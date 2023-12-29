Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.5

Продолжим наше путешествие по городу. Особняк Спиридонова (Дом Малютки), построен в 1897 г. Архитектор: А. Н.Померанцев В конце XVIII в. участком дома владел серебряных дел мастер Карлсон. Далее он неоднократно перепродавался. В начале 1890-х гг. дом купил коллежский советник Николай Васильевич Спиридонов. Для него особняк был кардинально перестроен. Во время блокады Ленинграда в здание попала бомба, позже проходила его реставрация. На реставрацию особняка Исполком Ленсовета выделил более 300 000 рублей. В 1965 г. здесь после ремонта открылся Дворец торжественной регистрации новорождённых "Малютка". Появление Дворца новорожденных обусловлено стремлением заменить традицию крещения ребёнка другим, гражданским, а не церковным обрядом. Процедура регистрации новорожденных во дворце стала популярной. На первом этаже папы покупали цветы, выбирали фотоальбомы, заказывали такси. Здесь же работал киоск по продаже товаров для младенцев. Сейчас здесь тоже регистрируют детей. Фурштатская ул. 58

Дом купца П. Я. Бекеля Архитектор: Ф. Пуншель. 1882 г. Участок сформировался в середине XVIII века. В 1880 г. эту территорию приобрел купец 2-й гильдии углепромышленник П. Я. Бекель. Здесь располагались не только квартира Беккеля и контора углепромышленного и торгового общества "Павел Беккель". Остальные помещения за немалые деньги сдавались в аренду известным предприятиям под конторы: здесь располагались конторы Невского стеаринового товарищества, Калинкинского пивоваренного товарищества и других предприятий. Внутри здание отличалось богатым интерьером и техническими достижениями того времени: мраморная лестница с цветными витражами, электричество, телефоны, паровое отопление и лифт. В начале ХХ века дом перешел к гофмейстеру двора А. П. Струкову, а с 1919 г. здесь находится Гидрологический институт. 2-я линия Васильевского острова, 23

Дом Общества религиозно-нравственного просвещения 1899-1902 гг. Архитекторы: Г. Гримм, Г. фон Голи Здание построено в стиле "модерн" на средства Общества религиозно-нравственного просвещения. Это общество было основано в 1881 году, его участники занимались тем, что проводили беседы о православии и читали религиозные книги в учебных заведениях, на фабриках и заводах, общежитиях. В этом здании располагались приходская школа, библиотека, книжный склад и магазин духовно-просветительской литературы. В 2001 году здание было включено в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Сейчас в доме находится библиотека, где проводятся встречи с интересными людьми, лекции, выставки художников и фотографов.

Стремянная улица, 20

Почему одна стена Эрмитажного театра выкрашена в другой цвет?

При первом взляде можно и не придать значению в цветовом различии части стены театра, выходящей на Зимнюю канавку. Тем более, что соседнее здание имеет схожий песочный цвет. Отличается часть стены не только цветом, но еще размером и декором окон, их расстекловкой.

Оказывается, этот фрагмент стены - часть сохранившегося Зимнего дворца Петра I. Личная резиденция первого императора России -Зимний Дворец - находилась на месте нынешнего Эрмитажного театра.

Строительство дворца для Петра I велось в 1716—1727 годах. Пока велось строительство, Петр с семьей жил рядом - в Свадебных палатах, расположенных на проходившей тогда, примерно, в середине квартала Верхней набережной. С постройкой Зимнего дворца Петра I закончилась пора скромных царских жилищ — этот дворец стал самым торжественным в Петербурге. Зимний Дворец Петра I в 1750-х гг. Фрагмент по рис. Махаева.

Именно в своем Зимнем Дворце в 1725 году скончался Петр I.

После его смерти дворец много раз перестраивался. Его вдова Екатерина I с помощью Доменико Трезини расширила дворец. После ее смерти переделывались интерьеры под Петра II. Позже уже старый Зимний дворец использовали для различных нужд императорского двора, а при Елизавете Петровне в нём разместили лейб-кампанскую роту. А уже в конце XVIII века на этом месте был выстроен знакомый нам Эрмитажный театр. Вид на Эрмитажный театр с Невы

При исcледваниях, проведенных уже в ХХ веке, выяснилось, что Джакомо Кварнеги, строя здание театра, сохранил отдельные стены цокольного и первого этажей петровского дворца, а также целые группы помещений различного назначения! Интерьеры дворца

Строительство театра велось всего полтора года и архитектор использовал часть царских хором в качестве цокольного этажа для зала и сцены. Так благодаря русской экономии и желанию все сделать побыстрее, мы теперь знаем как примерно выглядел первый Зимний Дворец Петра I. Усилиями научных сотрудников и музейщиков, в трёх комнатах воссозданы исторические интерьеры, причём убранство комнат восстановлено согласно документам, описывающим проведенные в них работы: стенные панно из голландской плитки, наборные паркеты, дубовые ставни и переплеты окон. В кабинете Петра I сохранились печь и камин, изразцовая отделка которых восстановлена также «на голландский манер». Выделенная цветом часть фасада называется "музеификация".

Именно, как дань Петру I и память об архитектурном и историческом наследии первой половины 18 века, часть стены Эрмитажного театра выкрашена в цвет, который имел Дворец во время жизни своего хозяина.

В Московских воротах нашли тайник В одной из крылатых скульптур реставраторы обнаружили монеты российской чеканки, серебряный крестик, именные значки и стихи.

Рядом была записка: «май-июль 2002 года. Тебе через 100 лет»

Фото 1950 и 2020 г. Удивляет не то, как изменился стадион на Крестовском, сколько изменения на другом берегу устья Большой Невки. За 70 лет безлюдное болотистое место стало густонаселенным современным микрорайоном.

Хм... а что будет спустя 70 лет?!

Розовый Терем, Дом архитектора Басина и легенды, связанные с ним

Здание, известное как дом Николая Басина, бросает вызов стоящим вокруг него зданиям, выстроенным в духе классицизма. Этот дом вдохновил Александра III на реформы в области армейской моды, и с момента возникновения является одним из главных пристанищ для людей, чья жизнь связана со стоящим поблизости Александрийским театром.

Удивительно видеть доходный дом на площади Островского: окружённый зданиями в стиле классицизма, он будто является вызовом зодчего архитектору Росси, который задолго до него украсил площадь зданиями в духе прошлой эпохи. Дом Басина словно стремится выбиться из общего ряда и громко заявить о себе при помощи ярких украшений на фасадах дома — рельефных изображений петухов, словно сошедших со стен русских теремов и другим декоративным элементам.

По случаю возникновения в городе этого дома сложилась интересная петербургская легенда, связанная с именем императора Александра III.

Якобы, увидев по завершении строительства шедевр Басина, царь решил продолжить возрождение национальных традиций, и отрастил бороду, а вслед за этим переодел армию в шаровары и высокие сапоги. На самом ли деле именно это событие послужило резоном для царского указа, мы судить не берёмся, однако сама история заслуживает внимания хотя бы потому, что в ней в очередной раз подчеркивается любовь императора к Родине и его стремление сохранить национальный колорит, не в угоду аристократии, которая стремилась европеизировать страну. пл. Островского, 5

Почему у Лиговского проспекта плохая репутация? Дурная слава об этом районе распространилась ещё в XVIII в., когда здесь находились дома ямщиков и извозчиков, множество питейных заведений и кабаков. После отмены Крепостного права Санкт-Петербург, особенно Лиговка, подверглись нашествию деревенского населения, о котором написал Лев Лурье в "Петербурге Достоевского": «Русская поговорка "Пьян, как извозчик" вполне правдива. Калужские и рязанские крестьяне, жившие в страшных берлогах, работавшие часов по 12-16 в день, находили отдохновение в извозчичьих трактирах, расположенных на Лиговке. В любое время суток под селяночку тут земляки пили очищенную: днем из графинчика, ночью из чайника,...» Помимо этого, здесь находилось ГОП, мешавшее жителям: «Одна Лиговка чего стоила с её жаргоном, ее героями. Лиговка-обиталище гоп-компаний...»

17 августа, 1816 год - открыт для проезда Поцелуев мост Многие считают, что причиной названия стал обычай целоваться всем проезжающим через мост. Но, на самом деле, название пошло от трактира купца Поцелуева, находившегося неподалеку.

Но, целоваться тоже хорошо. Согласны?

Фотографируясь у «Медного всадника», мы не задумываемся, каким долгой и непростой была история его создания. Работа над ним продолжалась 14 лет! Есть в этой истории и героическая страница: подвиг русского мастера Емельяна Хайлова. Долгое время Морис Фальконе не мог найти специалистов, готовых взяться за сложнейшую отливку памятника. Наконец, согласился пушечных дел мастер Емельян Хайлов. Фальконе занимался подготовкой к работам. Сплав делали сообща. И вдруг во время отливки труба, по которой шёл раскалённый сплав, лопнула! Как лава, потекла бронза.

«Хайлов проявил невиданный героизм, – рассказывает историк Алексей Доронин. - Он стащил с себя армяк, намочил его, обмазал глиной и приложил к месту разрыва трубы. Мастер рисковал своей жизнью... чтобы не допустить пожара и спасти памятник. ...Хайлов испортил себе зрение и получил сильнейшие ожоги рук». Целой эпопеей стал поиск основания для монумента. Громадный Гром-камень доставляли в Петербург почти год. Это был уникальный инженерный проект!

Идею «дикого камня», как символа преодоленных Петром трудностей, Екатерине II предложил сам скульптор. Императрица оценила замысел.

«Обыкновенное подножие, на коем большая часть изваяний утверждены, – писал Екатерине академик Бакмейстер, – не означает ничего и не способно возбудить в душе зрителя новой благоговейной мысли… Избранное подножие к ...образу российского героя должен быть дикий и неудобовосходимый камень… Новая, дерзновенная и много выражающая мысль!»

Подходящую скалу для основания памятника нашёл крестьянин Семён Вишняков (поставщик строительного камня в С.-Петербург). «Гром-камень», вросший в землю на 4,5 метра, лежал у деревни Конная Лахта, в 6 верстах от столицы, и весил 1600 тонн, имея в длину 13,2 м, в высоту – 8,1 м, в ширину – 6,6 м.

«Взирание на оный возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас».

Транспортировка скалы до столицы заняла почти год. Сам памятник Петру открыли лишь спустя 12 лет после того, как «Гром-камень» занял положенное ему место на Сенатской площади.

Не всем известно, что современный Исаакиевский собор - это уже четвертый по счету храм за историю города Первая Исаакиевская церковь располагалась на месте нынешнего фонтана в Адмиралтейском саду.

Церковь была заложена в день Святого Исаакия Далматского в 1710 году. Здание было деревянным, одноэтажным, простой формы.

Это та самая церковь, в которой Петр I венчался со своей женой – будущей императрицей Екатериной I. Церковь была очень мала, и вскоре здание было перестроено по новому проекту, но уже в камне, на месте нынешнего «Медного всадника».

Вторая Исаакиевская церковь, в камне, была заложена в 1717 году. Пётр I собственноручно заложил первый камень. По облику церковь напоминала Петропавловский собор.

Однако, она хоть и была каменной, но стояла очень близко к воде, ее фундамент постепенно вымывался, и тогда было принято решение церковь разобрать, а новую – уже третью по счету – возвести на новом месте, подальше от берега. Третий «Исаакий» начинают строить уже при Екатерине II. Торжественная закладка здания состоялась 8 августа 1768 года. Собор строился уже на месте современного здания, по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди.

Обстоятельства сложились так, что Ринальди не смог завершить начатую работу. Здание было доведено лишь до карниза, когда после смерти Екатерины II строительство прекратилось, и Ринальди уехал за границу.

Вступивший на престол Павел I поручил архитектору Винченцо Бренне срочно завершить работу.

Собор получился с искажёнными пропорциями, приземистым, со странным сочетанием роскошного мраморного цоколя и кирпичных стен. В 1818 году, при Александре I, началось возведение нового, четвертого по счету варианта Исаакиевского собора. Проектировал его молодой архитектор Огюст Монферран.

По его проекту был воздвигнут собор, который мы видим сегодня. На протяжении уже 150 лет, он остается самым большим и красивым храмом Петербурга.

На крыше академии Штиглица находится необычная скульптура. Будете рядом - присмотритесь.

Мозаичный дворик - один из красивых и необычных дворов Петербурга, давно превратился в музей под открытым небом. Сотворил это произведение художник Владимир Васильевич Лубенко с воспитанниками Малой академии искусств. Здесь все украшено яркой мозаикой из кусочков цветного стекла. Все стены, тротуары, детские площадки в мозаичных панно и гербах. ул. Чайковского, дом 2, находится напротив Летнего сада

Арт-дворик в Петербурге Здесь можно увидеть граффити с деревом и полющими птичками, а также отыскать креативную мельницу. Одним словом, петербургские дворики умеют удивлять. наб. канала Грибоедова, 42

Сад Аничкового дворца, о котором мало кто знает Сад в английском романтическом стиле: высокие деревья, кустарники, яркие клумбы. А в глубине сада - два павильона архитектора Росси. В саду обычно немного людей, поэтому спрятаться в атмосфере спокойствия и умиротворения можно именно там. Чтобы туда попасть - со стороны Александринского театра найдите маленькую калитку по правой стороне вдоль ограды Екатерининского сквера .Открыт с 8:00-19:00. Невский пр-кт., 39

Стык поколений На Лахтинской улице 19-21 плечом к плечу стоят дома из разных поколений!

Дом №19 (справа) был построен в 1903 году, а дом №21 (слева) — 1970!

Удивительно!

Храм святого Пантелеймона — памятник воинской славы русских моряков Первоначально вместо храма была часовня святого Пантелеимона, которую Петр I построил в 1718 году для рабочих Партикулярной верфи, располагавшейся тогда возле реки Фонтанки и Летнего сада. Каменная церковь была построена в 1735-1739 годах, первоначально в стиле аннинского барокко. В 1834-1835 годах здание перестроили в стиле позднего ампира, добавив часовню, притвор и придел, и в таком виде здание уже дошло до наших дней. Святой Пантелеймон считался покровителем русского флота — в день его памяти российские моряки дважды одерживали победы: в 1714 году при Гангуте и в 1720 году у острова Гренгам.

Здание посещал Александр Пушкин, одно время живший на Пантелеймоновской улице. В самом здании Пантелеймоновской церкви действует экспозиция, рассказывающая о сражениях флота петровских времен и о героизме моряков при обороне полуострова Ханко в начале Великой Отечественной войны.

Улица Пестеля, 2 Просто красивый снимок Любимый вид на Дворцовый Мост и Петропавловский Собор