Жизнь советских студентов в разрезе

Выставочный проект Gaudeamus — это не просто собрание фоторабот известных советских репортеров о студентах. Это визуальное исследование «эпохи в эпохе».
Проект Gaudeamus — это энциклопедия жизни студента советского времени. Его цель — представить собирательный образ молодого человека, силами которого строились наука, искусство и общественная жизнь.
В послевоенное время в университетах СССР стали учиться первые иностранные студенты из стран народной демократии. В 1960 году открывается Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.Строительство нового здания МГУ. Начало 1950-х. Автор: Яков Халип
Сейчас это кажется чем-то сказочным, но в 1918 году экзамены в вузах отменили, и доступ к высшему образованию получили все молодые люди, достигшие 16-летнего возраста. Число вузов резко возросло, однако фактически высшее образование могли получить не все. Это было связано с идеологическими и классовыми «чистками» в вузах, которые начались в 1920-х годах.Новогодний бал молодежи в Большом Кремлевском дворце. 1 января 1955 года. Автор: Александр УстиновСтуденты. Вильнюс, 1968. Автор: Анастас СуткусСтудентки МАИ убирают картошку в подмосковном колхозе. Автор: Игорь Стомахин
«Картошка» была мероприятием добровольно-принудительным. Сбор производился не более чем в 100 км от вуза.Студентка художественного училища. Автор: Игорь СтомахинСтуденческая практика геофака МГУ. 1968 год. Автор: Вадим ОпалинОтдых в кругу друзей. Автор: Леонид ЛазаревМир формул. МГУ. Аспиранты. 1970-е. Автор: Владимир ЛагранжПервокурсник ВМТУ имени Баумана. 1960-е. Автор: Анатолий БолдинСтуденты. 1970-е. Автор: Юрий Абрамочкин
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