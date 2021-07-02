К столетию компартии Китая

1 июня 2021 года в Китае отметили большой общегосударственный праздник – столетие со дня основания Коммунистической Партии Китая (КПК).

Сразу же хотим искренне поздравить китайских товарищей со столь знаменательной датой. Во времена торжества реакции в мире и упадка западных левых сил Компартия Китая остаётся одним из немногих маяков надежды для коммунистов и социалистов всего мира.

И хотя отдельные глубоко маргинальные сектанты заявляют, что «китайские коммунисты неправильные», но кроме догматичного кликушества никак не могут это обосновать. А мы, как настоящие и верные марксисты, традиционно считаем, что «Практика – это критерий истины».

Мы видим, что в Китае успешно действуют программы по преодолению бедности (число бедных ежегодно сокращается на десятки миллионов), стремительно приближающие китайский народ к наступлению «малого процветания», как мы понимаем социализм.

Мы видим, что стратегия «Один Пояс – один Путь» на практике воплощает принципы международной солидарности на основе взаимовыгодного сотрудничества и дружбы народов.

Мы видим, что выдвинутая председателем Си Цзиньпином концепция «Сообщества Единой Судьбы Человечества» также провозглашает дружбу народов и приближает нас к вступлению в Эру Планетарного Человечества.

Мирное развитие и гармоничный мир, где «у меня есть ты, а у тебя есть я» – это, безусловно, абсолютно коммунистический идеал, к которому нужно стремиться.

Мы помним, что именно Китай ценой огромных потерь и неимоверных усилий сдерживал нацистскую агрессию Японии на Востоке в то время, когда Советский Союз сдерживал, также ценой огромных потерь и предельных усилий, нацистскую агрессию их союзника – Третьего Рейха.

Мы рады, что именно разгром Квантунской армии нацистской Японии советскими войсками позволил положить конец японскому вторжению в Китай и Второй мировой войне в целом. Я думаю, что выражу общее мнение, совпадающее с официальной позицией Москвы, если скажу, что Россия всегда придёт на помощь своим китайским товарищам и братьям.

Мы также рады, что современная Российская Федерация и Китайская Народная Республика всячески развивают взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество в самом широком спектре отраслей, от торгово-экономических связей и до совместного освоения космоса. А в случае необходимости выступают союзниками в противодействии агрессии западного империализма.

Буквально несколько дней назад президент Путин и председатель Си в очередной раз автоматически продлили договор о дружбе, подтвердили намерение превратить российско-китайскую границу в «границу вечной дружбы» и утвердили целый ряд других, не менее дружественных проектов.

У нас общие планы, общие интересы и общие враги. Враги исчезнут, а планы и интересы останутся.

Поэтому ещё раз искренне поздравляем китайских товарищей с праздником! Вечной дружбы!

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-na-stoletie-kommunisticheskoj-partii-kitaya/

В праздничной речи Си Цзиньпин заявил, что народ сумел искоренить абсолютную бедность и построить общество средней зажиточности, а эпоха, когда Китай терпел издевательства других, ушла навсегда

В Пекине провели грандиозное праздничное шоу!

Китай за последние 30 лет очень сильно изменился. Мощная экономика, мощная армия и.т.д.















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Китайские дети участвуют в праздничной постановке по случаю 100-летия КПК на площади Тяньаньмэнь.

https://t.me/pvsgns/8685