Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3 1960-е — 4

Продолжим...

Советские дружинники. 1960-е

Студенты 1960-х

Студентки. Юрий Абрамочкин, 1960-е,

Шахматисты, 1960-е

Шахматы на Гоголевском бульваре, 1960-е

Фельдшер медпомощи московского метрополитена, 1960-е

Таджикская свадьба, 1960–е годы

Сушка шкур, Узбекская ССР, 1960-е годы

Совхоз Белая Дача. 1960-е годы.

Советские китобои

Справочная, 1962

Рыбоконсервный завод в Пярну. 1960-е годы.

Регулировщик на Красной площади, начало 1960-х

«Хозяйки туалета» Михаил Дашевский, 1960-е, г. Москва, из архива Михаила Дашевского.

День Нептуна 60-е годы

Дефиле по-советски, 1960-е годы

ГУМ, показ мод, 1960-е

Пожар на Савёловском вокзале, фото сделано между 1961 и 1965 годами.

Пономарев Андрей Михайлович (1917-1992) «В городе». 60-е годы

Танцы. Картина В. Пантасенко. 1960-е

Художник из Дании Херлуф Бидструп в Москве, 1960-е

Из личного архива Ирины52:

Москвичи на отдыхе. 60-е

Новый год в школе. Елка Новый год в школе. Елка

60-е. Лето в Белоруссии

Латвия. 60-е. Мама с друзьями. Хорошее настроение

60-е. У окна

60-е. На отдыхе под Ленинградом

60-е. Петергоф

Латвия. 60-е. Отец

60-е.Отец с друзьями. Хорошее настроение

5 средняя школа (2-б)

5 средняя школа (4-б)









Сочи. 1964

1969. Выпускной.

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Плакаты 1960-х:









В «Детском мире», 1960-е

Федоскино «Первый снег», 1960-е годы, в исполнении художника-миниатюриста Владимира Александровича Налимова (1919 г.р.)



Торговля бразильскими апельсинами, 1962

Советская мобильная парикмахерская образца 60-х годов.

Очередь на такси у Белорусского вокзала. 1960-е гг. 60-е гг. Гимнасты - студенты УГАТУ (УАИ). Уфа

В новой квартире, 1960-е

Клаудия Кардинале в Ленинграде. Фото О. Мерцедин. г. Ленинград.1960-е.

Маленький флажок в руке детсадовца останавливает движение на дороге, 1960-е.

Модная уборщица на станции метрополитена Пушкинская, Ленинград, 1960–е

ДТП с такси на Садовом кольце, 1960-е гг.

Вид Баку в 1960-е годы

1965 года. Разгон протестующих китайских и вьетнамских студентов перед зданием посольства США на Новинском бульваре:













Проездной билет инвалида для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских сообщений) на 1965–1966 годы, Ленинград.

Свадьба. Омск, 1965 год.

Строительство монумента «Родина-мать зовёт» близится к завершению, 1965 год. Волгоград

Меню вагона-ресторана поезда Москва-Владивосток. 1965 год.

Второй по счёту военный парад в честь победы над Германией провели лишь в 1965 году, до этого с 1945 по 1965 года парады не проводились

Традиционный праздничный парад, 1965 год

1965 году день Победы стал выходным днем и стал отмечаться по всему Союзу

Красная площадь. Военные атташе «снимают» 9 Мая. Фото Бальтерманца, 1965 год.

Космонавт Павел Беляев с семьёй, 1965 год

Колхозницы на экскурсии в Эрмитаже, 1965

Клиническая больница Первого медицинского института, 1965 г. Фото Д. Бальтерманца.

Автобус на Перекопской следует по новому маршруту, 1965

Британский актер Норман Уисдом с подарками во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965

В очереди в Пушкинский музей, 1965

Дембеля. Вильнюс. Литва. 1965 г.

Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.

Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.

Южно-Сахалинск. Городской парк культуры и отдыха. Паровоз (тёплый и ламповый, как мы любим) на детской железной дороге, 1965 г. Фото Альперт М. (открытка изд. «Советский художник»

Станистав Лем на встрече со студентами и преподавателями МГУ. Москва. 1965 год

Сталевар Запорожского металлургического завода М. Кинебас. 1965 год.

Молодой ненец-оленевод, 1960-е годы

Обед, Москва, 1960-е. Фотограф Тадеуш Ролке

Девушка в тюбетейке. Фотограф Дмитрий Бальтерманц, 1960-е

Разговор, 1965

Свидание в метро, 1965

Площадь революции, 1960-е

Двое на Киевской вокзале, 1960-е

На снимке запечатлён отец семейства, геолог Борис Зальцман. 1965 г

Отпуск в Анапе. 5 июля 1965 года

Ленинградское хореографическое училище, 1965 год.

Модели Фемке ван де Бош (Femke van de Bosch) и Соня Баккер (Sonja Bakker) в фотосессии для коллекции весна-лето 1966 бренда Dutch в Московском метро, 1965 год

В зале регистрации аэропорта Домодедово, 1965

Черёмушинский рынок, 1965-69

Дети играют с сорочонком. 1965 год

Курский вокзал. 1965

Тернополь, 1965 год

Тротуароуборочная машина ТУМ-975, 1965 год, Москва

Предприятия швейного объединения «Большевичка» на Каланчёвской, 1965

Теплоход Феликс Дзержинский. Чёрное море. Одесский залив. 1965-69 гг. Фото из собрания Лемачко









Детский сад-ясли, Смоленск, 1965 год

Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», Вид с Ленинских гор в сторону Комсомольского проспекта, 1965

Крестьяне села Семёновское. За строящимся домом видна высотка МГУ. Москва, 1965 год.

Первый советский промышленный термоядерный взрыв – проект «Чаган». Семипалатинский испытательный полигон, Казахская ССР, 15 января 1965 года.

4 июня 1965 г военный летчик Валентин Привалов на этом самолете совершил пролет под центральным пролетом моста через реку Обь. На мосту находились люди. Пролет самолета был для всех неожиданным.

В технической мастерской Дворца пионеров. Москва, 1965 год.



Моржи в ЦПКиО. г. Москва. 1965 г

Застрявшие в снегу трамваи. Комсомольск-на-Амуре, 1965 год.

Игра в снежки у театра юного зрителя, Москва, 1965

Самолёт Ан-2 привёз новогодние ёлки в совхоз Джанагельды. Бухарская область, Узбекская ССР, 1965 год.

Первая в жизни ёлка, 1965

Украсили неоновой вывеской дом по Ленинскому проспекту, 1960-е

Уборка снега на Ломоносовском проспекте, 1960

Магазин "Изотопы" на Ленинском проспекте, 1960-е

Снегурочка-робот. 1960-е

На Пушкинской площади, 1963

На лыжах, 1960

Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963 год

Москва, конец 1960-х

«Они встретились ещё в прошлом году». Фотограф И. Кошельков. 1960 год

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Продолжение следует...