу же заметили и направили служить в конвой командующего войсками кавказского военного округа генерал-адъютанта князя Е.С. Голицына.
При конвое Голицына казака Тимофея ждали настоящие приключения, из которых он вышел с честью. Однажды князя похитили армяне и Ящик, вместе с другими казаками, участвовал в погоне и освобождении своего командира. Отличившийся Тимофей был замечен спасенным князем и получил рекомендации для службы в Санкт-Петербурге.
Благодаря письму Голицына простой казак делает молниеносную карьеру — его зачисляют в императорский конвой. Сегодня телохранители первых лиц государства — это профессионалы, за плечами которых годы обучения и тренировок. В Российской Империи этого не было — казаки с рождения росли воинами и виртуозно владели как любым оружием, так и кулаками. Для поступления в элитный отряд казаку нужно было проявить себя в бою и иметь поручительство авторитетного лица.Камер-казаки императорского конвоя были не совсем телохранителями. Их можно назвать членами семьи государя, так как они постоянно находились рядом и активно участвовали в жизни Романовых, неотлучно и бессменно следуя за ними повсюду. Тимофей Ящик безупречно отслужил в Петербурге положенный срок и в 1907 году вернулся в родную станицу.
Там Ящик прожил пять лет — за это время он женился, завел детей и оброс крепким хозяйством. Но в 1912 году казака опять призвали на службу и снова в столицу.
В этот раз Тимофея захотел видеть своим личным телохранителем сам Николай II. В должности лейб-казака наш герой остался в Петербурге, вдали от семьи, которую мог видеть теперь только приезжая домой на побывку. В своих воспоминаниях казак писал о службе при императоре следующее:
Моя служба состояла в том, чтобы всегда быть рядом с царем. Во время аудиенции я стоял в зале для гостей, ожидающих приема, а когда он выезжал или совершал верховую прогулку, я следовал за ним. Если царская семья собиралась в театр, что, впрочем, бывало, не очень часто, я стоял в передней перед царской ложей.
Тимофей вспоминал, что со временем овладел тонким искусством оставаться в тени, но всегда быть при семье государя, чтобы в любой момент иметь возможность помочь и защитить. Казак писал, что Николай II обычно сам носил на руках царевича Алексея, но бывали моменты, например, во время военных парадов или церковных служб, когда императора нужно было подменить.Тимофей Ящик с царевичем
В таких случаях царевича держал на руках Тимофей и иногда прогулки с ребенком на руках длились часами. Сам Алексей не раз спрашивал лейб-казака:
— «А ты не устал, Ящик?»
Разумеется, доблестный кубанец с улыбкой отвечал, что бодр и полон сил. Позднее телохранитель признался, что поначалу ему бывало непросто и первый день он вернулся домой в совершенно мокрой от пота одежде, которую можно было выжимать.
В 1914 году казак вместе с императором и свитой отправился в поездку вдоль линии фронта. Николай II инспектировал военные лагеря, живо интересовался бытом и питанием солдат, а также много внимания уделял госпиталям. В одном из прифронтовых лазаретов произошло событие, которое поразило Ящика и после которого стал относиться к своему императору как к человеку с большой буквы.В одной из палат государю показали молодого солдата, который во время атаки бросил оружие и побежал сдаваться неприятелю. Его ранили в спину свои же товарищи, а теперь дезертира ожидал расстрел. Императора заинтересовал этот случай и он начал разговаривать с приговоренным к смерти. Вот как описывает беседу великая княгиня Ольга Александровна:
— Положив руку на плечо юноши, Ники очень спокойно спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь, бедняга рассказал, что, когда у него кончились боеприпасы, он перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. И тут Ники сказал юноше, что он свободен. Бедный юноша сполз с постели, бросился на колени и, обхватив Ники за ноги, зарыдал, как малое дитя. По-моему, мы тоже все плакали. Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники и сколько преданности было в их взглядах!
Тимофей пробыл при императоре всего 9 месяцев, а затем его направили к императрице Марии Федоровне. Эта должность называлась камер-казак Собственного Его Императорского Величества конвоя.Тимофей возле поезда императора
Это был смутный 1916 год, когда верных людей при семье государя можно было пересчитать по пальцам. Начало следующего года ознаменовалось ужасом и хаосом. Ящик полюбился и Марии Федоровне. Долгих 12 лет он находился при ней.
Сначала служба была в Санкт-Петербурге - Мария Федоровна жила в Аничковом дворце. Затем в 1916 году она и ее двор переехали в Киев в Мариинский дворец.
После получения известий об отречении сына от престола, императрица сразу же поехала в Могилёв, где была ставка Николая. С ней же поехал и Тимофей Ящик, больше они не вернутся домой. После общения с сыном императрица вернулась в Киев, но ей практически сразу же предложили переехать в Крым, причем предложение было формальностью. Тимофей последовал за Марией Федоровной. Практически в Крым она отправилась под домашний арест вместе с другими членами семьи, которым повезло больше, чем царю, царице и их детям. Тогда большая часть слуг и приближенных разбежались от вдовствующей императрицы, но Тимофей об этом даже не думал. В любую минуту он был готов встать на защиту своей госпожи. А угроза была реальная. Пока Мария Федоровна находилась в Крыму, ее жизнь висела на волоске, несколько раз она чудом избежала расправы большевиками.
Мария Федоровна в ноябре 1917 года писала своему сыну Николаю: "У меня только остались Ящик и Поляков, которыми я не могу достаточно нахвалиться, такие чудные верные люди…"
После захвата Крыма немцами, переворота в Германии и отступления немцев на Крым надвигалась гражданская война. Командующий британскими военно‑морскими силами в Севастополе посещает вдовствующую императрицу и сообщает, что король Георг V, ее племянник, предоставляет в её распоряжение английский военный корабль для эвакуации вместе с семьёй из Крыма. После долгих раздумий и колебаний в апреле 1919 года императрица и ее двор покидают Россию на дредноуте "Мальборо". Тимофей Ящик последовал за императриецей. Он сделал попытку выписать к себе жену и детей, но безуспешно.
После недолгого пребывания в Лондоне вдовствующая императрица направляется на родину - в Данию. В Копенгагене она проживет остаток своей жизни. Так и Тимофей попадает в Данию.Документы Тимофея Ящика
То, как Тимофей относился к своим обязанностям, поражало датчан. Казак ночевал на своей бурке, постеленной у дверей императрицы, положив рядом саблю и револьвер со взведенным курком. Ящик опасался, что большевики, расправившиеся с царской семьей, пришлют убийц и в Копенгаген.Тимофей Ящик и императрица Мария Федоровна в Копенгагене
Спасая императрицу, казак не уберег свою жену Марфу. В 1922 году в дом Ящика в станице Новоминская пришли большевики. Они взяли женщину и 9 детей Тимофея в заложники и требовали от супруги лейб-казака публично отречься от мужа и осудить его. Женщина отказалась и ее расстреляли. Хорошо, что детей отпустили и им самим пришлось заниматься хозяйством.Ящик с семьей
Не имея возможности приехать в Советскую Россию и забрать семью, Тимофей тяжело страдал. Он всю жизнь помогал чем мог своим детям из-за границы и испытывал жгучее чувство вины из-за того, что не уберег супругу. Эти деньги помогли его детям выжить в голодные 30-е годы. А вот сестру императора, великую княгиню Ольгу Александровну, Тимофей сумел спасти.В самый разгар Гражданской войны он вывез ожидавшую ребенка женщину в свою станицу, где она родила сына Гурия. Для Ольги Александровны и ее мужа время, проведенное в станице, было счастливым и безоблачным. Там и правда не ощущалось революции, жизнь текла мирно, в том доме у них родился второй сын. Куликовские следили за хозяйством в доме: завели живность, засадили огород и тд.
Когда революция все же проникла в глубинку, Ольга оказалась в опасности, и снова ей на помощь пришел верный казак Тимофей Ящик. Он помог семье с двумя маленькими детьми перебраться в Данию к вдовствующей императрице, куда она уже эмигрировала к тому времени. Невероятно, но Ящик смог доставить Ольгу, ее мужа и детей через зону боевых действий и полного безвластия в Новороссийск и посадить на пароход, отплывающий в Европу. Через Югославию семья великой княгини попала в Данию.
Через несколько лет после смерти жены Тимофей находит новую любовь — ею оказалась датчанка по имени Агнес. Казак вспоминал, что ее поразил его внешний вид — Ящик даже в Дании оставался верен казачьей форме и носил окладистую, черную как смоль бороду.
В 1925 году Тимофей вновь женился, на датчанке Агнес Обринк. Тимофей не смог выучить датский язык, поэтому его жена освоила русский. Она приняла православие и стала Ниной. Посаженной матерью на их свадьбе была сама вдовствующая императрица, а свадьба проходила на вилле императрицы «Видере». Вот так сильно она ценила своего верного Тимофея Ящика.
В 1928 году императрица скончалась. После смерти Марии Федоровны в 1928 году Тимофей три дня стоял у гроба неотлучно. Именно он положил тело императрицы в гроб. После погребения Ящик вышел в отставку. Императрица оставила небольшое наследство Тимофею: сумму денег, которой хватило на то, чтобы Ящик открыл бизнес. Он открыл бакалейную лавку в Копенгагене.Тимофей возле своей лавки
Датское подданство Тимофей не принял, потому что до конца жизни рассчитывал однажды вернуться на родину. Но не вышло. Он больше никогда не смог побывать в России. Умер Тимофей Ящик в 1946 году. Его супруга выпустила книгу с воспоминаниями мужа. Совсем недавно книга вышла на русском языке под названием «Рядом с императрицей».
В доме Ящика нашлось место и второму лейб-казаку императора — Кириллу Полякову, который сильно бедствовал на чужбине. Дальнейшая жизнь царского телохранителя проходила без приключений. Тимофей Ксенофонтович Ящик умер в 1946 году и похоронен вместе с супругой Агнес на православном кладбище.
Этот русский человек сохранил свою честь, не предав присягу. И вот что удивительно: гордимся не мы своим соотечественником, а ... датчане.
В музее Вооруженных сил в Копенгагене есть композиция, посвященная русскому казаку Тимофею Ящику.
"Тимофей Ящик привлек внимание нашего музея даже не столько потому, что был близок к Марии Федоровне, урожденной датской принцессе Дагмар, — говорит госпожа Еневолдсен, сотрудница музея.
— Для датчан он стал символом воинской верности, безоговорочного исполнения присяги. Ведь наш музей кроме исторического назначения выполняет еще и воспитательную функцию. Время от времени мы устраиваем выставки, посвященные лейб-казаку, напоминая нашим соотечественникам, в том числе и людям в погонах, что значит "служить до конца"".
Не без помощи музея воспоминания Тимофея Ящика были изданы небольшим тиражом в России в 2004 году.
Свежие комментарии