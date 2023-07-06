Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 60

Очередной материал с плакатами, некоторыми новостями, рисункамиХЭто потрясает!Слева - доска почёта в память о Семёне Тутринове, погибшем в Чечне в 2002 г. в возрасте 21 года.
За год до этого у Семёна Тутринова родился сын, Александр.
Справа - доска в память об Александре Тутринове, о том самом сыне. Он погиб на Украине год назад, тоже в возрасте 21 года.
Оба награждены Орденом Мужества посмертно.
https://t.me/rosich_ru/43558
Вот такие появились плакатыhttps://t.me/voenkacoldatam/32?single
Мурал в честь Владлена Татарского появился в Мелитополе в здании министерства по молодежной политике Запорожской области
https://t.me/rosich_ru/43717
Арты художников "Рыбаря"
ДушаЗавода: НПО «Базальт» — наш арт в поддержку предприятий ОПКМы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Научно-производственного объединения «Базальт».
НПО «Базальт» — одно из старейших оборонных предприятий России. Производят авиационные бомбы, гранатомёты, миномётные выстрелы и артиллерийские снаряды — всю ту продукцию, которая жизненно важна для специальной военной операции. Особенно, в условиях «снарядного голода».
Но один тип продукции НПО выделяется на фоне других: речь идёт о российском аналоге американских JDAM — универсальных модулях планирования и коррекции УМПК, которыми стали оснащать российские ФАБы. Благодаря этой разработке ВКС России повысили точность нанесения ударов и поражения целей вдали от линии боевого соприкосновения.
https://t.me/rybar/48259
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников: бои на Ореховском участкеНа протяжении нескольких дней украинские формирования предпринимают попытки наступления на Запорожском направлении: наиболее ожесточенные столкновения происходят на рубеже Работино — Вербовое.Благодаря слаженной работе саперных и разведывательных подразделений, экипажей авиации и артиллерийских расчетов противник не только не прорвал оборону, но и понес существенные потери в бронетехнике и живой силе.Сегодня в своих артах наши мастера отразили героизм тех, кто успешно выполняет свой долг на одном из ключевых направлений в зоне СВО. Что из этого вышло — смотрите на наших картинах.https://t.me/rybar/48311
Сила в единстве: русские, югорчане, хакасы в зоне СВО
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В десятой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Республики Крым,Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыи Хакасии, воющих в зоне СВО.https://t.me/rybar/48330
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Наши мастера продолжают увековечивать события в своих новых работах.
Удары по украинскому военному аэродрому Миргород,отражение воздушного налета в Крымуи обстрелы ВСУ Херсонской области — в наших новых картинах.
https://t.me/rybar/48360
Кладбище ленд-лиза — наш арт в поддержку специальной военной операцииОпубликованные воинами-дальневосточниками @voin_dv кадры разгромленных на Запорожском фронте «Леопардов» и «Бредли» успели облететь весь интернет.
Несколько фотографий и видео стали красноречивым свидетельством того, что ни один танк или бронемашина в мире не является пресловутой «вундервафлей»: с вооружением НАТО можно эффективно бороться. Поставленная Западом техника на данный момент находится в «серой зоне»: пока её не успели эвакуировать наши войска.
Что «Леопарды», что «Бредли» послужат благой цели: после «обдирания» внутренней начинки все подбитые машины будут использовать в качестве мишеней на полигонах. Это нужно для оценки пробивной способности различных типов боеприпасов и управляемых ракет.
https://t.me/rybar/48368
Рисунки народного творчестваАвтор @Ali0_0pintАвтор @art_kot_art_GalleryАвтор @ferrumaraneaХудожник Елена БегмаПортрет артиллериста Андрея Рахова (1982-2023г) Позывной Арни. Боец батальона Восток погиб во время выполнения боевой задачи под Угледаром. Елена БегмаПрислала подписчица Elena OrechovitchАвтор @nikdmeАвтор EgoR23Подписан автором рисунок
Немного шевроновШевроны позывные
Ну и немного юмораВсе хорошо? А где же звездно-полосатый флажок?Наконец- тА додумалисЯ)) Таперича можна и на второй срокС утреца поищем активненько потеряшекНестареющая классика.Народное творчествоВам такую марку изготовить, киевляне?Бог хохлов!А это не юмор, а констатация факта. Дошли, наконец!
И на этом всё.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
Свежие комментарии