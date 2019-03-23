Жизнь советских студентов в разрезе

Для каждого фраза «студенческие годы» — это флешбэк в отдельную маленькую жизнь, которая наполнена самыми крутыми переменами, созиданием и энергией.

Выставочный проект Gaudeamus — это не просто собрание фоторабот известных советских репортеров о студентах. Это визуальное исследование «эпохи в эпохе».

Проект Gaudeamus — это энциклопедия жизни студента советского времени. Его цель — представить собирательный образ молодого человека, силами которого строились наука, искусство и общественная жизнь.

Студенты Ленинградского института киноинженеров. На первомайской демонстрации. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников Студенты Ленинградского института киноинженеров. На первомайской демонстрации. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников

Студенты Ленинградского института киноинженеров. В общежитии. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников Студенты Ленинградского института киноинженеров. В общежитии. Конец 1950-х. Автор: Лев Шерстенников

Вильнюс. Государственный университет. В лаборатории физики. 1960. Автор: Анатолий Хрупов Вильнюс. Государственный университет. В лаборатории физики. 1960. Автор: Анатолий Хрупов

Студенты консерватории на Тверском бульваре. Автор: Валерий Христофоров Студенты консерватории на Тверском бульваре. Автор: Валерий Христофоров

Университет дружбы народов. 1960-е. Автор: Яков Халип Университет дружбы народов. 1960-е. Автор: Яков Халип

В послевоенное время в университетах СССР стали учиться первые иностранные студенты из стран народной демократии. В 1960 году открывается Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Строительство нового здания МГУ. Начало 1950-х. Автор: Яков Халип

Сейчас это кажется чем-то сказочным, но в 1918 году экзамены в вузах отменили, и доступ к высшему образованию получили все молодые люди, достигшие 16-летнего возраста. Число вузов резко возросло, однако фактически высшее образование могли получить не все. Это было связано с идеологическими и классовыми «чистками» в вузах, которые начались в 1920-х годах. Новогодний бал молодежи в Большом Кремлевском дворце. 1 января 1955 года. Автор: Александр Устинов Студенты. Вильнюс, 1968. Автор: Анастас Суткус Студентки МАИ убирают картошку в подмосковном колхозе. Автор: Игорь Стомахин

«Картошка» была мероприятием добровольно-принудительным. Сбор производился не более чем в 100 км от вуза. Студентка художественного училища. Автор: Игорь Стомахин Студенческая практика геофака МГУ. 1968 год. Автор: Вадим Опалин Отдых в кругу друзей. Автор: Леонид Лазарев Мир формул. МГУ. Аспиранты. 1970-е. Автор: Владимир Лагранж Первокурсник ВМТУ имени Баумана. 1960-е. Автор: Анатолий Болдин Студенты. 1970-е. Автор: Юрий Абрамочкин