Красоты России. Заповедник Кедровая падь

Заповедник «Кедровая падь» в Приморье — один из старейших в стране, создан еще во времена Российской империи. Началось все со спасения деревьев.

1860 год. В гавани залива Петра Великого по указанию графа Муравьева-Амурского основан город-порт Владивосток.

Век ХХ. Построена Транссибирская магистраль, связавшая Владивосток с центром России, начались реформы Петра Столыпина. 10 марта 1906 года всем желающим без ограничений было предоставлено право на переселение. И в Приморье хлынула волна народа. Только за 1907 год сюда переехали более 60 000 человек. Началось активное освоение Уссурийского края. Самым доступным материалом для строительства было дерево. Рубить деревья разрешалось без ограничений и учета ценности пород. Почему, станет понятно, если, например, ознакомиться с заметками в газете «Приморский хозяин», выходившей в Никольске-Уссурийском. Здесь писали о том, что лес — главный враг сельских жителей: именно из леса летят мешающие жить насекомые и приходят хищные звери, уничтожающие домашний скот.

А самой большой бедой для уссурийской тайги стали лесные пожары, часто возникавшие из-за умышленных поджогов для освобождения участка земли от деревьев.

«...от дыма, застилающего море, нельзя рассмотреть предохранительных знаков на фарватере и створов на берегу, и судам приходится стоять на якоре для выжидания рассеивания дыма от изменения направления ветра или от дождя, который потушил бы пожар», — писал приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер.

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Из-за варварского отношения к лесу Приморье могло лишиться многих ценных пород деревьев, в том числе эндемиков (растущих исключительно в данном регионе. — Прим. авт.). Ботаники насчитали на этой территории более 900 видов всевозможных растений: восемь видов клена, пять — берез, два — сирени, а еще корейскую сосну, маньчжурский орех, амурский бархат, черную пихту. Только в Хасанском районе Приморья растет рододендрон Шлиппенбаха с большими бледно-розовыми цветками, украшающими по весне здешние сопки. Для сохранения исчезающих видов местной флоры в 1911 году было образовано Славянское лесничество и проведена первая инвентаризация лесного фонда, в результате которой выяснилось, что в районе Кедровой пади (падью на Дальнем Востоке называют глубокую, заросшую лесом горную долину — прим.) сохранилось большое количество нетронутого, девственного леса. Именно поэтому в 1916 году лесничий Славянского лесничества Теодор Городецкий поднял вопрос о запрещении в этом районе рубки деревьев и организации заповедника. Каковой и был создан 25 октября 1916 года указом уже другого генерал-губернатора Приамурья — Николая Гондатти. Второй раз заповедник «Кедровая падь» родился 1 мая 1924 года, когда статус заповедника на правах самоуправления был подтвержден решением Дальневосточного революционного комитета.

Заповедник «Кедровая падь» — один из старейших в России

В начале ХХ века в Приморье, помимо деревьев, активно истреблялись и животные, в первую очередь пятнистые олени и изюбры. А виной этому стали их молодые рога, наполненные кровью, — панты, которые активно скупали в Китае и Корее, и это стало очень хорошим бизнесом. В восточной медицине молодые рога оленей считаются одним из самых ценных снадобий, способным сохранять силы и возвращать молодость. Они входят в состав множества всевозможных лекарств от всех болезней. По своей ценности панты сравнимы только с женьшенем, который, кстати, тоже растет на территории заповедника. Остановить браконьерский бизнес и спасти почти полностью исчезнувшее поголовье пятнистых оленей помогла заповедность территории и усиленная ее охрана. Туристы на территории заповедника «Кедровая падь» могут пройти по экологической тропе «Шагами заповедей». Этот маршрут проходит по «ботанической аллее», которая осенью особенно хороша. На юге Дальнего Востока растет удивительное дерево: говорят, что его древесина твердая и тяжелая, как чугун, но в несколько раз более прочная, пули, выпущенные из пистолета, от него отскакивают и пожары ему не страшны. Это железная береза, или береза Шмидта (Betula schmidtii). И хотя это дерево относится к роду береза (Betula), его кора не бело-черная, как у березы пушистой (B. pubescens) или березы повислой (B. pendula), а полностью черная или темно коричневая. Это железная береза, или береза Шмидта. В России это дерево встречается только тут, на юге Приморского края. Железной она названа за свою древесину, которая плохо горит, тонет в воде и обладает такой твердостью, что одно время из нее делали детали, так как она крепче чугуна. И живет железная береза до 400 лет!

Внешне на привычную нам березу с белым стволом она совсем не похожа. Толщина дерева может достигать 70–80 см и даже больше, а высота — 20 метров, иногда и 25–35 метров. Древесина известна своей феноменальной прочностью, за что береза Шмидта и получила свое второе название. Береза Шмидта возрастом не менее 150 лет в смешанном лесу. Фото © Федор Бортников, заповедник «Кедровая Падь», 11 июля 2020 года.

Исследования родства видов в пределах рода береза пока не дают однозначного ответа на вопрос о положении березы Шмидта на филогенетическом дереве (дерево, отражающее эволюционные взаимосвязи между различными видами или другими сущностями, имеющими общего предка - прим.)

Бесспорно только одно: этот вид возник раньше, чем береза повислая и береза пушистая, распространенные в европейской части России.

Про клены в Приморье говорить можно много. Летом они ничем не выделяются из окружающей их растительности, но наступает осень и начинается, как говорят японцы, момидзи, то есть время любования красными листьями кленов. А возле этих скал туристы всегда делают фото на память. Это одно из излюбленных мест отдыха дальневосточных леопардов — самых редких в мире больших кошек, живущих только в этом регионе. В середине прошлого века считалось, что дальневосточных леопардов в природе почти не осталось. Сотрудники заповедника изредка видели следы, но самих животных никто не встречал. К счастью, оказалось, что небольшая популяция в заповеднике сохранилась, просто встретить этого сверхосторожного хищника очень сложно. Один из сотрудников заповедника Юрий Шибнев так описывал свою первую встречу с леопардом:

«...солнце скрылось за сопкой, но было еще совсем светло, тихо и прохладно. Лес недавно сбросил пеструю осеннюю листву, укрыв землю рыхлым шуршащим ковром, и стоял скромный и прозрачный. Я шел по натоптанной тропке, надеясь засветло добраться до дома. Оставалось пройти три с небольшим километра, когда, взобравшись на припойменную терраску, где тропинка выпрямлялась на добрые полсотни метров, я увидел его. Он был высок на ногах и в первый миг показался мне волком, но в следующую минуту, вскинув бинокль, я понял, что ошибся. Леопард — а это был он — сошел с тропы, чтобы оставить метку о полноправном владении своей территорией... но тут же вскинул голову, чтобы осмотреться, и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга застывши, затем он вышел на тропу, сделав пару мягких шагов в мою сторону, пытаясь понять, кто я есть, а в следующее мгновение развернулся на месте, еще раз обратил ко мне голову, обнажил клыки и легким галопом... ушел в молодой пихтарник вверх по пологому склону...»

Сейчас дальневосточный леопард находится под особой охраной заповедника, но несмотря на то, что количество животных заметно увеличилось, все равно они до сих пор находятся в списке самых редких животных планеты и входят во все Красные книги и список №1 СИТЕС — список животных, торговля которыми запрещена международными соглашениями. Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе получены качественные снимки спаривания редчайших кошек. На уникальных кадрах фотоловушки, установленной на территории нацпарка «Земля леопарда» вместе отметились Тайга и Тайфун. 2017 год.

Дальневосточный леопард — не единственный зверь, обитающий в заповеднике. На небольшой территории прекрасно уживаются амурские тигры, барсуки, енотовидные собаки, кабаны, белки–летяги и белогрудые медведи, живущие в дуплах деревьев.

Если хочется по-настоящему насладиться природой, то приезжать в заповедник лучше всего на несколько дней — тем более, здесь созданы все условия для комфортного проживания гостей. Правда, не стоит забывать, что это природоохранная территория, а значит, без сопровождения сотрудников отойти далеко от кордона нельзя.

Такие правила введены не только для охраны природы, но и для безопасности его гостей. И если внезапная встреча с леопардом в лучшем случае вас просто испугает, поскольку дальневосточный леопард никогда не нападает на человека, в отличие от своего африканского собрата, то встреча с тигром или медведем может окончиться не очень хорошо.

Если вы решили немного пожить на кордоне, то можете, например, прогуляться до речки Кедровой и помедитировать на берегу, под журчание воды по камушкам, ну а в летнюю жару в ней можно даже искупаться. Вода в реке очень холодная, и, хотя с виду река совсем неглубокая, в ней есть опасные места. Одно из таких имеет очень странное название: Директорская яма. Уж в честь какого такого директора ее назвали, история умалчивает, но глубина этой ямы — больше 4 м. Вода в Кедровой настолько чистая и прозрачная, что с берега можно наблюдать, как в этой яме плещется рыба. Наблюдать можно, ловить нельзя!

Чуть дальше по реке есть подвесной мостик. Самостоятельно дойти до него не возбраняется, а вот переходить на тот берег можно лишь с сопровождением. Для любителей долгих прогулок в заповеднике есть 14-километровый маршрут «К сердцу Кедровой пади», где экскурсантам предлагается пройти вглубь охраняемой зоны, познакомиться с местной флорой, а если повезет, то и с фауной. Находясь на заповедной территории, всегда необходимо соблюдать правила безопасности. И в случае встречи с дикими животными нужно помнить:

Нельзя поворачиваться к зверю спиной.

Не пытайтесь убежать, если вы не олимпийский чемпион по спринту. Лучше медленно отходите назад, отвлекая зверя вещами, например оставленной на ветке курткой, платком и т. д.

Не смотрите зверю в глаза — есть очень большой шанс, что он посчитает это угрозой.

Не пытайтесь что-то кинуть в животное, этим вы его только разозлите.

Если вы гуляете компанией, постарайтесь сгруппироваться, чтобы зверь понял, что вас много и вы сильнее его.

Шумите! Кричите, включите громкую музыку на смартфоне, пойте песни во весь голос. Чем шумнее, тем больше шансов, что зверь уйдет.

Не паникуйте! Паника — ваш враг. Еще несколько фотографий из заказника.

Ученые и операторы национального парка уже не один год следят за тем, как меняются на территории «Кедровой пади» пятнистые хозяева. Несколько лет назад доминантным самцом был леопард Толстый, но он пропал из объективов специалистов. Его сменил красавец Лорд, но вскоре это место отвоевал его брат по имени Меамур.

– В 2014 году видеоловушки зафиксировали интерес Меамура к «королеве заповедника» леопардессе Кедровке, а чуть позже он был «пойман» на видео уже с другой самкой – дочерью Кедровки Бэри, – рассказали в пресс-службе «Земли леопарда». – Казалось бы, едва ли можно сомневаться в мужском авторитете Меамура, однако его репутация оказалась под угрозой.

Совсем недавно видеоловушки показали, что на территорию нынешнего «хозяина» территории стал захаживать молодой самец. Сначала, ученых предположили, что это ранее не фиксировавшийся юный леопард, забредший во владения Меамура по неопытности. Однако сличение пятен «рассказало», что объективы «поймали» самца по имени Тайфун, которого так назвали в 2014 году представители Русского географического общества.

– Возможно, самец Тайфун решил расширить свои владения, – отметила заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Елена Салманова. – К тому же на новой территории обитает молодая самка Бэри, которая по кадрам из видео готова к спариванию, и активно метит территорию, это не может не привлечь самцов.

Стоит отметить, что в тот же день другие видеоловушки зафиксировали леопардессу Бэри, которая находилась неподалеку от места, где прогуливался Тайфун. Судя по видео, самка пребывала в романтическом настроении. Ученые обнаружили в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и нового фильма «Король лев». На ней фотоловушка сняла хозяина этой территории леопарда Тайфуна, сообщает ФГБУ «Земля леопарда» (2020 г.). В 2018 году зафиксирован 91 взрослый хищник и 22 котенка.

Хозяйка Кедровой Пади леопардесса по имени Кедровка во всей красе:



Фото Николая Зиновьева.

Из хороших новостей. Китайский Национальный парк тигров и леопардов будет развернут на землях провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Территория общей площадью 1,5 миллиона гектаров полностью разделит свою восточную границу с «Землей леопарда». И хотя завершить создание нового нацпарка в КНР планируют лишь в 2020 году, начиная с 2017 года местные специалисты прилагают большие усилия для борьбы с браконьерством, ведут активную работу с населением и продолжают проводить мониторинг популяций редких кошек. А в июле 2017 года уже был утвержден общий план новой территории. Одна их фотоловушек.

https://moya-planeta.ru/reports/view/zapovednik_kedrovaya_pa...

https://elementy.ru/kartinka_dnya/1194/Zheleznaya_bereza

https://profile.ru/news/society/leopard-v-primore-popal-na-v...

https://primgazeta.ru/news/the-host-cedar-padi-has-a-competi...

http://primorye24.ru/news/post/82136-kitay-sohranit-redkih-k...