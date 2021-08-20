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Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

В сентябре нынешнего года исполнится шесть лет с момента начала российской военной операции в Сирии. Шесть лет - срок немалый. Столько официально шла Вторая Мировая война, хотя сравнивать масштабы этих событий совсем уже некорректно.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

Хмеймим. Начало. Строительство базы только началось, а самолёты уже ведут боевую работу. Фото РИА

Но, как выяснилось, даже такая скромная военная операция способна коренным образом поменять соотношение сил в регионе и укрепить российские политические позиции в масштабе всей планеты.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

Фото пресс-служба МО РФ

Главное, что удалось нашему воинскому контингенту, это при довольно скромных размерах помочь сохранить целостность Сирии, хоть она до сих пор и не восстановлена в полной мере. При российском посредничестве удалось наконец усадить за стол переговоров представителей "умеренной оппозиции" и убедить сложить оружие. С "непримиримыми" разговор был коротким. Точная атака ударными самолётами, грозная "карусель" "Аллигаторов", "Крокодилов" и "Ночных охотников" и зачистка сирийским спецназом, иногда при поддержке бойцов российских ССО.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

Работают "крокодилы". Грозная "карусель" российский вертолетов частенько была последним, что видели особо упорные бармалеи

Наше военное руководство, особенно с учетом взрывоопасности самого региона, проявило наконец железный прагматизм, не подставляя лишний раз собственных солдат.

Войн без жертв не бывает, но и самые оголтелые русофобские эксперты признавали, что отношение к жизни каждого военнослужащего было не в пример прежним войнам, даже локальным. Как итог, большая часть Сирии смогла наконец вернуть мир и приступить к восстановлению, а сирийский президент Асад пережил всю свою "похоронную команду", ещё шесть лет назад считавшую дни до того момента, как он будет низложен! До прихода России под его управлением оставалось лишь 25% исконной сирийской территории, теперь больше семидесяти. На Ближнем Востоке уважают силу, это уже своеобразная политическая аксиома, но сила, без бездумного размахивания кулаками, здесь ценится ещё больше.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

Гвардейский крейсер Москва в Средиземном море после планового ремонта. Фото МО РФ

Россия наконец укрепила свой проблемный южный фланг, получив представительство в Средиземном море, которое уже сравнивают с советским. Простым примером может служить история с авианосной эскадрой Великобритании. Пока эсминец "Дефендер" расчёсывал британское самолюбие хулиганскими выходками у берегов Крыма, его флагман, авианосец "Королева Элизабет" подвергался унизительным учебным атакам российских ракетоносцев с авиабазы Хмеймим и корабельной эскадры, во главе с крейсером "Москва". Ударная группировка временно базировалась в Тартусе, но едва британцы отправили часть эскорта в Черное море, почти сразу оказалась в опасной близости от нового авианосца, скудная группа поддержки которого была ослаблена крымским вояжем "Дефендера" и "Эвертсена". И это лишь один из примеров, наиболее ярко воплощающих принципы обороны на дальних подступах.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

Ка-52 в Сирии. Их успешные действия помогли продать партию этих машин морского базирования Египту. Фото пресс-служба МО.

Российское оружие в Сирии получило одновременно и испытательный полигон и очень наглядную витрину. Прямым следствием такой демонстрации стали контракты с Алжиром на многоцелевой самолёт Су-34, с Египтом на танк Т-90, морскую версию вертолёта Ка-52 и истребитель Су-35. Уверенная работа по защите неба над базой Хмеймим помогла продвижению зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" несмотря на жесткие американские санкции. Одна из таких сделок даже поссорила турок с "большим братом" из США (читайте материал по синей ссылке). Кроме того, Сирию прошла целая плеяда пилотов ударной и истребительной авиации, получивших уникальный практикум в мирное время. Это дорогого стоит. Не меньшим сюрпризом для "партнеров" оказалось умение наших авиации и флота перебрасывать в кратчайшие сроки войска и матчасть. Сирийский экспресс не является самой крупной операцией по снабжению экспедиционного корпуса современности, но точно, одна из самых успешных.

Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

"Сирийский экспресс". Очередной транспортный корабль с грузом для сирийского контингента. Фото Star7

Эти полезные свойства сирийской операции вроде как лежат на поверхности, но всё равно раз за разом приходится доказывать такие вещи скептикам. А сколько ещё тайных договоренностей, сговоров и незаметных геополитических сдвигов принесла эта война, которую язык не поворачивается назвать "маленькой и победоносной", но зато вполне можно характеризовать как "продуманную и эффективную". Подводя общий итог можно сказать, что Россия входила в сирийскую кампанию в качестве ауйтсайдера на Ближнем Востоке, а уже через четыре года без её особого мнения не обходилась ни одна политическая консультация о дальнейшей судьбе региона.

https://zen.yandex.ru/media/id...

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