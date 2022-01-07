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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5

1960-е — 1       1960-е — 2       1960-е — 3     1960-е — 4
Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Советские дружинники. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Студенты 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Студентки. Юрий Абрамочкин, 1960-е,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Шахматисты, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Шахматы на Гоголевском бульваре, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Фельдшер медпомощи московского метрополитена, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Таджикская свадьба, 1960–е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Сушка шкур, Узбекская ССР, 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Совхоз Белая Дача. 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Советские китобои
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Справочная, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Рыбоконсервный завод в Пярну. 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Регулировщик на Красной площади, начало 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5«Хозяйки туалета» Михаил Дашевский, 1960-е, г. Москва, из архива Михаила Дашевского.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5День Нептуна  60-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Дефиле по-советски, 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5ГУМ, показ мод, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Пожар на Савёловском вокзале, фото сделано между 1961 и 1965 годами.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Пономарев Андрей Михайлович (1917-1992) «В городе». 60-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Танцы. Картина В. Пантасенко. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Художник из Дании Херлуф Бидструп в Москве, 1960-е

Из личного архива Ирины52:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Москвичи на отдыхе. 60-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Новый год в школе. ЕлкаЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Новый год в школе. Елка
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е. Лето в Белоруссии
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Латвия. 60-е. Мама с друзьями. Хорошее настроение
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е. У окна
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е. На отдыхе под Ленинградом
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е. Петергоф
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Латвия. 60-е. Отец
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е.Отец с друзьями. Хорошее настроение
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 55 средняя школа (2-б)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 55 средняя школа (4-б)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Сочи. 1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 51969. Выпускной.

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Плакаты 1960-х:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5В «Детском мире», 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Федоскино «Первый снег», 1960-е годы, в исполнении художника-миниатюриста Владимира Александровича Налимова (1919 г.р.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Торговля бразильскими апельсинами, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Советская мобильная парикмахерская образца 60-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Очередь на такси у Белорусского вокзала. 1960-е гг.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 560-е гг. Гимнасты - студенты УГАТУ (УАИ). Уфа
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5В новой квартире, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Клаудия Кардинале в Ленинграде. Фото О. Мерцедин. г. Ленинград.1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Маленький флажок в руке детсадовца останавливает движение на дороге, 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Модная уборщица на станции метрополитена Пушкинская, Ленинград, 1960–е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5ДТП с такси на Садовом кольце, 1960-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Вид Баку в 1960-е годы

1965 года. Разгон протестующих китайских и вьетнамских студентов перед зданием посольства США на Новинском бульваре:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Проездной билет инвалида для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских сообщений) на 1965–1966 годы, Ленинград.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Свадьба. Омск, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Строительство монумента «Родина-мать зовёт» близится к завершению, 1965 год. Волгоград
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Меню вагона-ресторана поезда Москва-Владивосток. 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Второй по счёту военный парад в честь победы над Германией провели лишь в 1965 году, до этого с 1945 по 1965 года парады не проводились
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Традиционный праздничный парад, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 51965 году день Победы стал выходным днем и стал отмечаться по всему Союзу
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Красная площадь. Военные атташе «снимают» 9 Мая. Фото Бальтерманца, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Космонавт Павел Беляев с семьёй, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Колхозницы на экскурсии в Эрмитаже, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Клиническая больница Первого медицинского института, 1965 г. Фото Д. Бальтерманца.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Автобус на Перекопской следует по новому маршруту, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Британский актер Норман Уисдом с подарками во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5В очереди в Пушкинский музей, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Дембеля. Вильнюс. Литва. 1965 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Южно-Сахалинск. Городской парк культуры и отдыха. Паровоз (тёплый и ламповый, как мы любим) на детской железной дороге, 1965 г. Фото Альперт М. (открытка изд. «Советский художник»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Станистав Лем на встрече со студентами и преподавателями МГУ. Москва. 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Сталевар Запорожского металлургического завода М. Кинебас. 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Молодой ненец-оленевод, 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Обед, Москва, 1960-е. Фотограф Тадеуш Ролке
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Девушка в тюбетейке. Фотограф Дмитрий Бальтерманц, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Разговор, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Свидание в метро, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Площадь революции, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Двое на Киевской вокзале, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5На снимке запечатлён отец семейства, геолог Борис Зальцман. 1965 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Отпуск в Анапе. 5 июля 1965 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Ленинградское хореографическое училище, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Модели Фемке ван де Бош (Femke van de Bosch) и Соня Баккер (Sonja Bakker) в фотосессии для коллекции весна-лето 1966 бренда Dutch в Московском метро, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5В зале регистрации аэропорта Домодедово, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Черёмушинский рынок, 1965-69
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Дети играют с сорочонком. 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Курский вокзал. 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Тернополь, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Тротуароуборочная машина ТУМ-975, 1965 год, Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Предприятия швейного объединения «Большевичка» на Каланчёвской, 1965

Теплоход Феликс Дзержинский. Чёрное море. Одесский залив. 1965-69 гг. Фото из собрания Лемачко
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Детский сад-ясли, Смоленск, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», Вид с Ленинских гор в сторону Комсомольского проспекта, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Крестьяне села Семёновское. За строящимся домом видна высотка МГУ. Москва, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Первый советский промышленный термоядерный взрыв – проект «Чаган». Семипалатинский испытательный полигон, Казахская ССР, 15 января 1965 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 54 июня 1965 г военный летчик Валентин Привалов на этом самолете совершил пролет под центральным пролетом моста через реку Обь. На мосту находились люди. Пролет самолета был для всех неожиданным.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5В технической мастерской Дворца пионеров. Москва, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5

Моржи в ЦПКиО. г. Москва. 1965 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Застрявшие в снегу трамваи. Комсомольск-на-Амуре, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Игра в снежки у театра юного зрителя, Москва, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Самолёт Ан-2 привёз новогодние ёлки в совхоз Джанагельды. Бухарская область, Узбекская ССР, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Первая в жизни ёлка, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Украсили неоновой вывеской дом по Ленинскому проспекту, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Уборка снега на Ломоносовском проспекте, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Магазин "Изотопы" на Ленинском проспекте, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Снегурочка-робот. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5На Пушкинской площади, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5На лыжах, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5Москва, конец 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5«Они встретились ещё в прошлом году». Фотограф И. Кошельков. 1960 год
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Продолжение следует...

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