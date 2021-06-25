Красоты России. Лебединый заказник

Есть в Алтайском крае удивительное место — озеро Светлое, которое входит в заказник «Лебединый», принадлежащий Тигирекскому природному заповеднику. Ровно 100 лет назад ,27 января 1921, года известный детский писатель Виталий Бианки увидел здесь первого лебедя-кликуна. А через 52 года, в 1973 году, для обеспечения условий зимовки птиц и был создан заказник. В зоне континентального климата предгорная часть Алтая - единственное место в стране, где лебеди постоянно и массово остаются на зиму. В Горной же части Алтая сведений о таковой зимовке лебедей нет. Вот как это объясняет алтайская легенда. «Лебедь раньше была красивой девушкой с длинными косами. Любили родители единственную дочь, но заметил ее бай и стал свататься. Родители знали, что счастлива с ним она не будет. Чтобы дочь уберечь от несчастья они превратили ее в красивую птицу лебедь. Вот почему лебедь как можно дольше старается пробыть на Алтае осенью и как можно раньше прилететь весной. А зимовать на Алтае в лютую зиму, не может, потому что ушла она из дому в летнем платье».

Озеро Светлое (Лебединое) расположено южнее села Урожайное, площадь его - 26,6 га, средняя глубина - 0,7 м с мелководными перекатами по 0,2 м. Берега его невысокие и местами заболочены, заросшие осокой.

С северо-востока и востока к береговой линии озера примыкают две сопки: Карасукская и Талицкая, которые и формируют родниковый сток. С юга озеро защищено посадками деревьев. У озера обильное грунтово-родниковое питание. С песчано-галечного дна бьют ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду, сохраняя зимой постоянной температуру от + 4° С до + 6 ° С. Летом температура воды поднимается до 15 ° С. Вода озера не «цветет», ее прозрачность высокая, на всю глубину. Из озера вытекает река левая Кокша. С 1965 года в озере акклиматизирована радужная форель, которая успешно прижилась в реке Кокша и ее озерах. Лебеди использовали озеро для зимовки, видимо издавна, о чем свидетельствует название поселка Лебединый, что вблизи с. Урожайного. Озеро Кокша расположено в истоках реки правая Кокша, что в 4 км от села Урожайное и в 2 км от гребня Катунской террасы. Форма озерной котловины удлиненная, вытянутая в виде борозды. Площадь озера 48 га, длина - 3 600 метров. Северо-восточный озерный берег высокий, примыкающий к сопкам с отметками 218 и 223 м, заросший кустарником и редким лесом. Юго-западный - низкий, заболоченный. Из северо-восточной части озера вытекает река Кокша (правая Кокша), принимая вблизи истока сток родника. Правая и левая Кокши соединяются и единым потоком впадают в пойменную протоку реки Катунь. Озеро Светлое и озеро Кокша, входящие в заказник, не замерзают даже в самые сильные морозы. Со дна этих озер бьют теплые ключи, круглый год сохраняющие температуру воды + 4-6 градусов. Благодаря этому явлению озера и стали местом зимовки для сотен лебедей-кликунов. Как показало время, Лебединый заказник служит уникальным местом зимовки гусеобразных и прежде всего лебедя-кликуна. За прошедшие десятилетия происходил медленный, но неуклонный рост численности этого вида. В 1967 году здесь зимовало 15 птиц лебедя–кликуна (Кучин А.П.), а в 1999 году – 298 особей (Алтайкрайохотуправление). Увеличилась численность кряквы (с 6 особей в 1976 году до 2000 в 1999 ) и обыкновенного гоголя (с 50 особей в 1973 году до 1000 в 1999), что говорит о высокой эффективности заказника как места зимовки птиц.



Заказник «Лебединый»

Первая стая из 10 птиц осталась на Светлом на зиму в 1973 году. Сейчас на озере одномоментно насчитывают до 500 этих красивых птиц. Помимо лебедей, здесь зимуют утки, среди которых преобладает кряква, в меньшем числе встречаются гоголь и большой крохаль. Общая численность уток в последние годы составляет около 1,5 тыс. особей. Утки-гоголи

Народ отовсюду приезжает на Лебединое озеро каждую зиму. Особенно здесь много фотографирующей публики, среди коих есть и любители, и профессионалы. Каждый пытается снять свой уникальный кадр. Постепенно у озера создается простейшая инфраструктура: места кормления птиц, автомобильная стоянка, информационные аншлаги, сувенирный рынок.

Ученые пишут, что фауна птиц «Лебединого» заказника включает не менее 120 гнездящихся видов и тех, чье гнездование здесь вероятно. Ядром пойменного комплекса является гусеобразные. Кроме лебедя-кликуна здесь гнездится кряква, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, встречаются чирок-свистунок, шилохвость, красноголовая и хохлатая чернети, серый гусь. Эти водоемы имеют большое значение в качестве мест отдыха и кормежки мигрантов, которых особенно много среди гусеобразных и куликов. За первую половину апреля здесь пролетает около 5-7 тысяч уток, замечен пролет краснозобых казарок, большого крохаля, большого подорлика, кулика мородунки, большого кроншнепа и серого журавля и др. Всех водоплавающих птиц, зимующих на озере, обязательно подкармливают. За сезон птицы съедают в среднем около 25 тонн зерна, не хлеба, как многие городские подкармливают, а именно зерна.

Самое популярное время посещения заказника — зима

Для тех, кто хочет полюбоваться птицами на озере сделан специальный помост. С него очень удобно за ними наблюдать. Особенно интересно смотреть на процесс кормления, когда как по команде все лебеди и утки собираются возле пирса и ждут, когда работник заказника высыпет в воду очередной мешок зерна. В день пернатое сообщество съедает 350-400 кг зерна! Кстати, перед входом на смотровой помост стоит кормушка с надписью «Корм для кабанов». В ней насыпан корм для лебедей и можно его набрать и покормить птиц.

Ни в коем случае нельзя кормить лебедей и других птиц хлебом. Это может вызвать проблемы с пищеварением и даже гибель птиц! Наблюдать за лебедями на озере можно бесконечно долго. Поскольку на озере собираются птицы разных возрастов, то раз от раза тут происходят «лебединые бои», когда подрастающий молодняк пытается показать свое превосходство и занять лидирующие позиции в стае. Иногда в тесной лебединой группе, нет - нет, да и раскинет крылья очередной «важный» лебедь, демонстрируя собратьям свою мощь и силу, а грацию они демонстрируют представителям противоположного пола. Периодически постоянный гогот сопровождался звучными криками иного плана, хлопаньем крыльев и напористыми движениями «грудью вперед» одной группы на другую. Впрочем, все телодвижения хозяев озера типичны для коллективов не только птичьей фауны. Вообще, этот день наблюдений за птицами щедро дарил гостям разнообразные трюки, исполняемые хозяевами озера: лебеди то кружили парами, выстраивая сердечки; то клали шею и голову на поверхность воды и, подгребая черными лапками, стремительно плавали вперед-назад; то ныряли, оставляя над поверхностью воды хвостовые части тел; то расправляя крылья, приподнимались над водой, опираясь на хвост… В России существует всего два «лебединых» заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края. В зоне континентального климата Алтай — единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму. В ноябре 2015 года здесь прошел праздник «Алтайская зимовка». А с 2016 года на территории заказника проводится ежегодный Всероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц «Серая Шейка».

Рекордное количество лебедей зимует в Бийском районе 12 февраля 2020, 14:10 1 296 птиц в этом году зимуют в заказнике «Лебединый» и на незамерзающей протоке в поселке Молодежный под Бийском. Это новый рекорд.

«В позапрошлом сезоне, когда группировка перевалила за 800 особей, я думал, что ёмкость водоёмов исчерпана. Но две подряд мягкие зимы привели к её увеличению более чем на 50%. Страшно представить, что будет, случись в следующем сезоне нормальная сибирская зима», – отметил орнитолог Алексей Эбель в сообществе «Птицы Сибири». Отметим, что учёт был проведён в рамках программы «Серая шейка» Союза охраны птиц России. Орнитолог Алексей Эбель, рассказывает, что «...еще лет пять-шесть назад лебеди боялись человека и не подплывали близко. Сегодня они спокойно «толкутся» около смотрового мостика. Но стоит человеку появиться в другом, непривычном для птиц месте – они сразу паникуют и улетают. Поэтому, когда вдоль реки Кокша, останавливается машина и туристы пытаются приблизиться к лебедям, им это никогда не удастся – птицы сразу встанут на крыло. Надо отметить, что «прикормленность» птиц на озере создает иллюзию их доступности. Это не так. Лебеди любят открытые пространства, поэтому часто улетают на окрестные поля, но подойти к ним как на озере невозможно».

https://moya-planeta.ru/reports/view/zakaznik_lebedinyj_lebe...

https://katun24u/news/594838

https://zen.yandex.by/media/id/5d55908e92414d00ad00858d/alta...