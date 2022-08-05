Кровавый след "Шелкового пути"

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева продолжает раскапывать тему транспортировки оружия для террористических группировок на Ближнем Востоке через Балканы.

На сей раз она выпустила материал посвященный азербайджанской авиакомпании "Шелковый путь", которая используется для транспортировки оружия для боевиков в Сирии.



Гайнатджиева уже не первый год интересуется темой, откуда террористы берут оружие, особенно после того, как всплыли факты участия ее родной страны в этом кровавом бизнесе.

Так что далеко не все болгары разделяют политику своего правительства, чему свидетельством служит данный материал.

Гайнтаджиева через анонимный источник (возможно документы слиты в сеть какой-то разведкой, уж больно фактурные материалы) получила пачку документов свидетельтствующих о том, что авиакомпания "Шелковый путь" используется для перевозки оружия под прикрытием дипломатического иммунитета.

Основная фабула такова - на деньги Саудовской Аравии и военных кампаний связанных с Пентагоном, в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и ряде других стран в Восточной Европе закупалось старое советское оружие под формальным предлогом поставок для силовых структур Афганистана и Ирака. Один из крупных логистических пунктов на пути оружия к конечным получателям, выступал Азерйбайджан. Формально, поставки осуществлялись на гражданских самолетах с особым дипломатическим статусом, которые позволяли избегать проверок перевозимых грузов по существу, что было необходимо для поддержания режима секретности. В Болгарии, одним из основных поставщиков оружия выступал ВМЗ-Сопот.

Например, один из маршрутов по поставкам оружия для силовых структур Афганистана выглядел так - Баку-Риека-Баку-Кабул.

Общая сумма заказов только в этих документах превышает 300 млн. долларов, а среди основных клиентов "Шелкового пути" оказалось американское командование специальных операций (USSOCOM)



Казалось бы, что такого в продаже оружия афганскому правительству воюющему с ИГ и Талибаном. Но далее начинаются "странности", Самолет с оружием для "афганской полиции" в виде 122-мм ракет для "Града" летит не в Кабул, а в пакистанский Лахор, где в течении двух часов разгружается и уже порожняком летит в Афганистан. Поставками для Афганистана занимается кампания Alliant Techsystems Operations, являющаяся крупнейшим поставщиком для неамериканских армий с контрактами на полмиллиарда долларов связанных с Афганистаном. Перевозки осуществляются под видом "дипломатических грузов", хотя на деле речь идет о тысячах тонн оружия на сотни миллионов долларов.



В отношении Саудовской Аравии все еще проще. Нет необходимости изобретать прокладки в виде Афганистана и Ирака. "Шелковый путь" возит оружие под видом "дипломатических грузов" непосредственно в Саудовскую Аравию - в Джедду и Эр-Рияд.

В 2016 и 2017 годах было 23 "дипломатических" рейса перевозивших оружие из Сербии, Румынии и Болгарии в Саудовскую Аравию.



Оружие, закупаемое на Балканах либо на деньги Саудовской Аравии, либо на деньги Пентагона разумеется не нужно ни саудовской, ни американской армиям. То, что попадает в Сирию, используется для вооружения различных исламских группировок воюющих с правительством или же в Йемен, на поддержку войны против хуситов и Салеха. Часть этого оружия затем всплывала в руках террористических группировок. Еще одна возможная схема покупки оружия для боевиков - оружие формально закупается для Конго, но по пути происходит разгрузка оружия в Джедде с последующей отправкой на йеменский и сирийский ТВД.



Минометы, мины, СПГ-9 и ГП-25, которые должны были попасть в Конго, после "дипломатического рейса" в Джедду всплыли на одном из складов Исламского Государства в Мосуле. 12,7 пулемет Coyote перевезенный в Идлиб через Саудовскую Аравию и Турцию несколько месяцев назад. Ручные гранатометы и выстрелы к ним, поставленные из Азербайджана и Болгарии министерству обороны Саудовской Аравии использовались даже в официальной пропаганде Халифата.



Помимо Саудовской Аравии и США, подобные "дипломатические миссии" оплачивали и Объединенные Арабские Эмираты. Например, в апреле "Шелковой путь" из Бургаса перевез в Абу-Даби почти 11 тонн PG7 (модификация РПГ-7)

Импортером оружия выступила местная компания Al Tuff International Company LLC, которая тесно сотрудничает с американской компанией Orbital ATK. При этом, армия ОАЭ лишь формально является получателем груза, основной спонсор - Саудовская Аравия.



Помимо этого, в опубликованных документах всплыли:



1. Рейсы в Северный Судан и Конго с перевозом бронеавтомобилей оплаченных за наличные Саудовской Аравией.



2. Перевозка "белого фосфора" из Сербии и Болгарии в Афганистан - около 100-150 тонн в числе других грузов. Нет подтверждений, получили ли груз афганские полицейские или был перегружен на другой рейс в Баку, где борт стоял 4 часа.

Стоит отметить, что в 2016 году Азербайджан обвинял Армению в использовании в ходе боев в Нагорном Карабахе "белого фосфора", тогда как на деле, через Баку прошли десятки, если не сотни тонн "белого фосфора". Документы же показывают, что "белый фосфор" как раз и был завезен в Азербайджан в 2016 году.



3. В 2015 году осуществлялись полеты с доставкой оружия по линии Бургас-авиабаза Инджирлик (Турция), которая до попытки государственного переворота активно использовалась для поддержки операций боевиков в Северной Сирии. После подавления переворота, Эрдоган и представители MIT заявляли, что Инджирлик использовался как один из центров организации заговорщиков и подготовки провокаций.



4. Также в 2015 году осуществлялась доставка оружия в Израиль в на военную базу Овда. Конечный формальный получатель - министерство обороны Азербайджана. Совершено 14 рейсов по 40 тонн оружия, с многочасовыми остановками на разгрузку. Среди перевозимого оружия - ручные гранатометы и СПГ. Второй получатель - израильская кампания Elbit Systems. Можно предположить, что часть этого оружия пошла на вооружение террористических группировок воюющих с правительством Асада в приграничных с Израилем районах. Также по этому каналу доставлялось на территорию Израиля оружие из Сербии (пункт отправления - Ниш, среди номенклатуры - РСЗО и СПГ - грузополучатели все те же - МО Азербайджана и Elbit Systems).



5. Еще один странный случай. Elbit Systems и МО Азербайджана вывозят из Чехии партию легкой бронетехники Tatra, перевозит ее в Израиль и оттуда перевозит ее же в соседнюю Словакию. Перевозивший груз самолет может нести 50 тонн груза. Было заявлено 30. Перевозилось ли что-то еще по этому странному маршруту неизвестно, так как полет был "дипломатический" и борт досмотру не подвергался.



6. Также предсатвлена порция документов по транспортировке оружия оплаченного Турцией и Саудовской Аравией для военного переворота в Буркина-Фасо. Часть из оружия предназначеного для военного переворота в Буркина-Фасо впоследствии всплыла в Алеппо и Хаме. Один из самолетов предназанченных для ДРК, приземлился в турецком Диярбекире, а оружие предназначенные для войны в Африке, появилось в Северной Сирии. Попытка военного переворота в Буркина-Фасо была предпринята через неделю после того, как оружие прибыло к месту назначения. Надо понимать, что если бы часть оружия не переправили в Сирию, военный переворот мог иметь другой результат. А может будущих мятежников просто сыграли в темную.



7. В свете последних изменений американской политики, тот же канал используется и для вооружения сирийских курдов..Более 300 тонн оружия было переправлено для нужд YPG через Ирак. Было совершено 6 рейсов по 43 тонны боеприпасов из Болгарии для нужн курдов в Северной Сирии. 82 тонны боеприпасов из Румынии были переправлены в Эрбиль (Иракский Курдистан). Также доставлялось оружие в Эрбиль из Словении. Компания занимающаяся поставками оружия для курдов имеет офисы в Болгарии (София), на Кирпе (Лимасол) и в Эрбиле. Оружие, которое доставлялось иракским курдам (в том числе и производимое в Азербайджане), позднее всплывало в видео Курдской Рабочей Партии, которая в Турции считатеся террористической организацией. В статье намекается, что тот факт, что Ильхам Алиев является этническим курдом, облегчает ведение бизнеса в этом направлении. Можно также заметить один забавный факт - курды по сути получают оружие по тем же каналам, по которым еще недавно снабжались те, с кем они воюют.



https://goo.gl/mjukG1 - материал полностью (текст на болгарском)

https://trud.bg/350-diplomatic-flights-carry-weapons-for-terrorists/ - копия на английском



PS. Думаю после этого материала будет лучше понятна вся ирония попыток представить Катар главным спонсором терроризма.



По теме оружейных поставок через Болгарию на Ближний Восток:



1. Балканский военторг для Ближнего Востока - http://colonelcassad.livejournal.com/2875229.html

2. Болгарское оружие в Сирийской войне - http://colonelcassad.livejournal.com/3183312.html

3. Как болгарское оружие попадает к террористам в Сирию - http://colonelcassad.livejournal.com/3375742.html (с момента выхода этого материала, "Мариан Даника" совершил еще несколько рейсов с полным загрузом).

4. Эшелон с САУ "Гвоздика" в Бургасе - http://colonelcassad.livejournal.com/3372549.html

Борис Рожин Кровавый след "Шелкового пути" - Colonel Cassad — ЖЖ (livejournal.com)

Ну и последние данные. Иракский ТГ-канал Sabereen News распространил документы о том, что Азербайджан, в апреле 2022 года, тайно поставлял боеприпасы украинским военным.

Согласно этим бумагам, компания CIHAZ Industrial Association (https://www.kuwaitembassy.az/index.php/news2016/78-29-02-201... ) (организация при Министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики) отправили авиабомбы для украинской ГК «Укрспецэкспорт» (https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrspecexport ).

Поставки осуществлялись украинской авиакомпанией «Меридиан» (http://mem.aero/pages/fleet.html) из аэропорта Хартум (Судан) в "знаменитый" аэропорт Жешув (Польша), для дальнейшей транспортировки груза на Украину. Рейс MEM5002 совершался 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля.

В спецификации груз обозначен как Precision Guided Air Bomb и Precision Guided Air Bomb INERT, одна такая бомба весит 270 кг. Под эти параметры подходит высокоточная управляемая авиабомба QFAB-250 LG (https://mdi.gov.az/en/news-30/the-ministry-of-defence-indust...). Этот фугасный боеприпас с лазерным наведением, общим весом в 270 кг (250 из них б/ч) — достаточно новая совместная разработка Азербайджана и Турции. По-умолчанию он используется (https://www.turkishdefencenews.com/bayraktar-tb2-marked-it-a... Су-25, но конечно же может быть применен и другими самолетами из советского задела. Наведение и целеуказание возможно (https://www.turkishdefencenews.com/bayraktar-tb2-marked-it-a...) с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

В спецификации от 04.04.22 г. и в "путевках" от 06.04.22 г. есть некоторое расхождение по общему количеству ящиков с боеприпасами и общим весом груза, однако размеры ящиков с авиабомбами сходятся в обоих документах, а код UN0033 (https://adrdangerousgoods.com/eng/substances/0000023/un0033-...) ставит точку в каких-либо сомнениях относительно содержания этого груза.

Таким образом, Азербайджан (и в некоторой степени Турция) прямо участвовал в снабжении ВСУ высокоточными авиационными боеприпасами, несмотря на официальный нейтралитет по отношению к сторонам вооруженного конфликта на Украине.

Остается два главных вопроса — сколько таких бомб было использовано против союзных сил РФ и ЛДНР, и зачем такая грязная история Азербайджану? Ради сомнительной выгоды?