Чего Россия добилась за шесть лет сирийской операции. К вопросу, а был ли смысл?

В сентябре нынешнего года исполнится шесть лет с момента начала российской военной операции в Сирии. Шесть лет - срок немалый. Столько официально шла Вторая Мировая война, хотя сравнивать масштабы этих событий совсем уже некорректно.

Хмеймим. Начало. Строительство базы только началось, а самолёты уже ведут боевую работу. Фото РИА

Но, как выяснилось, даже такая скромная военная операция способна коренным образом поменять соотношение сил в регионе и укрепить российские политические позиции в масштабе всей планеты.

Фото пресс-служба МО РФ

Главное, что удалось нашему воинскому контингенту, это при довольно скромных размерах помочь сохранить целостность Сирии, хоть она до сих пор и не восстановлена в полной мере. При российском посредничестве удалось наконец усадить за стол переговоров представителей "умеренной оппозиции" и убедить сложить оружие. С "непримиримыми" разговор был коротким. Точная атака ударными самолётами, грозная "карусель" "Аллигаторов", "Крокодилов" и "Ночных охотников" и зачистка сирийским спецназом, иногда при поддержке бойцов российских ССО.

Работают "крокодилы". Грозная "карусель" российский вертолетов частенько была последним, что видели особо упорные бармалеи

Наше военное руководство, особенно с учетом взрывоопасности самого региона, проявило наконец железный прагматизм, не подставляя лишний раз собственных солдат.

Войн без жертв не бывает, но и самые оголтелые русофобские эксперты признавали, что отношение к жизни каждого военнослужащего было не в пример прежним войнам, даже локальным. Как итог, большая часть Сирии смогла наконец вернуть мир и приступить к восстановлению, а сирийский президент Асад пережил всю свою "похоронную команду", ещё шесть лет назад считавшую дни до того момента, как он будет низложен! До прихода России под его управлением оставалось лишь 25% исконной сирийской территории, теперь больше семидесяти. На Ближнем Востоке уважают силу, это уже своеобразная политическая аксиома, но сила, без бездумного размахивания кулаками, здесь ценится ещё больше.

Гвардейский крейсер Москва в Средиземном море после планового ремонта. Фото МО РФ

Россия наконец укрепила свой проблемный южный фланг, получив представительство в Средиземном море, которое уже сравнивают с советским. Простым примером может служить история с авианосной эскадрой Великобритании. Пока эсминец "Дефендер" расчёсывал британское самолюбие хулиганскими выходками у берегов Крыма, его флагман, авианосец "Королева Элизабет" подвергался унизительным учебным атакам российских ракетоносцев с авиабазы Хмеймим и корабельной эскадры, во главе с крейсером "Москва". Ударная группировка временно базировалась в Тартусе, но едва британцы отправили часть эскорта в Черное море, почти сразу оказалась в опасной близости от нового авианосца, скудная группа поддержки которого была ослаблена крымским вояжем "Дефендера" и "Эвертсена". И это лишь один из примеров, наиболее ярко воплощающих принципы обороны на дальних подступах.

Ка-52 в Сирии. Их успешные действия помогли продать партию этих машин морского базирования Египту. Фото пресс-служба МО.

Российское оружие в Сирии получило одновременно и испытательный полигон и очень наглядную витрину. Прямым следствием такой демонстрации стали контракты с Алжиром на многоцелевой самолёт Су-34, с Египтом на танк Т-90, морскую версию вертолёта Ка-52 и истребитель Су-35. Уверенная работа по защите неба над базой Хмеймим помогла продвижению зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" несмотря на жесткие американские санкции. Одна из таких сделок даже поссорила турок с "большим братом" из США (читайте материал по синей ссылке). Кроме того, Сирию прошла целая плеяда пилотов ударной и истребительной авиации, получивших уникальный практикум в мирное время. Это дорогого стоит. Не меньшим сюрпризом для "партнеров" оказалось умение наших авиации и флота перебрасывать в кратчайшие сроки войска и матчасть. Сирийский экспресс не является самой крупной операцией по снабжению экспедиционного корпуса современности, но точно, одна из самых успешных.

"Сирийский экспресс". Очередной транспортный корабль с грузом для сирийского контингента. Фото Star7

Эти полезные свойства сирийской операции вроде как лежат на поверхности, но всё равно раз за разом приходится доказывать такие вещи скептикам. А сколько ещё тайных договоренностей, сговоров и незаметных геополитических сдвигов принесла эта война, которую язык не поворачивается назвать "маленькой и победоносной", но зато вполне можно характеризовать как "продуманную и эффективную". Подводя общий итог можно сказать, что Россия входила в сирийскую кампанию в качестве ауйтсайдера на Ближнем Востоке, а уже через четыре года без её особого мнения не обходилась ни одна политическая консультация о дальнейшей судьбе региона.

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