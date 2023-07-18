43 года назад открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве

Как Москва принимала Олимпиаду-80

Что было истинной причиной американского бойкота Игр

43 года назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Главное спортивное событие оставило вереницу ярких впечатлений, разочарований, песен, анекдотов — но прежде всего поставило столицу СССР в центр мирового внимания по сугубо гуманитарному поводу (пусть и не без политической подоплеки).

Игры вместо коммунизма

Большой спорт, а в особенности — спорт олимпийский, для Советского Союза значил много. Он был демонстрацией достижений и поводом для гордости всё еще полузакрытой страны — наряду с балетом и космосом. С 1952 года СССР принимал участие в Олимпиадах. И, за редким исключением, это были блестящие триумфы советского спорта и его звезд. Особенно яркими (если говорить о летних играх) были победы в «неофициальном командном зачете» в Мельбурне-1956, Риме-1960, Мюнхене-1972 и Монреале-1976.

Игры 1980 года должны были состояться в Москве — впервые в социалистической стране. Как минимум, 5–6 лет город готовился к этому событию. Остряки шутили: «Хрущев обещал нам в 1980 году коммунизм, а Брежнев просто проведет Олимпийские игры!» Оргкомитет Олимпиады-80 возглавил Игнатий Новиков — опытнейший управленец, строитель, да еще и давний приятель самого генерального секретаря. Его заместителем был молодой, дипломатичный, влюбленный в спорт Виталий Смирнов. Кутузовский проспект, Москва. 8 июля 1980 года. Фото: ТАСС/Роман Денисов

Встретить гостей советская власть намеревалась отнюдь не в стиле Северной Кореи — то есть не только с опорой на собственные силы. Считалось, что для нашей строительной, пищевой и легкой промышленности Олимпийские игры — это шанс вступить в кооперацию с мировыми гигантами и кое-чему у них научиться. Нечто похожее было в 1930-е, когда Анастас Микоян вернулся из Америки с десятками лицензий.

Намечались контракты с крупными фирмами, в прежние годы почти не заглядывавшими в Советский Союз. Речь шла и о джинсах, и об автомобилях, и о поставках современных табло для стадионов. Одним из удачных проектов такого сотрудничества стала гостиница «Космос». Над проектом советские архитекторы трудились совместно с французскими коллегами, а собственно строительством занималась французская же фирма Sefri, импортировавшая для работы югославских спецов.

Москва вообще превратилась в большую стройплощадку. Реконструировались все существовавшие к тому времени стадионы и возводились новые — такие, как Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина, велотрек в Крылатском, универсальный спортивный комплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конно-спортивный комплекс в Битцевском парке, гостиницы «Космос» и «Измайлово». Современная архитектура этих комплексов преобразила Москву. А самым дорогостоящим оказалось строительство Олимпийского телецентра в Останкине, по соседству с исполинской телебашней и старым центром, построенным к 50-летию Октябрьской революции. Строительство гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве для туристов и болельщиков. 1 июня 1978 года. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Над главной ареной игр — чашей стадиона в «Лужниках» — возвышались мощные мачты с прожекторами. Повсюду продавались сувениры с олимпийской символикой, открывались кафетерии, оснащенные непривычной для москвичей итальянской техникой. Международный аэропорт Шереметьево-2 — это тоже олимпийский объект, и он служит нам верой и правдой и сорок лет спустя.

Колоссальные расходы пытались возместить, продавая права на телетрансляцию. Помогли и лотереи — «Спортлото» и «Спринт», принесшие организаторам Игр сотни миллионов рублей. К тому же любой товар с олимпийской символикой — будь то кепка, сумка, рубашка, часы или коллекционная модель автомобиля — стоил процентов на 30–40 дороже обычной госцены.

Это грозное слово «бойкот»

Брежнев действительно много поставил на это событие. Оно должно было стать новым символом разрядки — мирного сосуществования стран с разным социальным и экономическим строем.

Помешал афганский кризис. В декабре 1979 года части Советской армии — «ограниченный контингент воинов-интернационалистов», как писала «Правда» — вошли в Афганистан. У американцев были свои планы на эту страну, так что советская операция именовалась в Вашингтоне не иначе как «акт агрессии» и «вторжение». Разрядка во взаимоотношениях двух сверхдержав сменилась новым обострением холодной войны — прежде всего пропагандистской. Президент США Джимми Картер и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (слева направо) во время встречи в Вене. 18 июня 1979 года. Фото: ТАСС/Эдуард Песов

К советскому «последнему броску на юг» отнеслись крайне негативно даже записные союзники Москвы — такие как Индия. Впрочем, тон задавали, конечно, на берегах Потомака. Президент Джимми Картер призвал западный мир к бойкоту московской Олимпиады. Это был именно политический бойкот: национальные олимпийские комитеты (даже американский и британский) его не поддерживали. Против с самого начала выступал и Международный олимпийский комитет во главе с бароном Майклом Килланином. Но политика на сей раз оказалась сильнее спорта.

Игры, по существу, превратились в состязание социалистических стран. Журналисты с телеэкранов обстоятельно разъясняли советскому народу, что американцы грубо примешивают к спорту политику и тем самым попирают священные олимпийские принципы.

Думается, американцы держали в уме и «спортивные резоны». По всем расчетам, они бы с треском проиграли «неофициальный командный зачет» не только советским спортсменам, но и команде ГДР. А ведь еще Джон Кеннеди говорил, что в наше время престиж державы определяется не только количеством ядерных боеголовок, но и «урожаем» золотых олимпийских медалей. Золотая медаль Олимпиады-80, изготовленная на Ленинградском монетном дворе. Фото: ТАСС/Николай Науменков

Американцы, скорее всего, в равной борьбе победили бы в легкой атлетике и плавании, но полностью проиграли бы в гимнастике, тяжелой атлетике, спортивной стрельбе, борьбе, гребле, наконец, во всех игровых видах, кроме баскетбола. В администрации Картера решили не рисковать. Дипломатическая борьба у них получалась лучше, чем вольная или греко-римская: к бойкоту присоединились более 60 государств. Правда, некоторые спортсмены из Великобритании, Франции, Австралии, Италии, Греции приехали на Игры в индивидуальном порядке и шли на открытии под флагами своих олимпийских комитетов, которые не поддерживали бойкот.

Москва олимпийская

Вашингтон, по обыкновению, оказывал давление и на «свободный бизнес». Спешно разрывались контракты. Пришлось обходиться почти без западных партнеров. В последний момент на венгерских и советских предприятиях пришлось дорабатывать электронные табло.

По мнению советской стороны, полностью выполнил свои обязательства перед Советским Союзом только концерн Adidas. Несмотря на прессинг со стороны американского правительства, в Союзе в дни Олимпиады утвердилась и компания Coca-Cola. «Пепси-кола» выпускалась в СССР с 1974 года, а их главные конкуренты наладили в стране социализма производство напитка «Фанта». В столице появились приметные фирменные киоски с оранжевыми логотипами апельсинового напитка. Открытие ХХII Олимпийских игр на стадионе «Лужники» в Москве. 19 июля 1980 года. Фото: ТАСС/Валентин Соболев

Отечественная пищевая промышленность тоже пробудилась от многолетнего сна и представила новые «олимпийские» пирожные и торты, брендированные шоколадки и даже жевательную резинку — предел мечтаний советского ребенка.

Вместо стран НАТО в Играх приняли участие 24 африканских государства, бойкотировавших предыдущую Олимпиаду в Монреале. Но все-таки по числу участников московские Игры уступали нескольким предыдущим соревнованиям такого ранга.

Зато по уровню спортивных результатов это были лучшие игры в истории — как и по красоте и размаху массовых театрализованных мероприятий. В СССР еще с первых послереволюционных лет знали толк в массовых зрелищах — уличных и стадионных. Поэтому церемонии открытия и закрытия игр московской Олимпиады «задали планку» на десятилетия вперед. Свой вклад в организацию праздника внесли режиссер Иосиф Туманов, балетмейстер Юрий Григорович, композитор Александра Пахмутова и художник Виктор Чижиков, создавший нашего олимпийского мишку, на редкость симпатичного, не забытого и 40 лет спустя. Фрагмент танцевальной сюиты «Дружба народов», церемония открытия Олимпиады в Москве. 19 июля 1980 года. Фото: РИА Новости/Александр Макаров

И открытие, и закрытие произвели сильное впечатление даже на тех, кто бойкотировал Игры и «подглядывал в замочную скважину». Устроители следующих Игр во многом равнялись на опыт московских спектаклей, в которых перед глазами зрителей прошла вся олимпийская история, начиная с колесниц Древней Эллады.

Олимпийская Москва оказалась абсолютно безопасным, чистым и не слишком людным городом. За «101-й километр» на время Игр были административно высланы антиобщественные элементы — от тривиальных алкоголиков и бродяг до валютных «жриц любви» и спекулянтов. В магазинах появился дефицит — в том числе в ярких заграничных упаковках. И длинных очередей почти не было: ведь приехать в Москву гражданам СССР в эти 2–3 недели можно было только по особым пропускам.

Быстрее, выше, сильнее

Участники Игр побили 36 мировых, 39 европейских и 74 олимпийских рекорда. Соревнования проходили не только в Москве. Предварительные матчи футбольного турнира проходили еще и в Ленинграде, Киеве и Минске. А регата яхтсменов состоялась в Таллине, там по такому случаю построили замечательный олимпийский центр парусного спорта «Пирита».

Главными героями Игр, пожалуй, стали пловец Сергей Сальников, гребец-байдарочник Владимир Парфенович, штангист Юрик Варданян и сборная СССР по волейболу, которую возглавлял тренер-интеллектуал, ленинградец Вячеслав Платонов. Чемпион Олимпиады в Москве в весовой категории до 82,5 кг Юрик Варданян после установления мирового рекорда. Дворец спорта «Измайлово», 26 июля 1980 года. Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Сальников — наш первый пловец-стайер экстракласса, был в то время одним из самых популярных спортсменов страны. Он блистал на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем. 22 июля 1980 года в Москве Сальников стал первым в мире пловцом, который проплыл 1500 метров менее чем за 15 минут. Его мировой рекорд был равен 14 мин. 58,27 сек. В историю олимпийского спорта это достижение вписано навсегда. На 400-метровке он тоже не оставил соперникам шансов, победив с олимпийским рекордом — 3 мин. 51,31 сек. Третье «золото» Сальников завоевал в эстафете 4×200 вольным стилем. Советская четверка финишировала почти на пять секунд раньше серебряных медалистов — пловцов из ГДР.

Парфенович — молодой атлет, занимавшийся самбо и вольной борьбой, был настоящим борцом на гребном канале. В гонке байдарок-одиночек на 500 метров оставил позади и румынского олимпийского чемпиона Василе Дыбу, и находившегося в блестящей форме австралийца Джона Сумеджи. В соревнованиях байдарок-двоек, вместе с Сергеем Чухраем, Парфенович выиграл два золота — на дистанциях в 500 и 1000 метров. Это был настоящий триумф!

Варданян на московском помосте установил пять мировых рекордов и первым из средневесов поднял по сумме двух упражнений 400 кг. Уникальный результат: с такой суммой Варданян первенствовал бы и еще в двух более тяжелых весовых категориях — до 90 и до 100 кг, в которых победы одержали соответственно венгр Петер Бачако (377,5 кг) и представитель Чехословакии Ота Заремба (395 кг). То есть, если бы регламент соревнований это позволял, Варданяну можно было вручать сразу три золотые медали. Абсолютная чемпионка Олимпиады в спортивной гимнастике Елена Давыдова. 30 июля 1980 года. Фото: ТАСС/Эдуард Котляков

А вот нашему могучему знаменосцу не повезло. Борец Николай Балбошин, как пушинку, пронес массивный красный флаг на церемонии открытия, но выиграть олимпийский турнир ему — непобедимому атлету — помешала травма. Не повезло и баскетбольному воинству хитроумного Александра Гомельского. Несмотря на отсутствие американцев, наши великаны дотянулись только до бронзовых медалей. Как и футболисты, уступившие сборной ГДР в полуфинале. И все-таки побед — красивых, бесспорных — было больше. В борьбе, в гимнастике, в фехтовании, в волейболе... А потом прозвучала последняя песня Игр:

Олимпийское звонкое эхо

Остается в стихах и в сердцах...

Эхо ностальгии

Какое же «олимпийское эхо» осталось от 1980 года? В олимпийском спорте и в наше время полным-полно политики, в том числе не самой джентльменской. И от московской Олимпиады остался привкус несбывшихся надежд на мир и дружбу, на экономическое и человеческое содружество. Но талисман тех Игр — чижиковский мишка — до сих пор узнаваем и любим. Он и сегодня остается одним из любимых русских сувениров для туристов. Не затерялись и всё еще держатся в шумной современной Москве некоторые гостиницы и дворцы спорта, построенные к Олимпийским играм. И звучит мелодия прощальной олимпийской песни — щемяще-ностальгическая. Несмотря ни на что.

Как это было. Фотогалерея «Известий»: 19 июля 1980 года торжественной церемонией на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И.Ленина в Лужниках были открыты XXII Олимпийские игры По политическим причинам 65 стран мира объявили бойкот первым в истории Играм, проводившимся в Восточной Европе. Тем не менее многие спортсмены приехали в СССР и выступали под флагом МОКа Москвичи и съехавшиеся со всего мира поклонники спорта спешили занять места на трибунах Олимпийский огонь внёс на стадион трёхкратный олимпийский чемпион, великий советский легкоатлет Виктор Санеев. Так был дан старт празднику спорта Красочная церемония открытия в Москве, продолжавшаяся около трёх часов, задала тон всем последовавшим Олимпиадам Великий гимнаст Александр Дитятин поставил на московских Играх абсолютный рекорд, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали Соревнования в беге на 3 000 м с препятствиями стало одним из наиболее захватывающих спортивных событий Игр На трибунах можно было увидеть болельщиков самого разного возраста. Проведение Игр в Москве ознаменовалось безупречным порядком и полным отсутствием серьёзных происшествий Июль и август были выбраны для проведения Игр не случайно. Метеорологи проанализировали данные наблюдений за погодой в столице за 100 лет и пришли к выводу, что эти два месяца в Москве самые тёплые В матче по гандболу советская команда одержала победу над югославскими спортсменами В финальной схватке турнира по классической борьбе сошлись болгарин Александр Томов (слева) и наш Александр Колчинский, завоевавший в итоге золотую медаль 3 августа во время торжественного закрытия Олимпиады на поле «Лужников» вышли десятки олимпийских Мишек Гимнастка Елена Давыдова 24 июля стала абсолютной чемпионкой Игр, обойдя румынскую рекордсменку Надю Команечи Новозеландские спортсмены и болельщики приехали в Москву, несмотря на объявленный правительством их страны бойкот В финале церемонии закрытия под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферововй в московское небо плавно поднялся огромный олимпийский Миша



https://iz.ru/1032618/arsenii-zamostianov/gostevaia-karta-kak-moskva-prinimala-olimpiadu-80 Автор: заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов

О, спорт, ты — мир! 1 серия (док., реж. Юрий Озеров, 1981 г.)

О, спорт, ты — мир! 2 серия (док., реж. Юрий Озеров, 1981 г.)

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