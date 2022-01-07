Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 5

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3 1960-е — 4
Продолжим...
Советские дружинники. 1960-е
Студенты 1960-х
Студентки. Юрий Абрамочкин, 1960-е,
Шахматисты, 1960-е
Шахматы на Гоголевском бульваре, 1960-е
Фельдшер медпомощи московского метрополитена, 1960-е
Таджикская свадьба, 1960–е годы
Сушка шкур, Узбекская ССР, 1960-е годы
Совхоз Белая Дача. 1960-е годы.
Советские китобои
Справочная, 1962
Рыбоконсервный завод в Пярну. 1960-е годы.
Регулировщик на Красной площади, начало 1960-х
«Хозяйки туалета» Михаил Дашевский, 1960-е, г. Москва, из архива Михаила Дашевского.
День Нептуна 60-е годы
Дефиле по-советски, 1960-е годы
ГУМ, показ мод, 1960-е
Пожар на Савёловском вокзале, фото сделано между 1961 и 1965 годами.
Пономарев Андрей Михайлович (1917-1992) «В городе». 60-е годы
Танцы. Картина В. Пантасенко. 1960-е
Художник из Дании Херлуф Бидструп в Москве, 1960-е
Из личного архива Ирины52:
Москвичи на отдыхе. 60-е
Новый год в школе. ЕлкаНовый год в школе. Елка
60-е. Лето в Белоруссии
Латвия. 60-е. Мама с друзьями. Хорошее настроение
60-е. У окна
60-е. На отдыхе под Ленинградом
60-е. Петергоф
Латвия. 60-е. Отец
60-е.Отец с друзьями. Хорошее настроение
5 средняя школа (2-б)
5 средняя школа (4-б)
Сочи. 1964
1969. Выпускной.
Плакаты 1960-х:
В «Детском мире», 1960-е
Федоскино «Первый снег», 1960-е годы, в исполнении художника-миниатюриста Владимира Александровича Налимова (1919 г.р.)
Торговля бразильскими апельсинами, 1962
Советская мобильная парикмахерская образца 60-х годов.
Очередь на такси у Белорусского вокзала. 1960-е гг.60-е гг. Гимнасты - студенты УГАТУ (УАИ). Уфа
В новой квартире, 1960-е
Клаудия Кардинале в Ленинграде. Фото О. Мерцедин. г. Ленинград.1960-е.
Маленький флажок в руке детсадовца останавливает движение на дороге, 1960-е.
Модная уборщица на станции метрополитена Пушкинская, Ленинград, 1960–е
ДТП с такси на Садовом кольце, 1960-е гг.
Вид Баку в 1960-е годы
1965 года. Разгон протестующих китайских и вьетнамских студентов перед зданием посольства США на Новинском бульваре:
Проездной билет инвалида для бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских сообщений) на 1965–1966 годы, Ленинград.
Свадьба. Омск, 1965 год.
Строительство монумента «Родина-мать зовёт» близится к завершению, 1965 год. Волгоград
Меню вагона-ресторана поезда Москва-Владивосток. 1965 год.
Второй по счёту военный парад в честь победы над Германией провели лишь в 1965 году, до этого с 1945 по 1965 года парады не проводились
Традиционный праздничный парад, 1965 год
1965 году день Победы стал выходным днем и стал отмечаться по всему Союзу
Красная площадь. Военные атташе «снимают» 9 Мая. Фото Бальтерманца, 1965 год.
Космонавт Павел Беляев с семьёй, 1965 год
Колхозницы на экскурсии в Эрмитаже, 1965
Клиническая больница Первого медицинского института, 1965 г. Фото Д. Бальтерманца.
Автобус на Перекопской следует по новому маршруту, 1965
Британский актер Норман Уисдом с подарками во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965
В очереди в Пушкинский музей, 1965
Дембеля. Вильнюс. Литва. 1965 г.
Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.
Всеволод Тарасевич. Из серии «Невский проспект». Ленинград, 1965.
Южно-Сахалинск. Городской парк культуры и отдыха. Паровоз (тёплый и ламповый, как мы любим) на детской железной дороге, 1965 г. Фото Альперт М. (открытка изд. «Советский художник»
Станистав Лем на встрече со студентами и преподавателями МГУ. Москва. 1965 год
Сталевар Запорожского металлургического завода М. Кинебас. 1965 год.
Молодой ненец-оленевод, 1960-е годы
Обед, Москва, 1960-е. Фотограф Тадеуш Ролке
Девушка в тюбетейке. Фотограф Дмитрий Бальтерманц, 1960-е
Разговор, 1965
Свидание в метро, 1965
Площадь революции, 1960-е
Двое на Киевской вокзале, 1960-е
На снимке запечатлён отец семейства, геолог Борис Зальцман. 1965 г
Отпуск в Анапе. 5 июля 1965 года
Ленинградское хореографическое училище, 1965 год.
Модели Фемке ван де Бош (Femke van de Bosch) и Соня Баккер (Sonja Bakker) в фотосессии для коллекции весна-лето 1966 бренда Dutch в Московском метро, 1965 год
В зале регистрации аэропорта Домодедово, 1965
Черёмушинский рынок, 1965-69
Дети играют с сорочонком. 1965 год
Курский вокзал. 1965
Тернополь, 1965 год
Тротуароуборочная машина ТУМ-975, 1965 год, Москва
Предприятия швейного объединения «Большевичка» на Каланчёвской, 1965
Теплоход Феликс Дзержинский. Чёрное море. Одесский залив. 1965-69 гг. Фото из собрания Лемачко
Детский сад-ясли, Смоленск, 1965 год
Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», Вид с Ленинских гор в сторону Комсомольского проспекта, 1965
Крестьяне села Семёновское. За строящимся домом видна высотка МГУ. Москва, 1965 год.
Первый советский промышленный термоядерный взрыв – проект «Чаган». Семипалатинский испытательный полигон, Казахская ССР, 15 января 1965 года.
4 июня 1965 г военный летчик Валентин Привалов на этом самолете совершил пролет под центральным пролетом моста через реку Обь. На мосту находились люди. Пролет самолета был для всех неожиданным.
В технической мастерской Дворца пионеров. Москва, 1965 год.
Моржи в ЦПКиО. г. Москва. 1965 г
Застрявшие в снегу трамваи. Комсомольск-на-Амуре, 1965 год.
Игра в снежки у театра юного зрителя, Москва, 1965
Самолёт Ан-2 привёз новогодние ёлки в совхоз Джанагельды. Бухарская область, Узбекская ССР, 1965 год.
Первая в жизни ёлка, 1965
Украсили неоновой вывеской дом по Ленинскому проспекту, 1960-е
Уборка снега на Ломоносовском проспекте, 1960
Магазин "Изотопы" на Ленинском проспекте, 1960-е
Снегурочка-робот. 1960-е
На Пушкинской площади, 1963
На лыжах, 1960
Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963 год
Москва, конец 1960-х
«Они встретились ещё в прошлом году». Фотограф И. Кошельков. 1960 год
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Продолжение следует...
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