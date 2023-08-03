Лучшие методические пособия по рисованию в советской школе

Незадолго до смерти в 2000 году в готовящемся к изданию тираже своей «Методики преподавания изобразительного искусства в школе» Николай Николаевич Ростовцев (доктор педагогических наук, профессор, автор первой советской линейки учебников Рисования для начальной школы) ретроспективно перечислил все выходившие в Советском Союзе лучшие академические методические пособия для преподавания Рисования в общеобразовательной школе с первых тиражей до 1970-х годов. Позднее реформа преподавания Рисования привела к появлению предмета ИЗО (Изобразительное искусство), произошёл отказ от классического академического подхода. В общеобразовательной школе перестали давать основы академического рисунка и живописи, тем самым лишив школьников возможности без дополнительного образования получить навыки рисования, достаточные для поступления в высшие художественные учебные заведения. Уроки ИЗО стали нести поверхностно-ознакомительный характер. Незадолго до смерти в 2000 году в готовящемся к изданию тираже своей «Методики преподавания изобразительного искусства в школе» Николай Николаевич Ростовцев (доктор педагогических наук, профессор, автор первой советской линейки учебников Рисования для начальной школы) ретроспективно перечислил все выходившие в Советском Союзе лучшие академические методические пособия для преподавания Рисования в общеобразовательной школе с первых тиражей до 1970-х годов. Позднее реформа преподавания Рисования привела к появлению предмета ИЗО (Изобразительное искусство), произошёл отказ от классического академического подхода. В общеобразовательной школе перестали давать основы академического рисунка и живописи, тем самым лишив школьников возможности без дополнительного образования получить навыки рисования, достаточные для поступления в высшие художественные учебные заведения. Уроки ИЗО стали нести поверхностно-ознакомительный характер.

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Николай Николаевич Ростовцев о пособиях. Отрывок из книги «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» (c. 86):

„В 50–60-е годы появляется целый ряд научно-исследовательских работ, которые во многом обогатили теорию методики преподавания. Эти работы помогли методистам рисования правильнее подходить к решению своих проблем.

В целях упорядочения методической работы в школах в 50-е годы возникает идея создания специальных учебников по рисованию. Ранее учебников по рисованию для средних общеобразовательных школ не издавали ни в России, ни за границей.

В 1957 году вышли в свет первые пробные учебники для первого и второго классов (автор Н. Н. Ростовцев), а затем методическая записка к ним (Лошаков, Ростовцев,Титов, 1958). В 1961 году вышли ещё два учебника — для третьего и четвёртого классов (автор Н. Н. Ростовцев). В основу всех этих учебников была положена система П. П. Чистякова, приучающая детей к рисованию с натуры с первых шагов обучения.

С этого времени — с начала 60-х годов — экспериментальные учебники по рисованию начинают выходить систематически.

Перечислим их за несколько лет: В. В. Колокольников «Рисование. Пособие для учащихся I класса» (М., 1963); В. В. Колокольников «Рисование. Пособие для учащихся II класса» (М., 1965); Е. Е. Рожкова, Е. Л. Xерсонская «Рисование, V класс» (М., 1964); С. А. Федоров, М. Н. Семенова «Изобразительное искусство. Книга для учащихся III класса» (М., 1967); Е. Е. Рожкова, Л. Л. Макоед «Изобразительное искусство, VI класс» (М., 1969); С. А. Федоров, М. Н. Семенова «Изобразительное искусство. Книга для учащихся IV класса» (М., 1970). В эти же годы выходит ряд работ, посвященных теоретическим вопросам методики преподавания изобразительного искусства в школах.

Научно-исследовательский институт художественного воспитания АПН РСФСР выпускает в свет работу Г. В. Лабунской «Изобразительное творчество детей» (М., 1965); издательство «Советский художник» — работу В. В. Алексеевой «Изобразительное искусство и школа» (М., 1968); издательство «Просвещение» — книгу В. С. Щербакова «Изобразительное искусство — обучение и творчество» (М., 1969); Ленинградское отделение издательства «Просвещение» выпускает серию пособий в помощь учителю: А. Г. Шиманская «Перспективное рисование в школе» (1959); А. В. Карлсон «Дидактика и методика на уроках рисования» (1959); Р. И. Коргузалова «Тематическое рисование в школе» (1959); Г. И. Орловский «О художественном образовании учителя рисования» (1961); А. С. Бражникова, А. В. Карлсон «Уроки рисования. Методические разработки для I—II классов» (1960); Т. Ф. Беляев «Упражнения по развитию пространственных представлений» (1962); К. П. Духанин, Ф. И. Егоров и др. «Виды изобразительного искусства» (1959). В 1966 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о реорганизации Академии педагогических наук РСФСР в Академию педагогических наук СССР. Вместе с ней были реорганизованы и научно-исследовательские институты Академии, в том числе Институт художественного воспитания. Одновременно с этим организуется Научно-исследовательский институт школ при Министерстве просвещения РСФСР со специальной лабораторией по изучению методики преподавания изобразительного искусства. С 1959 года создается сеть художественно-графических факультетов при педагогических институтах. В этих институтах, в Академии художеств, в Академии педагогических наук СССР, в институтах усовершенствования учителей была разработана методика преподавания рисования.

В 1970 году переработаны и утверждены новые учебные программы, где сформулированы цели и задачи преподавания изобразительного искусства, определено содержание учебного материала. Расширение задач эстетического воспитания, знакомство с творчеством великих художников прошлого и выдающихся современных художников привело к тому, что вместо предмета «рисование» возник новый учебный предмет — «изобразительное искусство». Много нового внесено и в общую систему общеобразовательных школ: начальная школа перешла с четырехлетнего образования на трехлетнее; введены специальные факультативные курсы для углубленного изучения отдельных предметов, в том числе и по изобразительному искусству“.

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Самую первую «Методику преподавания рисования в начальной школе (для 1 и 2 классов)» Ростовцева, Титова, Лошакова можно приобрести на официальном сайте проекта «Сталинский Букварь»: https://stalins-bukvar.ru/catalog/metodicheskie_posobiya/metodika_prepodavaniya_risovaniya_v_i_i_ii_klassakh_loshakov_n_i_rostovtsev_n_n_titov_e_p_1958/