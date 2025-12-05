Знаменитый советский художник Александр Александрович Дейнека

Художник, чьи работы использовались в качестве иллюстраций в советских учебниках Александр Дейнека родился в семье железнодорожника 8 (20) мая 1899 г.

Первоначальное образование получил в Харьковском художественном училище (1915—1917) у А. М. Любимова и М. Р. Пестрикова. Молодость художника, как и многих его современников, была связана с революционными событиями.

В 1918 работал фотографом в уголовном розыске, возглавлял секцию ИЗО Губнадобраза, оформлял агитпоезда, театральные постановки, участвовал в обороне Курска от белых. С 1919 по 1920 годах руководил художественной студией при Курском политуправлении и «Окнами РОСТа» в Курске.

Из армии был командирован учиться в Москву, во ВХУТЕМАС на полиграфическое отделение, где его педагогами были В. А. Фаворский и И. И. Нивинский (1920—1925). Большое значение в творческом становлении художника имели годы ученичества и общения с В. А. Фаворским, а также встречи с В. В. Маяковским. Творческий облик художника ярко и отчетливо проявился на первой же крупной выставке в 1924 (Первая дискуссионная выставка объединений активного революционного искусства), в которой он участвовал в составе «Группы трех» (совместно с А. Д. Гончаровым и Ю. И. Пименовым). В эти годы им была создана первая советская подлинно монументальная историко-революционная картина «Оборона Петрограда» (1928). «Оборона Севастополя» (1942). А.А. Дейнека.

Член художественных организаций: Общество станковистов (ОСТ) (1925—1927) — один из учредителей, Ассоциация художников-графиков при Доме печати (Москва, 1926—1929), Объединение новых видов художественного труда «Октябрь» (1928—1930), Ассоциация художников революционной России, Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ) (1931—1932).

В 1930 году художник создал выразительные в цветовом и композиционном отношении плакаты «Механизируем Донбасс», «Физкультурница». В 1931 году появились очень разные по своему настроению и тематике произведения: «На балконе», «Девочка у окна», «Наемник интервентов». «Физкультурница». (1933) А.А. Дейнека.

Новый этап в творчестве художника начался в 1932 году. Самой значительной работой этого периода является картина «Мать» (1932). В эти же годы художником были созданы лирические произведения: «Ночной пейзаж с лошадьми и сухими травами» (1933), «Купающиеся девушки» (1933), «Полдень» (1932) и др. Наряду с работами лирического звучания появились и общественно-политические произведения: «Безработные в Берлине» (1933), наполненные гневом рисунки к роману «Огонь» А. Барбюса (1934).

С начала 1930-х годов обращается к теме авиации («Парашютист над морем», 1934), иллюстрации к детской книге летчика Г. Ф. Байдукова «Через полюс в Америку» (вышла в свет в 1938). Он написал ряд живописных работ, одна из самых романтических — «Будущие лётчики» (1937). «Будущие летчики» (1937). А.А. Дейнека.

Иллюстрировал книги для издательств Москвы; рисовал, в том числе карикатуры, для журналов «Прожектор», «Красная нива» и др. — средина 1920-х. Исполнял плакаты («Гуляй, работай, читай с охотой» (1929), «Механизируем Донбасс» (1930), «Превратим Москву в образцовый социалистический город пролетарского государства» (1931) и др.). Плакат «Механизируем Донбасс».

Историческая тема нашла своё воплощение в монументальных произведениях. К числу наиболее значительных работ конца 1930-х — начала 1940-х относится «Левый марш» (1940). «Левый марш» (1940). А.А. Дейнека.

В период войны жил в Москве и выполнял политические плакаты для мастерской военно-оборонного плаката «Окна ТАСС». В 1942 году совместно с художником Георгием Нисским совершил поездку на фронт под Юхнов. В это время создал напряженные и драматичные произведения. Картина «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941) — первая в этом ряду. Глубоким страданием проникнуто другое произведение — «Сгоревшая деревня» (1942). В 1942 году создал наполненное героическим пафосом полотно «Оборона Севастополя» (1942), которое явилось своего рода гимном мужеству защитников города. В 1944 году создал наполненную оптимизмом картину «Раздолье». «Раздолье» (1944). А.А. Дейнека.

Участвовал в оформлении спектаклей «Баня» В. В. Маяковского (1930) в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда, «День рождения» братьев Тур (1945) в Центральном театре Красной Армии (оба в Москве).

К числу значительных работ послевоенного времени можно отнести полотна «Эстафета по кольцу „Б“» (1947), «У моря. Рыбачки» (1956), «Москва военная», «В Севастополе» (1959), а также мозаики для фойе актового зала МГУ имени М. В. Ломоносова (1956), мозаику для фойе Дворца съездов в Московском Кремле (1961). Его мозаики украшают станции московского метро «Маяковская» (1938) и «Новокузнецкая» (1943). Мозаика на станции метро «Маяковская» «У моря. Рыбачки» (1956). А.А. Дейнека.

Преподавал во ВХУТЕИНе (1928—1930), Московском полиграфическом институте (ныне Московский государственный университет печати) (1930—1934), Московском художественном институте им. В. И. Сурикова (1934—1946, 1957—1963), в Московском институте прикладного и декоративного искусства (1945—1952, до 1948 года — директор), Московском архитектурном институте (1953—1957) — руководитель творческой мастерской монументальной живописи. Профессор (1940).

Академик АХ СССР (1947). Член президиума (с 1958), вице-президент (1962—1966), академик-секретарь (1966—1968) отделения декоративных искусств АХ СССР. Член Союза художников СССР. Могила Александра Александровича Дейнеки находится по адресу: Москва, Новодевичье кладбище, участок 7.

https://telegra.ph/Aleksandr-Aleksandrovich-Dejneka-08-07

А теперь моя копилочка: Бой с амазонками. 1947 год Бомбовоз. 1932 Донбасс (1947) Донбасс. Обеденный перерыв». 1935 г. Доярка. 1959 Текстильщицы. 1927 На стройке новых цехов. 1926 Герои первой пятилетки. 1936 Стахановцы. 1937 Покорители космоса, 1961. Эскиз мозаичного панно для московского дворца съездов Мирные стройки Друзья. 1956 В Крыму. 1956

Военные эскизы: Оборона Петрограда. 1928. Повторение 1964 года Сбитый ас. 1943 Зарядка. 1934 Пионер Крымские пионеры. 1934 Обложка книги "Наша авиация" Баскетбол. 1962 Футболист. 1932 Парашютист над морем. 1934 Танец.1934 Снегурочка. 1954 Утренний туалет. 1953 Художник Александр Дейнека на фоне своей фрески «Старое и новое» в Москве. 1939 год

Материалы по данной теме можно посмотреть ЗДЕСЬ

.

.

.

.

.

.