Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60

Очередной материал с плакатами, некоторыми новостями, рисунками Х Это потрясает! Слева - доска почёта в память о Семёне Тутринове, погибшем в Чечне в 2002 г. в возрасте 21 года.

За год до этого у Семёна Тутринова родился сын, Александр.

Справа - доска в память об Александре Тутринове, о том самом сыне. Он погиб на Украине год назад, тоже в возрасте 21 года.

Оба награждены Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/rosich_ru/43558

Вот такие появились плакаты https://t.me/voenkacoldatam/32?single

Мурал в честь Владлена Татарского появился в Мелитополе в здании министерства по молодежной политике Запорожской области

https://t.me/rosich_ru/43717

Арты художников "Рыбаря"

ДушаЗавода: НПО «Базальт» — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Научно-производственного объединения «Базальт».

НПО «Базальт» — одно из старейших оборонных предприятий России. Производят авиационные бомбы, гранатомёты, миномётные выстрелы и артиллерийские снаряды — всю ту продукцию, которая жизненно важна для специальной военной операции. Особенно, в условиях «снарядного голода».

Но один тип продукции НПО выделяется на фоне других: речь идёт о российском аналоге американских JDAM — универсальных модулях планирования и коррекции УМПК, которыми стали оснащать российские ФАБы. Благодаря этой разработке ВКС России повысили точность нанесения ударов и поражения целей вдали от линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rybar/48259

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников: бои на Ореховском участке На протяжении нескольких дней украинские формирования предпринимают попытки наступления на Запорожском направлении: наиболее ожесточенные столкновения происходят на рубеже Работино — Вербовое. Благодаря слаженной работе саперных и разведывательных подразделений, экипажей авиации и артиллерийских расчетов противник не только не прорвал оборону, но и понес существенные потери в бронетехнике и живой силе. Сегодня в своих артах наши мастера отразили героизм тех, кто успешно выполняет свой долг на одном из ключевых направлений в зоне СВО. Что из этого вышло — смотрите на наших картинах. https://t.me/rybar/48311

Сила в единстве: русские, югорчане, хакасы в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В десятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Хакасии, воющих в зоне СВО. https://t.me/rybar/48330

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Наши мастера продолжают увековечивать события в своих новых работах.

Удары по украинскому военному аэродрому Миргород, отражение воздушного налета в Крыму и обстрелы ВСУ Херсонской области — в наших новых картинах.

https://t.me/rybar/48360

Кладбище ленд-лиза — наш арт в поддержку специальной военной операции Опубликованные воинами-дальневосточниками @voin_dv кадры разгромленных на Запорожском фронте «Леопардов» и «Бредли» успели облететь весь интернет.

Несколько фотографий и видео стали красноречивым свидетельством того, что ни один танк или бронемашина в мире не является пресловутой «вундервафлей»: с вооружением НАТО можно эффективно бороться. Поставленная Западом техника на данный момент находится в «серой зоне»: пока её не успели эвакуировать наши войска.

Что «Леопарды», что «Бредли» послужат благой цели: после «обдирания» внутренней начинки все подбитые машины будут использовать в качестве мишеней на полигонах. Это нужно для оценки пробивной способности различных типов боеприпасов и управляемых ракет.

https://t.me/rybar/48368

Рисунки народного творчества Автор @Ali0_0pint Автор @art_kot_art_Gallery Автор @ferrumaranea Художник Елена Бегма Портрет артиллериста Андрея Рахова (1982-2023г) Позывной Арни. Боец батальона Восток погиб во время выполнения боевой задачи под Угледаром. Елена Бегма Прислала подписчица Elena Orechovitch Автор @nikdme Автор EgoR23 Подписан автором рисунок

Немного шевронов Шевроны позывные

Ну и немного юмора Все хорошо? А где же звездно-полосатый флажок? Наконец- тА додумалисЯ)) Таперича можна и на второй срок С утреца поищем активненько потеряшек Нестареющая классика. Народное творчество Вам такую марку изготовить, киевляне? Бог хохлов! А это не юмор, а констатация факта. Дошли, наконец!

И на этом всё.

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