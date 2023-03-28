Мы из Советского Союза

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    У кого это позднее зажигание - у автора статьи или того (той), кто тиснул ее здесь? На всякий случай: событие имело м...Правда о диверсии...

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка - это произошло в городе Хорол Полтавской области. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, родился как раз в Полтавской области. С 1986 по 1991 он был замминистра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР.
https://t.me/tsargradtv/37299

Мистера Бёрнса обидели - высокомерными могут быть только "гегемоны"!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50 Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил о "дерзком" отношении со стороны директора СВР России Сергея Нарышкина во время их встречи в ноябре 2022 года: 
"Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. <...> Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение президента Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость".
Саму встречу, которая была проведена в Анкаре по просьбе Байдена, Бёрнс назвал "удручающей". 
И его можно понять - никто перед ним не приседал, не кланялся, ни говорил "Йес, сэрр". Это очень неприятно. Но что ж, придётся привыкать, мистер Бёрнс))
https://t.me/tsargradtv/37337

Моменты войны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Танк Т-90М на южном фронте СВО. 
https://t.me/boris_rozhin/79111

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Самое сложное в городской застройке - продираться через завалы. 
Здание пережило массу артиллерийских обстрелов. 
И тут самое главное не получить травму ноги. Внутри масса штырей, торчащей арматуры, гвоздей. Кроме того, можно травмироваться после прыжка из окна.
https://t.me/voenkors/307

Как работают операторы БПЛА на передовой: репортаж ФАН 26 февраля 2023 22:31Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Ход спецоперации РФ на Украине доказал важность применения современных средств ведения боевых действий — в частности, беспилотников, без которых артиллерия слепнет и не может поразить огневые точки противника. Военный корреспондент ФАН лично увидел, как работают операторы БПЛА на передовой.
Размеренная и уверенная поступь — оператор БПЛА с позывным Айтишник собирается на работу. Он проверяет зарядку батарей, укладывает их в чемоданчик.
«Аккумуляторов нужно как можно больше, особенно зимой. Сейчас они разряжаются быстрее, чем в теплое время года. А нам крайне важна беспрерывная работа», — поясняет Айтишник.
До своего участия в СВО парень работал в сфере информационной безопасности  этим и обусловлен выбор позывного. Когда начались боевые действия, какое-то время раздумывал, а потом пошел добровольцем. Теперь служит в ОДШБр «Ветераны».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Упаковав все необходимое для работы, Айтишник проверяет бронежилет, водружает на голову каску, цепляет на шею автомат. Так и идет, придерживая одной рукой оружие, в другой — бокс для беспилотника. Он направляется на точку для старта аппарата.
«Желательно, чтобы это была открытая местность, чтобы была прямая видимость между дроном и пультом», — рассказывает оператор БПЛА.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Неподалеку раздаются звуки разрывов: позиции находятся в нескольких сотнях метров, поэтому хорошо слышно даже звуки стрельбы. Боец даже не поворачивает голову — говорит, что уже давно к этому привык.
«Второй принцип выбора места для подъема аппарата заключается в возможности обеспечить безопасную работу. Но часто приходится жертвовать либо безопасностью, либо качеством связи», — говорит боец «Ветеранов».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
В этот раз удобной точкой оказалась проезжая часть. В большинстве случаев операторы выбирают более безопасные места, но сегодня можно немного похулиганить. Небо затянуто серой дымкой облаков, и точка запуска скрыта от противника холмом. Разглядеть человека в таких условиях крайне сложно, а дорога хороша своей открытостью, и сигнал здесь стабильный.
Оператор распаковывает свой Autel. Этот бренд БПЛА теперь набирает популярность в зоне проведения СВО. Аппарат достаточно стабильный. Айтишнику он нравится больше, чем Mavic: новый аппарат сложнее перехватывается.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Этот нюанс крайне важен. По статистике средняя продолжительность жизни беспилотника на передовой — 5-7 дней. Конечно, все зависит от опытности оператора, его умения уловить попытку перехвата системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вовремя вывести аппарат из опасной зоны. Вооруженные силы Украины активно пользуются системами РЭБ и «уводят» БПЛА. Поэтому ими дорожат.
Беспилотник поднимается в воздух. Аппарат Айтишника оборудован камерами, которые улавливают объект в тепловом спектре, и через этот тепловизор нас, стоящих на дороге, хорошо видно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Оператор отправляет Autel в сторону позиций ВСУ. Его задача — обнаружить новые огневые точки противника. Прежние уже выявлены, теперь по ним ведется огонь артиллерии, работу которой координирует другая пара операторов БПЛА.
Это обычное распределение обязанностей между бойцами подразделения беспилотников. У кого-то хорошая зрительная память — ему ставят задачи определить новые огневые точки. Такие операторы помнят, как выглядела местность накануне, и способны заметить что-то необычное, чего не было ранее. Другой хорошо корректирует огонь артиллерии, знает особенности работы минометов или пушек и способен спрогнозировать ошибки в работе того или иного расчета. Таких ставят на корректировку огня по уже известным позициям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Федеральное агентство новостей
Айтишник сосредоточенно смотрит в экран. Он внимательно осматривает каждый куст и отмахивается от всех вопросов. Ему важно сосредоточиться, поэтому он погружен в работу.
«Не отвлекайте меня, пожалуйста. Я, возможно, увидел цель, но пока что не готов это обсуждать», — проговаривает он ровным голосом.
Интересно, что обычно операторы комментируют вслух все, что видят на экране, и радуются, когда замечают новую цель. Если бы не работа на беспилотнике, Айтишника бы с удовольствием взяли в специалисты по минно-взрывному делу — там нужны бойцы именно с таким складом характера: спокойные, уравновешенные.
Спустя какое-то время БПЛА возвращается. Боец упаковывает его в тот самый пузатый чемодан и возвращается на базу, чтобы передать видео командиру. В штабе он перескажет все, что заметил при нынешнем облете — но уже не в присутствии журналистов.
https://riafan.ru/23914354-kak_rabotayut_operatori_bpla_na_p...

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Сегодня исполнился год, как Россия вступила в новую эпоху и одновременно с этим потащила за собой в новый мир остальное человечество. Как бы ни было сейчас тяжело, для России данный шаг является спасением, старой Европе, соболезнуем. 
Теперь хотелось бы подвести итоги года СВО и отчитаться за работу. За год войны на счёту нашего  небольшого братства  (несколько ТГ-каналов, их админы и люди имеющие отношение к данной работе) 6 Орденов Мужества (сейчас ждем седьмой), За заслуги перед Отечеством, 2 медали за Отвагу, медали Суворова и Жукова, Нестерова, благодарности от командования. 

Несколько сотен уничтоженных СОБСТВЕННОРУЧНО и путём наведения артиллерии солдат ВСУ, десятки единиц сожжённой украинской техники, ценнейшие данные переданные куда надо, полторы сотни подготовленных из числа мобилизованных снайперов и разведчиков, несколько тысяч переданных  на фронт коптеров и тепловизоров, средств связи, винтовок и патронов к ним, автомобилей и СИБЗ. Про информборьбу и вообще информационную поддержку наших войск и народа я даже не говорю. Согласитесь, не так и плохо для коллектива в 30 человек. 
Канал "Старше Эдды" https://t.me/vysokygovorit/10861

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Эти парни из ССО МО РФ штурмовали Змеиный и Мариуполь, лично брали в плен нацистов из Азова и Кракена.
https://t.me/rosich_ru/37326
27 февраля в России отмечают день Сил Специальных Операций, они же «вежливые люди». Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
Спасибо вам за всё, мужики! Россия вас не забудет! Именно вы во время майдана не пустили нацистов в Крым!
https://t.me/proofzzz/8782

Аллея Героев СВО появилась в Севастополе в парке Победы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Активисты вместе с родственниками погибших воинов высадили 72 кипариса. 
https://t.me/rabotaembrat/5478

Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности Владимир Путин призвал усилить работу органов контрразведки, и работу на границе с Украиной. В частности оказывать содействие подразделениям Вооруженных сил и ФСВНГ, а также «поставить заслон» и противодействовать украинским диверсионным группам, которые стараются проникать через границу. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Хорошим примером такой работы может послужить ликвидация  26 декабря украинской группы из четырех человек. Они были уничтожены российским спецназом при попытке перейти границу в Брянской области.
https://t.me/ok_spn/23284

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Военнослужащий одного из подразделений России, и пара уничтоженных MRAP Mastiff PPV ВСУ в районе поселка Водяное, ДНР. Декабрь 2022.
https://t.me/ok_spn/23289

Американский наёмник перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Джон Макинтайр , что предоставил военным РФ бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.
Оказалось, мужчина изначально планировал эту операцию:
«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков».
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наёмники из Хорватии или Чехии:
«У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты».
https://t.me/boris_rozhin/79311
Украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков.
Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идёт прямиком в карман командира».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец:
«На чёрный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулемётов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
После года службы в ВСУ Макинтайр перешёл на сторону России, взяв с собой файлы, разведданные и карты.
https://t.me/boris_rozhin/79339
«Я расспрашивал о военных преступлениях и понял, что меня могут заподозрить даже не в том, что я шпион, а в том, что я хочу всех заложить. А это ещё хуже. За это пуля в затылок».
По словам американца, ему удалось сбежать из ВСУ при поддержке семьи, которая отправила ему $300, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинёва.
«А оттуда, когда я вышел на контакт [с российской стороной] и получил визу, через Стамбул прилетел в Москву. Я страшно нервничал. Я попал под подозрение, а значит, меня вот-вот должны были казнить», — поделился Макинтайр.
https://t.me/boris_rozhin/79341

Моменты войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50https://t.me/boris_rozhin/79261

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Моменты войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Моменты войны
https://t.me/boris_rozhin/79194

В порядке отчета о работе швейного цеха в Ростове. Я за ним слежу с момента его организации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50В данный момент на складе больше полутора тысяч штук. Все их увезли уже на фронт бойцам. Деньги на организацию работы и закупку материалов для пошива собираются в том числе за счет читателей канала, за что им большое спасибо. Объем производства продолжает возрастать.
https://t.me/boris_rozhin/79312

Губер Екатеринбурга весьма спорная личность. Пока он лается с Пригожиным и снимает букву Z, которая находилась на здании УрГАХУ или устанавливает в мэрии барельеф Ройзману, сами жители делают дело.Прийти в храм и присоединиться к плетению сетей могут все желающие – специальные навыки для этого не требуются. Фото предоставлено Андреем Масловым.Прихожане храма во имя Святой Троицы в Арамиле вносят свой вклад в решение задач специальной военной операции. С конца ноября они плетут маскировочные сети. На передовой, особенно когда в лесах и в поле в преддверии зимы сходит «зелёнка» и камуфляж становится не таким эффективным, они являются вещью незаменимой, помогая укрыть бойцов и технику от атак с земли и воздуха.
Идея заняться изготовлением маскировочных сетей принадлежит прихожанину храма, жителю села Патруши Андрею Маслову. От друзей -военнослужащих Андрей узнал, что сейчас они особенно нужны на передовой. Приближается зима, растительность лишается зеленого покрова. В такой ситуации камуфляжное обмундирование спасать перестает, и бойцы становятся уязвимыми для разведывательной техники и средств поражения противника.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Андрей проконсультировался с экспертами и активистами по изготовлению масксетей в других городах, изучил требования. Они должны быть легкими, прочными, влагоустойчивыми и незаметными на фоне местности. Обычные рыбацкие сети для маскировочной основы не подходят. Нужны заградительные сетки из более плотного капрона, которые используются для оснащения спортзалов.
Их заказали в специализированном магазине. С маскировочными элементами – лоскутами, крепящимися на сети, помогли активисты добровольческого движения в Патрушах и одно из арамильских предприятий по изготовлению туристического снаряжения.
– Размер основы – три на шесть метров. Сложнее всего было найти помещение, где можно ее растянуть, – вспоминает Андрей. – Первую сеть плели в одном из цехов мебельной фабрики в Патрушах, вторую – в Доме культуры (ее уже отправили вместе с гуманитарным грузом). Но нам хотелось организовать производство и в Арамиле, чтобы любой желающий мог прийти и поучаствовать. Обратился за помощью к настоятелю храма отцу Игорю. Он поддержал инициативу.
Акции дали трогательное название – «Крыло ангела».– Вспомнили детский рисунок, где ангел крыльями защищает людей. У маскировочной сетки такая же функция – защищать воинов, – объясняет отец Игорь Константинов.
Мастерскую оборудовали на цокольном этаже храма. Она открыта ежедневно с восьми утра до восьми вечера.
– Откликнулись и молодежь, и пожилые. Люди приходят, когда могут. Кто-то нарезает лоскуты в виде листочков, кто-то привязывает их к сетке, – рассказывает отец Игорь. – Работа несложная, но кропотливая. Во время работы можно молиться. Во славу Божию делаем то, что будет защищать наших воинов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Изготавливают маскировочные сети в двух вариантах – из лоскутков камуфляжных расцветок – для осени, и белых – для зимы.
– Арамильская «маскировка» очень пригодится на позициях. Лоскутковая система выглядит очень естественно, – пояснил «ОГ» один из свердловских мобилизованных на условиях анонимности.
Кроме маскировочных сетей в Свято-Троицком храме города Арамиль вяжут и собирают теплые вещи для воинов. Недавно отправили на Донбасс полторы сотни пар теплых носков, более ста пар варежек и перчаток и три коробки с медикаментами и предметами личной гигиены. Сбор теплых носков, варежек и перчаток для солдат продолжается. Накануне в храме стартовал сбор рождественских подарков и поздравлений защитникам.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50— А наши бабушки вместо писем отправляют солдатам от руки переписанные молитвы и псалмы. Ну и конечно, каждую неделю всем приходом после литургии поем молебен о воинах, — добавил отец Игорь.
https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/11/30/86598/
https://www.oblgazeta.ru/society/140959/

БПЛА с вертикальным взлетом и скоростью до 160 км/ч разработали в Санкт-ПетербургеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Этот беспилотник - настоящий «аэрогибрид», самолет с вертикальным взлетом, способный перевозить грузы на расстояние до 20 км. Рама - из отечественного углепластика, основные узлы напечатаны на 3д принтереНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Талантливая разработка 19-ти летних студентов инженерной школы Университета аэрокосмического приборостроения.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
https://t.me/boris_rozhin/79367

Конечно Америка желает мира. Миролюбюивые такие коршуны... или скорее грифы. Ну вот помотрите примерный план контрнаступления ВСУ на Крым от бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Генерал предлагает сначала долго наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре и по базам Черноморского флота РФ. Затем некоторые цели поразить дронами и уже в третью очередь вводить украинские войска на полуостров.
https://t.me/c/1780774638/11752

Сегодня, 1 марта, в Давлеканово простились с погибшим в ходе специальной военной операции Радисом Сайфуллиным. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
5 января он погиб в городе Кременной на территории Луганской народной республики защищая жизни мирных жителей.
За проявленный героизм Радис Радикович Сайфуллин был награжден Орденом Мужества посмертно.
https://t.me/strana_geroev/4316

С 24.02 майор Кунаков в составе ооСпН принимал участие в операции на Украине выполняя задачи в составе наступающей группировки Z. 16 марта разведотряд из состава ооСпН выполнял боевую задачу в Мариуполе. Продвигаясь по улице Азовстальская отряд вступил в боестолкновение с крупным отрядом батальона "Азов". В ходе боя НШ отряда получил пулевое ранение в ногу, от эвакуации отказался, остался в составе РО. В это время командиром отряда было принято решение занять оборону в 5-этажном здание. Все что было дальше, будет вписано в историю спецназа ГРУ, а те кто бился эти 4 дня в окружение заслуживают не меньшей славы чем десант на Гостомель.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50На вторые сутки боя "Азов" выкатил на позиции 3 танка Т-64. Несмотря на окружение, разведчики не только отбивались, но и пару раз достаточно успешно контратаковали, устроив прожарку с помощью РПО. На третий день украинцы решили опробовать переговоры, дважды к дому выходил парламентер с предложением сдаться, но был послан на..., сами знаете куда, всем составом разведотряда. Все эти дни мужиков пытались вытащить не менее отбитые (в хорошем смысле) морпехи-черноморцы. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5019 марта, когда морской пехоте совместно с другими разведчиками ооСпН удалось прорвать кольцо и выйти к дому началась эвакуация выживших, раненых, и тел погибших. Во время эвакуации БТР-82А, в котором находился раненый майор Кунаков был дважды обстрелян из танка. Начальник штаба майор Андрей Викторович Кунаков погиб в результате полученных ранений. За мужество и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи майор Андрей Кунаков командованием бригады представлен к званию Героя России посмертно. За время службы выполнял задачи на Северном Кавказе, в Крыму и Сирии, награжден медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50От себя добавим, что зная подробности того боя, звания Героя России достойны еще ряд военнослужащих, включая командиров групп, и очень хотелось бы верить, что заслуженные звезды дойдут до мужиков, как и все награды до тех, кто 4 дня сидел в этом гребаном доме, отбиваясь от укров, а также слава и уважение тем, что пытался их деблокировать и в деблокировал.
Этот дом называют «Домом Павлова» в Мариуполе, бой произошел в середине марта 2022 года.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Этот бой, разведчики 346-й бригады, и морпехи которые были с ними навсегда вписали в славную историю подвигов как спецназа ГРУ, так и Вооруженных сил в целом. 4 дня парни провели в аду, не только отбивая атаки, но делая вылазки на подразделения «Азова».
Бой 16-19 марта в Мариуполе вписан в славную историю армейского спецназа и морской пехоты. Спасибо мужики.https://t.me/ok_spn/18787
https://t.me/ok_spn/18788

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Открытие этой войны - применение гражданских коптеров. Птички изменили поле боя, разведку, корректировку огня и управление. Сейчас уже не представить себе подразделение без БЛА-шника. А фраза "работает наша птичка" звучит в эфире всё чаще.
https://t.me/boris_rozhin/79374
Моменты войны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Моменты войны.
https://t.me/boris_rozhin/79443

Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Если нет снарядов, или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Ещё раз: не наступать! - делает вывод Ходаковский.
https://t.me/rosich_ru/37531

Уничтоженный американский MRAP International MaxxPro где-то под УгледаромНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Уничтоженный американский MRAP International MaxxPro где-то под Угледаром
https://t.me/rosich_ru/37516

Наш солдат получил тяжелое ранение – ему оторвало ступню, на него стали охотится нацики с коптера и попытались добить его сбросом гранаты. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Воин проявил стойкость духа и выжил. Не взирая на боль, он уворачивался от сбросов гранат.
https://t.me/war_batka/2069

Кондитерская на Украине делает бизнес на русофобии. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
В Житомире сверхразумы пекут печенье в виде «мёртвых русских солдат», продают формочки и делятся рецептами, в которых к ингредиентам предлагают добавить «ненависть к россиянам». 
https://t.me/rosich_ru/37463

Работа штурмовых самолётов Су-25 ВКС России неуправляемыми авиационными реактивными снарядами по позициям ВС Украины в районе Авдеевки, близ ДонецкаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50https://t.me/grey_zone/17493

История про наших  отважных танкистов:
На видео, военный вместе со своим экипажем танка укрывается в воронке от снаряда, пока над ними летают украинские мины. Снимавший командир танка говорит, что спасли раненного Андрюху, который уже два дня лежит. Перебинтовали, сделали обезбол.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Продолжение на фото.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Ребят с видео удалось вытащить. Все живы. Эвакуацией занимались разведчики 5-й танковой бригады и пехота 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.
«По своим следам обратно ушли. Ничего такого героического особо мы не сделали. Командир танка от удара копчик себе сломал, а так все целы, а нас маленько глушануло. Хорошо, что мы задней частью танка на мину наехали... Механик-водитель — он же впереди сидит».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Когда танкисты ползли к воронке, чтобы укрыться, они заметили раненого пехотинца:
«Он сказал: «Помогите», мы заметили его... Никаких признаков жизни, может, не подавал, из-за этого не замечали, а тут мы рядом, мимо него проползли».
«Боевой дух у всех парней отличный, и в целом всё хорошо. Наш комбат и командир роты — они самые лучшие! Мы на них равняемся. Комбат — Герой России Энвер Набиев», — добавил Гэсэр.
Спасённого бойца зовут Андрей Ф., сейчас он лежит в одном из российских госпиталей. Его родные сообщили RT, что не могут связаться с ним по телефону. Сейчас в больницу к военному едет его сослуживец, мы передали ему номера родных Андрея — надеемся, что скоро они смогут пообщаться.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Танк же подорвался на мине под Угледаром, после чего его экипаж всё равно вёл огонь по противнику, пока его не подбили окончательно, в результате чего бойцы были вынуждены покинуть боевую машину. Раненый же пока остаётся в госпитале.
https://t.me/boris_rozhin/79399
https://t.me/boris_rozhin/79512

Муж Насти летом 2022 года поставил её перед фактом – едет на Донбасс.  Защищать Родину!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Бросил работу, собрал вещи со словами: “не могу сидеть и смотреть, как убивают наших людей, детей”.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Настя – из тех жён, которая и в огонь, и в воду пойдёт за любимым человеком. Итак, она в Донецке, рядом с мужем. Только боевой пост Насти (позывной “Мура”) на кухне второго батальона отдельной штурмовой бригады “Ветераны”.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Интервью со смелым поваром Настей записала съёмочная группа Царьграда.
(https://tsargrad.tv/preview/povar-nastja-poehala-za-muzhem-n...)

Российские военнослужащие задействовали бронепоезд «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги в зоне СВО Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50«Задачи специального поезда «Волга» - это техническая разведка железнодорожных участков, при необходимости их восстановление и сопровождение грузов. В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение», - сказал начальник специального поезда.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Воздушную разведку и контроль за окружающей обстановкой в районе проведения инженерных работ ведет расчет БпЛА.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50https://t.me/mod_russia/24507

Госдума приняла поправки к Уголовному Кодексу, предполагающие до 15 лет тюрьмы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Всё, либерахи, фильтруем базар, разминаем очко. Шутки закончились! Извинения с соплями  на камеру теперь не прокатят. Только извинения в камере.
Хорошо бы начать выносить заочные приговоры для уехавших. 
https://t.me/proofzzz/8878

Бойцы добровольческого отряда "Невский" выполняют задачи в зоне проведения СВО в Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Вместе с военными на передовой находится иеромонах Константин. По словам священнослужителя, до прихода в церковь он работал врачом-анестезиологом. Он прошел дополнительную подготовку по тактической медицине и присоединился к добровольческому отряду. Как отметил священник, в отряде очень хорошая духовная и братская обстановка.
https://t.me/izvestia/123474

Ну и как всегда в конце темы немного фото с теми, кто не умеет говорить, но поддерживает наших воинов на фронтах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50А это знамениты Енот, помните такого? Вместе с Енотиком прочитали ваши письма, скоро выложим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.50P.S. Херс себя плохо ведет 
Это, конечно, шутка, потому что он кусается, играясь с хозяином (потому-то тот и в красных перчатках)
https://t.me/rusich_army/7905

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