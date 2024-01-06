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Мы из Советского Союза

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С Рождеством!

Праздник Рождества для меня, рождённой в Советском Союзе, ассоциируется с дореволюционным временем. Предлагаю именно туда и окунуться.

***
Идеи рождественских подарков из прейскуранта торгового дома «Мюр и Мерилиз», 1898: перчатки из вязаного поддельного барашка, кошелёк кувшинчик для золотых и серебряных монет, полумаска бархатная чёрная с кружевом, зубочистка складная из настоящей черепахи, косметическое изобретение — крем «Венера», заменяющий румяна. Для детей — ванька-встанька «Валялка», жук заводной, коробка магнитных уток и рыбок, швейная машинка детская или кукла с приданым.https://t.me/old_Moscow/11167

А теперь открытки из того времени:И, конечно же, кинофильм!

Ночь перед Рождеством (по Гоголю) (1913)
Режиссёр: Владислав Старевич

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