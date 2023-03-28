Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50

На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка - это произошло в городе Хорол Полтавской области. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, родился как раз в Полтавской области. С 1986 по 1991 он был замминистра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР.

https://t.me/tsargradtv/37299

Мистера Бёрнса обидели - высокомерными могут быть только "гегемоны"! Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил о "дерзком" отношении со стороны директора СВР России Сергея Нарышкина во время их встречи в ноябре 2022 года:

"Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. <...> Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение президента Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость".

Саму встречу, которая была проведена в Анкаре по просьбе Байдена, Бёрнс назвал "удручающей".

И его можно понять - никто перед ним не приседал, не кланялся, ни говорил "Йес, сэрр". Это очень неприятно. Но что ж, придётся привыкать, мистер Бёрнс))

https://t.me/tsargradtv/37337

Моменты войны.

Танк Т-90М на южном фронте СВО.

https://t.me/boris_rozhin/79111

Самое сложное в городской застройке - продираться через завалы.

Здание пережило массу артиллерийских обстрелов.

И тут самое главное не получить травму ноги. Внутри масса штырей, торчащей арматуры, гвоздей. Кроме того, можно травмироваться после прыжка из окна.

https://t.me/voenkors/307

Как работают операторы БПЛА на передовой: репортаж ФАН 26 февраля 2023 22:31 Федеральное агентство новостей

Ход спецоперации РФ на Украине доказал важность применения современных средств ведения боевых действий — в частности, беспилотников, без которых артиллерия слепнет и не может поразить огневые точки противника. Военный корреспондент ФАН лично увидел, как работают операторы БПЛА на передовой.

Размеренная и уверенная поступь — оператор БПЛА с позывным Айтишник собирается на работу. Он проверяет зарядку батарей, укладывает их в чемоданчик.

«Аккумуляторов нужно как можно больше, особенно зимой. Сейчас они разряжаются быстрее, чем в теплое время года. А нам крайне важна беспрерывная работа», — поясняет Айтишник.

До своего участия в СВО парень работал в сфере информационной безопасности — этим и обусловлен выбор позывного. Когда начались боевые действия, какое-то время раздумывал, а потом пошел добровольцем. Теперь служит в ОДШБр «Ветераны». Федеральное агентство новостей

Упаковав все необходимое для работы, Айтишник проверяет бронежилет, водружает на голову каску, цепляет на шею автомат. Так и идет, придерживая одной рукой оружие, в другой — бокс для беспилотника. Он направляется на точку для старта аппарата.

«Желательно, чтобы это была открытая местность, чтобы была прямая видимость между дроном и пультом», — рассказывает оператор БПЛА. Федеральное агентство новостей

Неподалеку раздаются звуки разрывов: позиции находятся в нескольких сотнях метров, поэтому хорошо слышно даже звуки стрельбы. Боец даже не поворачивает голову — говорит, что уже давно к этому привык.

«Второй принцип выбора места для подъема аппарата заключается в возможности обеспечить безопасную работу. Но часто приходится жертвовать либо безопасностью, либо качеством связи», — говорит боец «Ветеранов». Федеральное агентство новостей

В этот раз удобной точкой оказалась проезжая часть. В большинстве случаев операторы выбирают более безопасные места, но сегодня можно немного похулиганить. Небо затянуто серой дымкой облаков, и точка запуска скрыта от противника холмом. Разглядеть человека в таких условиях крайне сложно, а дорога хороша своей открытостью, и сигнал здесь стабильный.

Оператор распаковывает свой Autel. Этот бренд БПЛА теперь набирает популярность в зоне проведения СВО. Аппарат достаточно стабильный. Айтишнику он нравится больше, чем Mavic: новый аппарат сложнее перехватывается.

Федеральное агентство новостей

Этот нюанс крайне важен. По статистике средняя продолжительность жизни беспилотника на передовой — 5-7 дней. Конечно, все зависит от опытности оператора, его умения уловить попытку перехвата системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вовремя вывести аппарат из опасной зоны. Вооруженные силы Украины активно пользуются системами РЭБ и «уводят» БПЛА. Поэтому ими дорожат.

Беспилотник поднимается в воздух. Аппарат Айтишника оборудован камерами, которые улавливают объект в тепловом спектре, и через этот тепловизор нас, стоящих на дороге, хорошо видно. Федеральное агентство новостей

Оператор отправляет Autel в сторону позиций ВСУ. Его задача — обнаружить новые огневые точки противника. Прежние уже выявлены, теперь по ним ведется огонь артиллерии, работу которой координирует другая пара операторов БПЛА.

Это обычное распределение обязанностей между бойцами подразделения беспилотников. У кого-то хорошая зрительная память — ему ставят задачи определить новые огневые точки. Такие операторы помнят, как выглядела местность накануне, и способны заметить что-то необычное, чего не было ранее. Другой хорошо корректирует огонь артиллерии, знает особенности работы минометов или пушек и способен спрогнозировать ошибки в работе того или иного расчета. Таких ставят на корректировку огня по уже известным позициям. Федеральное агентство новостей

Айтишник сосредоточенно смотрит в экран. Он внимательно осматривает каждый куст и отмахивается от всех вопросов. Ему важно сосредоточиться, поэтому он погружен в работу.

«Не отвлекайте меня, пожалуйста. Я, возможно, увидел цель, но пока что не готов это обсуждать», — проговаривает он ровным голосом.

Интересно, что обычно операторы комментируют вслух все, что видят на экране, и радуются, когда замечают новую цель. Если бы не работа на беспилотнике, Айтишника бы с удовольствием взяли в специалисты по минно-взрывному делу — там нужны бойцы именно с таким складом характера: спокойные, уравновешенные.

Спустя какое-то время БПЛА возвращается. Боец упаковывает его в тот самый пузатый чемодан и возвращается на базу, чтобы передать видео командиру. В штабе он перескажет все, что заметил при нынешнем облете — но уже не в присутствии журналистов.

https://riafan.ru/23914354-kak_rabotayut_operatori_bpla_na_p...

Сегодня исполнился год, как Россия вступила в новую эпоху и одновременно с этим потащила за собой в новый мир остальное человечество. Как бы ни было сейчас тяжело, для России данный шаг является спасением, старой Европе, соболезнуем.

Теперь хотелось бы подвести итоги года СВО и отчитаться за работу. За год войны на счёту нашего небольшого братства (несколько ТГ-каналов, их админы и люди имеющие отношение к данной работе) 6 Орденов Мужества (сейчас ждем седьмой), За заслуги перед Отечеством, 2 медали за Отвагу, медали Суворова и Жукова, Нестерова, благодарности от командования.

Несколько сотен уничтоженных СОБСТВЕННОРУЧНО и путём наведения артиллерии солдат ВСУ, десятки единиц сожжённой украинской техники, ценнейшие данные переданные куда надо, полторы сотни подготовленных из числа мобилизованных снайперов и разведчиков, несколько тысяч переданных на фронт коптеров и тепловизоров, средств связи, винтовок и патронов к ним, автомобилей и СИБЗ. Про информборьбу и вообще информационную поддержку наших войск и народа я даже не говорю. Согласитесь, не так и плохо для коллектива в 30 человек.

Канал "Старше Эдды" https://t.me/vysokygovorit/10861

Эти парни из ССО МО РФ штурмовали Змеиный и Мариуполь, лично брали в плен нацистов из Азова и Кракена.

https://t.me/rosich_ru/37326

27 февраля в России отмечают день Сил Специальных Операций, они же «вежливые люди».

Спасибо вам за всё, мужики! Россия вас не забудет! Именно вы во время майдана не пустили нацистов в Крым!

https://t.me/proofzzz/8782

Аллея Героев СВО появилась в Севастополе в парке Победы. Активисты вместе с родственниками погибших воинов высадили 72 кипариса.

https://t.me/rabotaembrat/5478

Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности Владимир Путин призвал усилить работу органов контрразведки, и работу на границе с Украиной. В частности оказывать содействие подразделениям Вооруженных сил и ФСВНГ, а также «поставить заслон» и противодействовать украинским диверсионным группам, которые стараются проникать через границу. Хорошим примером такой работы может послужить ликвидация 26 декабря украинской группы из четырех человек. Они были уничтожены российским спецназом при попытке перейти границу в Брянской области.

https://t.me/ok_spn/23284

Военнослужащий одного из подразделений России, и пара уничтоженных MRAP Mastiff PPV ВСУ в районе поселка Водяное, ДНР. Декабрь 2022.

https://t.me/ok_spn/23289

Американский наёмник перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». Джон Макинтайр , что предоставил военным РФ бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.

Оказалось, мужчина изначально планировал эту операцию:

«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков».

По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наёмники из Хорватии или Чехии:

«У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты».

https://t.me/boris_rozhin/79311

Украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков.

Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идёт прямиком в карман командира». Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец:

«На чёрный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулемётов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».

После года службы в ВСУ Макинтайр перешёл на сторону России, взяв с собой файлы, разведданные и карты.

https://t.me/boris_rozhin/79339

«Я расспрашивал о военных преступлениях и понял, что меня могут заподозрить даже не в том, что я шпион, а в том, что я хочу всех заложить. А это ещё хуже. За это пуля в затылок».

По словам американца, ему удалось сбежать из ВСУ при поддержке семьи, которая отправила ему $300, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинёва.

«А оттуда, когда я вышел на контакт [с российской стороной] и получил визу, через Стамбул прилетел в Москву. Я страшно нервничал. Я попал под подозрение, а значит, меня вот-вот должны были казнить», — поделился Макинтайр.

https://t.me/boris_rozhin/79341

Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/79261

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/79194

В порядке отчета о работе швейного цеха в Ростове. Я за ним слежу с момента его организации. В данный момент на складе больше полутора тысяч штук. Все их увезли уже на фронт бойцам. Деньги на организацию работы и закупку материалов для пошива собираются в том числе за счет читателей канала, за что им большое спасибо. Объем производства продолжает возрастать.

https://t.me/boris_rozhin/79312

Губер Екатеринбурга весьма спорная личность. Пока он лается с Пригожиным и снимает букву Z, которая находилась на здании УрГАХУ или устанавливает в мэрии барельеф Ройзману, сами жители делают дело. Прихожане храма во имя Святой Троицы в Арамиле вносят свой вклад в решение задач специальной военной операции. С конца ноября они плетут маскировочные сети. На передовой, особенно когда в лесах и в поле в преддверии зимы сходит «зелёнка» и камуфляж становится не таким эффективным, они являются вещью незаменимой, помогая укрыть бойцов и технику от атак с земли и воздуха.

Идея заняться изготовлением маскировочных сетей принадлежит прихожанину храма, жителю села Патруши Андрею Маслову. От друзей -военнослужащих Андрей узнал, что сейчас они особенно нужны на передовой. Приближается зима, растительность лишается зеленого покрова. В такой ситуации камуфляжное обмундирование спасать перестает, и бойцы становятся уязвимыми для разведывательной техники и средств поражения противника. Андрей проконсультировался с экспертами и активистами по изготовлению масксетей в других городах, изучил требования. Они должны быть легкими, прочными, влагоустойчивыми и незаметными на фоне местности. Обычные рыбацкие сети для маскировочной основы не подходят. Нужны заградительные сетки из более плотного капрона, которые используются для оснащения спортзалов.

Их заказали в специализированном магазине. С маскировочными элементами – лоскутами, крепящимися на сети, помогли активисты добровольческого движения в Патрушах и одно из арамильских предприятий по изготовлению туристического снаряжения.

– Размер основы – три на шесть метров. Сложнее всего было найти помещение, где можно ее растянуть, – вспоминает Андрей. – Первую сеть плели в одном из цехов мебельной фабрики в Патрушах, вторую – в Доме культуры (ее уже отправили вместе с гуманитарным грузом). Но нам хотелось организовать производство и в Арамиле, чтобы любой желающий мог прийти и поучаствовать. Обратился за помощью к настоятелю храма отцу Игорю. Он поддержал инициативу.

Акции дали трогательное название – «Крыло ангела».– Вспомнили детский рисунок, где ангел крыльями защищает людей. У маскировочной сетки такая же функция – защищать воинов, – объясняет отец Игорь Константинов.

Мастерскую оборудовали на цокольном этаже храма. Она открыта ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

– Откликнулись и молодежь, и пожилые. Люди приходят, когда могут. Кто-то нарезает лоскуты в виде листочков, кто-то привязывает их к сетке, – рассказывает отец Игорь. – Работа несложная, но кропотливая. Во время работы можно молиться. Во славу Божию делаем то, что будет защищать наших воинов. Изготавливают маскировочные сети в двух вариантах – из лоскутков камуфляжных расцветок – для осени, и белых – для зимы.

– Арамильская «маскировка» очень пригодится на позициях. Лоскутковая система выглядит очень естественно, – пояснил «ОГ» один из свердловских мобилизованных на условиях анонимности.

Кроме маскировочных сетей в Свято-Троицком храме города Арамиль вяжут и собирают теплые вещи для воинов. Недавно отправили на Донбасс полторы сотни пар теплых носков, более ста пар варежек и перчаток и три коробки с медикаментами и предметами личной гигиены. Сбор теплых носков, варежек и перчаток для солдат продолжается. Накануне в храме стартовал сбор рождественских подарков и поздравлений защитникам.

— А наши бабушки вместо писем отправляют солдатам от руки переписанные молитвы и псалмы. Ну и конечно, каждую неделю всем приходом после литургии поем молебен о воинах, — добавил отец Игорь.

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/11/30/86598/

https://www.oblgazeta.ru/society/140959/

БПЛА с вертикальным взлетом и скоростью до 160 км/ч разработали в Санкт-Петербурге Этот беспилотник - настоящий «аэрогибрид», самолет с вертикальным взлетом, способный перевозить грузы на расстояние до 20 км. Рама - из отечественного углепластика, основные узлы напечатаны на 3д принтере Талантливая разработка 19-ти летних студентов инженерной школы Университета аэрокосмического приборостроения.

https://t.me/boris_rozhin/79367

Конечно Америка желает мира. Миролюбюивые такие коршуны... или скорее грифы. Ну вот помотрите примерный план контрнаступления ВСУ на Крым от бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Генерал предлагает сначала долго наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре и по базам Черноморского флота РФ. Затем некоторые цели поразить дронами и уже в третью очередь вводить украинские войска на полуостров.

https://t.me/c/1780774638/11752

Сегодня, 1 марта, в Давлеканово простились с погибшим в ходе специальной военной операции Радисом Сайфуллиным.

5 января он погиб в городе Кременной на территории Луганской народной республики защищая жизни мирных жителей.

За проявленный героизм Радис Радикович Сайфуллин был награжден Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/4316

С 24.02 майор Кунаков в составе ооСпН принимал участие в операции на Украине выполняя задачи в составе наступающей группировки Z. 16 марта разведотряд из состава ооСпН выполнял боевую задачу в Мариуполе. Продвигаясь по улице Азовстальская отряд вступил в боестолкновение с крупным отрядом батальона "Азов". В ходе боя НШ отряда получил пулевое ранение в ногу, от эвакуации отказался, остался в составе РО. В это время командиром отряда было принято решение занять оборону в 5-этажном здание. Все что было дальше, будет вписано в историю спецназа ГРУ, а те кто бился эти 4 дня в окружение заслуживают не меньшей славы чем десант на Гостомель. На вторые сутки боя "Азов" выкатил на позиции 3 танка Т-64. Несмотря на окружение, разведчики не только отбивались, но и пару раз достаточно успешно контратаковали, устроив прожарку с помощью РПО. На третий день украинцы решили опробовать переговоры, дважды к дому выходил парламентер с предложением сдаться, но был послан на..., сами знаете куда, всем составом разведотряда. Все эти дни мужиков пытались вытащить не менее отбитые (в хорошем смысле) морпехи-черноморцы. 19 марта, когда морской пехоте совместно с другими разведчиками ооСпН удалось прорвать кольцо и выйти к дому началась эвакуация выживших, раненых, и тел погибших. Во время эвакуации БТР-82А, в котором находился раненый майор Кунаков был дважды обстрелян из танка. Начальник штаба майор Андрей Викторович Кунаков погиб в результате полученных ранений. За мужество и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи майор Андрей Кунаков командованием бригады представлен к званию Героя России посмертно. За время службы выполнял задачи на Северном Кавказе, в Крыму и Сирии, награжден медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. От себя добавим, что зная подробности того боя, звания Героя России достойны еще ряд военнослужащих, включая командиров групп, и очень хотелось бы верить, что заслуженные звезды дойдут до мужиков, как и все награды до тех, кто 4 дня сидел в этом гребаном доме, отбиваясь от укров, а также слава и уважение тем, что пытался их деблокировать и в деблокировал.

Этот дом называют «Домом Павлова» в Мариуполе, бой произошел в середине марта 2022 года. Этот бой, разведчики 346-й бригады, и морпехи которые были с ними навсегда вписали в славную историю подвигов как спецназа ГРУ, так и Вооруженных сил в целом. 4 дня парни провели в аду, не только отбивая атаки, но делая вылазки на подразделения «Азова».

Бой 16-19 марта в Мариуполе вписан в славную историю армейского спецназа и морской пехоты. Спасибо мужики.https://t.me/ok_spn/18787

https://t.me/ok_spn/18788

Открытие этой войны - применение гражданских коптеров. Птички изменили поле боя, разведку, корректировку огня и управление. Сейчас уже не представить себе подразделение без БЛА-шника. А фраза "работает наша птичка" звучит в эфире всё чаще.

https://t.me/boris_rozhin/79374

Моменты войны. Моменты войны.

https://t.me/boris_rozhin/79443

Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно. Если нет снарядов, или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Ещё раз: не наступать! - делает вывод Ходаковский.

https://t.me/rosich_ru/37531

Уничтоженный американский MRAP International MaxxPro где-то под Угледаром Уничтоженный американский MRAP International MaxxPro где-то под Угледаром

https://t.me/rosich_ru/37516

Наш солдат получил тяжелое ранение – ему оторвало ступню, на него стали охотится нацики с коптера и попытались добить его сбросом гранаты. Воин проявил стойкость духа и выжил. Не взирая на боль, он уворачивался от сбросов гранат.

https://t.me/war_batka/2069

Кондитерская на Украине делает бизнес на русофобии.

В Житомире сверхразумы пекут печенье в виде «мёртвых русских солдат», продают формочки и делятся рецептами, в которых к ингредиентам предлагают добавить «ненависть к россиянам».

https://t.me/rosich_ru/37463

Работа штурмовых самолётов Су-25 ВКС России неуправляемыми авиационными реактивными снарядами по позициям ВС Украины в районе Авдеевки, близ Донецка

https://t.me/grey_zone/17493

История про наших отважных танкистов:

На видео, военный вместе со своим экипажем танка укрывается в воронке от снаряда, пока над ними летают украинские мины. Снимавший командир танка говорит, что спасли раненного Андрюху, который уже два дня лежит. Перебинтовали, сделали обезбол. Продолжение на фото. Ребят с видео удалось вытащить. Все живы. Эвакуацией занимались разведчики 5-й танковой бригады и пехота 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.

«По своим следам обратно ушли. Ничего такого героического особо мы не сделали. Командир танка от удара копчик себе сломал, а так все целы, а нас маленько глушануло. Хорошо, что мы задней частью танка на мину наехали... Механик-водитель — он же впереди сидит». Когда танкисты ползли к воронке, чтобы укрыться, они заметили раненого пехотинца:

«Он сказал: «Помогите», мы заметили его... Никаких признаков жизни, может, не подавал, из-за этого не замечали, а тут мы рядом, мимо него проползли».

«Боевой дух у всех парней отличный, и в целом всё хорошо. Наш комбат и командир роты — они самые лучшие! Мы на них равняемся. Комбат — Герой России Энвер Набиев», — добавил Гэсэр.

Спасённого бойца зовут Андрей Ф., сейчас он лежит в одном из российских госпиталей. Его родные сообщили RT, что не могут связаться с ним по телефону. Сейчас в больницу к военному едет его сослуживец, мы передали ему номера родных Андрея — надеемся, что скоро они смогут пообщаться. Танк же подорвался на мине под Угледаром, после чего его экипаж всё равно вёл огонь по противнику, пока его не подбили окончательно, в результате чего бойцы были вынуждены покинуть боевую машину. Раненый же пока остаётся в госпитале.

https://t.me/boris_rozhin/79399

https://t.me/boris_rozhin/79512

Муж Насти летом 2022 года поставил её перед фактом – едет на Донбасс. Защищать Родину! Бросил работу, собрал вещи со словами: “не могу сидеть и смотреть, как убивают наших людей, детей”. Настя – из тех жён, которая и в огонь, и в воду пойдёт за любимым человеком. Итак, она в Донецке, рядом с мужем. Только боевой пост Насти (позывной “Мура”) на кухне второго батальона отдельной штурмовой бригады “Ветераны”. Интервью со смелым поваром Настей записала съёмочная группа Царьграда.

(https://tsargrad.tv/preview/povar-nastja-poehala-za-muzhem-n...)

Российские военнослужащие задействовали бронепоезд «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги в зоне СВО Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги. «Задачи специального поезда «Волга» - это техническая разведка железнодорожных участков, при необходимости их восстановление и сопровождение грузов. В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение», - сказал начальник специального поезда. На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях. Воздушную разведку и контроль за окружающей обстановкой в районе проведения инженерных работ ведет расчет БпЛА.

https://t.me/mod_russia/24507

Госдума приняла поправки к Уголовному Кодексу, предполагающие до 15 лет тюрьмы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Всё, либерахи, фильтруем базар, разминаем очко. Шутки закончились! Извинения с соплями на камеру теперь не прокатят. Только извинения в камере.

Хорошо бы начать выносить заочные приговоры для уехавших.

https://t.me/proofzzz/8878

Бойцы добровольческого отряда "Невский" выполняют задачи в зоне проведения СВО в Донбассе. Вместе с военными на передовой находится иеромонах Константин. По словам священнослужителя, до прихода в церковь он работал врачом-анестезиологом. Он прошел дополнительную подготовку по тактической медицине и присоединился к добровольческому отряду. Как отметил священник, в отряде очень хорошая духовная и братская обстановка.

https://t.me/izvestia/123474

Ну и как всегда в конце темы немного фото с теми, кто не умеет говорить, но поддерживает наших воинов на фронтах. А это знамениты Енот, помните такого? Вместе с Енотиком прочитали ваши письма, скоро выложим. P.S. Херс себя плохо ведет

Это, конечно, шутка, потому что он кусается, играясь с хозяином (потому-то тот и в красных перчатках)

https://t.me/rusich_army/7905

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