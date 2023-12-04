Операции НКВД СССР, которую называли не просто смелой и дерзкой, а наглой

Впрочем, возмездие и должно быть таким "О руке Москвы", которая могла дотянуться куда угодно, ходили легенды и они имели под собой основания. Авторитет советских спецслужб завоевывался годами, во многом благодаря успешным операциям, которые проводились на территории других государств. Целью операций была поимка военных преступников или предателей и их транспортировка на территорию СССР. Немало времени (иногда годы и десятилетия) уходили на то, чтобы человек был обнаружен. Разработкой и проведением подобных операций занимался особый отдел Наркомата Внутренних дел СССР (НКВД). Многие операции по своему исполнению стали классическими. В статье рассказ об одной из них.

В царской армии и против немцев

История поимки военного преступника Пятраса Кубилюнаса, литовца по происхождению, началась до революции. Кубилюнас закончил Виленское юнкерское военное училище в 1914 году, служил в Российской императорской армии, неплохо зарекомендовал себя по время Первой мировой войны. Воюя против немцев в составе Рижского латышского полка, Кубилюнас был отмечен в 1916 году Георгиевским крестом за личную храбрость.

Против русских и вместе с немцами

В 1918 году немцы оккупировали территорию Литвы и начался так называемый советско-литовский вооруженный конфликт (РСФСР с Литвой), который иногда для придания большей значимости пафосно называют Советско-литовской войной. Кубилюнас в августе 1919 года был мобилизован в состав Литовской армии. Поскольку на тот момент немцы оккупировали Литву, Кубилюнас, бывший офицер царской армии, на этот раз уже воевал на стороне бывшего противника.

Начальник генштаба Сначала Кубилюнас был командиром батальона. Во время войны продвижение по службе шло быстро и вскоре он дослужился до заместителя командира пехотного полка.

Боевые действия шли с переменным успехом для обеих сторон. Однако вскоре в силу ряда причин боевое братство немецких и литовских войск распалось. Союзниками литовцев, вместо немцев, стали латвийские партизаны. Противостояние с РККА длилось до 1919 года и в итоге завершилось мирным договором, который был заключен не сразу, а только через год. Московский мирный договор между РСФРС и Литвой 1920 года заложил основы для дальнейшего развития отношений.

Чужой среди своих Военная карьера Кубилюнаса продолжилась в Генеральном штабе Литвы, которым он руководил с 1929 года уже в звании генерал-лейтенанта. В 1934 году Кубилюнас попытался организовать военный переворот в Литве. Его не поддержали. Он был арестован и после суда приговорен буржуазным литовским правительством президента Сметоны к смертной казни, которую заменили на длительное тюремное заключение. В 1937 году его помиловали и освободили.

Кубелюнас пропал из поля зрения, но не надолго. В Литве одна за другой стали происходить попытки фашистского переворота (ближе к Мемелю). Несколько агентов немецкой разведки в 1938 году попадают в литовскую тюрьму. Вероятнее всего именно в этот период были установлены тесные контакты немцев с Кубелюнасом, который одинаково ненавидел и Советскую власть и буржуазное правительство Литвы, засадившее его в тюрьму.

СССР и Литва

Между Литвой и Советской Россией после заключения мирного договора установились более менее нормальные отношения. Сближению с Россией способствовала оккупация немцами Мемельского края (Клайпеда) и аннексия поляками Вильнюсского края. Буржуазное правительство Литвы постоянно лавировало, пока окончательно не запуталось, не зная, с кем и против кого дружить.

Влияние

В Литве действовали подпольные рабочие организации, которые вдохновлялись успехами своих русских соседей. Кроме того, на территории Литвы ограниченным тиражом продавались советские газеты "Правда" и "Известия", которые отнюдь не способствовали затуханию протестного движения, а постоянно поддерживали точку кипения. СССР в соответствии с заключенными договорами имел на территории Литвы три военные базы: авиационная база в Шауляе, военная база в Алитусе, на которой разместились кавалеристы, и еще одна - в районе Побраде, ближе к Вильнюсу.

Это были предвоенные годы. Мощь фашистской Германии росла день ото дня. Руководство СССР, осознавая, что война с Германией неизбежна, старалось отодвинуть границы, как можно дальше на запад. С этой целью в 1940 году советские войска были введены на территорию всей Прибалтики, соответственно и в Литву тоже. В Литве пришло к власти новое правительство, настроенное просоветски. Первым делом были выпущены политзаключенные. Но не все. В литовских тюрьмах после неудавшихся мятежей оказалось немало национал-социалистов, с которым разбираться теперь предстояло НКВД.

Арест

Почти сразу Кубелюнас попал в разработку НКВД как возможный организатор вооруженного мятежа и диверсий на приграничной территории. Полученная информация о его связях с немецкой разведкой стала причиной нового ареста, на этот раз НКВД.

Подозрения

В 1941 году немцы усилили свою подрывную деятельность на территории Прибалтики. Подготовкой агентов занималась Кенигсбергская школа абвера. Засланные шпионы действовали совместно с членами нелегальной организации LAF(Литовский Активный Фронт). Были серьезные основания предполагать тесное сотрудничество Кубелюнаса с руководством LAF(Литовский Активный Фронт), работой которого руководил генерал Литовского генерального штаба Раштикис, соратник Капелюнаса.

Кубелюнас понимал, если Литовское буржуазное правительство его приговорило к смертной казни, а потом помиловало, отправив в тюрьму, НКВД "шанса на исправление" точно бы не дало. Зная за собой целый ряд серьезных преступлений против мирного населения, участие в диверсиях, Кубелюнас ничего хорошего для себя не ждал. Но ему снова повезло. Пока шло следствие, устанавливались его связи с немцами, началась война.

На службе у немцев

Немцы наступали стремительно. Кубелюнаса освободили и для него сразу открылись новые возможности, теперь уже однозначно на стороне фашистов. Но и этому предшествовал ряд событий, о которых мало что известно.

Конкурент

У Кубелюнаса имелся конкурент, который по замыслу немцев, должен был возглавить Литовское правительство после "освобождения Литвы от советской оккупации". Это был тот самый Раштикис, возглавлявший LAF(Литовский Активный Фронт).

Оплошность

Но в начале 1941 года произошел случай, который сыграл в судьбе Кубелюнаса решающую роль. НКВД захватило агента LAF, у которого была изъята пачка листовок на литовском языке. Сверток был опечатан. В углу упаковки пометка: "Внимание. Вскрыть 22/06/1941». Внутри находились листовки с текстом следующего содержания: «Освобождение идет с Запада. Только Гитлер освободит Литву от еврейского большевистского ига!». Дальше шли 12 пунктов воззвания к литовскому народу. Первый пункт гласил - «Упраздняется постановление князя Витовта Великого о приглашении евреев на проживание в Литовском княжестве». Среди прочих был также пункт о том, что "кто запятнал себя в сотрудничестве с Советами, и хочет заслужить прощение литовского народа - должен уб*ть еврея и предоставить новым литовским властям свидетельство об этом… Листовка была подписана в Берлине генералом Раштикисом, первым премьером будущего нового правительства Литвы".

Поторопился

Раскрытие содержания листовки мало повлияло на исход дальнейших событий. Захватив Литву, немцы озаботились новым правительством для вассального прибалтийского государства. Но Раштикис напрасно ждал, что ему будут вручены бразды правления - раскрытие даты начала войны, хоть и не повлияло ни на что, но само по себе было актом предательства. Приняв во внимание, что Раштикис перестарался, немцы оставили его под домашним арестом в Германии и стали подыскивать другую кандидатуру.

У власти Пятрас Кубилюнас и бригадефюрер СС, генерал-майор полиции (с 1939 года) Йост Хайнц в 1941 году.

На скорую руку было создано марионеточное правительство Прополениса. Оно оказалось малоэффективным и ненадежным. Создали новую структуру управления - "Доверительный совет" (Vertrauensrat), который действовал при немецкой администрации Генерального Округа Литва (Рейхскомиссариат Остланд). Руководить работой "Доверительного совета" назначили бывшего руководителя Генеральным штабом Литвы -Пятрас Кубелюнаса, который уже давно представлял литовцев в высших эшелонах власти нацистской Германии.

Под защитой союзников

Пятрас Кубелюнас становится фактическим надсмотрщиком Литвы до 1944 года.

С приближением Красной Армии к границам Литвы в 1944 году, Кубелюнас бросает свой пост и бежит в Германию. Во время Берлинской операции он предпринимает отчаянные усилия, чтобы любой ценой оказаться на территории, занятой войсками союзников. Расчет был прост. По закону о репатриации советской стороне выдавались только советские граждане. Кубелюнас им никогда не был. Однако, несмотря на это, британская сторона по настоятельному требованию СССР все же выдала многих представителей казачества, которые также не имели советского гражданства, но успели активно посотрудничать с немцами и у которых руки были по локоть в крови. Кубелюнас было забеспокоился, но его успокоили - казаков вернули потому, что они были русскими, а Кубелюнас - литовец.

На требование советской стороны выдать Кубелюнаса, британская стороны ответила мотивированным отказом. Для НКВД это означало руководство к действию, но по другим правилам, своим.

Охота началась

Кубелюнасу удалось пожить на свободе год, да и то - потому, что НКВД, зная о его изворотливости, готовило операцию тщательно, чтобы не спугнуть и не создать осложнений в отношениях с союзниками, поскольку действовать решили на "их" территории. Кубелюнас находился в лагере для перемещенных лиц, устроился с комфортом в соответствии со своим генеральским званием и ни о чем не беспокоился. К нему начали проявлять интерес сотрудники британской разведки на предмет возможного использования в будущем. Подобраться к Кубелюнасу было не просто. Для этого привлекли другого литовца, Виктора Эйдукайтиса,который как и Кубелюнас, был арестован НКВД в 1940 и вместе с ним находился в тюрьме под следствием. Он, как и Кубелюнас, сотрудничал с немцами. Но в массовых расстрелах мирного населения, как Кубелюнас, замешан не был. В 1944 году, когда Кубелюнас бежал на запад, Эйдукайтис остался и добровольно сдался Красной Армии. Во время допросов выяснилось, что он знаком с Кубелюнасом, к которому у НКВД были давние счеты. Эйдукайтиса стали готовить к предстоящей операции.

План

Его внедрили в ближайшее окружение Кубелюнаса. Встретив своего сокамерника, тот ничего не заподозрил, так как ничего не знал о том, что Эдукайтис делал после того, как Красная Армия выгнала немцев с территории Литвы.

План захвата преступника был дерзким - на пути следования автомобиля Кубелюнаса было решено и установить фальшивый блок-пост, остановить машину для проверки документов и дальше по обстоятельствам. Чтобы план сработал было необходимо:

1) узнать точное время и направление перемещения Кубелюнаса;

2) установить незаметно блок-пост, который бы не вызвал подозрений;

3) без выстрелов захватить генерала и

4) живым переправить на территорию СССР.

Реализация

В условленное время группа с необходимым реквизитом для имитации блок-поста выдвинулась на позиции. Несколько чекистов переоделось в форму британских военнослужащих. Группой командовал подполковник Александр Славин (позывной Славинас). Уроженец Каунаса, еврей по национальности, Славинас знал, чем занимался Кубелюнас во время своего правления. Славинас был хорошо образован, в совершенстве владел английским языком. Его называли самым успешным охотником за нацистскими преступниками Полковник НКВД Александр Славин умело перевоплощался в соответствии с "легендой" во время проведения операций НКВД за границей.

Дальне все по плану. Расчет НКВД оказался верным. Когда машина с генералом показалась на дороге, блок-пост уже стоял на месте. Британский "офицер" (Славинас) обратился к Кубелюнасу на английском. Тот начал было качать права, показывая свой пропуск и знаки отличия (на нем снова была форма генерала Литовской армии). Славинас делал вид, что не понимает и учтиво пригласил генерала пройти в машину для установления личности. Кубелюнас рассержено обозвал "офицера" "тупой английской свиньей", но выругался на литовском. Славинас повернулся к нему спиной, окончательно усыпив бдительность генерала и направился к машине. Кубелюнас пошел за ним, не видя, что Славинас улыбался. Выражение "тупая английская свинья" ему понравилось. Справедливое замечание: если бы британцы сразу выдали военного преступника, не пришлось бы устраивать весь этот цирк у них же под носом. Пусть теперь жалуются куда хотят. Стали посмешищем.

Возмездие

В машине Славинас заговорил с Кубелюнасом на литовском. Тот все понял и попыток бежать не предпринимал. Возможно, все еще надеялся, что британцы так это не оставят и потребуют его выдачи. Но британская разведка не была заинтересована в оглашении деталей операции НКВД, которая показала прежде всего их несостоятельность. Когда Москва объявила о казни Кубелюнаса по решению военного трибунала в 1946 году, никто не возражал.

Эпилог

Операция НКВД вошла в историю, как классическая операция на территории потенциального противника. В Литве отношение к Кубелюнасу неоднозначное. Его пытаются представить жертвой советских чекистов. Так, да не совсем. На его совести преступления против литовцев и брали его свои же соотечественники, которые ни на секунду не сомневались в том, что он военный преступник, который не заслуживает снисхождения. А НКВД - только инструмент неотвратимого возмездия, который в очередной сработал безотказно. Такая книжка ко многому обязывала

https://voenchel.ru/index.php?newsid=7160

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/dushanskiy-nakhma...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубилюнас,_Пятрас

https://dzen.ru/media/id/5f009eab84a801506ee3ccfa/ob-odnoi-o...