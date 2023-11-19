"Давай за них, давай за нас"

ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ 20 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЕГОРА МАРКИНА.

Год назад погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Егор родился 22 мая 2002 года в Электростали, Московской области. Учился в средней школе N 18. Ещё в 5 классе Егор вступил в ряды кадетов, принял торжественную присягу. Он был активным участником всех городских и областных патриотических мероприятий. Имел высшее звание – вице-кадет.

В школе Егора помнят спокойным, вежливым, приветливым, общительным парнем. Особенно навсегда запомнится его широкая, лучезарная улыбка.

С сентября 2018 по июнь 2021 год обучался в ГБПОУ «Электростальский колледж» по профессии "Овощевод защищённого грунта". Во время учебы выделялся исключительными качествами: отзывчивость, доброжелательность, исполнительность, порядочность, честность. Принимал активное участие в общественной, спортивной и профессиональной жизни колледжа, представлял интересы учебного заведения на муниципальном и региональном уровнях. В региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills стал призером в компетенции "Флористика".

Закончив учебное заведение, был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Срочную службу проходил в Московском Высшем Общевойсковом Командном училище. 9 мая 2022 год участвовал в параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на БМП - 2 (Бережок) в должности водитель-механик.

Был награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

28 сентября 2022 года в связи с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России для исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине.

29 октября 2022 года героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя воинский долг. Егор получил смертельные ранения в бою под Сватово, село Коломыйчиха в ЛНР.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации от 24 января 2023 года рядовой Маркин Егор Николаевич награжден орденом Мужества посмертно.

5 мая 2023 года в родном городе Электросталь в школе N 18 торжественно открыли парту Героя! Вечная память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5520

ПАМЯТИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА АЛАНА КОКАЕВА.

Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Алан Кокаев родился 15 сентября 1981 года. Окончил школу № 95 в городе Саратов.

Отслужил в армии. Ушел добровольцем на сво в сентябре 2022 года. Был награждён медалью "За отвагу".

Героически погиб при выполнении боевой задачи 13 октября 2023 года в Горловке.

У Алана остались жена и трое детей, двое из них несовершеннолетние.

Прощание с Воином состоялось 18 октября на Новом городском кладбище города Саратова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший сержант Кокаев Алан Нодарович награжден орденом Мужества (посмертно).

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5521

Димка из "Вагнера".

После гибели сына мать получила от него важное послание 21-летний Дмитрий Павлов на СВО служил пулемётчиком в Луганской области. Не раз оказывался под шквальным огнём противника и часто буквально чудом избегал смерти.

Пулемётчик Дмитрий Павлов вынес истекающего кровью товарища, который наступил на противопехотную мину в День Победы.

"И откуда только взялись силы?" — спрашивает сквозь слезы мама героя. Спустя несколько месяцев после этого события Дмитрий принял свой последний бой в районе Давыдова Брода.

Мама Дмитрия Ольга Кулик не хотела отпускать 21-летнего сына на фронт. Было это в марте прошлого года. Просила расторгнуть контракт, некоторые так тогда поступали — рвали все документы и уходили на гражданку. "Пятисотые", — пренебрежительно называли их в войсках. Дима от такого предложения наотрез отказался.

- Дмитрий мне говорит: вы же меня совсем иначе воспитали. Не могу. Там мои ровесники гибнут, а я буду сидеть возле твоей юбки? Нет, — вспоминает Ольга Кулик.

Ольга вспоминает, что Димка с детства мечтал стать военным. С ДЕТСТВА ДИМКА МЕЧТАЛ СЛУЖИТЬ РОССИИ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

Поэтому когда он окончил сельскохозяйственный техникум в посёлке Ленинское (Еврейская автономная область), то без колебаний в первый же призыв отправился служить срочку в Читу. А в январе прошлого года подписал контракт и вскоре поехал защищать Родину. ПОСЛЕ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

Пятеро под землёй

Дима на СВО служил пулемётчиком в Луганской области. Не раз оказывался под шквальным огнём противника и часто буквально чудом избегал смерти. Однажды во время миномётного обстрела окоп, где сидел он и пятеро его товарищей, плотно засыпало землей, неба не видно и вздохнуть невозможно.

- Димка рассказывал по телефону мне, что думал, мол, всё — конец. Но как-то вылезли потихоньку наружу, откопались, как змеи, — вспоминает мама.

На фронте Дима приобрёл двух настоящих друзей и даже названую бабушку Лену — пенсионерку из деревушки, где расположился батальон. Старушка встречала и провожала его на боевые задания и всегда крестила, читая молитвы. Так произошло и в День Победы 9 Мая 2022 года.

На минном поле

Дима, его друзья Роман и Илья отправились на боевое задание, идти нужно было через минное поле, строго по тропе. Илья сошёл с тропы и наступил на противопехотную мину. Оторвало лодыжку. Нужно было срочно эвакуировать раненого. Дима взвалил друга на плечи, несмотря на то что Илья был его намного крупнее. И несколько километров тащили раненого к своим, боясь оступиться хотя бы на шаг в сторону и молясь о том, чтобы не засекли беспилотники.

- Нога оторванная не болела, наверное, от шока, а вот рёбра от Димкиного плеча очень болели,— вспоминает Илья.

Подумал о товарищах перед боем

В конце июля Дима позвонил матери, сказал, что из роты осталось два человека (кого убили, кого ранили) — и их прикомандировали к ЧВК "Вагнер".Там с ребятами очень нравилось, они были в отличных отношениях с комбатом. Так Дима стал "вагнеровцем", чему был очень рад. БЫЛ РАД, ЧТО ПОПАЛ В ЧВК "ВАГНЕР". ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

В октябре на Херсонском направлении в районе Давыдова Брода Дмитрий с другим бойцами пробирался по полям — несли припасы товарищам. На поле они оказались перед врагом, как на ладони, попали под миномётный обстрел. Дмитрий получил тяжелое ранение в голову. Его смогли эвакуировать, доставили в ростовский госпиталь. Но несмотря на старания врачей, он умер от ран.

Незадолго до смерти Дима отправил посылку маме, а в ней — документы на трёх ребят, которые были ранены и отправлены в разные госпитали. Получив посылку, уже после гибели сына, я нашла номера телефонов его друзей и передала им.

- Они были в шоке. Так как не знали, что Дмитрий выслал документы: водительские удостоверения, паспорта, военные билеты! Для сына помочь другим было смыслом жизни. Он и тут позаботился о своих сослуживцах, — говорит мать. ДИМА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕСТРОЙ И МЛАДШИМ БРАТОМ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

В память о Дмитрии, награждённом орденом Мужества, в его родном селе Кукелево повесили баннер. Кроме того, фотография Димы висит на специальном стенде, посвящённом героям СВО, в сельскохозяйственном техникуме и в школе посёлка Ленинское.

https://tsargrad.tv/articles/dimka-iz-vagnera-posle-gibeli-s...

ПАМЯТИ ИГОРЯ СТУЛЬНИКОВА. Погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Игорь Александрович Стульников родился 22 января 2004 года в Петровске. В 2020 году получил 9-летнее образование в школе №1 и поступил в Петровский филиал Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Осенью 2022 года, после окончания филиала СГТУ по специальности "Информационные системы и программирование", Игоря призвали на срочную армейскую службу. Которую он, как отмечают близкие и друзья военнослужащего, будучи честным, целеустремлённым и отзывчивым человеком, всегда считал своим долгом и делом чести.

На защиту жителей Донбасса Игорь отправился после заключения контракта.

Рядовой Игорь Стульников героически погиб при исполнении боевого задания в Луганской народной Республике 18 октября 2023 года. Ему было всего 19 лет.

Прощание с Игорем состоялась 31 октября 2023 года со всеми воинскими почестями.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким!

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5526

Глядя на спокойное мужественное лицо и выправку Чермена Шавлохова, можно подумать, что он из династии военных. Однако родители его – люди простые. А вот он мечтал о карьере офицера с самого раннего детства.

- Племянник сам выбрал профессию, никто ему не подсказывал. Он целеустремлённый, хоть и немного… разгильдяй. Но скажу, именно такие парни, как он – дерзкие и своенравные, – в экстремальных условиях ведут себя по-мужски – рассказал Царьграду дядя Чермена, глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Родителям ничего не сказал

Чермен поступил в Суворовское. Затем были 4 года в Московском высшем военном училище, служба командиром взвода на Алтае. В феврале 2022 года Чермен попросил перевести его в Донбасс. Родителям ничего не сказал.

Взвод командира Шавлохова охранял подразделения при перемещении из одного района в другой. В рейде он выследил диверсионную группу противника. Решил действовать на опережение.

Как осетинский ястреб, бесшумно выслеживающий свою добычу, он максимально приблизился к врагу и скомандовал: «Огонь!». В той схватке большая часть боевиков не выжили, оставшиеся сдались в плен.

На допросе диверсанты рассказали, где находятся их артиллерийские позиции. Сведения проверил наш беспилотник. И по тому месту авиация нанесла прицельный удар. В сводке Минобороны доложило:

- «Были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки, восемь автомобилей, более двух десятков солдат противника и сорвана готовящаяся провокация со стороны ВСУ»

Командир Шавлохов указом президента России был награждён медалью Суворова. Дядя поступку племянника не удивлён:

- «На Кавказе так принято: взялся защищать Родину – иди до конца»

После заслуженного отпуска Чермен вернулся к месту службы и героически продолжает сражаться с нацистами. Дома его ждут родные и друзья, что придаёт лейтенанту силы. А примером служат герои-земляки.

https://t.me/tsargradtv/61633

RT пообщался с морпехом 810-й бригады ЧФ, которого в ходе СВО тяжело ранило, когда он спасал сослуживца. Виктор Ершов (позывной Урал) командовал батарей самоходок с начала спецоперации. Под его руководством было уничтожено свыше 200 позиций ВСУ и более 600 противников, включая азовцев (нацбат запрещён в РФ).

15 марта 2022 года он вызвался помочь спасти группу морпехов, которые должны были блокировать мост к «Азовстали», но сами оказались в окружении и четыре дня держали оборону в так называемом мариупольском «доме Павлова».

Огнём из арты Ершов не давал противнику подойти к ним, а когда бойцы эвакуировались, прикрывал их:

«НОНЫ» стояли на огневой позиции, я бегал, разведывал цели и уничтожал противника.

Выехал пикап с миномётом — я его уничтожил. Ещё были ДРГ-группы — я тоже их уничтожил. Но где-то мы недосмотрели. По ним выстрелили из РПГ, [один наш] автомобиль упёрся в дерево. Мы выдвинулись вытаскивать пацанов». Рискуя собой, Урал вместе с группой бойцов, в том числе с Рокотом, эвакуировал 17 человек. 9 мая 2022 года он установил флаг России над въездом на территорию «Азовстали», а 16 мая прикрыл собой сослуживца во время вражеского обстрела.

Его товарищ не выжил, а сам он потерял руку и получил тяжёлое ранение ноги и брюшной полости. Командование подготовило представление к присвоению ему звания Героя России.

https://t.me/boris_rozhin/102759

ПАМЯТИ ЕФРЕЙТОРА НИКИТЫ ЧУДАЙКИНА. Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Никита Чудайкин служил в звании ефрейтора. Представлен к ордену Мужества. Близкие и друзья рассказывают, что он всегда был добрым и справедливым человеком.

— Я Никиту знала где-то с 2010 года, — рассказывает знакомая Никиты Чудайкина Оксана. — Мы познакомились с ним в Кыштыме. Чем он сразу запомнился, чем выделился… Там был такой возраст, когда мальчишки пытаются выделиться, показать себя лучше, сильнее, чем они есть на самом деле. И ребята из его компании были грубоватые, хулиганы. А Никита был такой, какой он есть. Душевный, добрый, он прямо излучал тепло. И у него к девушкам было очень обходительное отношение.

Обзавестись семьей и детьми Никита Чудайкин не успел

Позднее Никита поступил в лицей в Озерске и жил в то время в деревне Татыш, которая расположена между закрытым городом и Кыштымом. Автобусы до его дома не ходили, и часть пути на занятия приходилось преодолевать пешком.

— 10–15 километров он каждый день утром (неважно, какая была погода — дождь, снег, мороз), он шел по лесу до автобуса, до моего поселка, чтобы поехать на учебу. И после учебы так же, — рассказала Оксана. — И меня тогда еще это так удивляло! Он не жаловался родителям, как ему тяжело, он просто делал. Он был пробивным, душевным и веселым человеком. Последний раз я его видела года полтора назад, когда он работал в клубе охранником.

Ефрейтору Чудайкину было 28 лет. Прощание состоялось 27 апреля 2022 года во Дворце культуры в поселке Новогорном.

Светлая память Герою!

https://t.me/specnazAlpha/17625

Последний бой «Мечты» У Никиты была мечта — дорасти до звания Героя России. Не корыстное желание и не блажь, он хотел его заслужить по-настоящему. Чтобы не было сомнений ни у командования, ни у воюющих рядом парней. Иначе и не становятся самыми результативными операторами дронов-камикадзе на Днепре. 33-летний ефрейтор с позывным «Мечта» погиб на минувшей неделе, отражая атаку противника, пытавшегося форсировать реку. Посмертно он представлен к званию Героя России...

- Никита был одним из первых, кто приехал к нам в Екатеринбург на обучение, - рассказал мне представитель производителя FPV-дронов* «Упырь» Владимир. - Очень интересовался этой темой, впитывал буквально на ходу, бывало, оставался в цеху до пяти-шести утра — не слезал с дронов, с пайки, летал. Ему было все интересно. Именно поэтому он стал одним из самых лучших летчиков на Днепре. Талантливый был оператор. «Свят», кстати, тоже у нас учился. Его обучать было легче, потому что раньше он летал на «Орлане» (российский беспилотник. - Ред.). У него руки уже привыкшие были, очень быстро все впитал. Недавно выбивал противника из окопа в районе Крынки на Днепре. Из нужного места руки у него были.

С июля по октябрь этого года в ходе боев на Днепре Мечта уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов, 2 ретранслятора для беспилотников и до 100 человек живой силы.

- Он всегда был в нашем рабочем чате, общались ежедневно, вносили какие-то коррективы, правки в прошивку дрона. У него главная мечта была дорасти до Героя России. Об этом он говорил. Никита вообще был очень целеустремленный. Пытался ставить рекорды. Однажды поразил машину с боекомплектом на дальности 11 километров! Хотя в среднем работаем на расстоянии 5-6 километров. Подход к цели - 3-4 минуты. Противник знал о группе «Мечты», пытался выследить, но оборудование не позволяло себя обнаружить. Рядом постоянно что-то прилетало, но их не вычислили. «Свят», кстати, тоже у нас учился. Его обучать было легче, потому что раньше он летал на «Орлане» (российский беспилотник. - Ред.). У него руки уже привыкшие были, очень быстро все впитал. Недавно выбивал противника из окопа в районе Крынки на Днепре. Из нужного места руки у него были.

ВДВОЕМ СО «СВЯТОМ»

В свой последний бой они пошли вместе — «Мечта» и «Свят». Оба — первые номера в своих расчетах. Но ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. «Упыри» к тому моменту закончились. Остались дроны с очень маленькой дальностью. А значит подходить нужно практически вплотную к противнику. А он давит артиллерией, прикрывая свою попытку форсировать Днепр, кроет весь берег. Но работать надо, иначе братьям-мотострелкам совсем туго будет. И «Мечта» со «Святом» поднимают один дрон-камикадзе за другим.

Так об этом напишут в военных отчетах: «30 октября 2023 года в районе н.п. Крынки ефрейтор …, проявляя героизм и мужество, под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны ... мотострелковой дивизии для уничтожения живой силы противника и лодок. В районе 1,2 км северо-западнее н.п. Крынки уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек; на северной окраине н.п. Крынки успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты противника. Противник постоянно вел контрбатарейную борьбу, в ходе которой от разрыва артиллерийского снаряда ефрейтор … получил ранение, не совместимое с жизнью и погиб в бою».

«Свят» тоже погиб в том бою. Снаряд прилетел прямо в подвал, куда они только что забежали. Позже станет ясно, что за асами охотились и не пожалели на них высокоточный 155-миллиметровый натовский снаряд «Эскалибур».

ОН ВСЕ РАВНО ПОБЕДИЛ

Но если по Гамбургскому счету, то «Мечта» все равно победил. С июля по октябрь этого года в ходе боев на Днепре он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов, 2 ретранслятора для беспилотников и до 100 человек живой силы. Вряд ли кто-то сможет поставить под сомнение представление на звание Героя России посмертно. Он его точно заслужил.

https://www.kp.ru/daily/27577/4846782/

Вчера, 3 ноября 2023 года, погиб "Кедр", командир батальона "Терек", атаман Святокрестовского районного общества Ставропольского края, кавалер двух Орденов Мужества, а так же обладатель других государственных наград, участник войны в Афганистане, Чечне и СВО. Вечная память Герою!

https://t.me/Separ13_13/21446