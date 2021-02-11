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«Мистер Нет» Советского Союза

Немного фото Андрея Андреевича Громыко, знаменитого Министра иностранных дел СССР, разных по времени, но любопытных по содержанию... «Мистер Нет» Советского Союза1943. Андрей Громыко, новый советский посол в Соединенных Штатах, с женой и детьми в их посольской квартире в Вашингтоне«Мистер Нет» Советского Союза1945. Встреча «большой пятерки» (США, Великобритания, Франция, Китай и СССР), среди делегатов Андрей А. Громыко. 29 мая«Мистер Нет» Советского Союза1946. Андрей А. Громыко, британский дипломат Александр Кадоган и американский советник по финансам и экономике Бернард Барух во время совещания по атомной энергии«Мистер Нет» Советского Союза1946. Андрей Вышинский, Вячеслав Молотов, Андрей Громыко. Российские делегаты в ООН. Октябрь«Мистер Нет» Советского Союза1946. Андрей Громыко выступает на заседании Государственного совета по вопросам безопасности, Нью-Йорк. 21 сентябрь«Мистер Нет» Советского Союза1947. Андрей Громыко, советский представитель при ООН высказался за немедленное голосование по плану раздела Палестины на арабское и еврейское государства«Мистер Нет» Советского Союза1957. Виктор Лебедев, Андрей Громыко, Никита Хрущев и Николай Булганин на конференции в Хельсинки, июнь«Мистер Нет» Советского Союза1957. Георгий Жуков, Никита Хрущев, Николай Булганин, Вячеслав Молотов и Андрей Громыко во время встречи в Кремле 25 апреля«Мистер Нет» Советского Союза1959. Гости на приеме в министерстве иностранных дел Швейцарии во время конференции министров иностранных дел стран большой четверки в Женеве«Мистер Нет» Советского Союза1961. Президент США Джон Ф. Кеннеди встречается с Андреем Громыко в Белом доме, 27 марта«Мистер Нет» Советского Союза1965. Министр иностранных дел Великобритании Майкл Стюарт обсуждает войну во Вьетнаме с Андреем Громыко в Лондоне, 16 марта«Мистер Нет» Советского Союза1970. Министр иностранных дел Великобритании Алек Дуглас-Хоум пожимает руку Андрею Громыко в аэропорту Хитроу, 26 октября«Мистер Нет» Советского Союза1971. Президент Соединенных Штатов Ричард Никсон с министром иностранных дел Советского Союза Андреем Громыко во время переговоров в Вашингтоне, 29 сентября«Мистер Нет» Советского Союза1975. Госсекретарь Генри Киссинджер и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко обмениваются тостами на обеде, организованном Киссинджером«Мистер Нет» Советского Союза1975. Леонид Брежнев и Андрей Громыко позирует с американским президентом Джеральдом Фордом во время их первой частной встречи в Хельсинки 31 июля«Мистер Нет» Советского Союза1978. Леонид Брежнев и Андрей Громыко провожают в аэропорту короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию «Мистер Нет» Советского Союза1984. Андрей Громыко и его французский коллега Клод Шейссон. Конференция по безопасности в Стокгольме, Швеция, 17 января«Мистер Нет» Советского Союза1984. Рональд Рейган с Андреем Громыко в Белом доме«Мистер Нет» Советского Союза1985. Михаил Горбачев, Николай Тихонов и Андрей Громыко на мавзолее Ленина во время празднования Первомая«Мистер Нет» Советского Союза1988. Андрей Громыко и сенатор из США Джозеф Байден ведут переговоры о ратификации Договора о ядерных вооружениях средней дальности«Мистер Нет» Советского Союза1988. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко и его внучка Анна

https://humus.livejournal.com/6490101.html

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