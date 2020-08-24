"Удар был страшен" - кого атаковал СССР после Победы в 1945-м

Николай Протопопов

Переброска мощной группировки через всю страну, внезапный удар и полный разгром миллионной армии противника меньше чем за месяц 75 лет назад, 30 июля 1945-го, на Дальнем Востоке сформировали Главное командование советскими войсками. Через несколько дней началась Маньчжурская стратегическая операция.

Спасая американцев

О том, как СССР помог англо-американским союзникам победить Японию, — в материале РИА Новости.

Сосредоточенными на Дальнем Востоке советскими войсками командовал маршал Александр Василевский, в начале июля прибывший в Читу. Действия Военно-морского флота и Военно-воздушных сил координировали адмирал флота Николай Кузнецов и главный маршал авиации Николай Новиков.

На Ялтинской конференции в феврале 1945-го лидеры антигитлеровской коалиции договорились о вступлении Советского Союза в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Вашингтон и Лондон очень в этом нуждались.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, японцы пытались договориться с Москвой и провели несколько дипломатических маневров. Но СССР остался верен союзническим обязательствам.