История жизни и преданности царского телохранителя

Верность царю и Отечеству для многих солдат дореволюционной России была не пустым звуком. Они помнили о присяге даже после падения империи, многие из них не изменили ей до самой смерти. Несмотря на множество примеров верности и самоотверженности, история казака Тимофея Ящика, телохранителя императорской семьи, особая.

Мы знаем об этом человеке из воспоминаний сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны, которой казак неоднократно спасал жизнь. Тимофей Ксенофонтович Ящик родился в 1878 году в станице Новоминская, в большой семье. У него было четыре брата и две сестры, что по тем временам было не редкость в семьях кубанских казаков. Отец его был потомственным казаком — человеком заслуженным и очень уважаемым. Известно, что семья Тимофея владела большим хозяйством и жила в полном достатке. Тимофей Ксенофонтович Ящик

Но казачья судьба — не пахать землю и ухаживать за виноградом, а служить Родине. Поэтому в 22 года Тимофей покинул отчий дом и поступил в Ейский казачий полк, находившийся в Тифлисе (сейчас Тбилиси). Статного, двухметрового красавца с громовым голосом сразу же заметили и направили служить в конвой командующего войсками кавказского военного округа генерал-адъютанта князя Е.С. Голицына.

При конвое Голицына казака Тимофея ждали настоящие приключения, из которых он вышел с честью. Однажды князя похитили армяне и Ящик, вместе с другими казаками, участвовал в погоне и освобождении своего командира. Отличившийся Тимофей был замечен спасенным князем и получил рекомендации для службы в Санкт-Петербурге.

Благодаря письму Голицына простой казак делает молниеносную карьеру — его зачисляют в императорский конвой. Сегодня телохранители первых лиц государства — это профессионалы, за плечами которых годы обучения и тренировок. В Российской Империи этого не было — казаки с рождения росли воинами и виртуозно владели как любым оружием, так и кулаками. Для поступления в элитный отряд казаку нужно было проявить себя в бою и иметь поручительство авторитетного лица. Камер-казаки императорского конвоя были не совсем телохранителями. Их можно назвать членами семьи государя, так как они постоянно находились рядом и активно участвовали в жизни Романовых, неотлучно и бессменно следуя за ними повсюду. Тимофей Ящик безупречно отслужил в Петербурге положенный срок и в 1907 году вернулся в родную станицу.

Там Ящик прожил пять лет — за это время он женился, завел детей и оброс крепким хозяйством. Но в 1912 году казака опять призвали на службу и снова в столицу.

В этот раз Тимофея захотел видеть своим личным телохранителем сам Николай II. В должности лейб-казака наш герой остался в Петербурге, вдали от семьи, которую мог видеть теперь только приезжая домой на побывку. В своих воспоминаниях казак писал о службе при императоре следующее:

Моя служба состояла в том, чтобы всегда быть рядом с царем. Во время аудиенции я стоял в зале для гостей, ожидающих приема, а когда он выезжал или совершал верховую прогулку, я следовал за ним. Если царская семья собиралась в театр, что, впрочем, бывало, не очень часто, я стоял в передней перед царской ложей.

Тимофей вспоминал, что со временем овладел тонким искусством оставаться в тени, но всегда быть при семье государя, чтобы в любой момент иметь возможность помочь и защитить. Казак писал, что Николай II обычно сам носил на руках царевича Алексея, но бывали моменты, например, во время военных парадов или церковных служб, когда императора нужно было подменить. Тимофей Ящик с царевичем

В таких случаях царевича держал на руках Тимофей и иногда прогулки с ребенком на руках длились часами. Сам Алексей не раз спрашивал лейб-казака:

— «А ты не устал, Ящик?»

Разумеется, доблестный кубанец с улыбкой отвечал, что бодр и полон сил. Позднее телохранитель признался, что поначалу ему бывало непросто и первый день он вернулся домой в совершенно мокрой от пота одежде, которую можно было выжимать.

В 1914 году казак вместе с императором и свитой отправился в поездку вдоль линии фронта. Николай II инспектировал военные лагеря, живо интересовался бытом и питанием солдат, а также много внимания уделял госпиталям. В одном из прифронтовых лазаретов произошло событие, которое поразило Ящика и после которого стал относиться к своему императору как к человеку с большой буквы. В одной из палат государю показали молодого солдата, который во время атаки бросил оружие и побежал сдаваться неприятелю. Его ранили в спину свои же товарищи, а теперь дезертира ожидал расстрел. Императора заинтересовал этот случай и он начал разговаривать с приговоренным к смерти. Вот как описывает беседу великая княгиня Ольга Александровна:

— Положив руку на плечо юноши, Ники очень спокойно спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь, бедняга рассказал, что, когда у него кончились боеприпасы, он перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. И тут Ники сказал юноше, что он свободен. Бедный юноша сполз с постели, бросился на колени и, обхватив Ники за ноги, зарыдал, как малое дитя. По-моему, мы тоже все плакали. Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники и сколько преданности было в их взглядах!

Тимофей пробыл при императоре всего 9 месяцев, а затем его направили к императрице Марии Федоровне. Эта должность называлась камер-казак Собственного Его Императорского Величества конвоя. Тимофей возле поезда императора

Это был смутный 1916 год, когда верных людей при семье государя можно было пересчитать по пальцам. Начало следующего года ознаменовалось ужасом и хаосом. Ящик полюбился и Марии Федоровне. Долгих 12 лет он находился при ней.

Сначала служба была в Санкт-Петербурге - Мария Федоровна жила в Аничковом дворце. Затем в 1916 году она и ее двор переехали в Киев в Мариинский дворец.

После получения известий об отречении сына от престола, императрица сразу же поехала в Могилёв, где была ставка Николая. С ней же поехал и Тимофей Ящик, больше они не вернутся домой. После общения с сыном императрица вернулась в Киев, но ей практически сразу же предложили переехать в Крым, причем предложение было формальностью. Тимофей последовал за Марией Федоровной. Практически в Крым она отправилась под домашний арест вместе с другими членами семьи, которым повезло больше, чем царю, царице и их детям. Тогда большая часть слуг и приближенных разбежались от вдовствующей императрицы, но Тимофей об этом даже не думал. В любую минуту он был готов встать на защиту своей госпожи. А угроза была реальная. Пока Мария Федоровна находилась в Крыму, ее жизнь висела на волоске, несколько раз она чудом избежала расправы большевиками.

Мария Федоровна в ноябре 1917 года писала своему сыну Николаю: "У меня только остались Ящик и Поляков, которыми я не могу достаточно нахвалиться, такие чудные верные люди…"

После захвата Крыма немцами, переворота в Германии и отступления немцев на Крым надвигалась гражданская война. Командующий британскими военно‑морскими силами в Севастополе посещает вдовствующую императрицу и сообщает, что король Георг V, ее племянник, предоставляет в её распоряжение английский военный корабль для эвакуации вместе с семьёй из Крыма. После долгих раздумий и колебаний в апреле 1919 года императрица и ее двор покидают Россию на дредноуте "Мальборо". Тимофей Ящик последовал за императриецей. Он сделал попытку выписать к себе жену и детей, но безуспешно.

После недолгого пребывания в Лондоне вдовствующая императрица направляется на родину - в Данию. В Копенгагене она проживет остаток своей жизни. Так и Тимофей попадает в Данию. Документы Тимофея Ящика

То, как Тимофей относился к своим обязанностям, поражало датчан. Казак ночевал на своей бурке, постеленной у дверей императрицы, положив рядом саблю и револьвер со взведенным курком. Ящик опасался, что большевики, расправившиеся с царской семьей, пришлют убийц и в Копенгаген. Тимофей Ящик и императрица Мария Федоровна в Копенгагене

Спасая императрицу, казак не уберег свою жену Марфу. В 1922 году в дом Ящика в станице Новоминская пришли большевики. Они взяли женщину и 9 детей Тимофея в заложники и требовали от супруги лейб-казака публично отречься от мужа и осудить его. Женщина отказалась и ее расстреляли. Хорошо, что детей отпустили и им самим пришлось заниматься хозяйством. Ящик с семьей

Не имея возможности приехать в Советскую Россию и забрать семью, Тимофей тяжело страдал. Он всю жизнь помогал чем мог своим детям из-за границы и испытывал жгучее чувство вины из-за того, что не уберег супругу. Эти деньги помогли его детям выжить в голодные 30-е годы. А вот сестру императора, великую княгиню Ольгу Александровну, Тимофей сумел спасти. В самый разгар Гражданской войны он вывез ожидавшую ребенка женщину в свою станицу, где она родила сына Гурия. Для Ольги Александровны и ее мужа время, проведенное в станице, было счастливым и безоблачным. Там и правда не ощущалось революции, жизнь текла мирно, в том доме у них родился второй сын. Куликовские следили за хозяйством в доме: завели живность, засадили огород и тд.

Когда революция все же проникла в глубинку, Ольга оказалась в опасности, и снова ей на помощь пришел верный казак Тимофей Ящик. Он помог семье с двумя маленькими детьми перебраться в Данию к вдовствующей императрице, куда она уже эмигрировала к тому времени. Невероятно, но Ящик смог доставить Ольгу, ее мужа и детей через зону боевых действий и полного безвластия в Новороссийск и посадить на пароход, отплывающий в Европу. Через Югославию семья великой княгини попала в Данию.

Через несколько лет после смерти жены Тимофей находит новую любовь — ею оказалась датчанка по имени Агнес. Казак вспоминал, что ее поразил его внешний вид — Ящик даже в Дании оставался верен казачьей форме и носил окладистую, черную как смоль бороду.

В 1925 году Тимофей вновь женился, на датчанке Агнес Обринк. Тимофей не смог выучить датский язык, поэтому его жена освоила русский. Она приняла православие и стала Ниной. Посаженной матерью на их свадьбе была сама вдовствующая императрица, а свадьба проходила на вилле императрицы «Видере». Вот так сильно она ценила своего верного Тимофея Ящика.

В 1928 году императрица скончалась. После смерти Марии Федоровны в 1928 году Тимофей три дня стоял у гроба неотлучно. Именно он положил тело императрицы в гроб. После погребения Ящик вышел в отставку. Императрица оставила небольшое наследство Тимофею: сумму денег, которой хватило на то, чтобы Ящик открыл бизнес. Он открыл бакалейную лавку в Копенгагене. Тимофей возле своей лавки

Датское подданство Тимофей не принял, потому что до конца жизни рассчитывал однажды вернуться на родину. Но не вышло. Он больше никогда не смог побывать в России. Умер Тимофей Ящик в 1946 году. Его супруга выпустила книгу с воспоминаниями мужа. Совсем недавно книга вышла на русском языке под названием «Рядом с императрицей».

В доме Ящика нашлось место и второму лейб-казаку императора — Кириллу Полякову, который сильно бедствовал на чужбине. Дальнейшая жизнь царского телохранителя проходила без приключений. Тимофей Ксенофонтович Ящик умер в 1946 году и похоронен вместе с супругой Агнес на православном кладбище.

Этот русский человек сохранил свою честь, не предав присягу. И вот что удивительно: гордимся не мы своим соотечественником, а ... датчане.

В музее Вооруженных сил в Копенгагене есть композиция, посвященная русскому казаку Тимофею Ящику.

"Тимофей Ящик привлек внимание нашего музея даже не столько потому, что был близок к Марии Федоровне, урожденной датской принцессе Дагмар, — говорит госпожа Еневолдсен, сотрудница музея.

— Для датчан он стал символом воинской верности, безоговорочного исполнения присяги. Ведь наш музей кроме исторического назначения выполняет еще и воспитательную функцию. Время от времени мы устраиваем выставки, посвященные лейб-казаку, напоминая нашим соотечественникам, в том числе и людям в погонах, что значит "служить до конца"".

Не без помощи музея воспоминания Тимофея Ящика были изданы небольшим тиражом в России в 2004 году.