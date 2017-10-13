США толкают крупный бизнес РФ на мятеж против Путина Как вернуть себе богатства страны, деньги и собственность?

1. Америка посчитала деньги российской элиты и скоро начнет их изымать

США толкают крупный бизнес РФ на мятеж против Путина

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В российской политической «элите» продолжается испуганное обсуждение американских санкций против России. Их гневно осуждают. Одновременно в глубине души мечтают, что американцы одумаются, и дела опять пойдут по-старому. При этом выражают надежду, что мудрые европейцы не захотят идти на поводу у Вашингтона. Между тем, мало кто обратил должное внимание на один из наиболее разрушительных для олигархов с паспортами РФ элементов санкций, на который наши европейские «симпатизанты» никак повлиять не могут. А ведь этот «элемент» может оказать такое воздействие на внутриполитическую ситуацию в России, какого не оказывали все предыдущие санкции. Хотя, казалось бы, речь идет просто о неком документе… О чем речь? Приведем раздел закона о санкциях: «Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; …уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицам». Американцы копают гораздо глубже, нежели «антикоррупционные» декларации о доходах, которые российские чиновники и депутаты обязаны предоставлять в последние годы (и которые они успешно обходят). Причем список лиц, к которым будет обращено самое пристальное внимание «высокоблагородий» из ЦРУ и Госдепа имеет расширительный характер: речь идет не только о «близости к Владимиру Путину», но и «к другим членам российской правящей элиты». Тут уже (с учетом размытости понятия «правящая элита») поле для охоты на российский бизнес поистине безбрежное. Особенно с учетом того, что вся «элита» РФ, точнее, высшая бюрократия (сановники президентской администрации, министры, руководители госкомпаний, многие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации) неразрывно связана с бизнесом. То есть под действие указанного закона попадают не только олигархи, но и огромное количество бизнесменов средней руки, тесно связанных с политической верхушкой РФ. Собственно говоря, срок в 180 дней для подготовки доклада Конгрессу, — лишь легкая косметика, скрывающая тот факт, что западные спецслужбы уже давно и усердно собирают данные, указанные в законе. Все-то им доподлинно известно: и состав ближайшего окружения Путина, и источники их доходов. Причем доказательства незаконности этих доходов, хотя и не упоминаются в законе, тоже давно заботливо собраны. То есть все готово для того, чтобы обчистить наших «джентльменов удачи» под предлогом возможного криминального происхождения их богатств. Это «черная метка» российской олигархии. Ей уготовано то, о чем давно предупреждала КПРФ: если кто и надеется спрятать свои неправедные богатства «за бугром», сильно рискуют, ибо более крупные хищники их обчистят. Причем самым беспардонным образом. Американцы это уже не раз проделывали. Много говорят о том, как обчистили зарубежные счета Саддама Хусейна и Муамара Каддафи (которые в последние годы поддерживали вполне дружественные отношения с Западом). Но полезно также вспомнить печальную судьбу некоторых верных друзей Запада. Таких, как шах Ирана Реза Пехлеви, диктатор Заира Мабута, президент Филиппин Маркос. После того, как они были свергнуты и отправились под крыло тех, кому они преданно служили — в США и Европу — они почему-то быстро ушли в мир иной, а их огромные состояния, скажем так, «испарились».

Что до России, то сама по себе категория «и другие члены правящей элиты» означает, что в отличие от олигархов, которые на виду (а ведь раньше радовались включению в списки «Форбс»), под действие американского закона попадает множество политиков и бизнесменов второго, а то и третьего уровня. Кто из них попадет в доклад Минфина США? Эта мысль отныне не будет давать спать немалому числу друзей Путина и членов его команды.

Можно смело предположить, что теперь в руках ЦРУ и Госдепа оказался эффективный инструмент массового шантажа российских предпринимателей, имеющих бизнес на Западе. Кое-кто сам побежит к «рыцарям пера и топора», изъявляя желание «сотрудничать», дабы избежать попадания в доклад Минфина. Перед многими, включая «национально-ориентированных» предпринимателей (со счетами в западных банках) скоро встанет дилемма: сохранить лояльность нынешней власти или сохранить бизнес. И нет твердого ощущения, что недавно вошедший в моду «патриотизм» перевесит.

Ясно, что всем «заинтересованным лицам» скоро намекнут, что для сохранения их счетов и компаний было бы полезно поспобствовать, скажем, «демократизации» России. Что под этим подразумевается, уже давно известно на печальном опыте многих стран. Напомним, что агрессии США в Ирак предшествовали тайные операции американских спецслужб, в результате которых часть верхушки мощной армии Саддама Хусейна оказалась перекупленной американцами. Продажные генералы просто сдали своего президента и страну в целом. По-видимому, уровень коррумпированности правящей верхушки РФ ни чем не уступает продажности иракских генералов…

Олигархии РФ есть, что терять. По данным Национального бюро экономических исследований США, офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75% валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25% от ВНД.

Объем валютных резервов России - почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа с.г.). Таким образом, согласно оценке американского ведомства, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.

Сам факт появления этого исследования подтверждает, что спецслужбы США прекрасно ориентируются, кто из российских «элиты» и где хранит награбленное. Несколько лет назад мир содрогнулся от разоблачающего «панамского» досье, в котором были вскрыты тайные богатства сильных мира сего. Очевидно, нужно готовиться к появлению не менее шокирующего «русского» досье. За кубышками, казалось бы, надежно закопанными на Западе, скоро придут…

http://svpressa.ru/society/article/180390/?cba=1

2. Как русским вернуть себе богатства страны, деньги и собственность? О пересмотре итогов приватизации. Целеполагания. Стандартный результат всех попыток «навести справедливость» и «вернуть все обратно» — это горы пробитых мотыгами черепов на рисовых полях. Я не левый, и такой итог мне не нравится. Мы, как говаривал классик, пойдём другим путём. В прошлой части мы рассмотрели историю федеральной многонациональной приватизации, а в этой сделаем из неё практические выводы. Итак, что нас не устраивает? Чего мы хотим достичь? Как можно изменить систему? И что для этого нужно делать? Что нас не устраивает? Две вещи. Во-первых, нам, русским, фактически закрыт путь в экономическую элиту. Чистая математика: берём список богатейших граждан нашей большой многонациональной родины. Считаем сравнительную вероятность в него попасть, приняв показатель для русских за единицу. Шанс разбогатеть в РФ: Евреи — в 545 раз выше Узбеки — в 58 раз Татары — в 1,2 раза

Армяне — в 12 раз Таты — в 10395 раз При всём уважении к древней цивилизации горских евреев, сокровищнице культуры, они что, правда в десять тысяч триста девяносто пять раз способнее русских? Причем заметное число русских в этой статистике — это «русские», которые на самом деле никакие не русские, а обособленные квазиэтнические номенклатурно-силовые «россияне» со своей культурой и практически диаспорой. То есть реальные показатели ещё хуже. Переходим от заоблачных высот списков Форбс к прозаическому крупному и среднему бизнесу. К сожалению, внятных данных по его этническому составу у нас нет. Тем не менее по собственному опыту (я был предпринимателем, мой круг знакомств достаточно репрезентативен) могу сказать, что ситуация тут если и отличается, то в худшую сторону. Много армян, среднеазиатов, титульных нацменов. Татов мало, но это потому, что федерация велика и обширна — гениальных горских евреев просто не хватает на неё всю. А теперь самое печальное: первоначальное накопление капитала закончилось. Элиты сложились, приобрели устойчивость, человек из низов теперь может разбогатеть разве что чудом или случайно. То есть «ливанцы» и «нигерийцы» не просто переделили между собой советское наследство. Они навсегда забрали у нас будущее. Мы — клерки, рабочие и лавочники. Они — министры и миллиардеры. Наши дети будут клерками, рабочими и лавочниками, их дети — министрами и миллиардерами. И это навсегда. Ситуация с социальными лифтами для русских не просто плачевна — это полная катастрофа. Такое неравенство заканчивается либо деградацией угнетаемого большинства до уровня африканских негров, либо социальным взрывом, восстанием по сирийскому образцу, разрушением страны и гроздьями трупов на фонарях. Во-вторых, такая система неэффективна в чисто экономическом смысле. Она не даёт стране нормально конкурировать на мировом рынке, ведёт к застою и отставанию, к деградации до уровня полностью сырьевой экономики. Мировая практика показывает, что экономика «торговых меньшинств» не только не может порождать более сложные формы активности, чем торговля, финансы и добыча сырья, но и в принципе не ставит таких задач. «Ливанцы» рассматривают «эту страну» как место для добычи денег. Они здесь зарабатывают, пока можно, а тратят и живут в других местах. Вы будете обустраивать рабочий барак-времянку, который может в любой момент сгореть? Вот и они не будут. Мотивация «нигерийцев» чуть сложнее, но они в силу неотвратимой деградации тоже неспособны решить задачу модернизации. В этом смысле левые завывания про «до чего довел страну ваш либеральный капитализм» вызывают только грустную улыбку. Где в РФ либеральный капитализм? Последние попытки его внедрить относятся к началу прошлого века, их прервала мировая война. Чего мы хотим достичь? Мы русские, и мы хотим вернуть свою страну себе. Вместе с деньгами и собственностью. Во-первых, Россия принадлежит нам по праву. «Fuck you, that’s why». А во-вторых, гениальные таты и талантливые армяне явно ведут её куда-то не туда. Мы не левые, мы не хотим равенства в нищете, и понимаем, что элита была, есть и будет. Но нам нужна наша, русская элита, в том числе и экономическая. Не забывающая между икрой и шампанским двигать страну вперёд. А ещё каждый из нас хочет быть уверен в том, что если он будет много-много работать, то сможет войти в эту элиту. Что делать, и как можно изменить систему? Об этом — в следующей, практической части. Виталий «Африка» Фёдоров http://via-midgard.info/news/bogatstva-rossii-prinadlezhat-n... Богатейший гражданин РФ-2012 по версии Forbes (18,1 млрд. $): Алишер Бурханович Усманов. В определённых кругах имеет кличку "Узбек". . В определённых кругах имеет кличку "Узбек". Бухарский еврей.

Сын прокурора г. Ташкент.

В 1980 году вместе с приятелем, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР, осуждён военным трибуналом Туркестанского военного округа на 8 лет лишения свободы по статьям УК (по данным СМИ, за разбой и вымогательство). В 1986 году освобождён условно-досрочно ввиду "искреннего раскаяния" и за "примерное поведение". Считает себя "жертвой политических репрессий".

После освобождения из колонии организовал для богатых иностранцев охоту на редких животных в горах Памира.

Первыми бизнес-проектами на территории России стали производство полиэтиленовых пакетов (по данным СМИ, на ворованном сырье) и поставки табака.

Владелец крупнейшего горно-металлургического холдинга России "Металлоинвест". Генеральный директор ООО "Газпроминвестхолдинг". Владелец мультимедийного холдинга, основой которого являются ИД "Коммерсант", портал Mail.Ru, компания SUP, социальные сети Odnoklassniki.Ru и Vkontakte.Ru, сервис ICQ, телеканал Муз-ТВ, интернет-издание Газета.Ру. Совладелец оператора сотовой связи "Мегафон". Исполнительный вице-президент британской компании "Мидлсекс холдингс" (связана с семейством Ротшильдов). Совладелец лондонского ФК "Арсенал".

Президент Международной федерации фехтования. Член совета директоров ФК "Динамо".

По данным СМИ, теневой казначей и главный лоббист узбекской и бухарско-еврейской общин в России.

Муж президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

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