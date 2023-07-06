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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60

Очередной материал с плакатами, некоторыми новостями, рисункамиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60ХНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Это потрясает!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Слева - доска почёта в память о Семёне Тутринове, погибшем в Чечне в 2002 г. в возрасте 21 года.
За год до этого у Семёна Тутринова родился сын, Александр.
Справа - доска в память об Александре Тутринове, о том самом сыне. Он погиб на Украине год назад, тоже в возрасте 21 года.
Оба награждены Орденом Мужества посмертно. 
https://t.me/rosich_ru/43558
Вот такие появились плакатыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60https://t.me/voenkacoldatam/32?single

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Мурал в честь Владлена Татарского появился в Мелитополе в здании министерства по молодежной политике Запорожской области
https://t.me/rosich_ru/43717

Арты художников "Рыбаря"
ДушаЗавода: НПО «Базальт» — наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Научно-производственного объединения «Базальт».
НПО «Базальт» — одно из старейших оборонных предприятий России. Производят авиационные бомбы, гранатомёты, миномётные выстрелы и артиллерийские снаряды — всю ту продукцию, которая жизненно важна для специальной военной операции. Особенно, в условиях «снарядного голода».
Но один тип продукции НПО выделяется на фоне других: речь идёт о российском аналоге американских JDAM — универсальных модулях планирования и коррекции УМПК, которыми стали оснащать российские ФАБы. Благодаря этой разработке ВКС России повысили точность нанесения ударов и поражения целей вдали от линии боевого соприкосновения.
https://t.me/rybar/48259

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников: бои на Ореховском участкеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60На протяжении нескольких дней украинские формирования предпринимают попытки наступления на Запорожском направлении: наиболее ожесточенные столкновения происходят на рубеже Работино — Вербовое.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Благодаря слаженной работе саперных и разведывательных подразделений, экипажей авиации и артиллерийских расчетов противник не только не прорвал оборону, но и понес существенные потери в бронетехнике и живой силе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Сегодня в своих артах наши мастера отразили героизм тех, кто успешно выполняет свой долг на одном из ключевых направлений в зоне СВО. Что из этого вышло — смотрите на наших картинах.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60https://t.me/rybar/48311

Сила в единстве: русские, югорчане, хакасы в зоне СВО
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В десятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60и Хакасии, воющих в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60https://t.me/rybar/48330

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Наши мастера продолжают увековечивать события в своих новых работах.
Удары по украинскому военному аэродрому Миргород,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60отражение воздушного налета в КрымуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60и обстрелы ВСУ Херсонской области — в наших новых картинах.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60
https://t.me/rybar/48360

Кладбище ленд-лиза — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Опубликованные воинами-дальневосточниками @voin_dv кадры  разгромленных на Запорожском фронте «Леопардов» и «Бредли» успели облететь весь интернет. 
Несколько фотографий и видео стали красноречивым свидетельством того, что ни один танк или бронемашина в мире не является пресловутой «вундервафлей»: с вооружением НАТО можно эффективно бороться. Поставленная Западом техника на данный момент находится в «серой зоне»: пока её не успели эвакуировать наши войска. 
Что «Леопарды», что «Бредли» послужат благой цели: после «обдирания» внутренней начинки все подбитые машины будут использовать в качестве мишеней на полигонах. Это нужно для оценки пробивной способности различных типов боеприпасов и управляемых ракет. 
https://t.me/rybar/48368
Рисунки народного творчестваНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Автор @Ali0_0pintНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Автор @art_kot_art_GalleryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Автор @ferrumaraneaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Художник Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Портрет артиллериста Андрея Рахова (1982-2023г) Позывной Арни. Боец батальона Восток погиб во время выполнения боевой задачи под Угледаром. Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Прислала подписчица Elena OrechovitchНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Автор @nikdmeНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Автор EgoR23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Подписан автором рисунок
Немного шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Шевроны позывные
Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Все хорошо? А где же звездно-полосатый флажок?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Наконец- тА додумалисЯ)) Таперича можна и на второй срокНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60С утреца поищем активненько потеряшекНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Нестареющая классика.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Народное творчествоНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Вам такую марку изготовить, киевляне?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60Бог хохлов!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60А это не юмор, а констатация факта. Дошли, наконец!
И на этом всё.

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