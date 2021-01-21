Кто здесь власть?

Пока российские СМИ обсасывали инаугурацию Байдена (это же самое важно для суверенной страны, не правда ли?), проект Навального собирает молодняк на протесты. Для того и фильм про «дворец Путина» под Геленджиком выпустили — ноль информации, но в соцсетях всё бурлит негативом.

Не соберут молодняк в январе, попробуют в феврале, марте, мае — поводов будет достаточно.

И рано или поздно выведут юнцов с промытыми мозгами на улицы, а таких уже больше, чем нормальных. Это мне говорят педагоги, которые ежедневно видят, как школьники/студенты цитируют навальнят про власть жуликов воров. Это я вижу по самому широкому кругу знакомых людей.

Да, власть достаточно сильна, чтобы разогнать беспредельщиков, не впервой! Но сейчас есть принципиальное отличие от протестов-2012/2014 — тогда манкурты не имели массовой поддержки, а сейчас им будут сочувствовать очень многие даже из бывшего лояльного большинства. Тогда граждане в основном считали протестунов дурачками, а Путина — крутым парнем, мачо, а сейчас всё больше тех, кто поверил в злодейство и корыстность Путина, во все эти навальнистские фейки о несметных богатствах «главного олигарха».

Это чудовищно, но это так, но закрывать на это глаза нельзя. Особенно тем, кто искренне (не за деньги, коих много) поддерживает Путина.

Не собираюсь никого пугать, но мне жутко обидно видеть, как мы наступаем на грабли Украины, Белоруссии, как власть в России позволяет западной пропаганде так засрать мозги людям, что они начинают мыслить как майданутые. Чем отличаются возмущающиеся дворцами Путина от «золотого унитаза» Януковича?

Ничем. Здравомыслящие люди уже отчаялись в миллионный раз это опровергать, а наглая ложь от стократного повторения воспринимается как права.

Такими темпами мы вскоре придём к тотальному недоверию граждан и власти друг к другу, даже в случае материального улучшения жизни, так как государством будет проиграна битва за мозги. Соловьёвы и Киселёвы всё менее эффективны в пропаганде, их аргументы не доходят до мозгов молодёжи и не только их, так как эти мозги уже заняты установками «мы здесь власть! бункерный дед, уходи!» и пр.

Всё это не причина сдаваться, ровно наоборот — повторюсь в энный раз: надо срочно менять всю внутреннюю политику, всю медиа повестку, раскручивать новых лидеров мнения, объявлять информационно-культурную революцию, проводить широкую национализацию во всех отраслях, оформлять суверенную идеологию, провозглашать великие идеалы и цели, дать перспективу народу. Главное, следует понять, что расчёт, будто бы потребитель, воспитанный на Доме-2, не захочет лезть в политику и будет довольствоваться только комфортом, в корне ошибочный — именно такие «мещанстующие животные» легко становятся манкуртами, если им посулить «кружевные трусики».

Иначе, если власть это не поймёт и не изменит свою политику, то останется только надеяться на преданность правоохранителей и их штыки, а это дело последнее и недолговечное.

P.S. Новость о появлении партии «Справедливая Россия За Правду» вроде бы сулит надежду на содержательные изменения внутренней политики в сторону социально-консервативного запроса, тех самых преобразований, но, честно говоря, верится в это мало. По той простой причине, что этот проект ведётся теми, кто ни в какие идеи не верит и воспринимает это только как политтехнологию под выборы в Госдуму для отведения протестных голосов. Буду рад ошибиться.

